Movimento pela Equidade Racial fará ação contra o racismo estrutural

Em homenagem ao Dia da Consciência (20/11), empresas colaboradoras do Movimento pela Equidade Racial (Mover) farão uma ação em combate à desigualdade de raças. As 47 empresas membro do movimento vão parar suas atividades durante uma hora para discutir e debater o racismo estrutural no país. Cerca de 1,3 milhões de pessoas devem participar da conscientização, que vai na próxima terça-feira (23), no YouTube.

O objetivo do evento é, além de debater o racismo, falar sobre a importância de todos, juntos, fazerem parte de um compromisso de combate à desigualdade e geração de oportunidades. A conversa será transmitida por live no YouTube e será aberta a todo o público, a transmissão também é uma inauguração do canal do Mover. Na programação, estão rodas de conversa, vídeos, entrevistas e participação de artistas e personalidades reconhecidas na luta pela equidade racial.

Os convidados abordarão temáticas ligadas à representatividade, pertencimento e empoderamento de profissionais negros durante o evento, trazendo histórias inspiradoras e que possibilitam prever um cenário futuro em que conquistas semelhantes são possíveis.

Reconhecida por ser uma das únicas mulheres negras no Brasil a ocupar posições de liderança, a CEO da FibraAG, Andréa Pitta, elogia o programa. "Para mim, o Mover traz mais do que orgulho, traz esperança de vida e futuros melhores. Participar deste movimento é poder ajudar a proporcionar a mais pessoas as conquistas de vida que nós merecemos, pois sabemos o tamanho da luta que temos que enfrentar", diz ela.



A convocação para o evento está sendo feita pelos próprios CEOs das empresas, que desde o início do Movimento se reúnem mensalmente para contribuir na construção das iniciativas. "A fundação do MOVER foi um ato coletivo e o Movimento mantém até hoje esse espírito. Ter os CEOs à frente de todas as nossas iniciativas reforça o engajamento e os compromissos assumidos pelas empresas, garantindo ainda a agilidade na tomada de decisões e a velocidade na implantação de nossos dos projetos", ressalta Marina Peixoto, diretora-executiva do Mover.