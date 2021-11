Livros que não saem das prateleiras dos gestores

AL Ana Luisa Araujo

(crédito: Reprodução da Internet)

Se você é uma pessoa empreendedora, ou que simplesmente tem vontade de mudar a direção da sua vida, saiba que existem guias literários feitos para lhe auxiliarem nessa jornada. Neste texto, você vai encontrar livros de cabeceira de gestores e grandes líderes de corporações.

As obras abaixo mudaram a vida e o cotidiano de pessoas que estavam em um bom patamar profissional e pessoal, mas, mesmo assim, conseguiram ir além.

Trabalhe 4 Horas Por Semana, de Timothy Ferris — dica de Tiago Ceciliano, CEO da Nith

Em Trabalhe 4 Horas Por Semana, do Timothy Ferris, pretende mudar a forma com que os indivíduos enxergam o trabalho e ganham a vida. Na obra, o autor se dedica a ensinar como fazer para se sustentar trabalhando somente quatro horas por semana. Esse novo estilo de viver consiste em treinar seu chefe para que ele valorize seu esforço e desempenho em vez de presença; trocar uma longa carreira por pequenos períodos de trabalho e mini aposentadorias frequentes; dicas práticas e estudos de caso de leitores que dobraram sua renda usando as dicas do livro; modelos do mundo real para se inspirar e eliminar seus e-mails, negociar com chefes e clientes ou conseguir um chef de cozinha particular por um preço barato; princípios do estilo de vida que podem ser substituídos e adequados para tempos de crise.

"O livro que mudou minha forma de ver as coisas e me deu a oportunidade de realizar um sonho foi Trabalhe 4 Horas Por Semana. Após lê-lo, percebi que não precisamos nos matar de trabalhar para acumular riquezas, aposentar e depois curtir a vida mais velho", afirma Tiago Ceciliano.

Misbehaving, de Richard Thaler — dica de Cristina Fragata, COO na Attri

Richard H. Thaler, autor de Misbehaving, dedicou sua vida a um conceito que parece radical. Ele acredita que os agentes centrais da economia são os seres humanos. Pessoas, que estão propensas a acertos e erros. De acordo com o pensamento de Thaler, a economia tradicional é feita de intervenientes racionais, no entanto, mesmo sendo seres racionais, os humanos se mantêm afastados, por escolha ou não, da razão. No texto em que escreve, ele afirma que os seres humanos têm um mau comportamento e essa atuação tem consequências graves. O intuito do autor é reunir descobertas recentes da psicologia humana com uma compreensão prática de incentivos de mercado e comportamento. Segundo ele, o mundo, que é incompreensível e difícil, precisaria de uma iluminação em relação à tomada de decisões.

O texto diz que a análise econômica comportamental abre novas formas de olhar para o mundo em questões como vida doméstica, a forma como se assiste à televisão, um novo escritório, e até como criar negócios inovadores como a Uber.

Ferramentas dos Titãs, de Tim Ferris — dica de João Moressi, CEO e fundador da Opah

Esse best-seller do The New York Times reúne as respostas das mais de 200 entrevistas que fez em seu podcast The Tim Ferris Show. Celebridades como Arnold Schwarzenegger, investidores como Ben Horowitz, atletas e oficiais do Comando de Operações Espaciais estiveram no programa. Tim juntou as respostas das perguntas que fez às personalidades e escreveu um livro. Algumas das perguntas são: O que você faz na primeira hora depois de acordar?; qual é sua rotina de exercícios?; quais são as maiores perdas de tempo para os novatos em sua área de atuação?; que suplementos você toma?.

Além disso, o autor do livro aplicou na própria rotina as dicas dos convidados, e garante que as ferramentas o salvaram de anos de esforços desperdiçados. Segundo ele, essas técnicas ajudaram ele a dobrar sua renda, felicidade e flexibilidade.



Avalie o Que Importa: Como Google, Bono Vox e a Fundação Gates sacudiram o mundo com os OKRs, de John Doerr — dica da Claudia Labate, CEO do Glic

Você já ouviu falar em sistema de Objetivo e Resultados-chaves (OKRs)? John Doerr revela em sua obra como empresas de tecnologia bem sucedidas, como Intel e Google, usaram a ferramenta para alcançarem um crescimento exponencial, e como ele ajuda na prosperidade das companhias. Para esse sistema funcionar, a busca, pelos objetivos de prioridade máxima, é definida dentro de um prazo. A meta fica transparente para toda a organização, do funcionário com cargo menor até o alto escalão. Os benefícios são imensos, diz o livro. Os OKRs aumentam a satisfação no ambiente de trabalho e a retenção. Eles também mantêm os funcionários no caminho certo, operando de maneira assertiva.

O autor do livro doou U$ 12,5 milhões, em 1999, para um investimento de Larry Page e Sergey Brin, que tinham uma tecnologia incrível em mãos. Mas, para esse negócio dar certo, eles precisavam fazer escolhas difíceis e manter a equipe no caminho. John Doerr, então, ensinou-lhes sobre uma abordagem comprovadamente funcional, com excelência profissional, a de Objetivos e Resultados-Chave. Ele descobriu essa ferramenta quando trabalhava como engenheiro da Intel. Segundo o livro, as ideias vinham de Andy Grover, que dirigia a empresa na época. Doerr compartilhou as ideias dele com mais de 50 empresas e o processo sempre funcionava.



