Por trás do papai noel: veja o dia a dia dos atores quando não estão fantasiados

LV Laura Vieira*

Será um natal cheio de amor,como deve ser" - (crédito: Gabriel Rabelo)

Marcelo de Assis Cândido, 56 anos, é funcionário de banco privado e programador gráfico. Sua trajetória como Noel teve início em 2018, quando a barba e o cabelo já estavam crescidos e brancos. “Por onde eu passava as pessoas brincavam e faziam algumas brincadeiras do tipo: ‘hohoho, papai Noel’ e eu respondia ‘hohoho’, acenando com a mão”, contou. Mas foi apenas quando um amigo, que trabalhava com o marketing de um shopping no Mato Grosso, o convidou para se tornar o Papai Noel, por ter o perfil ideal, que, de fato, iniciou os trabalhos como o Bom Velhinho na cidade de Barra da Garça: “Foi muito gratificante, foi muito bom, muito lindo, nunca me diverti tanto. Foi muito bom com as crianças e com os adultos”.



Em 2019, trabalhava como motorista de van escolar e, um dia, foi parado na rua por uma pessoa convidando-o para uma entrevista de Papai Noel. Marcelo interpretou o personagem em dois shoppings do Distrito Federal. “A partir disso, não podia mais mudar o DNA de Papai Noel que me segue até hoje”, revelou. Em 2020, apesar da pandemia, o programador gráfico participou do Natal Solidário e disse que “foi só um dia, mas que valeu o ano inteiro”.

Marcelo mostrou muito carinho com o trabalho que desempenha com as crianças e com as famílias: “Você nunca mais esquece, uma experiência única que nunca ninguém tira de você, porque sou daqueles que ensinamos para nossos filhos a escrever as cartinhas e desenhar botinhas de papel camurça e colocar na janela e na árvore de natal. Agora, ensino para muitas crianças e também para os meus netinhos”



O Noel chegou ontem ao Boulevard Shopping Brasília, na Asa Norte, e foi recebido por um cortejo musical natalino, que dará início às comemorações e as boas-vindas, também, aos clientes do shopping. As medidas de proteção serão mantidas para garantir a segurança das famílias, contando com uso de máscara de proteção e os clientes terão poltronas individuais para manter o distanciamento necessário. Marcelo destacou que “no entanto, não será deixada a magia do Natal a distância” e que “será um Natal cheio de amor, como deve ser”.

O policial aposentado que virou Noel

Pedro Marcos Vilas Boas, policial militar aposentado, virou o Bom Velhinho há 9 anos. Este ano, está fazendo a alegria das crianças que visitam o Taguatinga Shopping (foto: Telmo Ximenes)

Pedro Marcos Villas Boas, 56 anos, é policial militar aposentado e Noel há 9 anos, no Taguatinga Shopping. Logo após a aposentadoria, havia deixado a barba crescer e foi convidado por uma amiga, que trabalhava com Papais Noéis, para interpretar esse simbólico personagem natalino. Ele revelou que, a princípio, ficou receoso e inseguro com o convite, mas acabou por aceitar o desafio: “Não sabia se daria certo, mas, felizmente, foi muito agradável e surpreendente, até pra mim”. Além disso, Pedro contou que, no início da trajetória como Papai Noel, não tinha facilidade para interagir com as crianças, mas, aos poucos, habituou-se ao contato com as crianças e as famílias e descobriu que levava jeito para o trabalho.



O Noel contou que o impacto que enxerga desse trabalho na vida das crianças que o visitam no shopping é a alegria que elas sentem em poder visitá-lo e conversar com ele. Destacou, também, o afeto, a confiança e a sensibilidade que permeiam as interações. “Eles confiam muito em ganhar os presentes do Papai Noel”, afirmou. Pedro acredita que a melhor parte de desempenhar o papel do Bom Velhinho é o carinho que recebe das crianças e a felicidade que elas revelam em poder conhecê-lo.



O aposentado disse ter sentido a ausência do contato direto com as crianças, durante o Natal do ano de 2020. “Eu acho que foi o que mais afetou no ano passado: as crianças viam, mas não podiam perguntar, não podiam chegar perto e acho que isso afetou muito”, contou. “Eu senti a falta do abraço da criança, a falta do contato”. Pedro falou, também, que fica feliz em poder comunicar com o público este ano, mesmo que a distância, devido aos protocolos de segurança.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá