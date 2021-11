Agências e empresas oferecem 290 vagas de emprego

E EuEstudante

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

PRECISA-SE

CARGO VAGAS SALARIO

AÇOUGUEIRO 53 ENTRE R$ 1.300 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE FUNDIDOR 2 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 8 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 5 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BAR 3 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 20 R$ 1.280 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 55 ENTRE R$ 1.250 E R$ 1.249,25 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 4 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

BORDADOR À MÁQUINA 1 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 3 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 13 ENTRE R$ 1.804 E R$ 1.870 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE BARTENDER 2 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

COLOCADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CORRETOR DE IMÓVEIS 20 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 1.214 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRO À MÁQUINA NA CONFECÇÃO EM SÉRIE 3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 4 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

ESTETICISTA 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

GERENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE SUPERMERCADO 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 2 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

LIMPADOR A SECO, À MAQUINA 2 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 4 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MEC NICO 2 ENTRE R$ 1.700 E R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MEC NICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MEC NICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS E VEÍCULOS SIMILARES 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MESTRE SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 2 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 5 R$ 1.169,62 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 8 ENTRE R$ 1.350 E R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 1 R$ 1.449 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 10 R$ 1.164 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 4 ENTRE R$ 1.280 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 7 ENTRE R$ 1.241,18 E R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 15 R$ 1.170 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 3 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

PSICÓLOGO SOCIAL 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA ATENDENTE 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 6 ENTRE R$ 1.901 E R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 2 ENTRE R$ 1.150 E R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE CONSÓRCIO 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 5 ENTRE R$ 1.110 E R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 4 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS





CHANCES DE EMPREGO

>> LIUV

TECNOLOGIA

A Liuv, localizada na capital de São Paulo, está com 17 vagas abertas. Entre as oportunidades, há posições no time de tecnologia, como desenvolvedores em back-end e front-end, devops, suporte e UX designer. Além de 10 oportunidades para cargos na área comercial como executivos de vendas; e uma vaga para trade marketing. Para se candidatar, basta enviar o CV para: karen.silva@liuv.it .

>> RUPEE

15 VAGAS

A Rupee, empresa localizada no Rio de Janeiro, possui filiais em São Paulo, Nassau e em Manchester, está com 15 vagas abertas sendo: três para estágio de desenvolvimento ruby, duas vagas para desenvolvedor Java, três para vendas SDR, uma para consultor/advogado tributário, seis para o Programa de estágio Rupee. Os interessados podem se inscrever no link: Linkedin ou envie o CV para: recrutamento@rupee.com.br com o título “ESSA VAGA É MINHA”.

>> ESFERA

SETE OPORTUNIDADES

A Esfera Energia está com sete vagas em aberto para: analista de gestão de usinas pleno, designer de produtos pleno-exclusiva para mulheres, engenheiro(a) de qualidade de software pleno/sênior, executivo de canais - geração distribuída, gerente comercial (inside sales), pessoa desenvolvedora backend python pleno/sênior e pessoa engenheira devops. Os interessados podem se inscrever no link: https://esferaenergia.gupy.io/ .

>> HTM ELETRÔNICA

LABORATÓRIO, TECNOLOGIA E MARKETING

A HTM Eletrônica está com sete vagas para completar o time de laboratório, tecnologia e marketing. As vagas abertas são para: analista de suporte jr., analista de marketing pl, programador pl, consultor comercial pl, analista de desenvolvimento de produtos pl, técnico de testes e aferições e técnico de assistência técnica. A empresa oferece, para algumas vagas, auxílio farmácia, vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, PLR, seguro de vida e vale transporte. Inscreva-se: https://www.linkedin.com/company/htmeletronica/ .

>> EDENRED

SOLUÇÕES TRANSICIONAIS

A Edenred, líder mundial em soluções transacionais para empresas e detentora das marcas Ticket, Ticket Log, Repom e Edenred Soluções Pré-Pagas, abriu vagas de trabalho na capital e na grande São Paulo. Serão selecionados profissionais para atuação nas áreas de tecnologia e auditoria. Entre as oportunidades divulgadas, estão as vagas de analista segurança da informação, TI sênior, gerente de segurança da informação regional brasil e especialista auditor regulatório. Inscreva-se: https://bit.ly/31q2LUB .

