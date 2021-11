Agências e empresas oferecem 224 vagas de emprego

E EuEstudante

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

>> AMAZON

NOVEMBRO E DEZEMBRO

A Amazon anuncia a abertura de mais de 5.500 vagas temporárias no Brasil durante os meses de novembro e dezembro, impulsionadas pelo aumento das vendas online de Black Friday e eventos de final de ano. Hoje, a empresa emprega direta e indiretamente, em seus doze centros de distribuição e três estações de entrega, mais de 6.300 pessoas. Inscreva-se: shorturl.at/iyFH8 .

>> IFOOD

PARA NEGROS

O Ifood está em busca de aumentar a sua diversidade interna, assim, as vagas de emprego são voltadas aos profissionais negros. Pessoas de todo o país podem se candidatar pelo link: https://fdr.com.br/carreiras/vagas-de-emprego/ .

>> STARK BANK

FINTECH

A Stark Bank, fintech B2B líder em Open Banking no Brasil, está com 11 vagas abertas destinadas àqueles que querem fazer parte de uma companhia que oferece serviços e produtos bancários para empresas e startups em rápido crescimento. Todas as inscrições são feitas pelo site da empresa: https://starkbank.com/en/careers .



>> ELFA

50+

A Elfa lançou um programa de recolocação e desenvolvimento profissional para pessoas com 50 anos ou mais — o Talento Sênior. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site até 17 de novembro. Os candidatos precisam ter mais de 50 anos e ensino superior ou técnico completo. As vagas são para atuação nas cidades de João Pessoa (PB), São Paulo (SP) e Goiânia (GO). Inscreva-se: https://bit.ly/3GwhI7W .

>> NETSHOWME

TECONOLOGIA

A Netshowme, empresa de tecnologia referência em soluções de gerenciamento, distribuição e monetização de vídeos e conteúdos digitais, está com 10 vagas abertas: analista de sales ops, analista de suporte n1/n2, analista devops — sre, analista financeiro — pleno, copywriter pleno — vaga afirmativa para mulheres negras, customer success manager — onboarding, php back-end developer — junior, php back-end developer — pleno, ruby on rails developer — pleno, software tester — junior. Eleita um dos melhores lugares para se trabalhar pela Great Place To Work, as vagas disponíveis são para diversos cargos. Para se candidatar, acesse https://bit.ly/30hVHJE .

>> ICLUBS

ZAPPTS

iClubs e Zappts estão com 37 vagas abertas, entre elas: agile master (remoto), analista de qualidade de software pleno, analista de qualidade de software sênior, estágio em dados, head of frontended development chapter, pessoa desenvolvedora asp net (pleno), pessoa desenvolvedora backend pleno(.net), pessoa desenvolvedora frontend web pleno (react), pessoa desenvolvedora frontend web sênior (react), pessoa desenvolvedora fullstack sênior, pessoa desenvolvedora mobile pleno (ios), pessoa desenvolvedora mobile pleno (react native), pessoa desenvolvedora mobile sênior (react native), project manager e ux/ui designer pleno. Inscreva-se: https://bit.ly/30hVTsm .

>> DR CASH

FINTECH

A Dr Cash, uma fintech e healthtech que intermedia médicos e dentistas a seus pacientes, por meio da liberação de crédito CDC Saúde, está com vaga aberta para desenvolvedor de front-end Pl./Sr. A candidatura pode ser feita no link: https://bit.ly/3BYZWGF .

>> BEMATIZE

BENEFÍCIOS

A Bematize, empresa de gestão de benefícios localizada em São Paulo, anuncia a abertura de quatro novas vagas de emprego para a sua área de operações. As contratações serão para início imediato, em regime home office, com horário de trabalho flexível e plano de salário compatível com o mercado. As quatro vagas são para assistente, analista júnior, pleno e sênior de benefícios. Para ambas as vagas a empresa exige curso superior completo, apenas para a vaga de assistente admite-se cursando. Para se candidatar a vaga, os interessados devem enviar currículo para trabalheconosco@bematize.com.br , mencionando os seguintes códigos no assunto do e-mail: #operações133 (analista júnior), #operações132 (analista pleno) e #operações131 (analista sênior) e #operações134 (assistente). Para saber mais sobre a Bematize, acesse: www.bematize.com.br .

>> LET’S DELIVERY

DESENVOLVEDOR

A LET’s Delivery , empresa de gestão de delivery, está com cinco vagas abertas para quality assurance júnior, desenvolvedor de front-end pleno, dois desenvolvedores de back-end pleno e um product owner júnior pleno. Para se candidatar, acesse: https://bit.ly/3bXlLMi .

>> HUBLOCAL

STARTUP CEARENSE

A HubLocal , startup cearense que faz com que as empresas tenham maior presença digital com potenciais clientes, abriu diversas vagas de emprego pela aba ‘Trabalhe Conosco’ no site https://bit.ly/3BYljbn .

