Confira lista com 46 concursos abertos e 8.927 vagas em todo o país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 46 concursos e 8.927 vagas, além de cadastro de reserva. No Distrito Federal, há dois concursos, com 41 vagas. Para o Centro-Oeste, 12 seleções abertas com 990 oportunidades. Nos conselhos regionais, há quatro concursos com 552 postos vagos. Entre os nacionais, há três certames abertos para 172 oportunidades. Há ainda 18 seleções para outras regiões com 6.993 vagas. Nas universidades federais, são seis processos seletivos e 168 oportunidades. Os institutos federais oferecem um concurso e 11 postos vagos.

LOCAIS — DISTRITO FEDERAL

MARINHA DO BRASIL - 7º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 5 de dezembro no site: https://www.marinha.mil.br/com7dn/nota-informativa-demais-areas Concurso com 21 vagas para enfermagem (4); nutrição (2); adminiração (3); biblioteconomia:(3); comunicação social: (2); direito: (1); informática: (3); serviço social (1); educação fisica (1); pedagogia (1). Salário: R$ 7.315. Taxa: R$ 140

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Inscrições até 20 de dezembro no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcu21 . Concurso com 20 vagas para auditor federal de controle externo. Salário: R$ 21.947,82. Taxa: R$ 180.

NACIONAIS

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Inscrições até 26 de novembro no site:https://www.cebraspe.org.br/concursos/mjsp_21_pss . Concurso com 66 vagas para técnico especializado em formação e capacitação (3); técnico especializado em gestão de ativos e parcerias (57); técnico especializado em pesquisa e análise de dados (6). Salário: R$: 6.130. Taxa: R$ 76.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE JUSTIÇA DA TERCEIRA REGIÃO (TRF 3ª REGIÃO)

Inscrição até 23 de novembro de 2021 no site: https://bit.ly/3mnyRIR . Concurso com 106 vagas para contratação de nível superior para os cargos de juiz federal substituto em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Salário: R$ 32.004,65. Taxa de inscrição: R$ 220.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Inscrições até 31 de dezembro no site:https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/caixa-economica-federal/ . Concurso para estágio em nível médio, técnico e superior. Salário: entre R$400 e R$ 1.000. Taxa: não há.

LOCAIS - CENTRO-OESTE

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA (MT)

Inscrições até 22 de novembro no site: https://tangaradaserra.mt.gov.br/ . Concurso com 138 vagas para gerente do programa acessuas trabalho pronatec (1); agente do programa acessuas trabalho pronatec (2); instrutor de oficina de teclado, violão e coral (3); instrutor de oficina de teatro (2); instrutor de oficina de dança (1); instrutor de oficina de dança clássica (1); instrutor de oficina de artes plásticas, desenho e pintura (2); instrutor de oficina de artesanato (1); professor ciências naturais (1); professor de educação física (6); professor geografia (2); professor história (5); professor língua portuguesa e estrangeira (8); professor matemática (1); professor pedagogo - zona rural; professor pedagogo - zona urbana (52); professor educação infantil anos iniciais e finais do ensino fundamental indígena; ajudante de serviços gerais (14); auxiliar de desenvolvimento infantil e educação especial (13); interprete de libras; nutricionista; mecânico; motorista - zona rural (3); motorista - indígena; vigia (1);professor de educação física - atletismo (1); professor de educação física - futsal (1); professor de educação física - basquete (1); professor de educação física - vôleibol (1); professor de educação física - hândebol (1); instrutor de artes marciais - capoeira (1); instrutor de artes marciais - karatê (1); instrutor de artes marciais - judô (1); instrutor de artes marciais - jiu-jitsu (1);médico regulador - samu (2); médico intervencionista - samu; médico cardiologista (1); médico cirurgião (2); médico clínico geral; médico nefrologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico ultrassonografista (1); médico neurologista (1); técnico de enfermagem samu; farmacêutico; odontólogo psf; técnico de enfermagem - saúde; técnico de enfermagem usf; técnico de raio-x; gesseiro; auxiliar de cirurgião dentista; ajudante de serviços gerais psf. Salários: entre R$ 932,42 e R$ 4.621,44. Taxa: entre R$ 20 e R$ 60

AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO

Inscrições até 22 de novembro no site: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMQnZZ-RZ9q_lFqb_BhCKFVeVMCl_Wp3VWRx5sZ4fCflvy6g/viewform . Concurso com 37 vagas para administrador (1); agente administrativo (13); assessor jurídico (7); atendente de ouvidoria (4); contador (3); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (2); especialista em regulação (1); programador (1); técnico em tecnologia da informação (1) e técnico em edificações (1). Salários: entre R$ 1.300 e R$ 4.665,82 ao mês. Taxa: não há.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

Inscrições até 23 de novembro no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpgo21 . Concurso com 39 vagas para promotor de justiça substituto. Salário: entre R$ 3.549,56 e R$ 28.884,20. Taxa: entre R$ 62 e R$ 285.

61º CONCURSO DO MP DO ESTADO DE GOIÁS

Inscrições até 23 de novembro no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpgo21 . Concurso com 169 vagas, sendo procurador de justiça (1); promotor de justiça de entrância final + 3ª entrância (25); promotor de justiça de entrância final + 2ª entrância (53); promotor de justiça de entrância final + 1ª entrância (40); procurador de justiça substituto (50). Salário entre: R$ 28.884,20 e R$ 35.462,22. Taxa: R$ 285.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE JUSTIÇA DA TERCEIRA REGIÃO (TRF 3ª REGIÃO - SP/MS)

Inscrições até 23 de novembro no site http://web.trf3.jus.br/concurso-magistrado/InscricaoConcurso . Concurso com 106 vagas para juiz (homem e mulher) federal substituto. Salário: não informado. Taxa: R$ 220.

PREFEITURA DE CAMPO VERDE (MT)

Inscrições até 25 de novembro no site: https://www.klcconcursos.com.br/?pag=mco&id=413 . Concurso com 9 vagas para professor língua inglesa (1); professor de educação física - basquete (1); professor de educação física - capoeira (1); professor de educação física - futebol de campo (1); professor de educação física - futsal (2); professor de educação física - handebol (1); professor de educação física - natação (1); professor de educação física - voleibol (1). Salário: R$ 1.247,95 a R$ 7.044,88. Taxa: entre R$ 30 e R$ 40.

PREFEITURA DE GOI NIA

Inscrições de 26 de novembro até 2 de dezembro no site: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMQnZZ-RZ9q_lFqb_BhCKFVeVMCl_Wp3VWRx5sZ4fCflvy6g/viewform . Concurso com 37 vagas para administrador (1); agente administrativo (13); assessor jurídico (7); atendente de ouvidoria (4); contador (3); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (2); especialista em regulação (1); programador (1); técnico em tecnologia da informação (1) e técnico em edificações (1). Salários: entre R$ 1.300 e R$ 4.665,82 ao mês. Taxa: não há.

PREFEITURA DE SANTA RITA TRIVELATO (MT)

Inscrições até 28 de novembro no site: https://www.santaritadotrivelato.mt.gov.br/ . Concurso com 17 vagas para agente comunitário de saúde - zona rural (1) e agente de combate às endemias (1); borracheiro (1); eletricista automotivo (1); gari (1); mecânico (1); motorista carteira "D" (5); técnico em segurança do trabalho (1). Salários: entre R$ 1.469,32 e R$ 3.142,08. Taxa: não informado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Inscrições até 29 de novembro no site: www.cs.ufg.br . Concurso com 95 vagas imediatas para o cargo de analista judiciário. Salário: entre R$ 3.833,88 e R$ 4.259,86. Taxa: entre R$115 e R$127,70.

PREFEITURA DE NOVA UBIRATÃ (MT)

Inscrições até 30 de novembro no site: https://www.metodoesolucoes.com.br/informacoes/69/ . Concurso com 53 vagas para professor (20); secretário escolar nível médio (1); vigia nível fundamental (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de consultório odontológico (1); auxiliar de serviços gerais (9); educador físico; encanador (1); mecânico de máquinas e veículos pesados (1); motorista (6);operador de máquinas pesadas (1); operador de motoniveladora (1); operador de retroescavadeira/ pá carregadeira (1); pedreiro (1); vigia (4); zeladora (4). Salários: entre R$ 550 e R$ 4.866,41. Taxa: não informado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ (GO)

Inscrições até 10 de dezembro de 2021 no site: https://bit.ly/2ZyfbJn . Concurso com 213 vagas e ainda formação de cadastro reserva para nível fundamental, nível médio, nível técnico e nível superior para os cargos de: agente de serviços gerais (21); agente de serviços de higiene e alimentação (13); agente de manutenção mecânica (1); auxiliar de serviços póstumos (2); auxiliar de consultório dentário (3); agente de combate às endemias (7); motorista (2); operador de máquinas (2); tratorista (2); administrativo (5); auxiliar de controle interno (1); fiscal do meio ambiente (2); técnico em enfermagem (7); enfermeiro (7); fonoaudiólogo (1); médico (5); psicólogo (2); analista ambiental (3); assistente social (3); profissional de educação pedagogia (120); engenheiro agrônomo (1); engenheiro elétrico (1); médico veterinário (1); engenheiro em segurança do trabalho (1). Salário: entre R$ 1.216,54 a R$ 14.206,03. Taxa de inscrição: R$ 90 para nível fundamental; R$ 120 para nível médio e técnico e R$ 190 para nível superior.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GOIÁS (SEDS GO)

Inscrições até 20 de dezembro no site: https://www.social.go.gov.br/processo-seletivo-simplificado4.html?highlight=WyJwcm9jZXNzbyIsInNlbGV0aXZvIiwicHJvY2Vzc28gc2VsZXRpdm8iXQ== . Concurso com 77 vagas para advogado (7); administrativo (20) - nível médio; administrativo (29) - nível superior; engenheiro civil (2); intérprete de libras (2); tecnologia da informação (5); educador físico (6); técnico em enfermagem (6). Salários: entre R$ 2.903,20 e R$ 4.838,66. Taxa: não há.



CONSELHOS REGIONAIS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SERGIPE (CAU-SE)

Inscrições até 5 de dezembro de 2021 no site: https://bit.ly/3pOtDYG . Concurso com duas vagas imediatas e 20 vagas para cadastro reserva, em nível médio, para auxiliar de fiscalização (1) e assistente de atendimento (1). Salário: entre R$ 1.947,87 a R$ 2.337,02. Taxa de inscrição: R$ 62.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (GO)

Inscrições até 8 de dezembro no site http://www.quadrix.org.br/ . Concurso com 320 vagas para agente administrativo (140); advogado (30); analista de comunicação (30); agente de tecnologia da informação (30); contador (30); farmacêutico consultor (30); farmacêutico fiscal (30). Salário: entre R$ 1.935,36 e R$6.850. Taxa: entre R$42 e R$ 62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL (CRMV- MS)

Inscrições até 13 de dezembro no site http://www.quadrix.org.br/ . Concurso com 140 vagas para agente fiscal (20); auxiliar administrativo (20); advogado (20); contador (20); jornalista (20); médico veterinário fiscal (20); e técnico em informática (20). Salário: entre R$ 2.217,45 e R$ 8.035,06. Taxa: entre R$ 48 e R$ 55.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 6ª REGIÃO (CREFITO - CE)

Inscrições até 6 de dezembro no site http://www.quadrix.org.br/ . Concurso com 90 vagas para recepcionista. Salário: R$ 1.800. Taxa: R$ 60.



LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (SEJUSP)

Inscrições até 21 de novembro no site: https://selecon.com.br/ . O concurso visa o provimento de 2.420 vagas para candidatos de nível médio, técnico ou superior, sendo 1.944 vagas para agentes de segurança penitenciário (ASP) — Policial Penal (PP) masculinos e 476 para ASP - PP femininos. Cabe ressaltar que dentro do total de vagas ofertadas, há aquelas que são voltadas às pessoas especificadas no edital oficial. Salário: R$ 4.631,25. Taxa: R$ 49,16.

C MARA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Inscrições até 24 de novembro no site: https://www.vunesp.com.br/CSJC2101 . Concurso com 25 vagas de técnico legislativo, com jornada de 40 horas semanais de trabalho. Salário: R$ 3.861,87. Taxa: R$ 56,50.

PREFEITURA DE JUNDIAÍ (SP)

Inscrições até 9 de dezembro no site https://www.vunesp.com.br/busca/concurso/proximo . O concurso divulgou três novos editais de Processos Seletivos que juntos objetivam a contratação de 26 profissionais de níveis médio e superior. Salário: R$ 2.830,28 a R$ 12.129,6. Taxa: R$ 57 a R$ 83.

PREFEITURA DE LAGAMAR (MG)

Inscrições até amanhã (23) no site: https://bit.ly/3qTJd5R . Concurso com 113 vagas para ajudante de serviço público (6); gari (10); motorista de veículo pesado (1); mecânico (1); pedreiro (1); servente de obras (3); vigia (2); zelador (5), cozinheira (2); motorista de apoio da administração (4); motorista de apoio da saúde (8); nível fundamental completo: monitora (10); nível médio/técnico: auxiliar administrativo (7); auxiliar de contabilidade (1); auxiliar de secretaria escolar (3); auxiliar de saúde bucal (2); fiscal municipal (1); fiscal sanitário (1); orientador social (1); supervisor epidemiológico (1); técnico de enfermagem (16); técnico segurança do trabalho (1); técnico em topografia (1); técnico em radiologia (1); nível superior: assistente social (2); biomédico (1); técnico nível superior — enfermeiro (3); educador físico (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); técnico nível superior — odontólogo (1); professor pi (10); pedagogo de apoio assistência social (1); técnico nível superior — psicólogo (1). Salário: R$ 1.100 a R$ 2.224,27. Taxa: R$ 44, R$ 53 e R$ 69.



PREFEITURA DE ESTRELA DO SUL (MG)

Inscrições até o dia 25 de novembro no site: https://bit.ly/3jiidbT . Concurso com 43 vagas, para Controlador de frotas e patrimônio (1); fiscal de tributos (1); técnico em enfermagem (2); monitor de informática (1); técnico em radiologia (1); fiscal de vigilância sanitária (1); mecânico (1); oficial de manutenção e reparo (1); operador de máquinas (1); vigia desarmado (1); limpeza interna (2); limpeza pesada (2); coveiro (1); gari (4); auxiliar administrativo (2); auxiliar de farmácia (1); auxiliar em saúde bucal (1); assistente social (1); enfermeiro (1); enfermeiro do psf (1); engenheiro civil (1); farmacêutico/bioquímico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); médico do psf (2); ginecologista/obstetra (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (1); psicólogo (1); técnico superior em informática (01). Salário: entre R$ 1.100 a R$ 10.000. Taxa: entre R$ 40 a R$ 90.

PREFEITURA DE TAUBATÉ (SP)

Inscrições até 23 de novembro no site https://www.vunesp.com.br/PTAU2103 . Concurso com 32 vagas para ajudante de eletricista (2); ajudante de paramentação (1); braçal (10); escriturário (3); gari (6); maqueiro (1); pedreiro (1); pintor (1); recepcionista (1); cuidador (2); topógrafo (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro florestal (1); e engenheiro de segurança do trabalho (1). Salário: entre R$ 1.517,18 e R$ 3.501,85. Taxa: entre R$ 40 e R$ 97,50.

PREFEITURA DE EST NCIA (SE)

Inscrições até 25 de novembro no site https://www.cebraspe.org.br/concursos/pref_estancia_21_se . Concurso com 124 vagas para médico (14); professor de educação básica (17); técnico de administração (1); técnico de analista ambiental (1); técnico de arquitetura (1); técnico de arquivologia (1); técnico de biblioteconomia (1); técnico de ciências da computação (1); técnico em odontologia (4); técnico em cirurgia odontopediátrica (1); técnico municipal de nível superior - área: contabilidade (1); técnico em educador físico (1); técnico em enfermagem (16); técnico de engenharia agrônoma (1); técnico em engenharia civil (1); técnico em farmácia (1); técnico em fisioterapia (1); técnico em medicina veterinária (1); técnico em nutrição (2); técnico em psicologia (3); técnico em serviço social (2); técnico em turismo (1); agente comunitário de saúde (21); agente de endemias (2); auxiliar de desenvolvimento infantil (ADI) (12); fiscal municipal - área: obras e posturas (1); técnico em agropecuária/inspeção animal e vegetal (1); técnico de informática (1); técnico de saúde bucal (1); técnico técnico de segurança do trabalho (1); auxiliar de saúde bucal (2); motorista de veículos pesados (7) e operador de máquinas pesadas (2). Salário: entre R$ 1.100 e R$ 10.000. Taxa: entre R$ 70 e R$ 100.

PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE (AL)

Inscrições até 25 de novembro pelo site https://admtec.org.br/prefeitura-de-campo-alegre-al/downloads . Concurso com 54 vagas para guarda municipal (40); agente de controle interno (1); auditor (a) fiscal (1); contador (4) e médico (8). Salários: entre R$ 1.500 e R$ 5.000. Taxa: entre R$ 100 e R$ 120.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA (DPE-RO)

Inscrições até 26 de novembro no site https://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_ro_21_servidor . Concurso com 13 vagas para administração (1+CR), assistente social (CR), contador (1), engenheiro civil (CR), jornalista (CR), área jurídica (2+CR), área de programação (CR), psicólogo (CR), comunicação de dados (CR), motorista (2+CR), técnico administrativo (4+CR), técnico em contabilidade (2+CR), técnico em informática (1+CR). Salários: entre R$ 2.245,48 e R$ 4.260,66. Taxa: entre R$ 75 e R$ 95.

FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA (ES)

Inscrições até 29 de novembro no site: https://www.ibade.org.br/Concurso/458/Edital%20de%20Abertura . Concurso com 64 vagas para Auxiliar de Higiene e Limpeza (2), Copeiro (1), Pedreiro (1); Pintor (1);Auxiliar Administrativo (2), Auxiliar de Farmácia (2), Auxiliar de Manutenção (1), Bombeiro Hidráulico (1); Oficial de Manutenção (1); Recepcionista (2); Encarregado de Higiene e Limpeza (1); Cargos de nível técnico: Técnico de TI (1), Técnico em Segurança do Trabalho (CR), Técnico Hidráulico (1), Técnico de Imobilização (1), Técnico em Radiologia (2) e Técnico em Enfermagem – diversas áreas (12); Analista de Folha de Pagamento (1), Analista de Desenvolvimento de RH (1), Analista de Suprimentos (1), Analista Financeiro (1), Analista Contábil (1), Analista de Faturamento (1), Analista de Sistema (CR), Analista de Infraestrutura de TI (CR), Engenheiro de Segurança do Trabalho (1), Farmacêutico Hospitalar (1), Farmacêutico Clínico (1), Fonoaudiólogo (1), Fisioterapeuta Hospitalar (2), Nutricionista (1), Enfermeiro – diversas áreas (15), Analista de Licitações (1), Analista de Engenharia Clínica (1), Analista de Manutenção Predial (1), Analista de Ensino e Pesquisa (1). Salário: R$ 1.375 e R$ 7.200 Taxa: entre R$ 20 e R$ 30.

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO CEARÁ (SEAS CE)

Inscrições até 1º de dezembro no site: http://www.uece.br/cev/ . Concurso com 173 vagas para Assistente Social (9); Psicólogo(16); e Pedagogo (5), e Socioeducador (143). Salário: R$ 2.266. Taxa: entre R$ 80 e R$ 130.

SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL (SES - RS)

Inscrições até 6 de dezembro no site: http://portalfaurgs.com.br/concursos . Concurso com 922 vagas para especialista em saúde (724) e técnico em saúde (198). Salários: entre R$ 878,11 e R$ 3.473,34. Taxa: entre R$ 92,64 e R$ 211.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

Inscrições até 8 de dezembro no site https://www.vunesp.com.br/PMES2104 . Concurso com 2.700 cargos de de Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM). Salário: R$ 3.360,33. Taxa: R$ 57.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS (MG)

Inscrições até 9 de dezembro no site: www.concursos.idesul.org.br . Concurso com 53 vagas imediatas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior: auxiliar de serviços gerais (6) — nível fundamental, operário (7) — nível fundamental, auxiliar administrativo (6) — nível fundamental e médio, motorista (1) — nível fundamental, motorista de veículo pesado (4) — nível fundamental, operador de máquinas pesadas (2) — nível fundamental, tratorista (1) — nível fundamental, auxiliar de saúde animal (1) — nível fundamental, auxiliar de enfermagem (6) — nível técnico, auxiliar odontológico (1) — nível técnico, agrônomo (1) — nível superior, assistente social (1) — nível superior, cirurgião dentista (1) — nível superior, enfermeiro (2) — nível superior, médico(1) — nível superior, nutricionista (1) — nível superior, professor de ensino municipal (1) — nível superior, professor de artes (1) — nível superior, professor de biologia (1) - nível superior, professor de educação física (1) — nível superior, psicólogo(1) — nível superior, supervisor de ensino municipal (1) — nível superior. Salários: entre R$ 1.100 e R$ 12.536,68. Taxas: R$ 50 para nível fundamental, R$ 70 para níveis médio e técnico e R$120 para nível superior.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (IPREVSANTOS)

Inscrições até 9 de dezembro no site: https://www.institutomais.org.br/ . As vagas são destinadas à contratação de 13 profissionais de níveis médio, técnico e superior. Salário: R$ 2.700 a R$ 5.200. Taxa: entre R$ 48 e R$ 69.

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SEFAZ - ES)

Inscrições até 9 de dezembro no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/sefazes22 . Concurso com 14 vagas para ciências econômicas (10) e ciências contábeis (4). Salário: R$ 9.653,06. Taxa:R$ 91,05

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TOCANTINS

Inscrições até 15 de dezembro no site http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpe_to_21_promotor ,. Concurso com 7 vagas para promotor de justiça substituto. Salário: R$ 28.884,20. Taxa: R$ 280.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP)

Inscrições até 16 de dezembro no site:https://www.vunesp.com.br/busca/concurso/inscricoes%20abertas . Concurso com 197 vagas para assistente social judiciário (132) e psicólogo judiciário (65) Salário: R$ 7.470,74. Taxa: R$ 93



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições a partir do dia 23 de novembro até o dia 23 de dezembro no link concurso.uemg.br . Concurso com 56 vagas para professor em diversas áreas, para doutor, mestre ou especialista. Salários: entre R$ 1.366,48 e R$ 6.804,01, a julgar pela jornada de trabalho de 20h ou 40h e titularidade do professor. Taxas: entre R$ 40 e R$ 300. Edital: EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO UEMG Nº. 01/2021

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS)

Inscrições até 24 de novembro no site https://www.vunesp.com.br/USJC2102 . Concurso com 1 vaga para assistente administrativo II - área de atuação: triagem, emergência e documentação. Salário: R$ 3.401,37. Taxa: R$ 56

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)

Inscrições até 24 de novembro no site https://www.vunesp.com.br/USJC2102 . Concurso com 81 vagas para administrador (7); analista de tecnologia da informação (8); arquivista (3); assistente social (4); auditor (1); bibliotecário/documentalista (2); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); geólogo (1); médico/psiquiatra (2); nutricionista (2); pedagogo (3); produtor cultural (1);técnico em assuntos educacionais (3); técnico de laboratório/biotecnologia (1); técnico de laboratório/comunicação visual (2); técnico de laboratório/desenvolvimento de sistemas (1); técnico de laboratório/edificações (2); técnico de laboratório/estradas (2); técnico de laboratório/análises químicas (2); técnico de laboratório/geologia (1); técnico de laboratório/hidrologia (1); técnico de laboratório/meio ambiente (1); técnico de laboratório/multimídia (1); técnico de laboratório/produção de áudio e vídeo (2); técnico de laboratório/prótese dentária (1); técnico de laboratório/saneamento (1); técnico de laboratório/tecnologia da informação (5). salários: entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66. taxa: entre R$ 120 e R$150

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)

Inscrições até 15 de dezembro pelo e-mail cch.protocolo@unirio.br . Concurso com 1 vaga para professor adjunto de metodologia do ensino da história. Salários: $ 4.472,64. Taxa: R$ 90.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD MS)

Inscrições até 3 de janeiro pelo site https://concurso.fapec.org/inscricoes.php . Concurso com 16 vagas para assistente em administração (7); técnico de laboratório/área: informática (1); técnico em contabilidade (4); técnico de tecnologia da informação (2); bibliotecário - documentarista (1) e engenheiro de segurança do trabalho (1). Salários: entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66 Taxa: entre R$ 120 e R$130.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR SP)

Inscrições até 14 de janeiro pelo site o https://concursos.ufscar.br . Concurso com 13 vagas para técnico administrativo em educação. Salário: R$ 3.670,44. Taxa: R$ 70.

INSTITUTOS

INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA

Inscrições até 30 de novembro no site: http://www.iades.com.br . Concurso com 11 vagas, sendo: anestesiologia (2); clínica médica (3); otorrinolaringologia (1); radiologia e diagnóstico por imagem (2); medicina intensiva (1); cardiologia (1);neonatologia (1). Salário: não informado. Taxa: R$250