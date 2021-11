Viver de escrita

CB Correio Braziliense

(crédito: Raul Krebo)

Luiz Antonio de Assis Brasil é doutor em Letras, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), ministrante da Oficina de Criação Literária do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da instituição desde 1985, romancista, ensaísta e cronista, além de autor do livro Escrever ficção, principal manual teórico de escrita criativa do Brasil. Para ele, a literatura não é para amadores e deve representar o melhor da capacidade intelectual e afetiva de quem a produz.