Nos espaços de poder

LV Laura Vieira*

O Projeto 365 Dias de Consciência Negra surgiu em 2018, quando Margareth Alves, professora do Centro Educacional 310 de Santa Maria, conversava com uma estudante sobre dificuldades em se perceber negra e discriminação. Margareth apostou em imagens e letras para mudar esse roteiro: passou a fotografar os alunos na biblioteca. "As fotografias trabalham a questão da autoestima, do empoderamento e da força. A biblioteca é um espaço de poder, e o negro tem que estar em espaços de poder", diz.

Na tentativa de favorecer a autoestima e o autoconhecimento, a iniciativa engloba, também, desfiles pedagógicos, rodas de conversa e shows musicais, entre outras atividades. "Eu desejo que jovens negros possam ter o direito de fazer o que tiverem vontade, de sonhar e tornar seus sonhos em realidade sem serem impedidos pela cor da pele", afirma Margareth.

O projeto conta com a participação de outros professores e também incentiva o fortalecimento de valores pessoais e humanos. "Quem educa pode, e deve usar, a arma mais poderosa contra o racismo: a educação. Não importa a sua cor, apenas contribua nessa luta", convida a professora.