>> TANGERINO

GESTÃO DE JORNADA

O Tangerino , solução completa gestão da jornada de trabalho, está com 15 vagas, confira: BDR (business development representative), analista de mídia e performance, analista de seo, arquiteto de soluções/ devops, analista de customer success implementation (csi), 3 vagas estágio comercial (sdr), redator de conteúdo web, duas vagas de desenvolvedor de java pleno, estágio de suporte (cs), web designer pleno, estágio de qa (testes de software), estágio de customer success implementation (CSI). As candidaturas podem ser feitas no link https://bit.ly/3c0O4cQ .

>> CINNECTA

COMPORTAMENTO DE CLIENTES

A Connecta, uma empresa de inteligência de dados especialista no entendimento, segmentação e predição de comportamento de clientes, está com várias vagas abertas nos times de engenharia de dados, ciência de dados, marketing e vendas. Envie seu currículo para jobs@cinnecta.com .

>> TEREOS

UNIDADES INDUSTRIAIS

A Tereos está oferecendo 81 vagas de emprego tanto em suas unidades industriais quanto nas áreas corporativas da empresa. Atualmente, estão disponíveis oportunidades nas áreas de negócios agrícolas, comercial, ciência de dados, operações agrícolas, processo industrial, manutenção industrial e automotiva, segurança do trabalho, entre outras, nas cidades do noroeste do estado de São Paulo, como Olímpia, Colina, Tanabi, Guaraci e São José do Rio Preto. As vagas são efetivas, com salários compatíveis com o mercado. Inscreva-se: https://vagas.com.br/tereos .

>> CORTEX

A Cortex, empresa de inteligência de dados, anuncia a busca por profissionais que desejam trabalhar nas áreas de vendas, pós-venda, produto e tecnologia. Com mais de 50 vagas oferecidas em todo o país, a companhia oferece ainda o modelo remote first, onde a principal opção é o trabalho remoto. Inscreva-se: https://bit.ly/31DEz19 .

>> CUBO ITAÚ

HUB DE FOMENTO

O Cubo Itaú, mais relevante hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, possui centenas de startups que fazem parte da sua comunidade. Atualmente, há mais de 250 vagas disponíveis em diversas áreas de atuação em mais de 35 startups. As vagas podem ser acessadas em https://cubo.network/jobs .

>> SAMBATECH

EDTECH

A Sambatech, edtech de soluções para instituições de ensino, cursos livres, preparatórios e corporações, anunciou que pretende abrir 200 oportunidades de emprego até o final de 2021. As vagas são voltadas para a área de tecnologia e estarão disponíveis para todos os níveis de senioridade. Inscreva-se: https://sambatech.com/ .

>> NEO

PRODUTOS DIGITAIS

A NEO, especialista em tecnologia e na criação de produtos digitais, anuncia 483 vagas para profissionais de contact center nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. As oportunidades anunciadas estão distribuídas em cidades onde a empresa mantém operações: Mogi das Cruzes (SP), Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Jaboatão dos Guararapes (PE). Acesse o link para se inscrever https://bit.ly/30i1yi6 .

>> DIGIO

BANCO

O Digio, plataforma de serviços financeiros, está recrutando profissionais de diversas frentes, como: tecnologia, infraestrutura, marketing, operações e outras. No total, são 53 vagas em posições de estagiário, analista, especialista, coordenador e gerente. As oportunidades são resultado da evolução do banco digital que teve crescimento sustentável e acelerado nos últimos anos. Inscreva-se: https://bit.ly/3wAOoIF .

>> HI PLATFORFM

CUSTOMER EXPERIENCE

A Hi Platform , primeira plataforma de Customer Experience Journey do Brasil, está com 28 vagas abertas para as áreas Comercial e de Tecnologia. Todas as oportunidades são para o modelo home office e os salários chegam a até R 12 mil.

>> MINDSIGHT

GESTÃO DE PESSOAS

A Mindsight, empresa de tecnologia em gestão de pessoas e RH, está com 10 vagas abertas para a área de Sucesso do Cliente (do inglês Customer Success), que deve dobrar de tamanho com as contratações. Podem se candidatar talentos em todos os momentos da carreira, sejam graduandos, recém-formados ou profissionais com experiência. Além do desejo de voltar suas carreiras para consultoria, atendimento e/ou gestão de pessoas, é preciso ter interesse em recursos humanos, lidar com pessoas e ser atuante para resolver problemas de forma ativa e embasada. Interessados podem se inscrever até 14 de novembro no site https://bit.ly/30lC838 .

>> PLUGFY

HAAS

A Plugify, startup brasileira de HaaS — Hardware as a Service que simplifica o acesso e a gestão da infraestrutura de TI para empresas de todos os portes, e que contratou mais de 50 pessoas em 2021, anuncia a abertura de mais três vagas em diferentes áreas. A startup busca analistas para as áreas de controladoria (sênior) e infraestrutura (sênior), além de um desenvolvedor Python sênior. Os interessados podem se candidatar pelo e-mail recrutamento@plugify.com.br .

CHANCES DE TRAINEE

>> ALLIED BRASIL

SEIS VAGAS

A Allied Brasil abriu inscrições para o Programa de Trainee 2022 com o objetivo de atrair talentos com agilidade de aprendizagem para a condução de projetos transformacionais do negócio, formando um pipeline de sucessão para posições estratégicas na empresa. O processo estará aberto para profissionais com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. Ao todo, serão seis vagas abertas. Os selecionados irão atuar em um dos escritórios da empresa em São Paulo, Rio de Janeiro, ou em Home Office. As inscrições vão até 28/11: https://allied.across.jobs/ .



>> BRF

SUPPLY 2022

A BRF está com inscrições abertas para o Programa de Trainee Supply 2022, com 45 vagas para profissionais recém-formados de diversas áreas. O objetivo é acelerar o desenvolvimento dos profissionais selecionados, os preparando para assumir posições de liderança dentro da cadeia produtiva da BRF. As inscrições vão até 15 de dezembro, com oportunidades para atuar em Campos Novos; Capinzal; Carambeí, Chapecó; Concórdia; Dois Vizinhos; Dourados; Faxinal dos Guedes; Francisco Beltrão; Herval D'Oeste; Lajeado; Lucas do Rio Verde; Marau; Mineiros; Nova Mutum; Paranaguá; Ponta Grossa; Rio Verde; Serafina Correa; Tatuí; Toledo; Uberlândia; Videira e Vitória Santo Antão. Inscreva-se: https://www.brf-global.com/ .

>> SCHNEIDER ELETRIC

A Schneider Electric abre as inscrições do seu Programa de Trainee 2022. Ao todo, são 10 vagas para trabalhar na cidade de São Paulo, em sua maioria seguindo o modelo híbrido de trabalho. Com duração de dois anos, o programa oferece aos jovens talentos a participação em projetos regionais, treinamentos, mentorias de carreira e proximidade com a liderança. Os pré-requisitos exigidos são a formação em bacharelado ou tecnólogo nos cursos de administração, marketing, economia e afins, engenharias, ciência da computação e informática entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. As inscrições estarão abertas até 28/11. O início do programa está previsto para Fevereiro de 2022. Para mais detalhes e cadastro, acesse: https://schneidergraduate.com/pt/# .

>> LAFARGEHOLCIM

ENGENHARIAS

A LafargeHolcim está com inscrições abertas para o Programa Trainee LH 2022. O objetivo é oferecer uma formação técnica e comportamental completa para os jovens talentos, que ao longo de 14 meses, irão vivenciar todas as etapas da linha de produção da empresa. Estão sendo oferecidas 12 vagas, para as áreas de engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia química, engenharia de minas e engenharia elétrica. Podem se inscrever até amanhã (15/11) candidatos formados entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. Inscreva-se: https://nr.tn/3blpYJq .

>> NEON

QUALQUER CURSO

A Neon abre inscrições para a primeira edição de seu programa de trainees, chamado de Futuros Brilhantes. O processo seletivo será 100% virtual e aberto para estudantes e jovens profissionais de todo o país. A primeira edição do programa de trainee tem a expectativa de preencher 10 vagas. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos de idade e formação superior em qualquer curso ou instituição concluída entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. As inscrições ficam abertas até 18 de novembro: 99jobs.com/traineeneon .

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 25 ENTRE R$ 1.280 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE, AUXILIAR DE BAR 1 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE FUNDIDOR 2 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 8 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 4 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE CRÉDITO (INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS) 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 3 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 1 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR CONTÁBIL 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 1 R$ 1.283 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 5 ENTRE R$ 1.249,25 E R$ 1.250 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 3 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 10 R$ 1.201 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

BORDADOR, À MAQUINA 1 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 3 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 10 R$ 1.870 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE BARTANDER 2 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

COLOCADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CORRETOR DE IMÓVEIS 20 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 1.214 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRO Á MAQUINA NA CONFECÇÃO EM SERIE 3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

ESTETICISTA 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 16 R$ 1.188 + BENEFÍCIOS

GERENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 2 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 2 R$ 1.870 + BENEFÍCIOS

LIMPADOR A SECO, À MÁQUINA 2 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

LUSTRADOR DE MÓVEIS 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MANOBRISTA 3 R$ 1.281 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MEC NICO 2 ENTRE R$ 1.700 E R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MEC NICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS E VEÍCULOS SIMILARES 1 R$ 1.232,97 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 4 R$ 1.350 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ATENDIMENTO RECEPTIVO (TELEMARKETING) 4 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1 R$ 1.646 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 8 ENTRE R$ 1.804 E R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE PAREDES 4 R$ 1.870 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 3 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 6 ENTRE R$ 1.901 E R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 1 R$ 1.150 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 3 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 34 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste