E nas editoras

Mell Brites, 34 anos, editora executiva da divisão infantil da Companhia das Letras, começou a trabalhar no mercado editorial ainda na faculdade, quando estudava letras. O primeiro emprego foi em uma livraria de livros infantis em São Paulo. Ela fazia resenhas para o site da empresa na época, Mell tinha entre 18 e 19 anos. O seu primeiro trabalho em editora foi como assistente editorial na Editora 34. Depois, foi para a PubliFolha, editora da Folha de S. Paulo. Por ter interesse por infância, literatura e educação, ela conta que "sempre quis trabalhar com literatura infantil". Mais tarde, começou a fazer freelas de preparação de texto para a Companhia das Letrinhas, até que um dia a chamaram para trabalhar lá, onde está há 10 anos.

Mell explica que existem vários trabalhos em uma editora. "Você pode ser editor, pode atuar na área de produção, que é uma área um pouco mais técnica, relacionada à parte gráfica, ao papel, ao acabamento. Tem toda a parte da arte também: capa, projeto gráfico, tratamento de imagem", afirma. Ela acrescenta que, em uma editora, também trabalham preparadores, revisores de texto e tradutores, que mexem exclusivamente com as palavras. Outras áreas que não são exclusivas do mercado editorial, mas precisam existir na editora, são: marketing, comunicação, assessoria de imprensa e financeiro. Outra parte importante é a de direitos autorais, que lida tanto com a aquisição de direitos de livros estrangeiros quanto com a venda de nacionais para o exterior. Existe, também, o departamento de educação, que trabalha na divulgação dos livros da editora entre as escolas. Outra parte é o depósito, onde trabalham pessoas que empacotam, enviam os livros e cuidam da parte logística.

O perfil dos funcionários de uma editora é diverso. "Existem pessoas que vêm de faculdades bem variadas: direito, jornalismo, letras, história, editoração. O mais importante é você querer e ir em busca de experiência. É uma profissão em que você aprende bastante na prática." A dica que Mell dá é desde cedo tentar bater nas portas e fazer estágio na área. Ela conta que também existem vários cursos livres e aulas práticas. Uma recomendação dela são os cursos da Universidade do Livro, da Unesp. Nesses cursos, além de adquirir conhecimento, o profissional conhece pessoas do mercado e pode estabelecer uma rede de contatos.(LJN)