Agências e empresas oferecem 144 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br. O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Correios

Vagas jovem aprendiz

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) abre 4.382 vagas para jovem aprendiz por todo Brasil, sendo 76 para o Distrito Federal. Os selecionados irão ocupar os cursos de assistente administrativo ou logística ganhando uma bolsa equivalente ao salário-mínimo-hora, observando piso estadual. Podem se inscrever no processo seletivo estudantes com idades entre 14 e 21 anos completos, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental, que estejam matriculados e frequentando a escola, caso não tenham concluído ainda o Ensino Médio. Inscrições devem ser realizadas de 27 de março a 21 de abril pelo site: www.correios.com.br/

ATENDENTE BALCONISTA 2 R$ 100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 1 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 1 R$ 1.312 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR E PEDREIRO 9 R$ 1.375 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE GORDURAS VEGETAIS COMESTÍVEIS 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE SISTEMAS OPERACIONAIS 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CONTADOR 2 R$ DE 3.500 E R$ 7.000 + BENEFÍCIOS

COPEIRO 1 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 2 DE R$ 1.406 E R$ 1.445 + BENEFÍCIOS

CUMIM 2 R$ 1.413,67 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 8 DE R$ 1.302 A R$ 1.515,92 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ DE R$ 1.350 E R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 12 DE R$ 1.400 E R$ 1.413,67 + BENEFÍCIOS

MAÎTRE DE RESTAURANTE 4 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE LAMINADOR DE BARRAS A FRIO 1 R$ 1.302 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINAS DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLOS 1 R$ 1.399 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO 2 R$ 1.364,12 + BENEFÍCIOS

PEDAGOGO (ESTÁGIO) 2 R$ 478,51 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 10 R$ 2.103 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 10 R$ 1.870 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE INGLÊS (ESTÁGIO) 1 R$ 478,51 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE MARKETING (ESTÁGIO) 1 R$ 478,51 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA ATENDENTE (PCD) 25 R$ 2.091 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 2 R$ 2.103,20 + BENEFÍCIOS

SOMMELIER 4 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE LOJA 1 R$ 1.413,67 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 2 R$ 1.517 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO 3 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 R$ 1.302 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 17 DE R$ 1.302 E R$ 1.850 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste