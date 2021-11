Emprego em restaurante antes de terminar o curso

Priscila Milhomem, 28 anos, era cozinheira amadora quando resolveu fazer o curso - (crédito: Cristiano Costa/ Sistema fecomércio-DF)

Priscila Milhomem, 28 anos, conseguiu, há um mês, emprego por conta do curso de cozinheira que está fazendo na unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), com data provável para terminar em março ou abril. A jovem é confeiteira em um restaurante na Asa Sul. Seu curso envolve, além de confeitaria, cozinha quente, fria, internacional, brasileira e panificação.

O trabalho é de segunda a sábado, das 7h às 17h. Depois de pedir indicações ao Senac, o restaurante que empregou Priscila, entrevistou-a, e ela passou. Antes da pandemia, ela vendia biscoitos em uma feira.

A jovem participava de um grupo de empreendedoras periféricas chamado Rede em Poder Delas. Assim, garantia uma renda. Quando o lockdown foi instaurado por causa da pandemia do novo coronavirus, o grupo de vendedoras passou a divulgar cursos, e ela chegou a fazer alguns de rápida duração antes de entrar para o Senac.

"Nunca fiz curso técnico antes. Conhecia o Senac e resolvi entrar nessa área de cozinha. Estava pensando em abrir um negócio, e algumas pessoas que eu conhecia e trabalhavam com cozinha disseram que o curso era bom, melhor do que outros que já haviam feito", declara.

Brenno Rodrigues é professor de Priscila, mas dá aula também no curso de pizzaiolo. Ação, reflexão e ação. O profissional explica que esse é o método de educação da instituição em que trabalha. "Nossa dinâmica é capacitar os alunos para o mercado de trabalho dentro de um plano educacional. No método utilizado, colocamos os alunos para compreender tanto o papel social quanto o papel dentro do mercado e das instituições", explica.

Os instrutores são bem capacitados, segundo ele. "Sempre quis ser docente, professor, e, hoje, no Senac, me sinto realizado profissionalmente, porque é uma instituição de nome", diz. Professor do Senac há dois anos, Brenno tem graduação em gastronomia, especialização em marketing e mestrado em turismo.

Sistemas

Luiz Fernando de Jesus, 30 anos, tem duas formações, e a primeira delas foi do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Formado em 2017 no curso técnico de desenvolvimento de sistemas, o jovem conta que isso deu base para conseguir completar as matérias do curso de tecnologia em sistemas para internet, realizado no Instituto Federal de Brasília (IFB). Em 2019, ele se formou no instituto, e, em 2020, conseguiu uma colocação na sua área.

Hoje, ele atua em uma Organização Não Governamental (ONG), que trabalha com pesquisas ambientais da Amazônia. Nela, sua ocupação é de analista de sistemas, mas sua função na ONG é não somente desenvolver sistemas, como corrigi-los e aprimorá-los.

"Eu sempre tive interesse em desenvolver sistemas. Trabalhava com informática e manutenção de informática. O curso me deu a oportunidade de aprender a, de fato, desenvolver sistemas. Além disso, consegui uma boa base de aprendizado para as disciplinas da graduação", diz Luiz.

Sua tia é professora no Senac, e foi assim que ele ficou sabendo do curso ofertado. À época, havia um programa chamado Senac Gratuidade, que disponibilizava bolsas. Luiz foi, então, contemplado e passou a estudar.