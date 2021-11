Tema prioritário para a General Mills no Brasil e no mundo, a equidade racial é um dos pilares fundamentais em suas iniciativas sociais. Por isso, a empresa multinacional de alimentos, dona de marcas como Yoki, Kitano e Häagen-Dazs, anuncia a criação de um banco de currículos dedicado à contratação de pessoas negras que tenham interesse em trabalhar na organização no país. Participe: https://bit.ly/2YZbso3.