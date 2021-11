Você é um analfabeto digital?

CB Correio Braziliense

O título desse texto traz um tom provocativo que tem como objetivo levantar uma reflexão importante sobre como nos relacionamos com as tecnologias digitais. Apesar de estarmos imersos em um mundo no qual ferramentas como computadores, celulares, tablets e afins são parte fundamental do nosso cotidiano, pouco dominamos o conhecimento básico sobre como esses aparelhos operam. Se abrirmos a caixa preta das tecnologias digitais, o que encontraremos lá? Qual é a importância de compreendermos mais a fundo como elas funcionam?

Confesso que não sou uma expert quando o assunto é tecnologia, o que me coloca em uma posição mais empática e próxima à maioria das pessoas que também desconhecem as linguagens de códigos que criam os produtos digitais que mais consumimos atualmente. Ser um analfabeto digital, em uma definição livre, é não possuir nem ao menos uma compreensão básica sobre as linguagens de programação, suas diferenças e como funcionam.

Não estou dizendo que todos nós, independentemente de sua área de atuação profissional e interesses pessoais, deveria saber programar. Mas advogo por democratizar, cada vez mais, o acesso à educação que prepara a todos para dominar os conceitos básicos do campo da tecnologia digital. Se ensinamos nas escolas física, química, biologia, história e geografia, antes mesmo de saber qual caminho os alunos irão trilhar no futuro, é porque acreditamos que esses conhecimentos são fundamentais para qualquer cidadão e profissional. Para acompanhar a evolução do nosso tempo, com mudanças cada vez mais rápidas e um crescente papel da relevância da tecnologia em nossas vidas, precisamos incluir programação na grade curricular de crianças e jovens desde cedo.

De acordo com o levantamento Ten 21st-century skills every students needs do Fórum Econômico Mundial, que mapeou as competências e habilidades centrais para que crianças e jovens tornem-se cidadãos críticos e profissionais bem preparados para os desafios do século XXI, uma das principais competências a serem desenvolvidas é o letramento digital, que consiste em aprender as linguagens utilizadas pela tecnologia da informação e comunicação.

Ao aprender os códigos básicos das principais linguagens de programação, os estudantes também desenvolvem outras habilidades consideradas essenciais, como raciocínio lógico e matemático, resolução de problemas, curiosidade, iniciativa, criatividade e colaboração, todas essas também identificadas no estudo do fórum. Essas competências e habilidades também estão presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento nacional que oferece a todos os estados brasileiros as diretrizes sobre os objetivos de aprendizagem que são esperados para todos os anos da Educação Básica e campos do conhecimento.

Ser alfabetizado digitalmente não é mais uma questão de se, mas, sim, uma questão de como e quando. Ainda enfrentamos desafios para garantir o acesso dos alunos à internet e ao computador, situação ainda mais evidenciada durante o longo período de aulas remotas ocasionado pela pandemia. No entanto, para avançarmos na oferta do letramento digital desde cedo para nossas crianças e jovens, precisamos colocar essa pauta como prioritária na agenda do setor público, dos órgãos multilaterais de apoio à educação, do terceiro setor e da iniciativa privada. Vamos juntos garantir que estamos nos engajando nas discussões e iniciativas que mais irão contribuir para a construção do futuro que queremos para as próximas gerações, no qual eles serão protagonistas de suas vidas e carreiras, dominando todas as habilidades e competências para tanto.