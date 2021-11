Mudança de carreira

David Telles, 41 anos, entende a necessidade de comprometimento e, por isso, tem regrado seus dias à base de disciplina nos estudos. O advogado foi servidor do Governo do Distrito Federal, e durante nove anos trabalhou no Departamento de Trânsito do DF. "Saí por falta de perspectiva de crescimento e salário baixo. Preferi investir em algum concurso da minha área, pois sou formado em direito", afirma.

O foco dele tem sido as matérias de contabilidade e a parte de controle que, segundo ele, é a mais exigida no TCU. Ele já estudava para outros concursos há algum tempo, mas esperou terminar de fazer direito, que é sua segunda graduação, para retomar aos estudos.

"Este ano resolvi sair do GDF, que eu era concursado, de um salário não tão atrativo, e investir na minha área. Foi uma decisão difícil, mas creio que é acertada", diz.

O que diz o edital

» Órgão: Tribunal de Contas da União

» Inscrições: Até 20 de dezembro

» Taxa: R$ 180

» Cargo: Auditor de controle externo

» Vagas: 20



» Data da prova: 13 de

wmarço de 2022

» Salário: Inicial de R$ 21.947,82

» Requisito: Nível superior

» Banca: Fundação Getulio Vargas

Questão comentada

1. (FGV) "O bom juiz não deve ser jovem, mas ancião, alguém que aprendeu tarde o que é a injustiça, sem tê-la sentido como experiência pessoal em sua alma; mas por tê-la estudado, como uma qualidade alheia, nas almas alheias". (Platão)

Segundo Platão, a qualidade básica do bom juiz é:

A) ter idade avançada;

B) fazer estudos profundos;

C) haver experimentado injustiças;

D) estudar impessoalmente a injustiça;

E) criticar a injustiça nas almas alheias.

Comentário: A letra A (ter idade avançada) não representa a qualidade básica apontada por Platão. Os vocábulos "jovem" e "ancião" estão empregados em sentido figurado, associados não à idade, mas à maturidade e ao conhecimento.

Outro argumento é que de nada adianta a idade avançada, se o juiz não observou, ao longo da sua vida, a injustiça.

A letra B (fazer estudos profundos) pode gerar dúvidas.

Não adianta estudar profundamente qualquer assunto ligado à justiça, segundo o autor. É necessário estudar especificamente e profundamente a injustiça de que são vítimas os outros.

A letra C (haver experimentado injustiças) contradiz o texto. O autor foca a injustiça sofrida pelos outros, e não a sofrida pelo juiz durante sua vida.

A letra D (estudar impessoalmente a injustiça) é o nosso gabarito. Deve-se estudar a injustiça

não sob o ponto de vista

pessoal (intimista, subjetivo), mas sim sob a visão de quem as sofre. Deve-se tratar a injustiça algo alheio, e não íntimo, pessoal.

A letra E (critica a injustiça nas almas alheias) foge do conteúdo abordado no texto. Nele, não há uma crítica, mas sim uma descrição dos

atributos de um bom juiz.

Resposta: D