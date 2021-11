Oportunidades de formação e eventos gratuitos

E EuEstudante

>> FORMAÇÃO

SECRETARIA DA MULHER DO DF

Mulheres do Distrito Federal terão a oportunidade de receber capacitação gratuita para atuarem como lideranças em suas comunidades. Esse é o objetivo do programa “Empodera — Formação de mulheres líderes”, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher (SMDF), que vai selecionar e remunerar uma organização da sociedade civil — sem fins lucrativos e com experiência em execução de projetos sociais e de qualificação social —, com o objetivo de elaborar e aplicar propostas pedagógicas e metodológicas para incentivar a formação de 1,2 mil mulheres em todo DF. Os interessados devem fazer o envio da ficha de inscrição e apresentar uma proposta de programa. As inscrições podem ser encaminhadas até às 17h, do dia 13/12/2021, de forma eletrônica, pelo e-mail: comissaodeselecao@mulher.df.gov.br , ou presencialmente, com entrega de envelope fechado e lacrado no Anexo do Palácio de Buriti, 8º andar, sala 808.

>> CURSO

NOVO ENSINO MÉDIO

Estão abertas as inscrições para o programa gratuito de formação sobre o Novo Ensino Médio oferecido pela Árvore, edtech com soluções de leitura digital para escolas públicas e privadas. As aulas on-line, destinadas para educadores e gestores escolares, estarão disponíveis a partir do dia 16 de novembro e as inscrições devem ser realizadas através do site: https://www.arvore.com.br/novoem . Ao final, todos os participantes receberão certificado de conclusão.

>> EVENTO

DIA INTERNACIONAL DA TOLERÂNCIA

Para discutir o problema da intolerância, cada vez mais atual e complexo, a Cátedra Unesco Desafios Sociais Emergentes com foco na Educação, Meio Ambiente e Justiça Social, sediada no Centro Universitário Iesb, promoverá um ciclo de debates on-line no Dia Internacional da Tolerância, na próxima terça-feira (16). A data foi instituída pela ONU em 1995 para combater qualquer tipo de preconceito, seja racial, sexual ou religioso e remete à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante a liberdade de opinião e a amizade entre as nações. O evento será realizado às 10h, no canal do Iesb no Youtube, com a participação do professor Luiz Cláudio Costa, reitor da instituição, e os convidados: Renato Zerbini Ribeiro Leão, presidente do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil; José Rossini Campos Corrêa, professor do Mestrado de Direitos Sociais do Iesb e membro titular da Comissão Especial de Educação, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB); e Elany Leão, membro do Conselho da Cátedra Iesb. O objetivo é discutir o papel da educação no combate a qualquer tipo de intolerância relacionada a violência nas relações sociais, inclusive nas redes digitais. Assista nesta terça-feira pelo link: https://www.youtube.com/results?search_query=iesb .

>> CAMPUS FRANCE BRASIL

GRADUAÇÃO NO EXTERIOR

O Campus France Brasil, agência oficial do governo francês responsável pela promoção do ensino superior, recebe, até dezembro de 2021, as candidaturas de brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil para cursos de graduação e pós-graduação na França. A plataforma virtual permite que o candidato escolha mais de uma opção de curso, em instituições públicas ou privadas, aumentando as chances de admissão. Para participar do processo seletivo, é preciso criar um dossiê eletrônico com informações sobre o percurso acadêmico e profissional, além de motivação e outros anexos. Os candidatos podem pleitear o ingresso no 1º ano da graduação ou realizar uma espécie de transferência, com ingresso no 2º ou 3º ano da formação, além do Master. A data para envio dos dossiês é entre 14 e 23 de dezembro, em função do tipo de projeto. As informações detalhadas sobre a quantidades de cursos que podem ser indicados, o calendário e o processo de candidatura estão disponíveis no site do Campus France Brasil: shorturl.at/kmBS9 .