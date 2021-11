A Allied Brasil abriu inscrições para o Programa de Trainee 2022 com o objetivo de atrair talentos com agilidade de aprendizagem para a condução de projetos transformacionais do negócio, formando um pipeline de sucessão para posições estratégicas na empresa. O processo estará aberto para profissionais com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. Ao todo, serão seis vagas abertas. Os selecionados irão atuar em um dos escritórios da empresa em São Paulo, Rio de Janeiro, ou em Home Office. As inscrições vão até 28/11: https://allied.across.jobs/.