Confira lista com 40 concursos abertos e 12.830 vagas em todo o país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 40 concursos e 12.830 vagas, além de cadastro de reserva. Para o Centro-Oeste, cinco seleções abertas com 442 oportunidades. Nos conselhos regionais, há cinco concursos com 563 postos vagos. Entre os nacionais, há quatro certames abertos para 1.202 oportunidades. Há ainda 19 seleções para outras regiões com 6.553 vagas. Nas universidades federais, são sete processos seletivos e 59 oportunidades. Os institutos federais oferecem um concurso e 11 postos vagos.



NACIONAIS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Inscrições até 31 de dezembro no site: https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/caixa-economica-federal/ . Concurso para estágio em nível médio, técnico e superior. Salário: entre R$400 e R$ 1.000. Taxa: não há.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Inscrições até 20 de dezembro no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcu21 . Concurso com 20 vagas para auditor federal de controle externo. Salário: R $21.947,82. Taxa: R$ 180.

MARINHA DO BRASIL - 7º DISTRITO NAVAL

Inscrições até 5 de dezembro no site: https://www.marinha.mil.br/com7dn/nota-informativa-demais-areas Concurso com 21 vagas para enfermagem (4); nutrição (2); adminiração (3); biblioteconomia:(3); comunicação social: (2); direito: (1); informática: (3); serviço social (1); educação fisica (1); pedagogia (1). Salário: R $7.315. Taxa: R$ 140

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS (TELEBRAS)

Inscrições começam 7 de dezembro e seguem até 27 de dezembro no site: http://www.cebraspe.org.br/concursos/telebras_21. São nove vagas imediatas e 1.152 destinadas ao cadastro reserva. Salário: a partir de R$ 3.305,23 até R$ 8.766,57. Taxa: R$ 70 a R$ 97.





LOCAIS - CENTRO-OESTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

Inscrições até 29 de novembro no site: www.cs.ufg.br . Concurso com 95 vagas imediatas para o cargo de analista judiciário. Salário: entre R$ 3.833,88 e R$ 4.259,86. Taxa: entre R$115 e R$127,70.

PREFEITURA DE NOVA UBIRATÃ (MT)

Inscrições até 30 de novembro no site: https://www.metodoesolucoes.com.br/informacoes/69/ . Concurso com 53 vagas para professor (20); secretário escolar nível médio (1); vigia nível fundamental (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de consultório odontológico (1); auxiliar de serviços gerais (9); educador físico; encanador (1); mecânico de máquinas e veículos pesados (1); motorista (6);operador de máquinas pesadas (1); operador de motoniveladora (1); operador de retroescavadeira/ pá carregadeira (1); pedreiro (1); vigia (4); zeladora (4). Salários: entre R$ 550 e R$ 4.866,41. Taxa: não informado.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS (MPGO)

Inscrições até 4 de dezembro no site: https://www.mpgo.mp.br/coliseu . Concurso com 4 vagas para secretário auxiliar. Salários:R$ 3.549,56. Taxa: R$ 62,02.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÁ (GO)

Inscrições até 10 de dezembro de 2021 no site: https://bit.ly/2ZyfbJn . Concurso com 213 vagas e ainda formação de cadastro reserva para nível fundamental, nível médio, nível técnico e nível superior para os cargos de: agente de serviços gerais (21); agente de serviços de higiene e alimentação (13); agente de manutenção mecânica (1); auxiliar de serviços póstumos (2); auxiliar de consultório dentário (3); agente de combate às endemias (7); motorista (2); operador de máquinas (2); tratorista (2); administrativo (5); auxiliar de controle interno (1); fiscal do meio ambiente (2); técnico em enfermagem (7); enfermeiro (7); fonoaudiólogo (1); médico (5); psicólogo (2); analista ambiental (3); assistente social (3); profissional de educação pedagogia (120); engenheiro agrônomo (1); engenheiro elétrico (1); médico veterinário (1); engenheiro em segurança do trabalho (1). Salário: entre R$ 1.216,54 a R$ 14.206,03. Taxa de inscrição: R$ 90 para nível fundamental; R$ 120 para nível médio e técnico e R$ 190 para nível superior.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GOIÁS (SEDS GO)

Inscrições até 20 de dezembro no site: https://bit.ly/3rdoZEc . Concurso com 77 vagas para advogado (7); administrativo (20) — nível médio; administrativo (29) — nível superior; engenheiro civil (2); intérprete de libras (2); tecnologia da informação (5); educador físico (6); técnico em enfermagem (6). Salários: entre R$ 2.903,20 e R$ 4.838,66. Taxa: não há.



CONSELHOS REGIONAIS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SERGIPE (CAU-SE)

Inscrições até 5 de dezembro de 2021 no site: https://bit.ly/3pOtDYG . Concurso com duas vagas imediatas e 20 vagas para cadastro reserva, em nível médio, para auxiliar de fiscalização (1) e assistente de atendimento (1). Salário: entre R$ 1.947,87 a R$ 2.337,02. Taxa de inscrição: R$ 62.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 6ª REGIÃO (CREFITO - CE)

Inscrições até 6 de dezembro no site http://www.quadrix.org.br/ . Concurso com 90 vagas para recepcionista. Salário: R$ 1.800. Taxa: R$ 60.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (GO)

Inscrições até 8 de dezembro no site http://www.quadrix.org.br/ . Concurso com 320 vagas para agente administrativo (140); advogado (30); analista de comunicação (30); agente de tecnologia da informação (30); contador (30); farmacêutico consultor (30); farmacêutico fiscal (30). Salário: entre R$ 1.935,36 e R$6.850. Taxa: entre R$42 e R$ 62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL (CRMV- MS)

Inscrições até 13 de dezembro no site http://www.quadrix.org.br/ . Concurso com 140 vagas para agente fiscal (20); auxiliar administrativo (20); advogado (20); contador (20); jornalista (20); médico veterinário fiscal (20); e técnico em informática (20). Salário: entre R$ 2.217,45 e R$ 8.035,06. Taxa: entre R$ 48 e R$ 55.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO (CRECI)

Inscrições até 20 de dezembro no site: http://www.nossorumo.org.br/Default.aspx . Concurso com 11 vagas para técnico de TI (1); técnico especializado em: audiovisual design (1); audiovisual rádio e tv (1); analista TI — administrador de banco de dados (1); analista TI — perfil profissional 3: especialista em desenvolvimento de software (2); analista TI — perfil profissional 6: especialista em infraestrutura de tecnologia da informação (1); analista TI — perfil profissional 7: especialista em segurança da informação e proteção de dados (1) e especialista — serviços jurídicos (1); analista de conformidade (2). Salário: entre R$ 2.695,82 e R$ 9.904,50.Taxa: entre R$ 39,50 e R$ 89.



LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAZONAS

As inscrições ficarão abertas entre os dias 29 de novembro e 29 de dezembro. O cargo de analista, com especialidade em ciências jurídicas, exige nível superior em direito ou ciências jurídicas. Concurso com vagas de nível médio e superior para os cargos de analista jurídico de defensoria e assistente técnico de defensoria, respectivamente. Salário: a partir de R$ 6.000. Taxa: R$110.



FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA (ES)

Inscrições até 29 de novembro no site: https://www.ibade.org.br/Concurso/458/Edital%20de%20Abertura . Concurso com 64 vagas para auxiliar de higiene e limpeza (2), copeiro (1), pedreiro (1); pintor (1);auxiliar administrativo (2), auxiliar de farmácia (2), auxiliar de manutenção (1), bombeiro hidráulico (1); oficial de manutenção (1); recepcionista (2); encarregado de higiene e limpeza (1); cargos de nível técnico: técnico de TI (1), técnico em segurança do trabalho (cr), técnico hidráulico (1), técnico de imobilização (1), técnico em radiologia (2) e técnico em enfermagem — diversas áreas (12); analista de folha de pagamento (1), analista de desenvolvimento de rh (1), analista de suprimentos (1), analista financeiro (1), analista contábil (1), analista de faturamento (1), analista de sistema (cr), analista de infraestrutura de TI (cr), engenheiro de segurança do trabalho (1), farmacêutico hospitalar (1), farmacêutico clínico (1), fonoaudiólogo (1), fisioterapeuta hospitalar (2), nutricionista (1), enfermeiro — diversas áreas (15), analista de licitações (1), analista de engenharia clínica (1), analista de manutenção predial (1), analista de ensino e pesquisa (1). Salário: R$ 1.375 e R$ 7.200 Taxa: entre R$ 20 e R$ 30.

PREFEITURA DE TRINDADE (GO)

Inscrições até 30 de novembro no formulário: https://forms.gle/7KYhkpbdqp6UhJQD9 . Concurso com 60 vagas para nível superior e fundamental: professor pedagogo (15); professor pedagogo substituto (2); professor de educação física (7); motorista de veículos leves (18) e motorista de veículos pesados (18). Salários: entre R$ 1.100 e R$ 2.619,18. Taxa: gratuita.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Seeduc RJ)

Inscrições até 30 de novembro no site https://abre.ai/candidatodocenteficha . Concurso com 2.000 vagas para professor temporário. Salário: R$ 2.211,25. Taxa: não há.