>> EVEN3

TECNOLOGIA, COMERCIAL E MARKETING

A Even3 está com vagas abertas nas áreas de tecnologia, comercial, marketing, entre outros. A empresa está contratando para inside sales e desenvolvedor de software backend. Os salários variam de acordo com cada vaga, porém, todas oferecem VR ou VA, plano de saúde, plano dental, benefício educação, day off no aniversário, auxílio lente, auxílio creche, Gympass, auxílio mudança e ajuda de custo para home office. Os interessados podem se inscrever no link: https://carreiras.even3.com.br/ .

>> UNIVERSIDADE MARKETPLACES

CONSULTOR ESTRATÉGICO DE E-COMMERCE

A Universidade Marketplaces está com duas vagas abertas para consultor estratégico de e-commerce. A empresa que tem como o propósito capacitar empreendedores para fazerem o melhor uso de ferramentas tecnológicas e de estratégias que auxiliem o crescimento de vendas online, fechou o primeiro semestre de 2021 com crescimento de 500%, comparado ao primeiro semestre de 2020. A expectativa é que, até o final do ano, o crescimento em relação a 2020 seja de 650%. Os interessados podem encaminhar seu currículo para: rh@universidademarketplaces.com.br .

>> LOJA INTEGRADA

DIVERSAS ÁREAS

A Loja Integrada tem vagas abertas para diversas áreas, entre elas: engenharia, growth, experiência do cliente e áreas de pagamentos e produtos. A plataforma nasceu em 2013 com o intuito de democratizar o e-commerce no Brasil, mostrando que qualquer pessoa, de qualquer cidade do País, poderia vender pela internet de forma rápida e acessível. Para ter acesso às vagas basta acessar o site: https://boards.greenhouse.io/lojaintegrada?params= .

>> UELLO

OITO VAGAS

A UELLO tem oito vagas como estagiário de BI, product manager, analista de business development, assistente de atendimento e estagiário comercial. Confira: https://uello.gupy.io/ .

>> ATTRI

PROJETOS E GESTÃO

A Attri conta com quatro vagas: duas para estágio nas áreas de gerenciamento de projetos e gestão de contas, uma para gestor(a) de contas pleno e outra de executivo(a) de vendas — tecnologia. As oportunidades podem ser conferidas aqui: https://trampos.co/oportunidades/?lc=attr&tr=attri .

>> SUPERAUTOR

COMERCIAL E PROJETOS

O SuperAutor está com quatro vagas. Elas são de consultor comercial, estágio de consultor comercial, consultor de projetos e estagiário de consultor de projetos. As vagas podem ser vistas aqui: https://jobs.kenoby.com/superautor?utm_source=website .

>> TELAVITA

ANALISTA E DESENVOLVEDOR

A Telavita, clínica digital de saúde mental, conta com duas vagas, uma de analista de CRM e outra de desenvolvedor backend (Python). Os interessados podem mandar currículo: https://pessoas@telavita.com.br./ .

>> GLIC

TRÊS VAGAS

O Glic, primeiro app para diabetes e acompanhamento de glicemia do Brasil, tem três oportunidades para fazer parte da empresa. As vagas são de desenvolvedor de software mobile xamarin pleno, desenvolvedor de software Web/API júnior e analista de marketing digital e recebem currículos no e-mail: https://cv@gliconline.com.brv/ .

>> PULSUS

TRABALHO REMOTO

A Pulsus tem nove vagas para a região de Porto Alegre ou trabalho remoto. Entre elas: head of customer success, pessoa desenvolvedora front-end, pessoa desenvolvedora mobile — android e pessoa desenvolvedora python. Todas as vagas podem ser conferidas aqui: https://pulsus.gupy.io/ .

>> OPAH

TECNOLOGIA

A Opah IT está com 180 vagas abertas na área de tecnologia com salários que variam entre R$ 2.000 e R$ 20.000. Entre as oportunidades, estão desenvolvedor backend java sr, desenvolvedor java, desenvolvedor fullstack, desenvolvedor frontend, QA automatizador e desenvolvedor mobile. Para se candidatar, basta acessar o site: https://job.opah.com.br/ .

>> DITO

70 VAGAS

A Dito tem mais de 70 vagas, como product designer, product manager, analista de marketing sênior, sales ops, gerente comercial, pessoa desenvolvedora back-end e analista de RH, todas para trabalho remoto. Para se candidatar, basta o candidato acessar este site: https://www.dito.com.br/trabalheconosco/ .

>> FITBANK

TECNOLOGIA

O FitBank, empresa de tecnologia, oferece 350 vagas de TI. As vagas são para desenvolvedores, arquitetos da informação, suporte e infraestrutura atuarem em São Paulo e no Ceará. A infratech tem uma trilha de carreira estruturada e benefícios como plano de saúde, horário flexível, possibilidade de bonificação semestral e lanches. Os currículos devem ser cadastrados no Banco de Talentos do FitBank: https://fitbank.solides.jobs/.

>> ROYAL FACE

14 ESTADOS

A Royal Face está com 167 vagas de emprego, em 14 estados do Brasil. Os empregos oferecidos são para analista de marketing, analista de compras, atendente comercial, avaliador, biomédico esteta, consultor comercial, consultor de expansão, esteticista, farmacêutico, recepcionista, gerente área técnica e gestor comercial. Os salários variam de R$ 1,5 mil a mais de R$ 5 mil. A maioria das vagas da Royal Face exige experiência na área. A escolaridade varia de ensino médio para os cargos da área comercial, serviços gerais e recepcionista, curso tecnólogo em estética para esteticista e superior para gestor. Os candidatos a biomédicos estetas devem ter cursado a pós-graduação ou habilitação em estética. Inscreva-se: https://royalface.solides.jobs/ .

>> QUINTOANDAR

DIVERSAS ÁREAS

O QuintoAndar tem 230 vagas abertas para profissionais de todo o Brasil. As oportunidades são para diversas áreas da companhia, com destaque para as 30 vagas de analista de negócio, disponíveis para as áreas de experiência do cliente, jurídico, planejamento, performance, entre outras. Os analistas de negócio terão como missão continuar fortalecendo a cultura data-drive da empresa, bem como buscar insights e recomendações para facilitar a tomada de decisão e impulsionar o crescimento do negócio, que segue em ritmo acelerado. Inscreva-se: https://carreiras.quintoandar.com.br/ .

>> AMERICANAS

CARGOS TEMPORÁRIOS

A Americanas S.A. disponibiliza diversas oportunidades temporárias de emprego. As vagas são para atuação em lojas físicas da marca Americanas em todos os estados do Brasil, além de centros de distribuição e hubs da companhia localizados em 11 estados e no Distrito Federal. Há oportunidades para profissionais com ou sem experiência, de nível médio e superior, em cargos como operador de logística, auxiliar de loja, supervisor de atendimento, entre diversos outros, e chances de efetivação. As inscrições vão até a primeira quinzena de novembro: https://nr.tn/3mGaXbr ou https://americanas.pandape.com.br/

>> ELFA

50+

A Elfa lançou um programa de recolocação e desenvolvimento profissional para pessoas com 50 anos ou mais — o Talento Sênior. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site até 17 de novembro. Os candidatos precisam ter mais de 50 anos e ensino superior ou técnico completo. As vagas são para atuação nas cidades de João Pessoa/PB, São Paulo/SP e Goiânia/GO. Inscreva-se: https://bit.ly/3GwhI7W

CHANCES DE TRAINEE

>> ALLIED BRASIL

SEIS VAGAS

A Allied Brasil abriu inscrições para o Programa de Trainee 2022 com o objetivo de atrair talentos com agilidade de aprendizagem para a condução de projetos transformacionais do negócio, formando um pipeline de sucessão para posições estratégicas na empresa. O processo estará aberto para profissionais com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. Ao todo, serão seis vagas abertas. Os selecionados irão atuar em um dos escritórios da empresa em São Paulo, Rio de Janeiro, ou em Home Office. As inscrições vão até 28/11: https://allied.across.jobs/.

