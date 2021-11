Agências e empresas oferecem 270 vagas de emprego

E EuEstudante

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

>> ALIGN TECHNOLOGY

DISPOSITIVOS MÉDICOS

Align Technology, Inc., empresa líder global de dispositivos médicos que projeta, fabrica e vende o sistema Invisalign de alinhadores transparentes, scanners intraorais iTero e software exocad CAD / CAM para ortodontia digital e odontologia restauradora, anuncia hoje a abertura de 114 oportunidades de trabalho na América Latina. Inscreva-se: https://cutt.ly/UTE0Ufl .

>> BEMATIZE

GESTÃO DE BENEFÍCIOS

A Bematize, empresa de gestão de benefícios localizada em São Paulo, anuncia a abertura de 4 novas vagas de emprego para a sua área de operações. As contratações serão para início imediato, em regime home office, com horário de trabalho flexível e plano de salário compatível com o mercado. Para se candidatar a vaga, os interessados devem enviar currículo para trabalheconosco@bematize.com.br, mencionando os seguintes códigos no assunto do e-mail: #operações133 (analista júnior), #operações132 (analista pleno) e #operações131 (analista sênior) e #operações134 (assistente). Para saber mais sobre a Bematize, acesse: www.bematize.com.br .

>> ASSAÍ

ATACADISTA

O Assaí Atacadista está com mais de 1.800 vagas de emprego abertas, que incluem 849 oportunidades para atuação no seu atual parque de lojas, centros de distribuição e escritórios em todo o país e mais de 970 oportunidades para as unidades em construção para serem inauguradas até o final deste ano, em linha com o seu plano de expansão orgânica que prevê a abertura de até 28 novas lojas em 2021. Inscreva-se: shorturl.at/jwCJS.

>> TROPIX

EXPANSÃO

A Tropix, marketplace de arte digital comandado por Daniel Peres Chor e um grupo de sócios bem-sucedidos nesse ecossistema, vai crescer. Depois de receber um aporte de U$ 2 milhões em sua primeira rodada de investimentos, a empresa, lançada em agosto passado, está abrindo 40 vagas para diversas áreas, como tecnologia, operação, marketing e comunicação. O cadastro deve ser feito no site https://bit.ly/3CpY1et.

>> C&A BRASIL

5 MIL VAGAS

A C&A Brasil está com cerca de 5 mil vagas temporárias abertas para todas as suas 310 lojas espalhadas por todo o Brasil. As contratações fazem parte das iniciativas da companhia para otimizar e reforçar a operação para Black Friday, Natal e Ano Novo, datas comerciais de grande relevância para o varejo brasileiro, a fim de continuar garantindo a melhor experiência de compra omnicanal da C&A, em todos os Estados em que a empresa está presente. Inscreva-se: https://bit.ly/3cqY3Z9 .

>> GEEKHUNTER

PLATAFORMA

A GeekHunter, plataforma de recrutamento especializada na contratação de profissionais de tecnologia, está com mais de 850 oportunidades de emprego para pessoas desenvolvedoras de software e cientistas de dados. As vagas são para empresas como Ame Digital, Accenture, Grupo FCamara, IBM, Locaweb, Stefanini, Zup Innovation, entre outras, e também há vagas para companhias do exterior, com salários que começam em R$ 1,5 mil e podem chegar a R$ 26 mil, dependendo do cargo e experiência do candidato. Inscreva-se: https://www.geekhunter.com.br/criar-perfil-gratis .

>> INVILLIA

DESENVOLVIMENTO

Atualmente a Invillia conta com uma equipa de quase 1300 colaboradores espalhados por 9 países e o objetivo é recrutar mais 200 ainda este ano. As vagas em aberto, todas elas distribuídas/remotas, e as vantagens de ser um talento global da Invillia podem ser encontradas na página oficial de trabalhos da Invillia ou no site da campanha. Inscreva-se: https://bit.ly/3Ct0CEI .

>> BLING

PAGCERTO

O Bling , anuncia a abertura de mais 28 vagas no formato home office e presencial. Entre as oportunidades estão 15 vagas para suporte técnico, 5 para desenvolvedor fullstack, duas para analistas de produtos, uma para analista de conteúdo, uma para coordenador de marketing e uma para desenvolvedor mobile. Além disso, há duas vagas para analistas de sistemas e uma para analistas de testes no Pagcerto, empresa parceira do Bling. Todas elas estão disponíveis para todo o Brasil, exceto as vagas de suporte técnico ao cliente que são apenas para o Rio Grande do Sul. Os interessados podem se candidatar por meio deste site https://bit.ly/3kPjLKK .

>> KNEWIN

FLORIPA

Fundada em Florianópolis em 2011, a Knewin tem como missão democratizar o acesso à informação a partir de tecnologia de ponta e oferta três vagas para tecnologia no site https://knewin.gupy.io/ .

>> GRUV

FULL SERVICE

A Gruv é uma agência Full Service que gosta de desafiar o normal. Somos experts em estratégias e exploradores criativos comprometidos em resolver problemas complexos. Criamos um cenário para que nossos colaboradores façam escolhas diferenciadas no dia-a-dia, o que acaba colocando os resultados de nossos produtos e serviços de Marketing, Design e Comunicação fora de seu habitat comum. A empresa está procurando um Creator que será responsável pela criação do conteúdo, gravação e edição nas redes sociais. Regime de contratação, a combinar. Mande seu currículo para vagas@gruv.com.br com título "Creator".

>> AMAZON

NOVEMBRO E DEZEMBRO

A Amazon anuncia a abertura de mais de 5.500 vagas temporárias no Brasil durante os meses de novembro e dezembro, impulsionadas pelo aumento das vendas online de Black Friday e eventos de final de ano. Hoje, a empresa emprega direta e indiretamente, em seus doze centros de distribuição e três estações de entrega, mais de 6.300 pessoas. Inscreva-se: shorturl.at/iyFH8 .

>> RUSSELL BEDFORD

A Russell Bedford Brasil, empresa britânica referência em auditoria e contabilidade, está com oportunidades de emprego e estágio para diferentes áreas com atuação nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro há oportunidade para supervisor de auditoria e auditor sênior. Já em Minas Gerais podem se candidatar profissionais para o cargo de auditor sênior. No Rio Grande do Sul há vaga para estágio em direito (home office), analista contábil - fiscal, advogado e auxiliar de marketing.

Inscreva-se: https://bit.ly/3npM9F7 .

>> MOBILE2YOU

PRODUTOS DIGITAIS

A Mobile2you, mobile-house que desenvolve aplicativos financeiros sob medida, tem como propósito a entrega de inteligência dos algoritmos vinculada à experiência da jornada do usuário. O resultado é traduzido em produtos digitais que geram tração às regras de negócios das empresas. A empresa tem mais de 20 vagas disponíveis nas áreas de engenharia de software, scrum master e líderes de produtos, todas para o trabalho remoto. Inscreva-se: https://bit.ly/32f17pr .

>> NILO

SAÚDE

A Nilo Saúde é healthtech especializada na oferta de software para gestão de relacionamento e cuidado ao paciente. A empresa está construindo o futuro da saúde digital, através da tecnologia, que quando usada para colocar o paciente no centro do cuidado, cria atendimentos digitais que são atenciosos, pessoais e resolutivos. Por isso, a startup busca novos colaboradores para continuar construindo esse futuro para a área da saúde. As oportunidades são nos setores de: customer support analyst, backend engineer e frontend engineer. Participe: https://bit.ly/3ct7EPg .

>> NUVIDIO

ATENDIMENTO

A Nuvidio é uma startup mineira especializada em vídeo atendimento e oferece tecnologia e infraestrutura completa para as marcas atenderem os consumidores via videochamadas de maneira simples e fácil. É uma startup remota e possui funcionários distribuídos em Minas Gerais, no Tocantins e na Argentina. Está contratando profissional para a área de design/UX. Inscreva-se: https://bit.ly/3Cui1gi .

>> PINGUIM

VIAJANTES

O Pinguim é uma comunidade de viajantes focada em criar experiências únicas de viagens. Com o objetivo de conectar pessoas à procura de companhia para viajar, a travel tech desenvolveu um aplicativo que une pessoas e destinos de acordo com o perfil e preferências de cada usuário. Disponível nos sistemas Android e IOS, o app oferece os melhores roteiros e marketplace de produtos e serviços de viagens. Atualmente a plataforma possui mais de 50 mil usuários e parcerias com operadores, hotéis e agências para oferta de pacotes de viagens. Atualmente a startup está contratando desenvolvedor de aplicativos móveis. Inscreva-se: https://bit.ly/328VIQB .



>> EDENRED

ANALISTA

A Edenred, líder mundial em soluções transacionais para empresas e detentora das marcas Ticket, Ticket Log, Repom e Edenred Soluções Pré-Pagas, abriu vagas de trabalho na capital e na Grande São Paulo. Serão selecionados profissionais para atuação nas áreas de tecnologia e auditoria. Entre as oportunidades divulgadas, estão as vagas de analista segurança da informação TI sênior, gerente de segurança da informação regional brasil e especialista auditor regulatório. Inscreva-se: https://bit.ly/3FupmhD , https://bit.ly/3qQEmlO , https://bit.ly/3oJXpvo .



>> STARK BANK

FINTECH

A Stark Bank, fintech B2B líder em Open Banking no Brasil, está com 11 vagas abertas destinadas àqueles que querem fazer parte de uma companhia que oferece serviços e produtos bancários para empresas e startups em rápido crescimento. Todas as inscrições são feitas pelo site da empresa: https://starkbank.com/en/careers.

>> WILL BANK

ANÁLISE

O will bank, um dos maiores bancos digitais do país, está com mais de 120 vagas abertas, sendo 50 de Tecnologia. As demais são para diversas áreas, como RH, desenvolvimento de produtos, design, CRM, marketing, análise de dados, experiência do consumidor, entre outras. Participe: https://bit.ly/30B7gLV .

>> IFOOD

PARA NEGROS

O Ifood está em busca de aumentar a sua diversidade interna, assim, as vagas de emprego são voltadas aos profissionais negros. Pessoas de todo o país podem se candidatar pelo link: https://fdr.com.br/carreiras/vagas-de-emprego/.

>> MATERA

TECNOLOGIA

A Matera, empresa de desenvolvimento de tecnologia para o mercado financeiro, fintechs e gestão de riscos, realiza neste mês o seu JobCon, um processo seletivo especial para contratação de profissionais de TI em um curto período de tempo. Participe: https://bit.ly/30zrq8T .

>> CONCENTRIX

MULTINACIONAL

A Concentrix, multinacional de soluções de customer experience e tecnologia reconhecida pelo GPTW, está realizando dois eventos para seleção de profissionais para atuar em São Paulo e Barueri. A edição na capital paulista foi realizada nesta quarta-feira e 200 pessoas passaram pelo processo seletivo e saíram do evento empregadas. A grande demanda por trabalhadores para atuar na área de atendimento ao consumidor fez a empresa criar a Semana da Empregabilidade CNX, para mais de 800 vagas. Participe: https://bit.ly/3qQKsCP .

CHANCES DE TRAINEE

>> AFYA

RECÉM-FORMADOS

A Afya anuncia abertura do Programa Trainee 2022. Após número recorde de inscrições em 2020, nova edição oferece 12 vagas a jovens recém-formados e terá duração de 14 meses. Interessados têm até 30 de novembro. Inscreva-se: https: // www.afya.com.br/ .

>> MRV&CO

NEGROS DO BRASIL

A MRV&CO anuncia a abertura do processo seletivo para o seu primeiro programa de trainee voltado para pessoas negras. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (16) e seguem até 12 de dezembro, no site da 99 Jobs https://cutt.ly/6TE8t8N .

>> ALLIED BRASIL

SEIS VAGAS

A Allied Brasil abriu inscrições para o Programa de Trainee 2022 com o objetivo de atrair talentos com agilidade de aprendizagem para a condução de projetos transformacionais do negócio, formando um pipeline de sucessão para posições estratégicas na empresa. O processo estará aberto para profissionais com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. Ao todo, serão seis vagas abertas. Os selecionados irão atuar em um dos escritórios da empresa em São Paulo, Rio de Janeiro, ou em Home Office. As inscrições vão até 28/11: https://allied.across.jobs/ .



>> BRF

SUPPLY 2022

A BRF está com inscrições abertas para o Programa de Trainee Supply 2022, com 45 vagas para profissionais recém-formados de diversas áreas. O objetivo é acelerar o desenvolvimento dos profissionais selecionados, os preparando para assumir posições de liderança dentro da cadeia produtiva da BRF. As inscrições vão até 15 de dezembro, com oportunidades para atuar em Campos Novos; Capinzal; Carambeí, Chapecó; Concórdia; Dois Vizinhos; Dourados; Faxinal dos Guedes; Francisco Beltrão; Herval D'Oeste; Lajeado; Lucas do Rio Verde; Marau; Mineiros; Nova Mutum; Paranaguá; Ponta Grossa; Rio Verde; Serafina Correa; Tatuí; Toledo; Uberlândia; Videira e Vitória Santo Antão. Inscreva-se: https://www.brf-global.com/ .

>> SCHNEIDER ELETRIC

A Schneider Electric abre as inscrições do seu Programa de Trainee 2022. Ao todo, são 10 vagas para trabalhar na cidade de São Paulo, em sua maioria seguindo o modelo híbrido de trabalho. Com duração de dois anos, o programa oferece aos jovens talentos a participação em projetos regionais, treinamentos, mentorias de carreira e proximidade com a liderança. Os pré-requisitos exigidos são a formação em bacharelado ou tecnólogo nos cursos de administração, marketing, economia e afins, engenharias, ciência da computação e informática entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. As inscrições estarão abertas até 28/11. O início do programa está previsto para Fevereiro de 2022. Para mais detalhes e cadastro, acesse: https://schneidergraduate.com/pt/# .

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 11 ENTRE $ 1.200 E R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE FUNDIDOR 2 R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 4 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR CONTÁBIL 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 4 R$ 1.250 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 100 R$ 1.150 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 3 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 10 R$ 1.870 + BENEFÍCIOS

COLOCADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 5 R$ 1.353 + BENEFÍCIOS

CORRETOR DE IMÓVEIS 20 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 1.214 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 ENTRE R$ 1.300 E R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE EQUIPE DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES (EXCETO TRILHOS) 2 R$ 1.351,73 + BENEFÍCIOS

ESTETICISTA 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 1 R$ 1.260 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 2 R$ 1.804 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 2 R$ 1.870 + BENEFÍCIOS

LIMPADOR A SECO, À MÁQUINA 2 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

LUSTRADOR DE MÓVEIS 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MEC NICO 2 ENTRE R$ 1.700 E R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MEC NICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4 ENTRE R$ 2.000 E R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE GRUA (MÓVEL) 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEATENDIMENTO ATIVO (TELEMARKETING) 2 R$ 1.407 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 1.128,60 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 4 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

TAPECEIRO DE VEÍCULOS 3 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 25 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 3 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 30 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste