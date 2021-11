A Incubadora Digital CRIA, do grupo Ser Educacional, está com inscrições abertas para o processo seletivo do programa de Mentoria Digital até 30 de novembro. No momento da inscrição, cada candidato deve adicionar o nome do projeto no formulário disponível nos sites das unidades do Ser Educacional. No caso de equipes, apenas um dos integrantes deve se inscrever. Inscreva-se: https://bit.ly/3cpI5hI.