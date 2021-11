Agências e empresas oferecem 409 vagas de emprego

(crédito: EuEstudante)

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal.

CARGO VAGAS SALARIO

AÇOUGUEIRO 22 ENTRE R$ 1.486 E R$ 1.330 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 15 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 6 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE SUPORTE DE SISTEMA 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

APLICADOR DE ASFALTO IMPERMEABILIZANTE (COBERTURAS) 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 15 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR CONTÁBIL 1 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 5 R$ 1.117 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 1 R$ 1.120 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 24 ENTRE R$ 1.182,80 E R$ 1.250 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 100 R$ 1.150 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 5 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 3 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 2 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 15 R$ 1.164 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 10 ENTRE R$ 1.353 E R$ 1.356 + BENEFÍCIOS

COPEIRO 1 R$ 1.120 + BENEFÍCIOS

CORRETOR DE IMÓVEIS 20 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

CORTADOR, A MÃO 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 1.214 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 ENTRE R$ 1.229 E R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 3 ENTRE R$ 1.300 E R$ 1.389,93 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE IDOSOS 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CUMIM 3 R$ 1.280 + BENEFÍCIOS

ELETROTÉCNICO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

ESTETICISTA 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 25 ENTRE R$ 60 (POR DIA) E R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

LIMPADOR A SECO, À MAQUINAA DE 2 R$ 1.300 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MASSOTERAPEUTA 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MEC NICO 2 ENTRE R$ 1.700 E R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MEC NICO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO 16 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.163 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE GRUA (MÓVEL) 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 7 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 8 ENTRE R$ R$ 1.300 E R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE CASAS 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 2 R$ 1.163 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 6 ENTRE R$ 1.400 E R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 1 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

TAPECEIRO DE VEÍCULOS 3 R$ 1.100 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 25 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 34 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.200 + BENEFÍCIOS

CHANCES DE EMPREGO

>> ILEGRA

TRABALHO REMOTO

A ilegra está com 23 vagas abertas, entre efetivos e estagiários, para trabalho remoto. São oportunidades para as áreas de desenvolvimento, recursos humanos, digital design e inovação e operação. Para mais informações, acesse: https://ilegra.gupy.io/ .



>> IFOOD

PESSOAS NEGRAS

O iFood anuncia um programa de recrutamento específico para pessoas negras e a abertura de 300 vagas exclusivas. Com inscrições até 11 março de 2022, a iniciativa intitulada iFood Inclui Pessoas Negras terá oportunidades para diversos cargos e áreas de atuação, com foco em tecnologia. O programa terá duração de 4 meses, de novembro de 2021 a março de 2022. Inscreva-se: https://trabalheconosco.vagas.com.br/ifood_inclui.



>> 100 OPEN

TECNOLOGIA

A 100 Open Startups está com oportunidades abertas. São vagas para desenvolvedor backend (NodeJS e MongoDB) e desenvolvedor full stack senior — javascript. Os currículos devem ser enviados para vagas@openstartups.net .



>> DEVAPI

DESENVOLVEDOR

A DevApi está com oportunidades abertas para efetivo e como estágio para desenvolvedor. Interessados, podem enviar um e-mail para thais.moura@devapi.com.br .



>> OPUS

TECNOLOGIA

A OPUS Software, uma empresa especializada em desenvolvimento de software, está com oportunidades para squad lead, quality assurance engineer, software developer engineer Java/Tech Lead e para o programa de estágio. Para acessar as vagas: https://www.opus-software.com.br/oportunidade-de-carreiras/ .



>> ALLUGATOR

9 VAGAS

A startup mineira Allugator está com nove oportunidades abertas, para as vagas de copywriter, analista de dados júnior, web designer, business development/ desenvolvimento de novos negócios, coordenador(a) de vendas, analista financeiro, estágio em finanças e fp&a. Para se candidatar, acesse o link: https://allugator.solides.jobs/ .



>> GOFIND

7 VAGAS

A Gofind está com sete vagas abertas, para analista de sucesso do cliente — suporte, estágio na área de sucesso do cliente, como (chief marketing officer), analista comercial sdr, estagiário comercial, inside sales e front-end developer. Os interessados podem se candidatar no link: https://www.gofind.online/trabalhe-conosco .



>> VIASOFT

TECNOLOGIA

A Viasoft está com 37 vagas de diferentes áreas como analista de bi, administrador de banco de dados (dba), analista desenvolvedor (net, java, web mobile, delphi, entre outros), financeiro e marketing, para trabalhar presencialmente ou home office. O currículo pode ser enviado pelo site www.viasoft.com.br/vagas , onde também é possível ter mais informações sobre as oportunidades.



>> CARGON

DESENVOLVEDOR E OPERACIONAL

A logtech CargOn, startup que atua como operador logístico digital, com sede em Curitiba (PR), está com três vagas para atuar no modelo de trabalho híbrido (remoto e presencial), pelo regime CLT, com benefícios. São duas vagas para desenvolvedor (Front e líder técnico) e uma operacional. Os interessados podem se candidatar pelo e-mail vagas@cargon.com.br .



>> UP

E-COMMERCE

O Up Consórcios, fintech da Embracon, que fica em Santana de Parnaíba (SP), está com duas vagas para e-commerce, esquema híbrido. Os currículos podem ser cadastrados diretamente no site: https://www.upconsorcios.com.br/up-contrata .



>> BANKME

6 VAGAS

A Bankme, fintech que cria e opera mini bancos, está com seis vagas abertas e em diferentes áreas de atuação: head of sales, head de financeiro, diretor de marketing e product manager. A sede da empresa fica em Londrina, no Paraná, e os interessados devem se inscrever no site: https://jobs.kenoby.com/bankme?utm_source=linkedin .



>> MAGIS5

TECNOLOGIA

O Magis5, Hub de Integração e Automação para vender em marketplaces, com sede em Rio Claro, no interior de São Paulo, está com seis vagas abertas nas seguintes áreas de atuação: analista de desenvolvimento front-end, analista de desenvolvimento java back-end, analista de qualidade, analista de implantação, assistente comercial e vendedor. Os interessados devem se inscrever por meio do link: https://recrutamentomagis5.solides.jobs/ .



>> NIDUU

DESENVOLVEDOR

A Niduu está com dez vagas abertas, para analista de conteúdo fundo de funil; analista de marketing de produto e social; analista de marketing tech, CRO e CRM; desenvolvedor back-end (pleno e sênior), desenvolvedor front-end (pleno e sênior), desenvolvedor mobile (pleno e sênior) e designer UX/UI. Para se candidatar, acesse o link: https://niduu.gupy.io/ .



>> CONDOCONTA

25 VAGAS

O CondoConta acaba de abrir 25 vagas para sustentar o crescimento da empresa. Estão disponíveis vagas para as áreas de produto, infra e segurança, tecnologia, financeiro e sucesso do cliente. A fintech tem como clientes condomínios em todas as regiões do Brasil e até o fim do ano projeta 150 milhões de reais em movimentações, com até 100 mil cotas condominiais sendo geradas. Inscrições no link: https://condoconta.hire.trakstar.com/ .



>> SMARTLOAD

TECNOLOGIA, ATENDIMENTO E RH

A Smartload busca talentos engajados para assumir quatro vagas para o time de tecnologia, quatro vagas para o time de atendimento e uma para o time de RH. Todas as oportunidades são de trabalho remoto. Informações e inscrições: www.linkedin.com/company/smartloadapp/jobs/ .



>> GRUPO OSCAR

HOME OFFICE

O Grupo Oscar tem 32 vagas abertas para atuação home office ou presencial em São José dos Campos (SP), Caraguatatuba (SP) e Jacareí (SP). São oportunidades para redator, Limpeza, vendedor, consultor comercial, tecnologia e assistente de RH. Inscreva-se: https://grupooscar.solides.jobs/ .



>> PUTZ!

REPRESENTANTE DE VENDAS

A foodtech Putz!, empresa de produtos saudáveis criadora da pasta de amendoim proteica, low carb, sem glúten e zero açúcar, acaba de abrir uma vaga para representante de vendas. O profissional será responsável pela prospecção de novas contas para a empresa. Para mais informações e inscrições: https://bit.ly/3CNuJXC .