A Estratégia do Oceano Azul, de W. Chan Kim — dica da Milene Rosenthal, psicóloga e co-fundadora da Telavita

O livro é feito com base em um estudo de 150 movimentos estratégicos, de mais de 100 anos e 30 setores. Os autores W. Chan Kim e Renée Mauborgne concordam que a concorrência acirrada só pode resultar em um oceano vermelho e sangrento, repleto de inimigos que lutam por si e lucros.

O sucesso, no entanto, não viria da disputa já conhecida e acirrada, mas da criação de oceanos azuis, espaços novos, intocados e prontos para o crescimento. A abordagem dos escritores é tornar a concorrência um ponto irrelevante e, durante o texto, eles descrevem os princípios e ferramentas que podem utilizar para criar e desbravar seus próprios oceanos azuis.

A última edição contém casos de estudo e exemplos atualizados, além de dois capítulos novos e um terceiro estendido. Este último aborda questões relevantes suscitadas pelos próprios leitores nos últimos 10 anos de livro.

"O que os autores trazem neste livro é fantástico e a pura realidade - acho que muitas vezes ficamos preocupados com a concorrência e esquecemos de olhar o que os clientes estão precisando, o que a sociedade necessita, principalmente na área de saúde, em que percebemos que já existem muitos processos desgastados", afirma Milene.

As indicações delas

A coragem para liderar

“Da autora de A coragem de ser imperfeito. A coragem para liderar, não tem a ver com cargos, status ou poder. Um líder é qualquer pessoa que se responsabiliza por reconhecer o potencial nas pessoas e em suas ideias e tem a iniciativa para desenvolvê-los. Coragem de liderar, é não ter a pretensão de ter sempre a resposta certa, é saber que o poder é ilimitado quando compartilhado.”

Vivi Gonçalves, diretora sênior da Coca Cola

Faça Acontecer: Mulheres, trabalho e a vontade de liderar (Sheryl Sandberg)

Neste livro a autora propõe reflexões sobre as mulheres como maior força de trabalho no mundo e mesmo assim os homens são quem dominam os cargos de liderança. Isso significa que, quando se trata de tomar as decisões mais importantes para todos, a voz das mulheres não têm o mesmo peso. Sheryl investiga as razões de o crescimento das mulheres na carreira estar há tantos anos estagnado, identificando a raiz do problema e oferecendo soluções práticas e sensatas para que elas atinjam todo o seu potencial.

Camila Velzi, Diretora da Rappi Brasil

Os inovadores (Walter Isaacson)

Autor das estrondosas biografias de Steve Jobs e Albert Einstein, nesta narrativa que retrata inovadores bolando máquinas em suas garagens minúsculas, pensadores excêntricos às voltas com grandes questões existenciais, batalhas épicas entre empresas e uma grande dose de bits.

Minha História de Michelle Obama

Este livro é um relato poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. A primeira afro-americana a ocupar essa posição, se posicionou como uma poderosa porta-voz das mulheres e meninas nos Estados Unidos e ao redor do mundo, mudando drasticamente a forma como as famílias levam suas vidas em busca de um modelo mais saudável e ativo.

Tatiana Brito, Head Marketing da Gatorade Brasil

Pequeno Manual Antirracista (Djamila Ribeiro)

Nesta leitura necessária, a filósofa e ativista Djamila Ribeiro trata de temas como atualidade do racismo, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos. Djamila argumenta que a prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes mais cotidianas. Sobre uma luta que é de todas e todos.

Dilma Souza Campos, CEO Outra Praia

A Startup Enxuta (Eric Ries)

Mudando a maneira como as companhias idealizam seus produtos e serviços. A startup enxuta é um modelo de negócio que vem sendo amplamente adotado ao redor do mundo, pioneiro na implementação dessa abordagem, Eric Ries define startup como uma organização dedicada a criar algo novo sob condições incertas, desde o jovem empreendedor que trabalha na garagem de casa ao profissional experiente em uma multinacional.

Claudia Alcântara, CEO da Cavideu

Lu Feres, VP Global Danone - Os primeiros 90 dias de Michael Watkins. Um livro essencial para quem está passando por uma transição de carreira, um guia clássico para ajudar a dominar os aspectos críticos da nova fase

Frustração: Como treinar suas competências emocionais para enfrentar os desafios da vida pessoal e profissional de Adriana Fóz

Com uma propriedade única para falar sobre frustração, a autora nos guia por uma história de superação. Aos 32 anos, no auge de sua vida pessoal e profissional, sofreu um AVC e precisou de cinco anos para voltar a realizar plenamente atividades simples, como falar e andar. Após a recuperação, mergulhou de cabeça no estudo do funcionamento do cérebro e desenvolveu o conceito da Plasticidade Emocional, que é a capacidade de reconfigurar nossas emoções para enfrentar adversidades.

Adriana Costa, Diretora Sênior da J&J

A Terceira Medida do Sucesso (Arianna Huffington)

Da criadora do The Huffington Post, um dos sites de notícias mais importantes do mundo, Arianna traz para o livro sua história. Depois de desmaiar de exaustão no próprio escritório - por excesso de trabalho, falta de sono e sobrecarga emociona. Arianna se deu conta de uma verdade perturbadora: nosso estilo de vida está nos deixando doentes. Como a busca por sucesso profissional tem nos levado ao fracasso como seres humanos.

Paula Abreu, Estrategista Digital

21 lições para o século 21 (Yuval Noah Harari)

Do autor de Sapiens e Homo Deus, neste livro Yuval trata sobre o desafio de manter o foco coletivo e individual em face a mudanças frequentes e desconcertantes. Seríamos ainda capazes de entender o mundo que criamos?

Glaucimar Peticov, Diretora Executiva Bradesco