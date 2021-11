SECRETARIA DA MULHER DO DF

Mulheres do Distrito Federal poderão receber capacitação gratuita. O "Empodera — Formação de mulheres líderes", da da Secretaria de Estado da Mulher (SMDF), que vai selecionar e remunerar uma organização da sociedade civil, com o objetivo de elaborar e aplicar propostas pedagógicas e metodológicas para incentivar a formação de 1,2 mil mulheres em todo DF. Os interessados devem fazer o envio da ficha de inscrição e apresentar uma proposta de programa. As inscrições podem ser encaminhadas até às 17h do dia 13/12 pelo e-mail: comissaodeselecao@mulher.df.gov.br, ou presencialmente, com entrega de envelope no Anexo do Palácio de Buriti, 8º andar, sala 808.