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO CEARÁ (SEAS CE)

Inscrições até 1º de dezembro no site: http://www.uece.br/cev/ . Concurso com 173 vagas para assistente social (9); psicólogo(16); e pedagogo (5), e socioeducador (143). Salário: R$ 2.266. Taxa: entre R$ 80 e R$ 130.

PREFEITURA DE MIRANTE DO PARANAPANEMA (SP)

Inscrições até 2 de dezembro no site www.klcconcursos.com.br/ . Concurso com nove vagas de níveis médio e superior: professor de educação básica I — ensino infantil (2); professor de educação básica I — ensino fundamental (3); professor de educação básica II — arte (1); professor de educação básica II— educação física (2); professor de língua estrangeira — inglês (1). Salários: entre R$ 1.200 a R$ 1.731,69. Taxa: R$ 80.

SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL (SES - RS)

Inscrições até 6 de dezembro no site: http://portalfaurgs.com.br/concursos . Concurso com 922 vagas para especialista em saúde (724) e técnico em saúde (198). Salários: entre R$ 878,11 e R$ 3.473,34. Taxa: entre R$ 92,64 e R$ 211.

POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO

Inscrições até 8 de dezembro no site https://www.vunesp.com.br/PMES2104 . Concurso com 2.700 cargos de de Soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM). Salário: R$ 3.360,33. Taxa: R$ 57.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (IPREVSANTOS)

Inscrições até 9 de dezembro no site: https://www.institutomais.org.br/ . As vagas são destinadas à contratação de 13 profissionais de níveis médio, técnico e superior. Salário: R$ 2.700 a R$ 5.200. Taxa: entre R$ 48 e R$ 69.

PREFEITURA DE JUNDIAÍ (SP)

Inscrições até 9 de dezembro no site https://www.vunesp.com.br/busca/concurso/proximo . O concurso divulgou três novos editais de Processos Seletivos que juntos objetivam a contratação de 26 profissionais de níveis médio e superior. Salário: R$ 2.830,28 a R$ 12.129,6. Taxa: R$ 57 a R$ 83.

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SEFAZ - ES)

Inscrições até 9 de dezembro no site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/sefazes22 . Concurso com 14 vagas para ciências econômicas (10) e ciências contábeis (4). Salário: R$ 9.653,06. Taxa:R$ 91,05

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SP)

Inscrições até 9 de dezembro no site: www.mpsp.mp.br . Concurso com 150 vagas para promotor de justiça. Salário: R$28.883, 97. Taxa: não informado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOAS (MG)

Inscrições até 9 de dezembro no site: www.concursos.idesul.org.br . Concurso com 53 vagas imediatas para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior: auxiliar de serviços gerais (6) — nível fundamental, operário (7) — nível fundamental, auxiliar administrativo (6) — nível fundamental e médio, motorista (1) — nível fundamental, motorista de veículo pesado (4) — nível fundamental, operador de máquinas pesadas (2) — nível fundamental, tratorista (1) — nível fundamental, auxiliar de saúde animal (1) — nível fundamental, auxiliar de enfermagem (6) — nível técnico, auxiliar odontológico (1) — nível técnico, agrônomo (1) — nível superior, assistente social (1) — nível superior, cirurgião dentista (1) — nível superior, enfermeiro (2) — nível superior, médico(1) — nível superior, nutricionista (1) — nível superior, professor de ensino municipal (1) — nível superior, professor de artes (1) — nível superior, professor de biologia (1) - nível superior, professor de educação física (1) — nível superior, psicólogo(1) — nível superior, supervisor de ensino municipal (1) — nível superior. Salários: entre R$ 1.100 e R$ 12.536,68. Taxas: R$ 50 para nível fundamental, R$ 70 para níveis médio e técnico e R$120 para nível superior.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TOCANTINS

Inscrições até 15 de dezembro no site http://www.cebraspe.org.br/concursos/mpe_to_21_promotor ,. Concurso com sete vagas para promotor de justiça substituto. Salário: R$ 28.884,20. Taxa: R$ 280.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJSP)

Inscrições até 16 de dezembro no site:https://www.vunesp.com.br/busca/concurso/inscricoes%20abertas Concurso com 197 vagas para assistente social judiciário (132) e psicólogo judiciário (65) Salário: R$ 7.470,74. Taxa: R$ 93

PREFEITURA DE OSVALDO CRUZ (SP)

Inscrições até 19 de dezembro no site www.omniconcursospublicos.com.br/informacoes/74 . São 77 vagas para todos os níveis de escolaridade: auxiliar de serviços (5), coveiro (1), cozinheiro (4), gari (1), trabalhador braçal (10), vigia (1), auxiliar de escritório (1), carpinteiro (1), encanador (1), mecânico (1), motorista (5), operador de máquina leve (1), operador de máquina pesada (1), padeiro (1), pedreiro (3), pintor (1), e tratorista (1), auxiliar de computação (1), cuidador de idoso (1), desenhista (1), educador social - cras (1), educador social - creas (1), escriturário (1), fiscal da receita (1), inspetor de alunos (1), monitor de transporte escolar (1), orientador social (1); auxiliar de enfermagem (1), arquiteto (1), assistente social (1), bibliotecário (1), chefe de controle interno (1), contador (1), cirurgião dentista - endodontista (1), dentista (2), enfermeiro (2), engenheiro civil (1), farmacêutico bioquímico (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico clínico geral (2), médico dermatologista (1), médico do trabalho (1), médico ginecologista (1), médico neurologista (1), médico pediatra (1), médico psiquiatra (1), nutricionista (1), psicólogo (1), e terapeuta ocupacional (1).Salários: entre R$ 1.100 e R$ 6.058,50. Taxa: entre R$ 40 e R$ 90.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TCE SC)

Inscrições até 20 de dezembro no site: http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_sc_21_auditor . Concurso com 40 vagas para auditor fiscal de controle externo. Salário: R$ 15.206,65. Taxa: R$ 150.

INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS DE SANTA CATARINA (IGP SC)

Inscrições até 27 de dezembro no site: igp.fepese.org.br . São 70 vagas imediatas para o cargo de auxiliar médico-legal, nível médio. Salário: R$ 4.581,90. Taxa: R$180.

BRIGADA MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até 30 de dezembro no site:http://www.fundatec.org.br/ . Concurso com 4000 vagas para soldado. Salário: R$ 4.689,23. Taxa: R$ 92,64.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

As inscrições podem ser feitas entre os dias 29 de novembro e 10 de dezembro no site https://progep.furg.br/bin/edital/index.php . Concurso com nove vagas para analista de tecnologia da informação — desenvolvimento de sistemas (40 horas), analista de tecnologia da informação — serviços de rede (40 horas), meteorologista (40 horas), estatístico (40 horas), médico — psiquiatra (20 horas), médico — família e comunidade (20 horas) e engenheiro — eletricista (40 horas). Salário: a partir de R$ 4.180,66. Taxa: R$ 110.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)

Inscrições até 10 de dezembro pelo site https://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf . Concurso com 1 vaga para professor de magistério superior na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) 2

Inscrições entre 25 de novembro e 8 de dezembro no site shorturl.at/oqrJN . Há duas vagas, além de formação de cadastro reserva, para o Departamento de Jornalismo. Salário: R$ 5.831,21. Taxa: não informado.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)

Inscrições até 15 de dezembro pelo e-mail cch.protocolo@unirio.br . Concurso com 1 vaga para professor adjunto de metodologia do ensino da história. Salários: $ 4.472,64. Taxa: R$ 90.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD MS)

Inscrições até 3 de janeiro pelo site https://concurso.fapec.org/inscricoes.php . Concurso com 16 vagas para assistente em administração (7); técnico de laboratório/área: informática (1); técnico em contabilidade (4); técnico de tecnologia da informação (2); bibliotecário — documentarista (1) e engenheiro de segurança do trabalho (1). Salários: entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66 Taxa: entre R$ 120 e R$130.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR SP)

Inscrições até 14 de janeiro pelo site o https://concursos.ufscar.br . Concurso com 13 vagas para técnico administrativo em educação. Salário: R$ 3.670,44. Taxa: R$ 70.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Inscrições até 19 de dezembro pelo site www.progepe.ufrpe.br/editais . Concurso com 17 vagas para assistente em administração (7); desenhista de artes gráficas (2); técnico em contabilidade (2); técnico em tecnologia da informação (4); bibliotecário — documentarista (1) e auditor (1). Salários: entre R$2.446,96 e R$4.180,66. Taxa: entre R$80 e R$150.



INSTITUTOS

INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA

Inscrições até 30 de novembro no site: http://www.iades.com.br . Concurso com 11 vagas, sendo: anestesiologia (2); clínica médica (3); otorrinolaringologia (1); radiologia e diagnóstico por imagem (2); medicina intensiva (1); cardiologia (1);neonatologia (1). Salário: não informado. Taxa: R$250