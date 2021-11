Saiba o que estudar para o concurso do Ministério da Justiça

KH Karine Hillary*

O concurso do Ministério da Justiça oferece 66 vagas para contratação temporária em atividades técnicas de complexidade gerencial. Os candidatos que ainda têm dúvidas sobre o que diz o edital e a quais assuntos devem dar prioridade podem seguir as dicas presentes neste guia.



A primeira etapa do processo seletivo é a prova objetiva, prevista para 9 de janeiro de 2022. Elaborado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o teste terá 120 questões de certo ou errado. Já a segunda etapa, de caráter classificatório, é composta por prova de títulos.



Para o professor de informática Renato Mafra, é importante prestar atenção à multidisciplinaridade exigida pela banca. “O Cebraspe cobra mais de um tópico na mesma questão. Por exemplo, pode cobrar rede de computadores, sistema operacional e ameaças virtuais. Se o aluno não sabe o que está sendo perguntado, fica perdido”, diz. “Tem que separar a questão em tópicos e entender o que cada um afirma, dessa forma, o aluno se destacará”, indica.



Para conseguir uma boa classificação no exame, são necessários muito estudo e muits dedicação. A chance de uma concorrência bem preparada é grande, mas, para o coordenador do Direção Concursos, Arthur Lima, o estudo pós-edital pode ser suficiente, principalmente para quem já se preparava para outros certames. “O edital pegou muita gente de surpresa, o que acaba colocando muitos candidatos em uma régua próxima”, afirma.



Com a prorrogação da data da prova, o coordenador, que também é professor de raciocínio lógico, aconselha estudar com a maior qualidade possível até o exame. “Não tem segredo ou fórmula mágica”, alerta. “Tem que aplicar técnicas de revisão, resumos e entender qual método funciona melhor para cada um. Também sugiro conciliar a preparação com uma atividade física, pois ajuda na pesada rotina de estudos.”

Conteúdos recorrentes

Para as questões de raciocínio-lógico, as dicas ficaram sob responsabilidade do orientador Arthur Lima. Segundo ele, os interessados nas vagas devem prestar muita atenção nos tópicos dos itens 2 e 3 do edital — de lógica sentencial e de argumentação. “Costumam ser metade das provas. Enquanto isso, o item 4 — de lógica de primeira ordem — quase nunca é cobrado, bem como os problemas matriciais”, contou.



Em informática é cobrado com recorrência os conhecimentos sobre rede de computadores e segurança da informação. E, por isso, é importante priorizá-los. Além disso, o docente de informática Renato Mafra deixou como dica revisar a ordem do edital. “O melhor estudo é pelo edital, mas os tópicos devem ser organizados em uma sequência diferente da apresentada”, afirma.



Já para as questões de língua portuguesa, é necessário conhecer bem a gramática normativa. O professor José Maria adianta: “Não aquela gramática presa à regra, mas, sim, contextualizada”. Também é cobrada a capacidade de leitura e interpretação do candidato, com questões de análise textual e semântica. Por essa razão, é importantíssimo praticar questões de provas anteriores.





Indispensável para uma boa preparação

O conteúdo presente no edital do certame é extenso e, por isso, é necessário priorizar o que aparece com recorrência nos exames elaborados pelo Cebraspe. Das 66 vagas ofertadas, três são destinadas ao curso de pedagogia, 57 aos cursos de direito, contabilidade e administração e seis aos de estatística e matemática.



Por serem formações distintas umas das outras, a prova será composta por 50 questões de conhecimentos gerais — comum às três graduações: língua portuguesa, informática e raciocínio lógico — e 70 questões de conhecimentos específicos — que variam de acordo com a vaga pretendida.



Segundo o professor Renato Mafra, é essencial que o concurseiro saiba que o estudo é feito de fases. “Separando-o dessa forma, o candidato consegue identificar onde está”, disse. Em um primeiro momento, é importante priorizar a teoria e só depois focar nos exercícios práticos. Todas as fases são importantes e, por isso, é necessário respeitar cada uma. Além disso, o docente do IMP complementou que se o candidato está com dificuldade na prática, é necessário rever a teoria. “Fazer questões é muito importante, mas, se errar, tem que voltar no conceito”, advertiu.



O professor de língua portuguesa José Maria adianta que, mesmo se tratando de um concurso temporário, é esperado uma prova de alto nível e de concorrência acirrada.

O que diz o edital

» Órgão: Ministério da Justiça e da Segurança Pública

» Inscrições: Até às 18h do dia 26 de novembro

» Taxa: R$76,00

» Cargo: Atividades técnicas de complexidade gerencial

» Vagas: 66

» Data da prova: nove de janeiro de 2022

» Salário: Inicial de R$6.130,00

» Requisito: Nível superior

» Banca: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe

» Questão comentada (Cespe) Com relação a conceitos de Internet e intranet, julgue o item que se segue.

» A intranet é uma rede de computadores que utiliza , praticamente as mesmas tecnologias que são utilizadas na Internet, a principal diferença entre elas está no fato de que a intranet não permite utilizar todos os serviços de rede comuns na Internet, como o http e o FTP.

» Gabarito: Errado. A intranet é uma rede de computadores que utiliza praticamente as mesmas tecnologias da Internet, além de utilizar os mesmos protocolos (TCP/IP) e permitir acesso à serviços similares. Sendo assim, fica claro que permite acesso aos serviços de rede comuns na Internet, como o de htttp e FTP.

» Mais questões comentadas estão disponíveis no instagram.com/prof.renatomafra .





