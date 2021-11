A manutenção do sonho

Nando é o diretor da Cia. Teatral Néia&Nando e interpreta o papel de Noel há cerca de 30 anos. Tudo começou quando chegou a Brasília. O ator e a esposa, Néia, trabalhavam com animação de festa, e o papel de Papai Noel foi iniciado a partir de uma demanda de clientes para animar a noite de Natal. "No primeiro ano, foram 13 casas", diz. "A partir daí, já são 30 anos que a gente faz Papai Noel em todas as noites de Natal." A realização do ofício em shoppings veio mais tarde.

O ator acredita que "estar vestido com a roupa de Papai Noel e se passar por esse personagem é gratificante" e incentiva, por meio de sua atuação, a fantasia e o imaginário das crianças. "A gente escuta cada coisa delas", diz. "Tem criança entregando chupeta, criança falando que não vai mais chorar, criança dizendo que não vai mais desrespeitar papai e mamãe. Enfim, é cada história que a gente escuta, que vale a pena todo o trabalho."

Em 2020, a atuação de Nando em shoppings foi afetada, devido às restrições impostas pela pandemia. Apesar disso, um deles promoveu uma programação natalina com todos os protocolos de distanciamento e, assim, a companhia pôde continuar trabalhando: "Foi muito bom, porque as pessoas estavam realmente carentes dessa afetividade, apesar de não poder ter o contato direto".

Além disso, segundo o diretor, devido ao contexto pandêmico, as famílias não puderam viajar e passaram o Natal em casa, o que permitiu que, em 24 de dezembro, as atividades da companhia fossem mantidas. "O festejo natalino aconteceu em suas próprias residências, onde a gente teve uma procura muito maior", afirma.

Nando é o Papai Noel do Liberty Mall, na Asa Norte, e está lá todos os sábados, desde o início do mês, das 13h às 15h e das 16h às 18h, promovendo um momento divertido de interação com o público e trazendo a magia do Natal para crianças e adultos.

O shopping oferece medidas de proteção, mantendo uma distância segura entre o Papai Noel e as crianças. "A gente vai manter esse protocolo do distanciamento, mas o que nunca vai deixar de ter é a possibilidade de fazer uma foto, de estar presente nesse momento único na vida das pessoas", diz Nando.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá