precisa-se

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br. O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Cargo Vagas Salário

AÇOUGUEIRO 25 ENTRE R$ 1.280

E R$ 2.000 BENEFÍCIOS

AJUDANTE, AUXILIAR DE BAR 1 R$ 1.188 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO

(COMÉRCIO) 1 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE FUNDIDOR 2 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 8 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 4 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

ANALISTA DE CRÉDITO

(INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS) 1 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 3 R$ 1.188 BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 1 R$ 1.400 BENEFÍCIOS

AUXILIAR CONTÁBIL 1 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 1 R$ 1.283 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA

DE PRODUÇÃO 5 ENTRE R$ 1.249,25

E R$ 1.250 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 3 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 10 R$ 1.201 BENEFÍCIOS

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

BORDADOR, À MAQUINA 1 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 3 R$ 1.804 BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 10 R$ 1.870 BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.600 BENEFÍCIOS

CHEFE DE BARTANDER 2 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

COLOCADOR DE ESTRUTURAS

METÁLICAS 2 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

CORRETOR DE IMÓVEIS 20 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 1.214 BENEFÍCIOS

COSTUREIRO Á MAQUINA

NA CONFECÇÃO EM SERIE 3 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 3 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS 1 R$ 2.800 BENEFÍCIOS

ESTETICISTA 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

GARÇOM 16 R$ 1.188 BENEFÍCIOS

GERENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

GESSEIRO 2 R$ 1.804 BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 2 R$ 1.870 BENEFÍCIOS

LIMPADOR A SECO, À MÁQUINA 2 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

LUSTRADOR DE MÓVEIS 2 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

MANOBRISTA 3 R$ 1.281 BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 3 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

MEC NICO 2 ENTRE R$ 1.700

E R$ 1.800 BENEFÍCIOS

MEC NICO DE MANUTENÇÃO

DE AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS

E VEÍCULOS SIMILARES 1 R$ 1.232,97 BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ESTRUTURAS

METÁLICAS 2 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 4 R$ 1.350 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ATENDIMENTO

RECEPTIVO (TELEMARKETING) 4 R$ 1.200 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1 R$ 1.646 BENEFÍCIOS

PADEIRO 1 R$ 1.700 BENEFÍCIOS

PEDREIRO 8 ENTRE R$ 1.804

E R$ 2.200 BENEFÍCIOS

PINTOR DE PAREDES 4 R$ 1.870 BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 3 R$ 1.400 BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 6 ENTRE R$ 1.901 E R$ 2.200 BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

(INSTALAÇÃO) 1 R$ 1.150 BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 1 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 3 R$ 1.300 BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 34 R$ 1.100 BENEFÍCIOS

TOTAL 224