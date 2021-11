Mapa dos cursos de graça: melhore o seu currículo

E EuEstudante

Fundação Getulio Vargas

A Fundação Getulio Vargas (FGV) oferece 139 cursos gratuitos de qualificação em 10 áreas profissionais. Administração pública,direito, economia e finanças, educação e humanidades, estratégia e negócios, gestão de setores específicos, lideranças e pessoas, marketing e vendas, relações internacionais, além de tecnologia e ciência de dados compõem as grandes áreas de atuação dos cursos oferecidos. Inscreva-se: https://bit.ly/3CRduo2 .

Instituto Federal de Brasília

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) é uma instituição de ensino pública brasileira integrante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. As vagas para cursos técnicos e de pós-graduação são preenchidas por meio de sorteios eletrônicos, basta acompanhar os editais abertos na instituição e se inscrever: https://www.ifb.edu.br/estude-no-ifb/selecoes-em-andamento . Instituto Federal de Brasília (cursos)

O IFB está ofertando 52 vagas remanescentes gratuitas para cursos rápidos nas áreas de Educação, Segurança do Trabalho e Projetos Sociais. Matrículas abriram nesta última sexta-feira, 26 de novembro.

Senado

O Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) do Senado, por meio da plataforma Saberes, oferece cursos gratuitos de treinamentos para a sociedade. Os cursos têm certificados e podem ser colocados no currículo, além de servirem como horas complementares na faculdade. São credenciados pelo Ministério da Educação (MEC) e têm duração média de 80, 90 horas,sobre diversos temas como direito, legislação, gestão, administração pública, doutrinas políticas, entre outros. O mais acessado do catálogo é sobre a lei Maria da Penha. As inscrições estão abertas: shorturl.at/mstEW

Secretaria do Trabalho do Distrito Federal

O terceiro ciclo do Renova DF — programa de qualificação profissional e renovação de equipamentos públicos da Secretaria do Trabalho do Distrito Federal — foi lançado no Guará e em Águas Claras, após ter contemplado, ainda nesta semana, o Itapoã. Vagas abrirão em breve. Fique de olho no site https://www.trabalho.df.gov.br/ .

Secretaria da Mulher do Distrito Federal

A Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SMDF) tem como missão desenvolver e gerir ações transversais de enfrentamento à violência e de promoção da autonomia econômica das mulheres no Distrito Federal. Para tanto, uma das atribuições da SMDF é atuar de forma transversal, em rede e articulada com organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais, buscando a promoção dos direitos das mulheres e o enfrentamento a todos os tipos de violência contra essas. Nesse contexto, está ofertando cursos gratuitos de capacitação nas áreas de gastronomia, artesanato, costura e outros, visando a qualificação profissional das mulheres em situação de vulnerabilidade social do Distrito Federal. Para fazer a inscrição, as interessadas deverão realizar o cadastro por meio do https:// Correio Braziliense bit.ly/3xmby63 .

Secretaria de Educação do Distrito Federal

Estão abertas as inscrições para os cursos de educação profissional e tecnológica para o primeiro semestre de 2022 na rede pública de ensino do Distrito Federal. São 4.814 vagas, nas modalidades presencial e a distância. O prazo segue até 5 de dezembro, exclusivamente pelo site da Secretaria de Educação. As oportunidades são tanto de nível médio quanto de formação inicial e continuada (FIC), para diferentes níveis de escolaridade. É importante que os interessados leiam os editais para verificar o que é exigido para a matrícula em cada curso. Inscreva-se: https://www.educacao.df.gov.br/

Sebrae

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está com vagas e inscrições abertas para diversos cursos. Alguns deles são: artesão empreendedor, formação pedagógica, up digital: marketing, contador parceiro: construindo o sucesso, hora da virada, artesão empreendedor, formação pedagógica, educação integral, como desenvolver produtos e modelos de negócios inovadores. Inscreva-se: sebrae.com.br/ sites /PortalSebrae/cursosonline.

Senac

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial é uma instituição brasileira de educação profissional aberta a toda a sociedade e tem um programa chamado Programa Senac de Gratuidade (PSG), que foi pensado como um instrumento de inclusão produtiva para brasileiros oriundos de famílias de baixa renda. As inscrições podem ser realizadas no período de 19 a 30/11 ou até o preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Ainda restam duas mil vagas em diversas áreas, como: saúde, administração, tecnologia da informação, gastronomia, neleza e mais Para mais informações, acesse: https://www.df.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas . As vagas são na modalidade presencial, distribuídas nas diversas unidades da instituição espalhadas pelo DF conforme o edital.

Senai-DF

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) promoverá até 6 de dezembro um mutirão de inscrições em cursos gratuitos técnico e de qualificação profissional. São 1.010 vagas disponíveis pelo Programa Senai de Gratuidade Regimental, em três escolas da instituição — Gama, Sobradinho e Taguatinga. As inscrições podem ser feitas presencialmente ou pelo site cursos.senaidf.org.br .

As capacitações são nas áreas de alimentos, automotiva, construção civil, eletroeletrônica, gestão e refrigeração. Há opções de turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno, na modalidade semipresencial — com 80% da carga horária a distância e 20% de forma presencial. Os cursos de qualificação são de curta duração, com cargas de 160 a 400 horas-aulas. O objetivo é inserir o aluno no mercado de trabalho ou permitir-lhe uma recolocação profissional.

» Os técnicos são mais longos, com cerca de 1.200 horas-aulas (de um ano a um ano e meio). Formam profissionais com conhecimentos teóricos, técnicos e operacionais em diversas atividades da indústria e, ao fim, o aluno recebe um diploma.

Senai e Google

» O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), referência em educação profissional e tecnológica, trabalhará em conjunto com o Google Cloud para oferecer cursos na área de tecnologia da informação.

» O Google Cloud Computing Foundations é uma série de quatro cursos on-line com uma carga horária total de 40 horas para apresentar os conceitos da computação em nuvem. Interessados em trabalhar com infraestrutura, análise de dados e desenvolvimento de aplicações que rodam na nuvem não podem perder essa oportunidade:

são 2 mil vagas, e as inscrições terminam em 5 de dezembro no link: https://bit.ly/3xlVdhJ .

» As aulas, que serão disponibilizadas a partir de segunda-feira (29), na plataforma Qwiklabs, contarão com instrutores para tirar dúvidas.

Universidade Católica de Brasília

A União Brasileira de Educação Católica (UBEC) e a Universidade Católica de Brasília (UCB) estão com oportunidades abertas para 13 cursos livres, gratuitos e de curta duração. Os alunos podem ter contato com temas relevantes para a sociedade e a contemporaneidade, com emissão de certificado de extensão universitária. Os interessados poderão se inscrever no site ead.catolica.edu.br/esperancar . Para realizar a inscrição, o candidato deve entrar no site e preencher uma ficha com seus dados, para ter acesso a toda a gama de cursos oferecidos pelo projeto Esperançar. Os cursos têm carga horária de 40 horas e estão disponíveis para todos, independentemente do grau de escolaridade e da instituição na qual está matriculado.

O portfólio traz seis novos cursos: felicidade e bem viver; educação popular e direitos humanos; tecnologia e sustentabilidade; educação social: o papel do/a educador/a social; teologia da libertação para os dias atuais — módulos 2 e 3.

Além dos novos cursos, estão disponíveis outras sete possibilidades com os temas: direitos humanos; fraternidade e políticas públicas; gestão ambiental; gênero, lutas e conquistas; quantas cores tem a escola?; migrações contemporâneas e refúgio; e teologia da libertação para os dias atuais — módulo 1. Link para inscrições: ead.catolica.edu.br/esperancar .

Centro Universitário Iesb

O Centro Universitário Iesb oferece diversos cursos sem custo. Falar em público pode ser um desafio para algumas pessoas. Dominar técnicas de oratória pode fazer com que você tire de letra e destravar de vez aquele medo de falar em público. O objetivo do curso é desenvolver habilidades e técnicas de expressão verbal e não verbal em apresentações, reuniões e ambientes públicos. Esse curso é para aqueles que sentem medo de falar em público, se sentem travados e acuados quando chegar a sua vez de fazer alguma apresentação ou se simplesmente quer aperfeiçoar suas técnicas de oratória.