>> GRUPO CODEBY

TECNOLOGIA

O Grupo Codeby está com vagas abertas para desenvolvedor front-end, desenvolvedor mobile PL, analista QA (Pleno) e designer. A empresa com sede em São Paulo, filial em Berlim, aceita candidaturas de todo o Brasil. Para se candidatar às vagas, basta enviar currículo para: people@codeby.com.br .



>> GAL

SALÃO DE BELEZA

A gal está com 95 vagas de trabalho abertas em todas as regiões da cidade de São Paulo e nos municípios de Osasco e Cotia, para funções de cabeleireiro, manicure e pedicure, podóloga, esteticista, alonguista de unha, extensionista de cílios, maquiadora, barbeiro, e anfitrião. Todas as 95 vagas não exigem nenhum tipo de certificação específica. Os pré-requisitos para as vagas são: experiência de pelo menos seis meses na função e ter MEI (exceto para os cargos de anfitrião, pois é no formato de contratação CLT). Inscreva-se: https://bit.ly/3nORLZW .

CHANCES DE TRAINEE

>> AFYA

RECÉM-FORMADOS

A Afya anuncia abertura do Programa Trainee 2022. Após número recorde de inscrições em 2020, nova edição oferece 12 vagas a jovens recém-formados e terá duração de 14 meses. Interessados têm até 30 de novembro. Inscreva-se: https: // www.afya.com.br/ .

>> MRV&CO

NEGROS DO BRASIL

A MRV&CO anuncia a abertura do processo seletivo para o seu primeiro programa de trainee voltado para pessoas negras. As inscrições foram abertas no dia 16 e seguem até 12 de dezembro, no site da 99 Jobs https://cutt.ly/6TE8t8N .

>> ALLIED BRASIL

SEIS VAGAS

A Allied Brasil abriu inscrições para o Programa de Trainee 2022 com o objetivo de atrair talentos com agilidade de aprendizagem para a condução de projetos transformacionais do negócio, formando um pipeline de sucessão para posições estratégicas na empresa. O processo estará aberto para profissionais com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. Ao todo, serão seis vagas abertas. Os selecionados irão atuar em um dos escritórios da empresa em São Paulo, Rio de Janeiro, ou em Home Office. As inscrições vão até 28/11: https://allied.across.jobs/ .

>> BRF

SUPPLY 2022

A BRF está com inscrições abertas para o Programa de Trainee Supply 2022, com 45 vagas para profissionais recém-formados de diversas áreas. O objetivo é acelerar o desenvolvimento dos profissionais selecionados, os preparando para assumir posições de liderança dentro da cadeia produtiva da BRF. As inscrições vão até 15 de dezembro, com oportunidades para atuar em Campos Novos; Capinzal; Carambeí, Chapecó; Concórdia; Dois Vizinhos; Dourados; Faxinal dos Guedes; Francisco Beltrão; Herval D'Oeste; Lajeado; Lucas do Rio Verde; Marau; Mineiros; Nova Mutum; Paranaguá; Ponta Grossa; Rio Verde; Serafina Correa; Tatuí; Toledo; Uberlândia; Videira e Vitória Santo Antão. Inscreva-se: https://www.brf-global.com/ .

>> SCHNEIDER ELETRIC

A Schneider Electric abre as inscrições do seu Programa de Trainee 2022. Ao todo, são 10 vagas para trabalhar na cidade de São Paulo, em sua maioria seguindo o modelo híbrido de trabalho. Com duração de dois anos, o programa oferece aos jovens talentos a participação em projetos regionais, treinamentos, mentorias de carreira e proximidade com a liderança. Os pré-requisitos exigidos são a formação em bacharelado ou tecnólogo nos cursos de administração, marketing, economia e afins, engenharias, ciência da computação e informática entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021. As inscrições estarão abertas até 28/11. O início do programa está previsto para Fevereiro de 2022. Para mais detalhes e cadastro, acesse: https://schneidergraduate.com/pt/# .





Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste