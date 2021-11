A Schneider Electric abre as inscrições do seu Programa de Trainee 2022. Ao todo, são 10 vagas para trabalhar na cidade de São Paulo, em sua maioria seguindo o modelo híbrido de trabalho. Com duração de dois anos, o programa oferece aos jovens talentos a participação em projetos regionais, treinamentos, mentorias de carreira e proximidade com a liderança. Os pré-requisitos exigidos são a formação em bacharelado ou tecnólogo nos cursos de administração, marketing, economia e afins, engenharias, ciência da computação e informática entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. As inscrições estarão abertas até 28/11. O início do programa

está previsto para Fevereiro de 2022.

Para mais detalhes e cadastro, acesse:

https://schneidergraduate.com/pt/#.