Como se dar bem no concurso do TCU?

Quem pretende fazer a prova do Tribunal de Contas da União (TCU) pode se inscrever até 20 de dezembro, bem como realizar o pagamento. Mas os candidatos que tiverem dúvida sobre qual a melhor maneira de se preparar ou quais assuntos dar mais atenção até o dia da aplicação dos testes podem seguir as dicas dos professores entrevistados para esse guia.

O concurso do TCU, que ocorrerá na data provável de 13 de março de 2022, é um dos mais difíceis do Brasil, segundo Daniel Negreiros, professor de contabilidade de custos e análise das demonstrações contábeis. Além de ajudar candidatos a passarem no certame, o professor também é auditor no órgão e afirma que é um concurso de preparação de médio e longo prazos. Ou seja, não adianta estudar em cima da hora.

"É muito difícil um aluno conseguir aprovação com pouco tempo de estudo, porque são muitas disciplinas e o grau de complexidade é alto", aconselha o profissional do Direção Concursos. Além disso, as matérias são diferentes entre si. Sendo assim, não basta somente conhecer a fundo, mas se dedicar a disciplinas cujas áreas de conhecimento são muito distantes umas das outras.

O professor diz que é preciso haver organização, foco e disciplina. Segundo Daniel, essas seriam as principais dicas para se dar bem no concurso. O conselho que ele deixa é que façam, em primeiro lugar, a base de contabilidade geral. Conforme ele, entender os fatos contábeis é o que as bancas têm cobrado.

Em relação à organização pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Daniel ressalta que é a primeira vez que a banca organiza uma prova para o TCU. Sendo assim, não se sabe o que esperar. O palpite dele é que a prova será difícil, pois os certames para esse órgão, geralmente, são. A FGV, segundo Daniel, é imprevisível. Na última prova de grande escala, como foi a do Senado Federal, com aplicação da banca em questão, houve muitas polêmicas. "Ela não tem uma consistência ou um padrão de cobrança", explica o professor. Apesar de estar aberto a todo o Brasil, o concurso do TCU está menos assustador do que parece.

"Entre 10 mil inscritos, se houver mil, 800 ou 900 realmente bem preparados, é muito. Há muitos concorrentes, mas a menor parte deles, cerca de 5% ou 10%, está bem qualificada para a prova", afirma.