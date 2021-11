Oportunidades de formação e eventos gratuitos

E EuEstudante

>> INCUBADORA DIGITAL

SER EDUCACIONAL

A Incubadora Digital CRIA, do grupo Ser Educacional, está com inscrições abertas para o processo seletivo do programa de Mentoria Digital até o dia 30 de novembro. No momento da inscrição, cada candidato deve adicionar o nome do projeto no formulário disponível nos sites das unidades do Ser Educacional. No caso de equipes, apenas um dos integrantes deve se inscrever. Inscreva-se: https://bit.ly/3cpI5hI.



>> UNIMED-RIO

RESIDÊNCIA MÉDICA

O programa de residência médica do Hospital Unimed-Rio está com inscrições abertas. Até o dia 7 de dezembro, é possível se inscrever para participar do processo seletivo que prevê o preenchimento de dez vagas, divididas em clínica médica (três), cardiologia (duas), radiologia (duas), medicina intensiva (duas) e ecocardiografia (uma). O valor da bolsa é de R$ 4.106,09. Mais informações podem ser obtidas diretamente pelo e-mail ensino.pesquisa@unimedrioempreendimentos.com.br.

>> PRÊMIO PARA PROFESSOR

TRANSFORMADOR

O Prêmio Professor Transformador, promovido em parceria pelo Instituto Significare, Bett Educar e Base2edu com o objetivo de valorizar projetos de educação transformadora implementados na educação básica, entra na fase final do período de inscrições para a sua segunda edição. Professores de todo o País, que lecionam tanto na rede pública quanto privada, têm até o próximo dia 1 de dezembro de 2021 para inscrever projetos, ações e outras iniciativas que estejam fazendo a diferença nos níveis infantil, fundamental (I e II) e médio. Inscreva-se no link https://bit.ly/3FOnOPO.

>> YOUNG SUMMIT

EVENTO



O setor de óleo e gás está de portas abertas para ouvir jovens profissionais, fomentando, assim, uma indústria cada vez mais inovadora, diversa, transparente e sustentável. É nesse contexto que o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) realiza o Young Summit, iniciativa da Rio Oil & Gas totalmente voltado para estudantes e jovens profissionais, de 30 de novembro a 2 dezembro, de forma on-line e gratuita. Inscreva-se no link https://www.riooilgas.com.br/young-summit e participe no site https://hub.riooilgas.com.br/.

>> MINDLAB

POLÍTICAS PÚBLICAS

A MindLab, em parceria com a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade São Paulo, promove o curso Políticas Públicas: Educação e Renda, totalmente gratuito e on-line. O objetivo do curso, que terá duração de 30 horas e será dividido em 5 módulos, com duas aulas cada, é capacitar gestores e técnicos vinculados aos poderes públicos, de secretarias municipais e estaduais, que tratam do tema de trabalho, geração de renda e educação para o enfrentamento da crise impostapela pandemiaeque aumentou onúmero de pessoas em vulnerabilidade social e econômica. Inscreva-se: https://conteudo.mindlab.com.br/politicaspublicas-educacaoerenda.