Outra oportunidade é um minicurso que será apresentado no ambiente virtual Google Meet e contemplará três aulas ao vivo com o instrutor e momentos de prática entre os participantes. Ao fim, o instrutor dará feedbacks sobre o desempenho e pontos a aprimorar em cada participante. Não há pré-requisitos para se inscrever neste curso: https://bit.ly/3HQAZSc . Serão emitidos certificados para os participantes devidamente inscritos e que realizarem a apresentação no último dia do curso.

Aliança Empreendedora

A Aliança Empreendedora promove neste mês, dentro do âmbito da Semana Global de Empreendedorismo, sete cursos gratuitos em parceria com empresas e organizações de diversos setores como Santander, Ação Social para Igualdade das Diferenças (ASID), Fundação Grupo Volkswagen e Facebook.

Entre os sete cursos on-line acessíveis pelo site oficial da Semana Global do Empreendedorismo e também pela plataforma Tamo Junto, iniciativa da Aliança Empreendedora, há quatro oportunidades focadas em empreendedorismo feminino, uma iniciativa do programa #ElaFazHistória, em parceria com o Facebook. O objetivo de todos os cursos é oferecer acesso para esses microempreendedores a informações sobre gestão financeira, marketing e até mesmo ensiná-los como se formalizar. Inscreva-se: https://aliancaempreendedora.org.br/ .

IFood

O iFood se comprometeu em formar e empregar 25 mil pessoas de perfis sub representados em tecnologia, reduzindo o apagão tecnológico no Brasil com objetivo de enfrentar três grandes problemas sociais: a desigualdade social e o difícil acesso à educação de qualidade para todos, a falta de profissionais para a área de tecnologia e a baixa representatividade de mulheres e pessoas negras em tech. Por isso, recentemente, o iFood lançou uma plataforma digital chamada potência tech, que oferece acesso a diferentes cursos e vagas de emprego em tecnologia voltado para perfis sub-representados ou em situação de vulnerabilidade social. Inscreva-se: https://bit.ly/3HQAZSc .

Cresça com o Google

O programa Cresça com o Google tem objetivo de capacitar tecnicamente mulheres pretas ao desenvolvimento de habilidades e à construção de soluções para os principais entraves do mercado de trabalho. Mulheres pretas representam 40 milhões de pessoas no país, das quais somente metade está no mercado de trabalho. Essa realidade foi agravada pelas problemáticas sociais e econômicas impulsionadas pela pandemia do coronavírus.

Já disponível, a edição Cresça com o Google para Mulheres Pretas tem o objetivo de mudar essa estatística e desenvolver habilidades para que possam enfrentar os desafios profissionais e pessoais ocasionados, também, pelas desigualdades racial e de gênero. Saiba mais: https://bit.ly/30NNTjb .

Sólides

Para ajudar no preenchimento dessas vagas, a Sólides, empresa em soluções de RH, acaba de lançar um curso on-line e gratuito sobre empregabilidade, que oferece um milhão de bolsas de estudo com o objetivo de preparar os profissionais que estão ingressando no mercado, ou encontram-se desempregados, além dos que também buscam novas oportunidades, para as entrevistas e desenvolver as questões comportamentais para se destacarem nos processos. As inscrições para o curso estão abertas e devem ser feitas no link: https://conteudo.solides.com.br/curso-gratuito-empregabilidade/ .

Com a aceleração da transformação digital entre as empresas, muito motivada pela pandemia, o ambiente de trabalho e a dinâmica de entrega de diversas profissões têm mudado constantemente. E, com a nova realidade imposta pela pandemia, a demanda por profissionais qualificados só cresce, deixando evidente a falta que existe na contratação e na retenção de talentos em empresas de diversos setores.

Cufa empreenda

Ao promover a vigésima quarta oficina, o Cufa Empreenda alcança outra etapa, adotando o conceito de Educação e Cultura como novo eixo central. Novos cursos estreiam a fase: arte, cultura e sustentabilidade de 22 a 26/11; economia criativa de 29/11 a 03/12 e elaboração e gestão de projetos de 6 a 10/12. O primeiro deles já conta com inscrições abertas no site do projeto, os demais estarão disponíveis em breve.

O eixo anterior, construído sobre o conceito de Inteligência Digital, obteve altíssima adesão e formou um significativo número de estudantes. Assim, visando alcançar o mesmo êxito, a organização do Empreenda investe energias na renovação conceitual para capacitar ainda mais participantes. Inscreva-se: https://cufadf.com.br/site/?page_id=3614 .