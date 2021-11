Setor de óleo e gás quer ouvir jovens profissionais

E EuEstudante

Inscrições para o Young Summit, iniciativa da Rio Oil & Gas, totalmente voltado para estudantes e jovens profissionais, estão abertas de 30 de novembro a 2 de dezembro. O setor de óleo e gás quer ouvir jovens, fomentando, assim, uma indústria "mais inovadora, diversa, transparente e sustentável". Evento também é promovido pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP). Inscreva-se https://www.riooilgas.com.br/young-summit e participe https://hub.riooilgas.com.br/.



“Queremos mostrar que o segmento de óleo e gás também é inovador e busca modernizar sua gestão de inovação tecnológica. Esse setor agora é fundamental para atender aos anseios da sociedade para a transição energética justa e segura, e, para isso, soluções disruptivas serão muito bem-vindas”, analisa Cristina Pinho, diretora executiva corporativa do IBP.



Carla Diniz, chair do Young Summit e diretora de Gente e Gestão da NTS, acrescenta que há um ponto de conexão entre o ambiente acadêmico e a indústria. Ela diz que é preciso sempre renovar a cadeia de produção com maior diversidade de ideias e inovações. Por isso, ela afirma que são bem-vindos professores e instituições de ensino que desejam compartilhar seu conhecimento, e empresas interessadas em atrair e reter talentos "que contribuirão com processos inovadores na transição para uma matriz energética de baixo carbono".



O Young Summit contará com 12 sessões de conteúdo divididas em quatro pilares. O pilar Carreira vai abordar as tendências para a profissionalização e capacitação, tornando o jovem protagonista de sua própria trajetória e mostrando para ele que, na indústria, existe lugar para carreiras além da engenharia, como biblioteconomia, medicina, psicologia, economia, comunicação, direito, só para citar alguns exemplos.



Diversidade & Inclusão debaterá as iniciativas por parte da indústria envolvendo as relações de trabalho com equidade de gênero, raça e etnia, acessibilidade, pessoas com deficiência e grupo LGBTQIA+.



O painel Empreendedorismo e Transformação Digital vai apresentar a possibilidade de olhar para os novos desafios com mais criatividade, agilidade, clareza e conexão com os propósitos de uma geração.