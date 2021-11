A C&A Brasil está com cerca de 5 mil vagas temporárias abertas para todas as suas 310 lojas espalhadas por todo o Brasil. As contratações fazem parte das iniciativas da companhia para otimizar e reforçar a operação para Black Friday, Natal e Ano Novo, datas comerciais de grande relevância para o varejo brasileiro, a fim de continuar garantindo a melhor experiência de compra omnicanal da C&A, em todos os Estados em que a empresa está presente. Inscreva-se: https://bit.ly/3cqY3Z9.