Lista de concursos

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 46 concursos e 8.927 vagas, além de cadastro de reserva. Para o Centro-Oeste, 12 seleções abertas com 990 oportunidades. Nos conselhos regionais, há quatro concursos com 552 postos vagos. Entre os nacionais, há três certames abertos para 172 oportunidades. Há ainda 18 seleções para outras regiões com 6.993 vagas. Nas universidades federais, são seis processos seletivos e 168 oportunidades. Os institutos federais oferecem um concurso e 11 postos vagos.

Nacionais

MARINHA DO BRASIL - 7º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 5 de dezembro no site: https://www.marinha.mil.br/com7dn/nota-informativa-demais-areas concurso com 21 vagas para enfermagem (4); nutrição (2); adminiração (3); biblioteconomia:(3); comunicação social: (2); direito: (1); informática: (3); serviço social (1); educação fisica (1); pedagogia (1). Salário:

R$ 7.315. Taxa: R$ 140.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Inscrições até 20 de dezembro no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcu21. Concurso com 20 vagas para auditor federal de controle externo. Salário: R$ 21.947,82. Taxa: R$ 180.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Inscrições até 26 de novembro no site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/mjsp_21_pss. Concurso com 66 vagas para técnico especializado em formação e capacitação (3); técnico especializado em gestão de ativos e parcerias (57); técnico especializado em pesquisa e análise de dados (6). Salário: R$: 6.130. Taxa: R$ 76.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE JUSTIÇA DA TERCEIRA REGIÃO (TRF 3ª REGIÃO)

Inscrição até 23 de novembro de 2021 no site: https://bit.ly/3mnyRIR. Concurso com 106 vagas para contratação de nível superior para os cargos de juiz federal substituto em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Salário: R$ 32.004,65. Taxa de inscrição: R$ 220.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Inscrições até 31 de dezembro no site:https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/caixa-economica-federal/. Concurso para estágio em nível médio, técnico e superior. Salário: entre R$400 e R$ 1.000. Taxa: não há.

LOCAIS - CENTRO-OESTE

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Inscrições de 26 de novembro até 2 de dezembro no site: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMQnZZ-RZ9q_lFqb_BhCKFVeVMCl_Wp3VWRx5sZ4fCflvy6g/viewform . Concurso com 37 vagas para administrador (1); agente administrativo (13); assessor jurídico (7); atendente de ouvidoria (4); contador (3); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (2); especialista em regulação (1); programador (1); técnico em tecnologia da informação (1) e técnico em edificações (1). Salários: entre R$ 1.300 e R$ 4.665,82 ao mês. Taxa: não há.

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA (MT)

Inscrições até 22 de novembro no site: https://tangaradaserra.mt.gov.br/. Concurso com 138 vagas para gerente do programa acessuas trabalho pronatec (1); agente do programa acessuas trabalho pronatec (2); instrutor de oficina de teclado, violão e coral (3); instrutor de oficina de teatro (2); instrutor de oficina de dança (1); instrutor de oficina de dança clássica (1); instrutor de oficina de artes plásticas, desenho e pintura (2); instrutor de oficina de artesanato (1); professor ciências naturais (1); professor de educação física (6); professor geografia (2); professor história (5); professor língua portuguesa e estrangeira (8); professor matemática (1); professor pedagogo - zona rural; professor pedagogo - zona urbana (52); professor educação infantil anos iniciais e finais do ensino fundamental indígena; ajudante de serviços gerais (14); auxiliar de desenvolvimento infantil e educação especial (13); interprete de libras; nutricionista; mecânico; motorista - zona rural (3); motorista - indígena; vigia (1);professor de educação física - atletismo (1); professor de educação física - futsal (1); professor de educação física - basquete (1); professor de educação física - vôleibol (1); professor de educação física - hândebol (1); instrutor de artes marciais - capoeira (1); instrutor de artes marciais - karatê (1); instrutor de artes marciais - judô (1); instrutor de artes marciais - jiu-jitsu (1);médico regulador - samu (2); médico intervencionista - samu; médico cardiologista (1); médico cirurgião (2); médico clínico geral; médico nefrologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico ultrassonografista (1); médico neurologista (1); técnico de enfermagem samu; farmacêutico; odontólogo psf; técnico de enfermagem - saúde; técnico de enfermagem usf; técnico de raio-x; gesseiro; auxiliar de cirurgião dentista; ajudante de serviços gerais psf. Salários: entre R$ 932,42 e R$ 4.621,44. Taxa: entre R$ 20 e R$ 60.

AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO

Inscrições até 22 de novembro no site: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMQnZZ-RZ9q_lFqb_BhCKFVeVMCl_Wp3VWRx5sZ4fCflvy6g/viewform . Concurso com 37 vagas para administrador (1); agente administrativo (13); assessor jurídico (7); atendente de ouvidoria (4); contador (3); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (2); especialista em regulação (1); programador (1); técnico em tecnologia da informação (1) e técnico em edificações (1). Salários: entre R$ 1.300 e R$ 4.665,82 ao mês. Taxa: não há.

MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE GOIÁS

Inscrições até 23 de novembro no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpgo21. Concurso com 39 vagas para promotor de justiça substituto. Salário: entre R$ 3.549,56 e R$ 28.884,20. Taxa: entre R$ 62 e R$ 285.

61º CONCURSO DO MP

DO ESTADO DE GOIÁS

Inscrições até 23 de novembro no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpgo21. Concurso com 169 vagas, sendo procurador de justiça (1); promotor de justiça de entrância final 3ª entrância (25); promotor de justiça de entrância final 2ª entrância (53); promotor de justiça de entrância final 1ª entrância (40); procurador de justiça substituto (50). Salário entre:

R$ 28.884,20 e R$ 35.462,22. Taxa: R$ 285.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

DE JUSTIÇA DA TERCEIRA

REGIÃO (TRF 3ª REGIÃO - SP/MS)

Inscrições até 23 de novembro no site http://web.trf3.jus.br/concurso-magistrado/InscricaoConcurso. Concurso com 106 vagas para juiz (homem e mulher) federal substituto. Salário: não informado. Taxa: R$ 220.

PREFEITURA DE CAMPO VERDE (MT)

Inscrições até 25 de novembro no site: https://www.klcconcursos.com.br/?pag=mco&id=413. Concurso com 9 vagas para professor língua inglesa (1); professor de educação física - basquete (1); professor de educação física - capoeira (1); professor de educação física - futebol de campo (1); professor de educação física - futsal (2); professor de educação física - handebol (1); professor de educação física - natação (1); professor de educação física - voleibol (1). Salário: R$ 1.247,95 a R$ 7.044,88. Taxa: entre R$ 30 e R$ 40.

PREFEITURA DE SANTA RITA

TRIVELATO (MT)

Inscrições até 28 de novembro no site: https://www.santaritadotrivelato.mt.gov.br/. Concurso com 17 vagas para agente comunitário de saúde - zona rural (1) e agente de combate às endemias (1); borracheiro (1); eletricista automotivo (1); gari (1); mecânico (1); motorista carteira "D" (5); técnico em segurança do trabalho (1). Salários: entre R$ 1.469,32 e

R$ 3.142,08. Taxa: não informado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Inscrições até 29 de novembro no site: www.cs.ufg.br. Concurso com 95 vagas imediatas para o cargo de analista judiciário. Salário: entre R$ 3.833,88 e R$ 4.259,86. Taxa: entre R$115 e R$127,70.

PREFEITURA DE NOVA UBIRATÃ (MT)

Inscrições até 30 de novembro no site: https://www.metodoesolucoes.com.br/informacoes/69/. Concurso com 53 vagas para professor (20); secretário escolar nível médio (1); vigia nível fundamental (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de consultório odontológico (1); auxiliar de serviços gerais (9); educador físico; encanador (1); mecânico de máquinas e veículos pesados (1); motorista (6);operador de máquinas pesadas (1); operador de motoniveladora (1); operador de retroescavadeira/ pá carregadeira (1); pedreiro (1); vigia (4); zeladora (4). Salários: entre R$ 550 e R$ 4.866,41. Taxa: não informado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ (GO)

Inscrições até 10 de dezembro de 2021 no site: https://bit.ly/2ZyfbJn. Concurso com 213 vagas e ainda formação de cadastro reserva para nível fundamental, nível médio, nível técnico e nível superior para os cargos de: agente de serviços gerais (21); agente de serviços de higiene e alimentação (13); agente de manutenção mecânica (1); auxiliar de serviços póstumos (2); auxiliar de consultório dentário (3); agente de combate às endemias (7); motorista (2); operador de máquinas (2); tratorista (2); administrativo (5); auxiliar de controle interno (1); fiscal do meio ambiente (2); técnico em enfermagem (7); enfermeiro (7); fonoaudiólogo (1); médico (5); psicólogo (2); analista ambiental (3); assistente social (3); profissional de educação pedagogia (120); engenheiro agrônomo (1); engenheiro elétrico (1); médico veterinário (1); engenheiro em segurança do trabalho (1). Salário: entre

R$ 1.216,54 a R$ 14.206,03. Taxa de inscrição: R$ 90 para nível fundamental; R$ 120 para nível médio e técnico e R$ 190 para nível superior.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GOIÁS (SEDS GO)

Inscrições até 20 de dezembro no site: https://www.social.go.gov.br/processo-seletivo-simplificado4.html?highlight=WyJwcm9jZXNzbyIsInNlbGV0aXZvIiwicHJvY2Vzc28gc2VsZXRpdm8iXQ==. Concurso com 77 vagas para advogado (7); administrativo (20) - nível médio; administrativo (29) - nível superior; engenheiro civil (2); intérprete de libras (2); tecnologia da informação (5); educador físico (6); técnico em enfermagem (6). Salários: entre R$ 2.903,20 e R$ 4.838,66. Taxa: não há.

CONSELHOS REGIONAIS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SERGIPE (CAU-SE)

Inscrições até 5 de dezembro de 2021 no site: https://bit.ly/3pOtDYG. Concurso com duas vagas imediatas e 20 vagas para cadastro reserva, em nível médio, para auxiliar de fiscalização (1) e assistente de atendimento (1). Salário: entre R$ 1.947,87 a R$ 2.337,02. Taxa de inscrição: R$62.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (GO)

Inscrições até 8 de dezembro no site http://www.quadrix.org.br/. Concurso com 320 vagas para agente administrativo (140); advogado (30); analista de comunicação (30); agente de tecnologia da informação (30); contador (30); farmacêutico consultor (30); farmacêutico fiscal (30). Salário: entre R$ 1.935,36 e R$6.850. Taxa: entre R$42 e R$ 62