>> ANJO TINTAS

JOVEM APRENDIZ

A Anjo Tintas abriu novas vagas de emprego. Em Criciúma (SC), há vagas para analista de controladoria, analista de logística, analista de sistemas e desenvolvimento, técnico de segurança do trabalho, trainee de PCP, jovem aprendiz para área financeira e setor comercial, jovem aprendiz para laboratório de controle de qualidade, estágio de SAC, além de estágio de laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Em Morro da Fumaça (SC), há vagas para analista de pricing, auxiliar de produção e estágio de manutenção. Em Montes Claros (MG), há o posto de representante comercial. Já para região do interior de São Paulo, há vagas para promotores de vendas. Para mais detalhes sobre as vagas, acesse a área de vagas dentro de "Fale Conosco" no site da empresa: https://nr.tn/3nZkgmB.

>> BRF

SUPPLY 2022

A BRF está com inscrições abertas para o Programa de Trainee Supply 2022, com 45 vagas para profissionais recém-formados de diversas áreas. O objetivo é acelerar o desenvolvimento dos profissionais selecionados, os preparando para assumir posições de liderança dentro da cadeia produtiva da BRF. As inscrições vão até 15 de dezembro, com oportunidades para atuar em Campos Novos; Capinzal; Carambeí, Chapecó; Concórdia; Dois Vizinhos; Dourados; Faxinal dos Guedes; Francisco Beltrão; Herval D'Oeste; Lajeado; Lucas do Rio Verde; Marau; Mineiros; Nova Mutum; Paranaguá; Ponta Grossa; Rio Verde; Serafina Correa; Tatuí; Toledo; Uberlândia; Videira e Vitória Santo Antão. Inscreva-se: https://www.brf-global.com/.

>> SCHNEIDER ELETRIC

A Schneider Electric abre as inscrições do seu Programa de Trainee 2022. Ao todo, são 10 vagas para trabalhar na cidade de São Paulo, em sua maioria seguindo o modelo híbrido de trabalho. Com duração de dois anos, o programa oferece aos jovens talentos a participação em projetos regionais, treinamentos, mentorias de carreira e proximidade com a liderança. Os pré-requisitos exigidos são a formação em bacharelado ou tecnólogo nos cursos de administração, marketing, economia e afins, engenharias, ciência da computação e informática entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. As inscrições estarão abertas até 28/11. O início do programa está previsto para Fevereiro de 2022. Para mais detalhes e cadastro, acesse: https://schneidergraduate.com/pt/#.

>> LAFARGEHOLCIM

ENGENHARIAS

A LafargeHolcim está com inscrições abertas para o Programa Trainee LH 2022. O objetivo é oferecer uma formação técnica e comportamental completa para os jovens talentos, que ao longo de 14 meses, irão vivenciar todas as etapas da linha de produção da empresa. Estão sendo oferecidas 12 vagas, para as áreas de engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia química, engenharia de minas e engenharia elétrica. Podem se inscrever até 15/11 candidatos formados entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. Inscreva-se: https://nr.tn/3blpYJq.

>> NEON

QUALQUER CURSO

A Neon abre inscrições para a primeira edição de seu programa de trainees, chamado de Futuros Brilhantes. O processo seletivo será 100% virtual e aberto para estudantes e jovens profissionais de todo o país. A primeira edição do programa de trainee tem a expectativa de preencher 10 vagas. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos de idade e formação superior em qualquer curso ou instituição concluída entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. As inscrições ficam abertas até 18 de novembro: 99jobs.com/traineeneon.

>> WHIRLPOOL

TODOS OS CURSOS

A Whirlpool está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2022. Os candidatos poderão atuar nas Unidades de São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) ou Joinville (SC) e terão até amanhã (8) para se inscrever. Todos os cursos de formação superior são elegíveis para inscrição nas vagas, desde que a formação seja entre dezembro de 2018 a dezembro de 2021. O inglês no nível intermediário também é um pré-requisito para inscrição no programa, além de disponibilidade para atuar em qualquer uma das localidades onde as vagas estão abertas e para viagens. Inscrições: https://bit.ly/Trainee22 .

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste