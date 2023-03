Confira lista com 146 concursos e 34.549 vagas em todo o país

(crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 146 concursos e 34.549 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há cinco concursos abertos com 2.104 vagas. Para o Centro-Oeste, há 15 seleções abertas com 2.444 oportunidades. Nos conselhos regionais, há 11 concursos com 988 postos vagos. Entre os nacionais, há oito certames abertos para 5.754 oportunidades. Há ainda 90 seleções para outras regiões com 22.620. Nas universidades federais, são 11 processos seletivos e 400 oportunidades. Nos institutos federais há sete certames abertos com 147 vagas.

DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL (PM-DF)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3xVrBcd . Concurso com 2.100 vagas, sendo 700 imediatas (140 para negros) e 1.400 de formação de cadastro reserva, para curso de formação de praças (CFP), para atuação no quadro de praças policiais militares combatentes. Salário: R$5.336,96. Taxa: R$ 85.



INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA (IFB - DF)

Inscrições até 31 de março pelo formulário: https://bit.ly/3YAT8ul . Concurso com uma vaga para professor substituto de informática. Salário: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB-DF)

Inscrições até 31 de março pelo site: https://bit.ly/3mDpqrd . Concurso com uma vaga para professor doutor em administração. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB-DF)

Inscrições até 27 de março pelo site: https://bit.ly/3LsCvhC . Concurso com uma vaga, além da formação de cadastro reserva, para professor substituto em enfermagem - clínica, semiologia e procedimentos de enfermagem. Salário: entre R$ 2.236,32 e R$ 2.795,40. Taxa: não informada.



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB-DF)

Inscrições de 27 de março a 7 de abril pelo site: https://bit.ly/3LK6th2 . Concurso com uma vaga para professor substituto mestre em ciência da informação. Salário: R$ 2.795,40. Taxa: não há.

NACIONAIS

BANCO DO BRASIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS (BBTS)

Inscrições até 25 de abril pelo site: https://bit.ly/3n4cpY8 . Concurso com 138 vagas (19 para pcd e 27 para ppp), além da formação de cadastro reserva, para técnico- perfil atendimento (75); técnico- perfil interno (22); analista- perfil tecnológico (35); e analista- perfil interno (6). Salário: entre R$ 2.184,73 e R$ 4.369,45. Taxa: entre R$ 59 e R$ 69.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CORREIOS)

Inscrições de 27 de março a 21 de abril pelo site: https://bit.ly/2NFobCm . Concurso com 4.382 vagas (10 % para pcd e 20% para pessoas negras), além da formação de cadastro reserva, para jovens aprendizes em todos os estados do país. Salário: salário-mínimo-hora, observando piso estadual, caso exista. Taxa: não há.



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1)

Inscrições de 27 de março a 4 de maio pelo site: https://bit.ly/3K38p34 . Concurso com uma vaga para juiz federal substituto. Salário: R$ 32.004,65. Taxa: R$ 320.



ESCOLA NAVAL DA MARINHA

Inscrições até 26 de março pelo site: https://www.marinha.mil.br/sspm/ . Concurso com 69 vagas para cursos da Escola Naval, sendo (57) para homens e (12) para mulheres. Bolsa: R$ 1.334. Taxa: R$ 100.



COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições até 27 de março pelo site: https://bit.ly/3mSwlgu . Concurso com 25 vagas (5 para candidatos negros) para curso de formação de oficiais aviadores, intendentes e de infantaria da Aeronáutica em CFOAV (ambos os sexos) (5); CFOINT (ambos os sexos) (10) e CFOINF (somente sexo masculino) (10). Salário: não informado. Taxa: R$ 90.



MARINHA DO BRASIL - COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS (CPESFN)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3IntdQS . Concurso com 19 vagas para curso de formação de sargentos músicos do corpo de fuzileiros navais em clarinete alto em mib (1); clarinete em sib (4); clarone em sib (4); eufônio (2); flautim em dó (2); oboé em dó (1); requita (1); saxofone alto em mib (2); teclado (1); trombone-baixo em dó (1). Salário: R$ 1.414,82 antes da formação e R$ 6.234,75 após a formação. Taxa: R$ 95.



MARINHA DO BRASIL- DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAÍ (SC)

Inscrições até 10 de abril presencialmente no endereço: delegacia da capitania dos portos em Itajaí, localizada na rua Prefeito Paulo Bauer, nº 1055 - centro, de segunda a quinta-feira, das 9h05 às 11h30 e das 13h30 às 16h; e na sexta-feira das 9h05 às 11h30. Concurso com 25 vagas para curso de formação de aquaviário- pescador profissional. Salário: não informado. Taxa: não informada.



ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS (ESA)

Inscrições até 26 de abril pelo site: http://www.esa.eb.mil.br . Concurso com 1.095 vagas para área geral (1.010), músico (30) e área da saúde (55). Salário: R$ 3.824. Taxa: R$ 95.

LOCAIS - CENTRO-OESTE

PREFEITURA DE PONTALINA (GO)

Inscrições até 26 de março pelo site: https://bit.ly/3JGsUSL . Concurso com 44 vagas (3 para pcd), além da formação de cadastro reserva, para agente de limpeza urbana (5); auxiliar de serviços gerais (5); operador de máquina (1); pedreiro (1); agente comunitário de saúde (2); agente de combate às endemias (1); auxiliar de consultório dentário (1); auxiliar de secretaria de escola (3); fiscal de tributos, obras e posturas (1); secretária de escola (3); analista jurídico (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de vigilância sanitária (1); procurador municipal (1); professor p -iii- ciências biológicas (1); professor p -iii- educação física (1); professor p -iii-geografia (1); professor p -iii- história (1); professor p -iii-língua portuguesa e inglesa (2); professor p -iii- matemática (1); professor p -iii- pedagogo (10). Salário: entre R$ 1.302 e R$ 4.456,13. Taxa: entre R$ 50 e R$ 120.



PREFEITURA DE CURVELÂNDIA (MT)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/42fD0Bn . Concurso com 32 vagas para motorista i (ambulância) (1); fiscal de obras e postura (1); fiscal tributário (1); assistente administrativo (2); agente comunitário de saúde (2); agente de combate a endemias (1); técnico de enfermagem (2); técnico de laboratório (1); enfermeiro (1); analista de controle interno (1); assistente social (1); psicólogo (1); contador (1); médico clínico geral (1); professor i (6); técnico administrativo educacional (2); auxiliar de nutrição escolar (4); auxiliar de manutenção e infraestrutura (1); e motorista de transporte escolar (2). Salário: entre R$ 1.468,67 e R$ 10.274,72. Taxa: entre R$ 50 e R$ 100.



PREFEITURA DE SORRISO (MT)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3y2awNQ . Concurso com 72 vagas para agente de controle interno (3); arquiteto (7); analista administrativo (4); assistente social (6); educador físico (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (2); engenheiro civil (11); engenheiro de trânsito (1); engenheiro eletricista (3); engenheiro florestal (1); fiscal municipal (5); geólogo (1); médico veterinário (2); pedagogo social (3); psicólogo (4); técnico administrativo ii (8); técnico em edificações (3) e técnico em informática (6). Salário: entre R$ 3.405,14 e R$ 9.812,80. Taxa: entre R$ 75 e R$ 130.



PREFEITURA DE BATAGUASSU (MS)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3DZQbvO . Concurso com 105 vagas, além da formação de cadastro reserva, para assistente social (3); enfermeiro (3); enfermeiro nefrologista (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral psf (3); nutricionista (1); odontólogo (esf) (1); psicólogo (2); agente comunitário de saúde; agente de endemias; assistente administrativo (7); inspetor de alunos (3); técnico de enfermagem (8); auxiliar de serviços gerais (25); cuidadora (6); eletricista (1); mecânico (1); merendeira (6); motorista (10); operador de máquinas (4); pedreiro (2); pintor (1); recepcionista (5); tratorista (1) e vigia (10). Salário: entre R$ 1.262,70 e R$ 11.124,05. Taxa: entre R$ 100 e R$ 130.



PREFEITURA DE URUAÇU (GO)

Inscrições até 31 de março pelo site https://bit.ly/3Kos5Pc . Concurso com 153 vagas (sendo 8 oportunidades para pcd), além da formação de cadastro reserva para assistente de educação infantil e apoio e cmei (63);merendeira (27); professor pii (pedagogo) (62); professor p ii - habilitação em língua estrangeira - inglês (1). Salário: 1.320,82 e R$ 3.172,41. Taxa: entre R$ 70 e R$ 140.



PREFEITURA DE SANTA ISABEL (GO)

Inscrições até 31 de março pelo site: https://bit.ly/3LqPvUN . Concurso com 143 vagas (5 para pcd) para agente administrativo (8), auxiliar administrativo (1), auxiliar administrativo i (1), motorista plantonista de ambulância (6), motorista ii (5), motorista iii (4), artífice (1), auxiliar de artífice (1), agente de vigilância (9), auxiliar de serviços gerais (4), gari / coletor de resíduos (13), merendeira (5), operador de máquinas agrícolas e rodoviárias (4), operador de máquinas agrícolas - tratorista (4), eletricista (1), mecânico - veículos / máquinas / caminhões (1), recepcionista (3), agente de portaria de unidade escolar (7), jardineiro (2), zelador - jardineiro (1), porteiro (1), coveiro (1), lavador de veículos leves, caminhões e máquinas (1), borracheiro (1), guarda noturno (6), secretária - câmara (1), zelador - câmara (1); técnico de enfermagem (3), agente comunitário de saúde (6), agente de combate em endemia (2), coordenador de transporte escolar (1), digitador (2), coordenador de protocolo (1), secretário escolar (2); assistente social (1), fiscal de posturas e edificações (1), fiscal de tributos (1), fisioterapeuta (1), avaliador (1), coordenador de transporte escolar (1), nutricionista (1), farmacêutico (1), auditor fiscal de tributos (1), controlador interno (1), coordenador de departamento de pessoal (1), assistente técnico em agronomia (1), educador físico (1), professor i (18) e pedagogo de aee (2). Salário: entre R$ 1.302 e R$ 3.000. Taxa: entre R$ 80 e R$ 120.



PREFEITURA DE VERA (MT)

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://bit.ly/3z2IRgh . Concurso com 19 vagas, além da formação de cadastro reserva, para agente comunitário de saúde (15) e agente de combate a endemias (4). Salário: R$ 2.640. Taxa: R$ 50.



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL SERRA DOURADA DE LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DE GOIÁS (CONSED - GO)

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://bit.ly/3Lm7N9K . Concurso com sete vagas para fiscal ambiental. Salário: R$ 1.500. Taxa: R$ 137,50.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (SEFAZ - MT)

Inscrições até 4 de abril pelo site: https://bit.ly/3SR5vku . Concurso com 30 vagas para fiscais de tributos estaduais (fte). Salário: R$ 30.063,76. Taxa: R$ 250.



POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DE GOIÁS (GO)

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://bit.ly/3lYb8kF . Concurso com 141 vagas para: perito criminal; (52) para ampla concorrência e (3) para pessoas com deficiência Para auxiliar de autópsia são; (89) para ampla concorrência e (5) para pessoas com deficiência Salário: entre R$ 6.353,13 e R$ 12.247,85. Taxa: para perito R$ 130 e para auxiliar de autópsia R$ 100.



PREFEITURA DE ITAPURANGA (GO)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3KMIVb1 . Concurso com 256 vagas (3 para pcd e 13 para negros), sendo 64 imediatas e 192 para formação de cadastro reserva, para auxiliar em saúde bucal (2); biomédico (2); cuidador - masculino (2); cuidador - feminimo (2); educador físico (1); enfermeiro padrão (9); farmacêutico (2); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (1); médico anestesiologista (1); médico cirurgião (1); médico clínico geral (3); médico clínico geral para esf (5); médico gineco/ obstetra (2); médico ortopedista (1); médico psiquiatra (1); médico ultrassonografista (2); nutricionista (1); odontólogo(2);técnico de enfermagem (17); e técnico em radiologia (4). Salário: entre R$ 1.451,39 e R$ 13.104,32. Taxa: entre R$ 80 e R$ 160.



PREFEITURA DE ITAPIRAPUÃ (GO)

Inscrições até 21 de abril pelo site: https://bit.ly/3Tm82DQ . Concurso com 49 vagas (3 para pcd), além da formação de cadastro reserva, para auxiliar de serviços gerais ii (1); trabalhador urbano i (1); trabalhador urbano (11); motorista profissional i (8); motorista profissional ii (3); agente de combate às endemias (3); fiscal de tributos (1); monitor de creche (7); professor de libras (1); professor de língua inglesa (1); e professor (12). Salário: entre R$ 1.212 e R$ 2.567,89. Taxa: entre R$ 70 e R$ 150.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE (SAAE - MT)

Inscrições até 23 de abril pelo site: https://bit.ly/3Jn5CQD . Concurso com 14 vagas, além da formação de cadastro reserva, para motorista de caminhão (1); operador de máquina especial (1); ajudante administrativo (1); almoxarife (1); eletricista de manutenção industrial; fiscal de rede; leiturista cadastrista (1); operador de estação de tratamento de esgoto (2); operador de serviços de saneamento - água (2); operador de serviços de saneamento - esgoto (2); técnico em automação; técnico em edificações (1); técnico em eletromecânica (1); técnico em química técnico de suporte de tecnologia da informação (1); contador; engenheiro civil; engenheiro eletricista; engenheiro sanitarista; e químico. Salário: entre R$ 2.439,42 e R$ 6.997,39. Taxa: entre R$ 50 e R$ 100.



PREFEITURA DE ACORIZAL (MT)

Inscrições de 27 de março a 27 de abril pelo site: https://bit.ly/401ZbJU . Concurso com 82 vagas (5 % para pcd), além da formação de cadastro reserva, para assistente social (1); auxiliar administrativo (2); motorista (1); auxiliar de serviços gerais (1); assistente social (2); psicólogo (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (1); motorista (1); médico clínico geral (1); enfermeiro (2); técnico em enfermagem (3); técnico em saúde bucal (1); auxiliar administrativo (1); farmacêutico (1); bioquímico ou biomédico (1); técnico de laboratório (1) motorista (2); psicólogo (1); assistente social (1); nutricionista (1); auxiliar de serviços gerais (5); técnico em farmácia (1); agente de combate a endemias (3); vigilante (3); fisioterapeuta (1); odontologista (1); advogado (1); contador (1); controlador interno (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (1); vigilante (2); ouvidor municipal (1); professor de pedagogia (5); professor de educação física (1); vigilante (3); merendeira (1); auxiliar de serviços gerais (2); motorista (2); nutricionista (1); operador de máquinas (2); motorista (2); auxiliar de serviços gerais - braçal (10); vigilante (1); e arquiteto e urbanista (1). Salário: entre R$1.302 e R$ 12.000. Taxa: entre R$ 80 e R$ 120.



CÂMARA DE CAARAPÓ (MS)

Inscrições até 5 de maio pelo site: https://bit.ly/3IH1jiJ . Concurso com nove vagas para advogado (1); contador (1); controlador interno (1); agente de recursos humanos (1); recepcionista (2); motorista (1); almoxarife (1) e sonoplasta (1). Salário: entre R$ 2.573,33 e R$ 6.922,24. Taxa: entre R$ 60 e R$ 120.



CONSELHOS REGIONAIS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTINS (CAU-TO)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3Yrif2z . Concurso com 70 vagas (14 para ppp e 5 para pcd), sendo duas imediatas e 68 para formação de cadastro reserva, para assistente administrativo (2) e agente de fiscalização. Salário: entre R$ 2.417,47 e R$ 7.642,98. Taxa: entre R$ 55 e R$ 70.



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 9ª REGIÃO (CRB-9)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3kXTJbF . Concurso com 55 vagas (11 para ppp e 3 para pcd), sendo uma imediata e 54 de formação de cadastro reserva, para agente de orientação e fiscalização (1) e auxiliar administrativo. Salário: entre R$ 1.557 e R$ 3.115. Taxa: entre R$ 55 e R$ 65.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (CRO-MS)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3IT8Wmb . Concurso com seis vagas, além da formação de cadastro reserva, para auxiliar administrativo (4); agente de fiscalização (1) e analista administrativo (1). Salário: entre R$1.766,15 e R$2.678,84. Taxa: entre R$ 58 e R$ 68.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA-RJ)

Inscrições até 10 de abril pelo site https://bit.ly/3y6p92C . Concurso com 38 vagas para agente administrativo (21); agente de fiscalização (6); administrador (1); arquivista (1); contador (1); psicólogo (1); analista de tecnologia da informação (1); engenheiro - agrônomo (1); engenheiro civil (4); geólogo (1). Salário: entre R$ 3.030 e R$ 10.302. Taxa: entre R$ 80 e R$ 100.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA - BA)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3n3C5nm . Concurso com 33 vagas (1 para pcd e 10 para candidatos negros), além da formação de cadastro reserva, para assistente administrativo (16); técnico em fiscalização (7); assistente técnico - informática (2); analista técnico - engenharia civil (1); analista técnico - engenharia elétrica (1); analista técnico (1); analista - jornalismo (3); analista - sistema (informática) (2). Salário: entre R$ 2.822,19 e R$ 11.718.Taxa: R$ 100.



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO PARANÁ - 6ª REGIÃO (CRECI-PR)

Inscrições até 13 de abril pelo site: https://bit.ly/3JgojFp . Concurso com 515 vagas, sendo 14 imediatas (2 para ppp e 1 para pcd) e 501 para formação de cadastro reserva, para profissional de suporte técnico (pst) - técnico administrativo (8); profissional de suporte técnico (pst) - técnico de t.i. (1); profissional analista superior (pas) - advogado; e profissional analista superior (pas) - agente fiscal (5). Salário: entre R$ 3.040 e R$ 4.400. Taxa: entre R$ 55 e R$ 65.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CRF-SC)

Inscrições até 23 de abril pelo site https://bityli.com/139gQq . Concurso com uma vaga imediata para advogado e 129 vagas de cadastro reserva para os seguintes cargos, contador (15); fiscal farmacêutico (Blumenau) (10); fiscal farmacêutico (Caçador) (10); fiscal farmacêutico (Chapecó) (10); fiscal farmacêutico (Criciúma) (10); fiscal farmacêutico (Florianópolis) (15); fiscal farmacêutico (Joinville) (10); fiscal farmacêutico (Lages); Atendente técnico (25). Salário: entre R$ 2.519,25 e R$ 6.905,76. Taxa: entre R$ 62 e R$ 82.



CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS (CORE)

Inscrições até 24 de abril pelo site: https://bit.ly/40jzog3 . Concurso com 204 vagas, sendo 4 imediatas e 200 para formação de cadastro reserva, para assistente administrativo (2) e fiscal (2). Salário: R$ 2.964,47. Taxa: R$ 74,12.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS (CRFMG)

Inscrições até 25 de abril pelo site https://bityli.com/duvSh5 . Concurso com 11 vagas imediatas e 160 vagas para cadastro reserva. Desse número total, no nível médio, há 4 vagas imediatas para assistente administrativo [sendo 3 para ampla concorrência (ac) e 1 para negros]. No nível superior há 6 vagas para farmacêutico fiscal (sendo 4 para AC, uma para PcD e uma para negro); analista de sistema (1). Ainda há 40 vagas em cadastro reserva para contador (20) e advogado (20). Salário: entre R$ 3.124,89 e R$ 7.042.Taxa: entre R$ 80 e R$ 90.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA-ES)

Inscrições até 2 de maio pelo site https://bit.ly/3kNImTF . Concurso com 51 vagas para motorista (1); fiscal (10); técnico de serviços operacionais (12); administrador (1); analista de sistemas (2); analista jurídico (2); arquivista (1); consultor de arquitetura (1); consultor de tecnologia (1); consultor engenheiro (4); consultor engenheiro agrônomo/engenheiro florestal (1); consultor engenheiro ambiental (1); consultor engenheiro civil (2); consultor engenheiro eletricista (1); consultor engenheiro geologia/química/minas/petróleo e gás (1); consultor engenheiro mecânico (1); contador (1); fiscal engenheiro - eletricista (1); fiscal engenheiro (1); fiscal engenheiro de segurança do trabalho (1); fiscal engenheiro - agrônomo; fiscal engenheiro - civil (1); fiscal engenheiro - ambiental; fiscal engenheiro - minas/petróleo e gás/geologia (1); fiscal engenheiro - mecânico (1); fiscal engenheiro - química/alimentos; jornalista (1); procurador (1). Salário: entre R$ 1.793,58 e R$ 11.718. Taxa: entre R$ 80 e R$ 100.



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MINAS GERAIS (CRM - MG)

Inscrições até 8 de maio pelo site: https://bit.ly/3ZUNq7Z . Concurso com quatro vagas, além da formação de cadastro reserva, para agente administrativo (2); agente fiscal; almoxarife; técnico de informática; administrador de rede; advogado; analista de sistemas; arquivista (1); bibliotecário; contador (1); estatístico; jornalista; e médico fiscal. Salário: entre R$ 4.100,59 e R$ 11.433,72. Taxa: entre R$ 60 e R$ 90.



LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ (FUNCABES)

Inscrições até 26 de março pelo site: https://bit.ly/3YCbVpW . Concurso com 218 vagas, além da formação de cadastro reserva, para auxiliar escolar fundamental (27); auxiliar de inclusão fundamental (21); auxiliar escolar e transporte fundamental (7); auxiliar intérprete de libras fundamental (7); oficineiro de dança (fundamental) (7); oficineiro de espaço do conhecimento (fundamental); oficineiro de música (fundamental) (3); oficineiro de teatro (fundamental) (4); oficineiro de lutas - judô (fundamental) (2); oficineiro de lutas - jiu-jitsu (fundamental) (1); oficineiro de canto (fundamental) (3); oficineiro de artes e artesanato (fundamental); oficineiro de tecnologia s (fundamental); supervisor de artes e artesanato (fundamental); supervisor de espaço e conhecimento (fundamental); supervisor pedagógico música (fundamental) (1); supervisor pedagógico dança (fundamental) (2); supervisor de tecnologias (fundamental); supervisor escolar do ensino fundamental; auxiliar de educação infantil; auxiliar de inclusão infantil (30); auxiliar escolar infantil (36); auxiliar escolar e transporte infantil (26); auxiliar intérprete de libras infantil (4); auxiliar técnico administrativo infantil; oficineiro de expressão teatral infantil (20); oficineiro de expressão musical/corporal infantil (17); supervisor pedagógico de expressão musical e corporal infantil e supervisor pedagógico de expressão teatral infantil. Salário: entre R$ 1.226,61 e R$ 4.950. Taxa: entre R$ 65 e R$ 85.



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DE IRACEMA (SP)

Inscrições até 26 de março pelo site: https://bit.ly/3ymAPy6 . Concurso com 35 vagas para agente comunitário (2); auxiliar administrativo (1); auxiliar de consultório odontológico (1); braçal (4); coletor de lixo (4); enfermeiro padrão (1); escriturário nível i (2); escriturário nível ii (2); farmacêutico (1); médico (1); merendeira (1); monitor de creche (1); motorista nível i (1); motorista nível ii (1); motorista nível iii (1); operador de máquinas (1); pedreiro (1); responsável pelo setor de licitações / projetos / convênios (1); serviços gerais (1); técnico de enfermagem (1); vigia noturno (1); visitador sanitário (1); auxiliar pedagógico (2) e professor de educação básica municipal - peb i (2). Salário: entre R$ 1.153,37 e R$ 11.073,02. Taxa: entre R$ 30 e R$ 100.



SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ (PE)

Inscrições até 26 de março pelo site: https://bit.ly/3KceNoR . Concurso com 57 vagas (5% para pcd) para assistente administrativo (5); vigilante (42); auxiliar de serviços gerais (8); e administrador de rede (2). Salário: entre R$ 1.302 e R$ 1.720. Taxa: não informada.



PREFEITURA DE IBITURUNA (MG)

Inscrições até 27 de março pelo site: https://bit.ly/3YT15f5 . Concurso com 24 vagas para agente administrativo i (1); auxiliar de consultório dental (1); auxiliar de enfermagem (1); auxiliar de escritório (1); auxiliar de máquinas (1); auxiliar de obras (1); bombeiro (1); carpinteiro (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); faxineiro (1); fiscal de obras e posturas (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); gari (1); médico clínico geral (1); médico pediatra (1); monitor de pro infância (1); motorista (1); operador de máquinas pesadas (1); pedreiro (1); psicólogo (1); servente escolar (1); e supervisor pedagógico (1). Salário: entre R$ 1.237,45 e R$ 5.717,28. Taxa: entre R$ 75 e R$ 200.



PREFEITURA DE ORIXIMINÁ (PA)

Inscrições até 27 de março pelo site: https://bit.ly/3mzTSCx . Concurso com 72 vagas, sendo 49 imediatas e 23 de formação de cadastro reserva, para fiscal de obras e posturas (2); fiscal de tributos (2); fiscal de meio ambiente e mineração (3); fiscal de vigilância sanitária (3); agente de trânsito (8); fiscal de serviços urbanos (2); guarda municipal (28) e fiscal de feira e mercado (1). Salário: entre R$ 1.212 e R$ 2.585,99. Taxa: entre R$ 80 e R$ 100.



PREFEITURA DE SALTO (SP)

Inscrições até 27 de março pelo site: https://bit.ly/3FbVOrq . Concurso com 46 vagas (5% para pcd), além da formação de cadastro reserva, para auxiliar de manutenção (6); oficial de manutenção (carpinteiro) (2); oficial de manutenção (eletricista); oficial de manutenção (encanador) (1); oficial de manutenção (marceneiro) (1); oficial de manutenção (pedreiro) (5); oficial de manutenção (pintor) (1); oficial de manutenção (serralheiro); operador de máquinas (3); auxiliar em saúde bucal (1); fiscal ambiental; intérprete de braille; intérprete de libras (1); monitor de saúde mental (1); técnico em fiscalização de posturas municipais (1); biólogo (1); cirurgião dentista; cirurgião dentista - endodontia (1); cirurgião dentista- odontopediatria (1); enfermeiro saúde mental; especialista em políticas públicas e gestão governamental (economista); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); fonoaudiólogo- disfagia (1); profissional de i.e.c (informação, educação e comunicação) (1); técnico em esporte e lazer - ginastica artística; técnico em esporte e lazer - natação (1); terapeuta ocupacional (1); médico cardiologista (2); médico clínico geral (1); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista (2); médico geriatra; médico ginecologista (1); médico infectologista (1); médico oncologista; médico neurologista (1); médico neurologista infantil (1); médico pediatra; médico pneumologista (1); médico psiquiatra (1); médico psiquiatra infantil (1); médico urologista; e médico veterinário (1). Salário: entre R$ 2.609,20 e R$ 3.755,40 ou entre R$ 8,81/hora e R$ 59,98/hora. Taxa: entre R$ 25 e R$ 55.



PREFEITURA DE VOLTA REDONDA (RJ)

Inscrições até 27 de março pelo site: https://bit.ly/3LhBh8L . Concurso com 20 vagas, além da formação de cadastro reserva, para auxiliar de escritório (10); e orientador social (10). Salário: R$ 1.302. Taxa: R$ 60.



PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA (SP)

Inscrições até 27 de março pelo site: https://bit.ly/3JTmVu0 . Concurso com 32 vagas (1 para pcd e 5 para negros), além da formação de cadastro reserva, para cuidador (10); professor de educação infantil - 0 a 5 anos (8); professor de ensino fundamental - 1º ao 5º ano (8) e professor de desenvolvimento infantil - creche (6). Salário: entre R$ 1.575,69 e R$ 3.341,25. Taxa: entre R$ 58 e R$ 77.



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO (CLINAB)

Inscrições até 27 de março pelo site: https://bit.ly/3nc1vzf . Concurso com 41 vagas para assistente administrativo (6); técnico em radiologia nível I (4); técnico em radiologia nível II (1); assistente social (1); enfermeiro; farmacêutico (1); ouvidor (1); médico coloproctologista (1); médico anestesiologista (1); médico angiologista (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião (1); médico colonoscopista (1); médico ecografista (1); médico endocrinologista (1); médico endoscopista (1); médico ergometrista (1); médico gastroenterologista (1); médico ginecologista (1); médico hematologista (1); médico infectologista (1); médico neurologista (2); médico neuropediatra (1); médico oftalmologista (2); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico pneumologista (1); médico reumatologista (1); médico ultrassonografista (2); e médico urologista (1). Salário: entre R$ 1.535,66 e R$ 5.500. Taxa: entre R$ 90 e R$ 130.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJ - SP)

Inscrições até 28 de março pelo site: https://bit.ly/2RCg7DY . Concurso com 400 vagas para escrevente técnico judiciário. Salário: R$ 5.480,54. Taxa: R$ 81.



PREFEITURA DE OCARA (CE)

Inscrições até 28 de março pelo site: https://bit.ly/3mgvWnI. Concurso com 208 vagas para assistente social (9); dentista psf (11); educador físico (4); enfermeiro caps (1); enfermeiro sad (1); enfermeiro psf (7); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (2); médico auditor (1); médico cardiologista (1); médico ginecologista (1); médico psf (5); médico psiquiatra (1); médico sad (1); nutricionista (3); pedagogo (2); prof. educação básica (45); prof. educação básica matemática (5); prof. educação básica inglês (3); prof. educação básica português (5); prof. educação básica artes cênicas (1); prof. educação básica dança (1); psicólogo (8); terapeuta ocupacional (2); veterinário (2); secretário escolar (2); técnico em enfermagem (35); técnico em radiologia (2); técnico em saúde bucal (7); agente comunitário de saúde (15); agente de endemias (10) e guarda municipal (10). Salário: entre R$ 1.302 e R$ 11.500. Taxa: entre R$ 110 e R$ 150.



PREFEITURA DE CRUZEIRO DO OESTE (PR)

Inscrições até 28 de março pelo site https://bit.ly/3ZhFJbJ . Concurso com 33 vagas imediatas, além da forma de cadastro reserva, para agente comunitário de saúde; agente da dengue (1); enfermeiro (1); médico clínico geral (2); médico psiquiatra (1); psicólogo (1) e técnico em saúde bucal (1); agente sanitário (1); cirurgião dentista (1); cirurgião dentista na área de atendimento para pacientes especiais (1); cirurgião dentista na área de cirurgia e traumatologia buco maxilo facial e estomatologia (1); cirurgião dentista na área de endodontia (1); cirurgião dentista na área de periodontia (1); enfermeiro (2); fisioterapeuta (1); mecânico (2); médico clínico geral (5); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); nutricionista (1); operador de máquinas (3); técnico em enfermagem (8); técnico em enfermagem (são silvestre) (1); técnico em farmácia (1); técnico em segurança do trabalho (1). Salário: entre R$ 1.534,75 e R$ 20.224,14. Taxa: entre R$ 50 e R$ 150.



PREFEITURA DE SOBRAL (CE)

Inscrições até 28 de março pelo site: https://bit.ly/3ZTRqFj . Concurso com 700 vagas (33 para pcd), além da formação de cadastro reserva, para professor de educação infantil e ensino fundamental anos iniciais (260); professor de ensino fundamental anos finais nas disciplinas de: língua portuguesa (105); matemática (105); ciências (45); história (45); geografia (45); inglês (25); educação física (45) e arte-educação (25). Salário: R$ 2.046,36. Taxa: R$ 150.



ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL BENTO QUIRINO (ETEC - SP)

Inscrições até 29 de março pelo site: https://bit.ly/401ACfE . Concurso para formação de cadastro reserva para professor de ensino médio e técnico em eletricidade aplicada - eletrotécnica integrado ao ensino médio; sistemas embarcados - eletrônica; instalações elétricas - eletrotécnica; aplicativos informatizados - administração; desenvolvimento de tcc em adm - administração; estudos da administração pública - administração; linguagem, trabalho e tecnologia - administração; inglês instrumental - administração; tecnologia da informação aplicada à administração - administração; operações de contabilidade comercial - contabilidade; sistemas de informações contábeis - contabilidade; planejamento tributário fiscal - contabilidade; estudos do regime de trabalho celetista - recursos humanos; cargos, carreira e remuneração - recursos humanos; legislação tributária - logística; design digital - desenvolvimento de sist. integrado ao ensino médio; programação web - desenvolvimento de sist. integrado ao ensino médio; programação de aplicativos moblie - desenvolvimento de sist. integrado ao ensino médio; programação web - desenvolvimento de sist; banco de dados - desenvolvimento de sist; desenvolvimento aplicativos móveis - informática integrado ao ensino médio; gestão de conteúdo web - informática integrado ao ensino médio; segurança da informação - informática integrado ao ensino médio; ética e cidadania organizacional - informática integrado ao ensino médio; física - administração integrado ao ensino médio controle e automação - eletrotécnica; e eletrônica básica - eletrônica integrado ao ensino médio. Salário: R$ 20,19 hora/aula. Taxa: não informada.



PREFEITURA DE UBARANA (SP)

Inscrições até 29 de março pelo site: https://bit.ly/3LEYlhO . Concurso com 18 vagas, além da formação de cadastro reserva, para auxiliar de consultório dentário (1); coveiro (2); farmacêutico (1); fiscal (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (3); médico oftalmologista (1); motorista (4); psicólogo (1); recepcionista-telefonista (1); tesoureiro (1); tratorista (1); agente de desenvolvimento infantil; auxiliar de enfermagem; guarda-noturno; médico ginecologista; médico pediatra; merendeira; monitor de cursos; monitor educacional; operador de máquina; pintor - letrista; prof. ed. básica ii - artes; prof. ed. básica ii - ciências; responsável do setor de licitações e contratos; e secretário de escola. Salário: entre R$ 1.269,01 e R$ 7.420. Taxa: entre R$ 40 e R$ 80.



SECRETARIA DE CULTURA DA BAHIA (SECULT - BA)

Inscrições até 29 de março pelo site: https://bit.ly/2JtWwVZ . Concurso com 47 vagas para auxiliar cultural (15); assistente de iluminação (15); e assistente de sonorização (17). Salário: R$ 1.895,25. Taxa: não informada.



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ (CDC - CE)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/404X2wG . Concurso com 85 vagas (2 para pcd e 7 para pretos e pardos), sendo 37 imediatas e 48 para formação de cadastro reserva, para guarda portuário. Salário: R$ 1.677,55. Taxa: R$ 47.



PREFEITURA DE SÃO VICENTE (SP)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3kAHUb9. Concurso com sete vagas, além da formação de cadastro reserva, para biomédico; contador (2); dentista; dentista endodontista; dentista especializado em PNE; dentista estomatologista; dentista periodontista; dentista protesista; dentista radiologista; enfermeiro intensivista; enfermeiro PSF; engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro de tráfego (1); fonoaudiólogo; técnico de imobilização ortopédica; técnico de laboratório; técnico de suporte de informática (3); terapeuta ocupacional; médico anestesiologista; médico cardiologista; médico cirurgião geral; médico cirurgião vascular; médico clínico geral; médico do trabalho; médico endocrinologista; médico endoscopista; médico generalista; médico ginecologista obstetra; médico hebiatra; médico hematologista; médico infectologista; médico intensivista; médico nefrologista; médico neurocirurgião; médico neurologista; médico neurologista infantil; médico oftalmologista; médico oncologista; médico patologista; médico pediatra; médico pediatra neonatologista; médico pneumologista; médico psiquiatra; médico psiquiatra infantil; médico reumatologista; médico socorrista; médico traumato ortopedista; médico ultrassonografista e médico urologia. Salário: entre R$ 1.769,34 e R$ 2.159,20. Taxa: R$ 60.



POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PM MG)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3KZUSKo . Concurso com 2.821 vagas para soldado, masculino (2.538) e feminino (283). Salário: R$ 4.360,83. Taxa: R$ 101.



PREFEITURA DE ITUIUTABA (MG)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/41zkzr6 . Concurso com 145 vagas (3 para pcd e 21 para negros), além da formação de cadastro reserva, para agente comunitário de saúde (78) e agente de combate às endemias (67). Salário: R$ 2.424. Taxa: R$ 70.



PREFEITURA DE ITAPUÃ DO OESTE (RO)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3kDKwFf . Concurso com 82 vagas (4 para pcd), além da formação de cadastro reserva, para motorista de veículo pesado (3); agente administrativo (10); técnico em informática (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em enfermagem (12); advogado (1); engenheiro civil (1); técnico de controle interno (1); assistente social (2); educador físico (1); pedagogo (1); psicólogo (1); enfermeiro (10); farmacêutico (1); médico clínico geral (2); nutricionista (1); odontólogo (1); psicólogo da área clínica (1); nutricionista (1); orientador escolar (3); professor de educação física (1); professor pedagogo (19); psicólogo educacional (2) e supervisor escolar (5). Salário: entre R$ 1.198,89 e R$ 6.539,40. Taxa: entre R$ 60 e R$ 100.



PREFEITURA DE FRANCA (SP)

Inscrições abertas até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3Yhbi42 . Concurso com 48 vagas, além da formação de cadastro reserva, para diretor de escola (38); agente de defesa civil (1); geólogo; médico cirurgião gastroenterologista; médico endocrinologista; médico mastologista; médico ortopedista infantil (1); médico otorrinolaringologista (1); médico radiologista; médico clínico geral (1); médico ginecologista/ obstetra (1); médico neurologista clínico geral (1); médico ortopedista (1); médico proctologista (1); médico esp ultras. ginecológica/ obstetra; médico homeopata; médico neurologista infantil; médico patologista; médico saúde ocupacional (1) e motorista i (1). Salário: entre R$ 2.145,43 e R$ 6.004,75 ou 49,98/hora.



PREFEITURA DE CAPIVARI (SP)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3EMeZI9 . Concurso com 40 vagas para agente administrativo I (4); arquiteto (1); auditor fiscal de rendas municipal (1); atendente de consultório dentário (1); dentista PSF (1); enfermeiro padrão (1); fisioterapeuta (2); instrutor de prática desportiva (1); médico clínico geral para atenção primária em saúde (1); médico oncologista (1); médico pediatra (1); médico PSF (1); médico psiquiatra (1); médico ultrassonografista (1); médico urologista (1); nutricionista (1); odontólogo endodontista (1); odontólogo para atenção primária em saúde (1); odontopediatria (1); oficineiro de artesanato do CAPS (1); operador de máquinas (1); ouvidor geral do município (1); pedreiro I (3); serralheiro (1); servente de pedreiro (3); serviços gerais (1); técnico de segurança no trabalho (1); técnico em equipamento odontológico (1); técnico em radiologia (1); telefonista (1) e terapeuta ocupacional (2). Salário: entre R$ 2.068,52 e R$ 16.605,45 ou entre R$ 19,92 e R$ 24,15/hora aula. Taxa: entre R$ 74 e R$ 92.



POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARANÁ (PCP - PR)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3SMnAR0 . Concurso com 16 vagas para auxiliar de necropsia (9) e auxiliar de perícia (7). Salário: R$ 4.323,44. Taxa: R$ 120.



PREFEITURA DE CAMPO BOM (RS)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3LcXSmO . Concurso com 42 vagas (5% para pcd), além da formação de cadastro reserva, para arquiteto; assistente social; bibliotecário; biólogo; cirurgião dentista; cirurgião dentista (1); clínico geral (2); contador; enfermeiro da unidade de saúde; engenheiro civil (1); farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; ginecologista-obstetra (2); infectologista - horista; médico cardiologista (1); médico dermatologista; médico geral comunitário/médico de família e comunidade (6); médico veterinário; nutricionista; pediatra - horista (2); procurador; professor da educação infantil; professor de artes; professor de ciências; professor de educação física; professor de geografia; professor de história; professor de ens. fund. anos finais - língua inglesa; professor de língua portuguesa; professor de matemática; professor de música; professor de ensino fundamental - anos iniciais; psicólogo (2); psiquiatra - horista (1); terapeuta ocupacional (1); técnico em contabilidade; técnico em eletricidade; técnico em enfermagem (3); técnico em informática; agente de vigilância em saúde (2); assistente administrativo (5); assistente de tesouraria; auxiliar administrativo escolar; auxiliar de ensino; auxiliar em saúde buca (2); educador social (1); fiscal ambiental; fiscal municipal (2); tesoureiro; zelador ii; atividades gerais de manutenção; instrumentista de percussão da banda municipal - baterista; instrumentista de sopro da banda municipal - clarinetista; instrumentista de sopro da banda municipal - flautista e picolista; instrumentista de sopro da banda municipal - trombonista de vara; instrumentista de sopro da banda municipal - trompetista; motorista (1); operador de veículos pesados (2); zelador i; serviços de cozinha; serviços de limpeza; e serviços gerais de construção civil (5). Salário: entre R$ 1.210,06 e R$ 8.995,17. Taxa: entre R$ 70 e R$ 120.



PREFEITURA DE IBIRUBÁ (RS)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/2OUrMN5 . Concurso com 34 vagas, além da formação de cadastro reserva, para agente de trânsito e sinistros; auxiliar administrativo; carpinteiro; mecânico (1); motorista; operador de máquinas; zelador (2); assistente administrativo; auxiliar de ensino; agente de fiscalização; agente educacional (3); atendente de farmácia (2); atendente de consultório dentário (1); desenhista projetista (1); técnico de enfermagem (2); tesoureiro; técnico em segurança do trabalho (1); técnico de edificações (1); arquiteto (1); assistente social (1); contador; enfermeiro; fiscal sanitário (1); médico 20h (2); odontólogo (1); procurador; psicólogo (1); psicopedagogo (1); professor de educação infantil; professor de séries iniciais; professor de artes (1); professor de ciências; professor de educação física; professor de filosofia; professor de geografia (1); professor de história; professor de inglês; professor de matemática (1); professor de português; professor aee - atendimento educacional especializado; agente de combate às endemias (2); agente comunitário de saúde (7). Salário: entre R$ 1.790,31 e R$ 12.289,29. Taxa: entre R$ 60 e R$ 120.



PREFEITURA DE TAIÚVA (SP)

Inscrições até 30 de março pelo site: https://bit.ly/3lDqriW . Concurso com 48 vagas (5% para pcd) para agente de serviços gerais (1); encanador (1); jardineiro (1); merendeira (2); motorista (2); vigia (1); agente de controle de endemias (2); guarda civil municipal (2); monitor de educação (5); técnico em radiologia (1); assistente social (1); cirurgião dentista (1); contador (1); coordenador de cras (1); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico da estratégia da saúde da família (1); médico ginecologista (1); médico neuropediatra (1); médico pediatra (1); médico plantonista (1); médico radiologista (1); nutricionista i (1); nutricionista ii (1); procurador jurídico (1); professor de educação básica i (1); psicólogo (2); e técnico de enfermagem (1). Salário: entre R$ 1.320 e R$ 13.914. Taxa: entre R$ 30 e R$ 80.



MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA (MP - PB)

Inscrições até 31 de março pelo site https://bit.ly/3ZzXSBe . Concurso com 11 vagas imediatas (sendo 1 para pcd e 2 para ppi), além da formação de cadastro reserva, para analista ministerial – analista de sistemas: administrador de banco de dados; analista ministerial - desenvolvedor; analista ministerial - assistência social; analista ministerial - psicologia. Salário: entre R$ 7.037,18 e R$ 8.165,44. Taxa: entre R$ 95 e R$ 115.



PREFEITURA DE ARAMINA (SP)

Inscrições até 31 de março pelo site: https://bit.ly/3YCTBMx . Concurso com 14 vagas, além da formação de cadastro reserva, para agente de combate às endemias (1); agente de saneamento (1); auxiliar de saúde bucal (1); técnico em enfermagem (1); analista de recursos humanos (1); contador (1); controle interno (1); coordenador pedagógico (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); fonoaudiólogo (1); médico ESF (1); psicólogo (1); e terapeuta ocupacional (1). Salário: entre R$ 1.347,02 e R$ 4.390,96. Taxa: entre R$ 50 e R$ 60.



PREFEITURA DE SERRA TALHADA (PE)

Inscrições até 31 de março pelo site: https://bit.ly/3K1It7L . Concurso com 196 vagas (19 para pcd), além da formação de cadastro reserva, para ajudante de operador da perfuratriz (2); motorista de caminhão (2); motorista de motoniveladora (patrol) (1); motorista de retroescavadeira (3); operador da perfuratriz (1); auxiliar de vibroacabadora (1); operador de espargidor (1); operador de rolo (1); operador de usina de asfalto (1); operador de vibroacabadora (1); rasteleiro (6); operador de trator de pneu; motorista (15); biomédico (2); técnico de laboratório (2); gari (140); motorista de caminhão prancha (1); motorista de caminhão basculante (caçamba) (3); motorista de carreta basculante de 3 eixos (2); motorista de compactador de lixo (7); operador de pá carregadeira (2); e operador de retroescavadeira (2). Salário: entre R$ 1.302 e R$ 3.300. Taxa: não informada.



DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO (SP)

Inscrições até 1 de abril pelo formulário: https://bit.ly/3FHkxUV . Concurso com 56 vagas para agente de organização escolar. Salário: R$ 1.320. Taxa: não há.



PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES (BA)

Inscrições até 2 de abril pelo site: https://bit.ly/3ZR31FN . Concurso com 68 vagas, além da formação de cadastro reserva, para agente de trânsito (15) e guarda municipal (53). Salário: entre R$ 2.247,94 e R$ 2.540,51. Taxa: R$ 120.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA (SES-SC)

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://bit.ly/3Zarcxy . Concurso com 843 vagas, sendo 43 imediatas e 800 de formação de cadastro reserva, para engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro mecânico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); médico - alergia e imunologia pediátrica (1); médico - anestesiologia (4); médico - anestesiologia pediátrica (1); médico - cardiologia (1); médico - cirurgia geral e do aparelho digestivo (1); médico - cirurgia vascular (1); médico - clínica médica (1); médico - endocrinologia (1); médico - hematologia e hemoterapia (1); médico - hematologia e hemoterapia pediátrica (1); médico - infectologia (1); médico emergência (1); médico - medicina intensiva (4); médico - nefrologia pediátrica (1); médico - nutrologia pediátrica (1); médico - oftalmologia pediátrica (1); médico - cirurgia endoscópica naso-sinusal e de base de crânio em pediatria (1); médico - radiologia pediátrica (1); médico - pediatria (1); médico - neonatologia (1); médico - pediatria (3); médico - pneumologia pediátrica (1); médico - psiquiatria da infância e da adolescência (1); médico - urologia (1); nutricionista (1); e técnico em enfermagem (3). Salário: entre R$ 3.486,19 e R$ 10.264,23. Taxa: não há.



PREFEITURA DE GUAREÍ (SP)

Inscrições até 3 de abril, das 8h às 12h e das 13h às 16h, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. Concurso com uma vaga para tesoureiro. Salário: R$ 4.644;61. Taxa: não informada.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES (SEE-PE)

Inscrição até 3 de abril pelo site https://bityli.com/J7YzIV . Concurso com 16 vagas para Gerência Regional de Educação (GRE). Salário: não divulgado.Taxa: não divulgada.



COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://bit.ly/3ZMIp0X . Concurso com 476 vagas para estudantes no programa de aprendizagem de assistente administrativo nas cidades de Adamantina (1); Aguaí (1); Agudos (1);Álvares Machado (1); Angatuba (1); Apiaí (1); Assis (3); Avaré (2); Barueri (4); Bertioga (1); Biritiba Mirim (2); Boituva (2); Botucatu (8); Bragança Paulista (3); Cabreúva (1); Caçapava (3); Cachoeira Paulista (2); Cajamar (1); Cajuru (1); Campo Limpo Paulista (2); Campos do Jordão (1); Capão Bonito (2); Capela do Alto (1); Caraguatatuba (7); Carapicuíba (6); Cesário Lange (1); Charqueada (1); Cotia (6); Cubatão (3); Diadema (4); Duartina (1); Eldorado (1); Embu-Guaçu (1); Espírito Santo do Pinhal (1); Fernandópolis (2); Franca (10); Franco da Rocha (3); Guariba (1); Guarujá (4); Guarulhos (3); Hortolândia (3); Ibiúna (1); Igarapava (1); Iguape (1); Ilhabela (1); Iperó (1); Itaí (1); Itanhaém (3); Itapetininga (7); Itapeva (3); Itaporanga (1); Itaquaquecetuba (2); Itararé (2); Itatiba (4); Itupeva (1); Jacupiranga (1); Jales (2); Juquiá (1); Laranjal Paulista (1); Lins (3); Lorena (3); Lucélia (1); Mairiporã (1); Miguelópolis (1); Mococa (2); Mongaguá (1); Monte Alto (2); Monte Aprazível (1); Monte Mor (1); Nhandeara (1); Novo Horizonte (1); Osasco (8); Osvaldo Cruz (1); Paraguaçu Paulista (2); Paranapanema (1); Paulínia (1); Pederneiras (1); Pedregulho (1); Peruíbe (2); Piedade (1); Pilar do Sul (1); Pindamonhangaba (3); Piracaia (1); Piraju (1); Pirapozinho (1); Poá (2); Porangaba (1); Praia Grande (4); Presidente Epitácio (3); Presidente Prudente (10); Regente Feijó (1); Registro (6); Ribeirão Pires (1); Rosana (1); Salto de Pirapora (1); Santa Isabel (1); Santa Rosa de Viterbo (1); Santana de Parnaíba (1); Santo Anastácio (1); Santo André (2); Santos (14); São Bernardo do Campo (7); São João Boa Vista (3); São José dos Campos (12); São Lourenço da Serra (1); São Manuel (2); São Paulo - Centro (27); São Paulo - Leste 1 (19); São Paulo - Leste 2 (18); São Paulo - Norte (25); São Paulo - Oeste (46); São Paulo - Sul (41); São Roque (2); São Sebastião (2); São Vicente (4); Serra Negra (1); Santa Cruz do Rio Pardo (2); Suzano (16); Taboão da Serra (1); Taquarituba (1); Tatuí (3); Taubaté (4); Teodoro Sampaio (1); Tremembé (1); Tupã (2); Ubatuba (4); e Várzea Paulista (1). Salário: R$ 651. Taxa: R$ 30.



PREFEITURA DE CORAÇÃO DE JESUS (MG)

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://bit.ly/3SEOfPo . Concurso com 82 vagas para agente comunitário de saúde (65) e agente de combate às endemias (17). Salário: R$ 2.424. Taxa: R$ 90.



PREFEITURA DE JAÍBA (MG)

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://bit.ly/3l6AKLY . Concurso com 56 vagas (2 para pcd) para agente comunitário de saúde (39) e agente de combate às endemias (17). Salário: R$ 2.424. Taxa: R$ 49,50.



PREFEITURA DE TUPANATINGA (PE)

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://bit.ly/3XGAEI9 . Concurso com 111 vagas para técnico em enfermagem (20); assistente social (6); bioquímico (2); enfermeiro (6); farmacêutico (1); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (1); nutricionista (3); orientador educacional (1); pedagogo (1); psicólogo (6); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1); professor brailista (1); professor i (30); professor ii ciências (1); professor ii educação física (2); professor ii geografia (1); professor ii história (1); professor ii inglês (1); professor ii matemática (5); professor ii português (5); professor infantil (10) e professor libras (1). Salário: entre R$ 1.800 e R$ 3.030. Taxa: entre R$ 70 e R$ 100.



AGÊNCIA ESTADUAL DE FOMENTO (AGERIO)

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://bit.ly/3kR5dh2 . Concurso com 451 vagas, sendo seis imediatas e 445 para formação de cadastro reserva, para assistente técnico administrativo (1); advogado (1); analista de desenvolvimento - comunicação e marketing; contabilidade (1); crédito, risco e finanças (1); gestão, administração e planejamento (1); tecnologia da informação (1) e engenheiro. Salário: entre R$ 2.826,08 e R$ 10.768,50. Taxa: entre R$ 70 e R$ 100.



PREFEITURA DE JANAÚBA (MG)

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://bit.ly/3SCAdOl . Concurso com 107 vagas (4 para pcd), além da formação de cadastro reserva, para agente comunitário de saúde (78) e agente de combate às endemias (29). Salário: R$ 2.424. Taxa: R$ 49,50.



PREFEITURA DE MACEIÓ (AL)

Inscrições até 4 de abril pelo site: https://bit.ly/3EM6oVP . Concurso com 118 vagas (9 para PCD) para cozinheiro (26); auxiliar administrativo (60); educador social I (5); educador social II / cuidador social (5); eletricista predial (2); motorista - CNH B (5); motorista - CNH D (1); analista administrativo (5); assistente jurídico (1); contador (4); nutricionista (2); pedagogo (1) e profissional de educação física (1). Salário: entre R$ 1.302 e R$ 2.200. Taxa: entre R$ 60 e R$ 75.



PREFEITURA DE ASSIS CHATEAUBRIAND (PR)

Inscrições até 4 de abril pelo site: https://bit.ly/3ywX0Sy . Concurso com 88 vagas (5 para pcd), além da formação de cadastro reserva, para borracheiro (1); mecânico (1); motorista (3); operador de máquinas (1); pedreiro coveiro (1); pintor (1); servente cozinheira (7); vigia (5); agente comunitário de saúde (18); educador social (1); fiscal de obras e posturas (1); monitor (40); técnico de enfermagem (4); técnico em saúde bucal (2); arquiteto; assistente social; farmacêutico; fonoaudiólogo (1) e médico de saúde mental (1). Salário: entre R$ 1.360,62 e R$ 14.995,55. Taxa: entre R$ 50 e R$ 120.



PREFEITURA DE PORTO RICO (PR)

Inscrições até 4 de abril pelo site: https://bit.ly/3TgyChE . Concurso com 95 vagas (5 para pcd e 6 para afrodescendentes) para agente de combate às endemias (2); auxiliar de serviços gerias (6); gari (6); motorista (6); operador de máquina pesada (1); tratorista (1); vigia (1); agente ambiental (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de cadastro e tributação (1); auxiliar de contabilidade (1); auxiliar em laboratório (1); cuidador de educação infantil (12); fiscal municipal (1); técnico em enfermagem (4); técnico em higiene dental (1); arquiteto (1); biomédico (1); bioquímica (1); cirurgião dentista (1); cirurgião dentista (1); enfermeiro (3); engenheiro civil (2); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (2); médico clínico geral (4); médico pediatra (1); médico plantonista (4); nutricionista (1); professor (16); professor de educação artística (2); professor de educação física (2); professor de língua inglesa (2); psicólogo (1); psicopedagogo (1); e veterinário (1). Salário: entre R$ 1.859,27 e R$ 18.029,38. Taxa: entre R$ 60 e R$ 120.



PREFEITURA DE BRASILÂNDIA DO SUL (PR)

Inscrições até 4 de abril pelo site: https://bit.ly/40mFYCw . Concurso com 48 vagas (5 % para pcd), além da formação de cadastro reserva, para auxiliar de serviços gerais - feminino i (5); auxiliar de serviços gerais masculino i (5); gari (5); motorista ii (5); vigia (2); agente administrativo (1); agente comunitário de saúde (1); agente comunitário de endemias (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de consultório dentário (1); fiscal tributário (1); professor (1); professor de educação infantil (2); técnico de enfermagem (2); assistente social (1); contador (1); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico; fisioterapeuta (1); médico (2); nutricionista (1); odontólogo (2); psicólogo (1); e procurador (1). Salário: entre R$ 1.302 e R$ 12.000. Taxa: entre R$ 30 e R$ 120.



PREFEITURA DE DOIS CÓRREGOS (SP)

Inscrições até 5 de abril pelo site: https://bit.ly/3JCk6NQ . Concurso com 39 vagas para auxiliar de seção (4); fiscal ambiental (1); motorista iii - cnh d (1); técnico em informática (1); assistente social (4); assistente social - saúde (1); fonoaudiólogo (1); fonoaudiólogo - saúde (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico da estratégia de saúde da família (1); médico ginecologista/obstetra (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (4); médico psiquiatra (1); professor adjunto de educação básica i (9); professor adjunto de educação básica ii (1); professor de educação básica ii - artes (1); terapeuta ocupacional (1); turismólogo (1) e tesoureiro (1). Salário: entre R$ 1.799,43 e R$ 14.816,10. Taxa: entre R$ 60 e R$ 70.



PREFEITURA DE ARAPUÁ (MG)

Inscrições até 5 de abril pelo site: https://bit.ly/3SDHspc . Concurso com 44 vagas para agente comunitário de saúde - zona urbana (4); agente comunitário de saúde - zona rural (2); agente combate de endemias (2); agente administrativo (1); assistente social (1); auxiliar de serviços gerais (1); biblioteconomista (1); bioquímico (1); coveiro (1); educador físico (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); jardineiro (1); mecânico (1); monitor de creche (1); motorista I (1); motorista II (5); motorista III (4); nutricionista (1); operador de máquinas (1); operador de máquinas leves (1); pedreiro (1); professor; psicólogo (2); rondante (2); técnico em enfermagem (4) e técnico em raio x (1). Salário: entre R$ 1.212 e R$ 3.104,57. Taxa: entre R$ 48 e R$ 124.



PREFEITURA DE PIRACICABA (SP)

Inscrições até 5 de abril pelo site: https://bit.ly/3IzJjXt . Concurso com 50 vagas (3 para PCD e 10 para pessoas afro) para escriturário. Salário: R$ 2.621,19. Taxa: R$ 67,90.



PREFEITURA DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES (SP)

Inscrições até 5 de abril pelo site: https://bit.ly/3ZwHFgg . Concurso com 74 vagas, além da formação de cadastro reserva, para agente de serviços gerais (6); agente escolar (3); agente operacional manut. civil; coveiro (2); operador de máquinas (1); agente administrativo (3); agente de controle de zoonoses; agente de defesa civil; agente de manutenção; agente de segurança escolar; assistente administrativo (3); auxiliar de saúde bucal (1); auxiliar técnicas ortopédicas; motorista de veículos leves (3); motorista de veículos pesados (3); operador de tráfego; vigilante patrimonial; agente de informações cadastrais e georreferenciadas; agente fiscal obras e posturas; agente fiscal trânsito; agente fiscal tributos; agrimensor; encarregado de suporte administrativo (1); fotógrafo; intérprete de libras; orientador de arte; secretário escolar; técnico administrativo (5); técnico agrícola; técnico artes marciais judô; técnico artes marciais boxe; técnico artes marciais capoeira; técnico artes marciais taekwondo; técnico artes marciais karatê; técnico de enfermagem (3); técnico de informática; técnico de segurança do trabalho (1); técnico em farmácia; técnico em imobilização ortopédica; técnico em saúde bucal; técnico em turismo; técnico em radiologia; analista contábil financeiro (1); analista de planejamento e meio ambiente; arquiteto (1); arte-finalista; assistente jurídico; assistente social (1); bibliotecário; biólogo; biomédico; coordenador de programas pedagógicos; dentista endodontista/periodontista (2); dentista clínico geral (2); encarregado de unidade de gestão administrativa; enfermeiro (3); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); jornalista; médico clínico geral (2); médico do trabalho (1); médico pediatra; médico cardiologista; médico pneumologista; médico endocrinologista; médico oftalmologista; médico psiquiatra (1); médico plantonista socorrista (2); médico veterinário; nutricionista; procurador (1); professor (5); professor artes (1); professor ciências (1); professor geografia (1); professor inglês (1); professor matemática (1); professor letras (1); prof. desenvolvimento infantil (5); prof. educação física (1); psicólogo (1); psicomotricista; psicopedagogo; regente; secretária executiva bilíngue; supervisor educacional; técnico desportivo; terapeuta ocupacional; web designer e zootecnista. Salário: R$ 12.381,44 ou R$ 20,47/hora. Taxa: entre R$ 55 e R$ 85.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE (TJ-RN)

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://bit.ly/3SGIrF2 . Concurso com 229 vagas (12 para pcd e 41 para negros), além da formação de cadastro reserva, para analista judiciário nas especialidades de psicologia (11), serviço social (8), contabilidade, ciências atuariais ou economia (8), história ou museologia (1), arquivologia (1), biblioteconomia (1) e pedagogia (2); oficial de justiça especialidade em direito (2); analista judiciário, especialidade em tecnologia de informação - análise de sistemas (25) e tecnologia de informação - análise de sistemas - inteligência artificial (5) e tecnologia de informação - análise de suporte (5); técnico judiciário - área judiciária (160). Salário: entre R$ 3.974,08 e R$ 7.301,18. Taxa: entre R$ 85 e R$ 110.



PREFEITURA DE CAPÃO DO LEÃO (RS)

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://bit.ly/3JyOc4K . Concurso com 55 vagas (5% para pcd), além da formação de cadastro reserva, para advogado; arquiteto; arteterapeuta (1); assistente social (1); biólogo; calceteiro; carpinteiro; contador (1); coveiro (1); cuidador (15); enfermeiro; escriturário (5); farmacêutico (2); fiscal sanitário e ambiental; fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); inspetor de alunos (1); lavador e lubrificador; mecânico; médico (10); médico do trabalho (1); médico ginecologista/ obstetra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); merendeira escolar (1); mestre de obras; monitor de laboratório de informática; motorista (1); musicoterapia (1); odontólogo (1); operário; pedreiro; pintor; professor área i séries iniciais; professor área ii artes; professor área ii educação física; professor área ii ensino religioso; professor área ii geografia; professor área ii história; professor área ii matemática; professor área ii português; professor área ii língua estrangeira espanhol; professor área ii língua estrangeira inglês; professor área ii ciências físicas e biológicas; professor área ii música; profissional da educação física (2); psicólogo; psicopedagogo (1); técnico de enfermagem; técnico em edificações (1); técnico em segurança do trabalho (1); terapeuta ocupacional (2) e vigilante. Salário: entre R$ 1.119,17 e R$ 3.197,78. Taxa: entre R$ 90 e R$ 130.



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE (RS)

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://bit.ly/2Pnvb5X . Concurso com 31 vagas (5% para pcd), além da formação de cadastro reserva, para médico (1); nutricionista (1); professor de educação infantil e nas séries ou anos iniciais do ensino fundamental (4); psicólogo (1); agente de combate a endemias (1); agente visitador do pim (1); eletricista (1); fiscal sanitário (1); monitor escolar (8); oficial administrativo (4); motorista (1); operador de máquinas (2); operário (2); servente (3); contador; enfermeiro; engenheiro civil; farmacêutico; odontólogo; técnico em enfermagem; fiscal ambiental; fiscal de obras e posturas. Salário: entre R$1.323,48 e R$9.811,99. Taxa: entre R$ 48,25 e R$ 241,23.



PREFEITURA DE JEQUITINHONHA (MG)

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://bit.ly/3YOwUVV . Concurso com 103 vagas (4 para pcd) para auxiliar administrativo (5); auxiliar de secretaria (magistério) (4); auxiliar de serviços gerais (16); auxiliar de serviços públicos (30); balseiro (2); odontólogo psf i (2); condutor de veículos leves (6); enfermagem (1); engenheiro civil (1); farmacêutico i (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de rendas (2); mecânico (3); médico (4); médico cardiologista (1); médico oftalmologista (1); oficial de serviços públicos i (13); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas pesadas (3); e servente escolar (5). Salário: entre R$ 1.212 e R$ 11.407,29. Taxa: entre R$ 60 e R$ 75.



PREFEITURA DE FRANCISCO SANTOS (PI)

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://bit.ly/406gwB0 . Concurso com 84 vagas, sendo 28 imediatas (1 para pne) e 56 para formação de cadastro reserva, para assistente social (1); agente comunitário de saúde (1); auxiliar de serviços diversos (5); auxiliar administrativo (2); agente sanitário (1); digitador (1); fiscal de obras e serviços (1); motorista - categoria "d" (2); médico - esf (1); médico (1); psicopedagogo (1); professor de educação infantil (2); professor de ensino fundamental i (2); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de educação física (1); professor de história (1); professor de geografia (1); psicólogo (1); e técnico em saúde bucal (1). Salário: entre R$ 1.302 e R$ 2.884,22. Taxa: entre R$ 60 e R$ 100.



PREFEITURA DE ABREU E LIMA (PE)

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://bit.ly/42cQayZ . Concurso com 99 vagas (7 para pcd) para professor do ensino fundamental - anos iniciais (40); médico alergologista (1); médico auditor (1); médico cardiologista (2); médico dermatologista (1); médico endocrinologista (1); médico generalista - 20h (1); médico generalista - sad (1); médico generalista - esf (34); médico ginecologista (1); médico ginecologista - obstetra (1); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico neurologista - adulto (1); médico neurologista - infantil (1); médico ortopedista (2); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra adulto (4); médico psiquiatra infantil (1); médico reumatologista (1); e médico urologista (1). Salário: entre R$ 4.420,55 e R$ 12.000. Taxa: entre R$ 80 e R$ 150.



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS (SEDUC - TO)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/42rCbWd . Concurso com 5.164 vagas (5% para pcd) para professor da educação básica: coordenador pedagógico (249); orientador educacional (264); e professor regente (4.508) e professor da educação básica (143). Salário: R$ 4.826,20. Taxa: R$ 150.



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE TOCANTINS (SEDUC - TO)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3Twz4s2 . Concurso com 78 vagas, além da formação de cadastro reserva, para professor da educação básica - coordenador pedagógico (53); e professor da educação básica - orientador educacional (25). Salário: R$ 4.826,20. Taxa: não há.







Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3LpxW7D . Concurso com 532 vagas, além da formação de cadastro reserva, para agente de serviços (5); agente comunitário de saúde (4); agente de combate às endemias (1); agente de inclusão escolar (10); condutor de veículos (4); inspetor de alunos (20); monitor de desenvolvimento infantil (30); analista em vigilância epidemiológica (1); analista em vigilância sanitária (1); auditor (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta respiratório (3); fonoaudiólogo (1); médico - cardiologia adulto (3); médico - cirurgião geral emergência (1), médico - endocrinologia adulto (3); médico - estratégia saúde da família ESF (2); médico neurologia infantil (2); médico - pneumologia adulto (3); médico - urgência e emergência (2), médico auditor (1); médico clínico - unidade básica de saúde (10), médico do trabalho (1); médico ginecologista (3); médico pediatra - emergência (2); médico pediatra - unidade básica de saúde (3), médico psiquiatra (3), professor de educação básica I (400); professor de educação básica II - artes (1); professor de educação básica II - inglês (1); terapeuta ocupacional (2); agente de administração pública (1); contador (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); engenheiro de trânsito (1); fiscal de serviços públicos (1); e ouvidor (1). Salário: entre R$ 1.357,44 e R$ 10.757,72 ou R$ 53,79/hora. Taxa: entre R$ 54,90 e R$ 98,80.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO (ALEMA)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3InRlmb . Concurso com 254 vagas (4 para candidatos negros), sendo 66 imediatas e 188 de formação de cadastro reserva, para consultor legislativo especial - especialidade direito (2); técnico de gestão administrativa - administrador (1); administrador de recursos humanos (1); advogado (2); analista de sistemas (2); analista de suporte de rede (2); antropólogo (1); arquiteto (2); assistente social (2); biblioteconomista (1); ciências sociais - sociólogo (1); contador (2); controlador (2); contador - finanças públicas (2); dentista (2); endodentista (1); odontopediatra (1); economista (1); enfermeiro (3); engenheiro ambiental (1), engenheiro civil (3), engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro mecânico (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); médico cardiologista (1); médico do trabalho (1); médico otorrinolaringologista (1); médico ginecologista (1); médico urologista (1); pedagogo (1); programador de sistemas (2); psicólogo (2); químico (1); técnico em comunicação - jornalismo e rádio tv (1); revisor (letras) (1); criador e desenvolvedor de web e plataformas digitais (2); agente legislativo (5) e tradutor e intérprete de libras (4). Salário: entre R$ 3.619,48 e R$ 15.454,89. Taxa: entre R$ 95 e R$ 140.



PREFEITURA DE RIO DOS BOIS (TO)

Inscrições até 10 de abril pelo site: http://www.icapto.com.br/. Concurso com 50 vagas para: auxiliar de serviços gerais (10); merendeira (2); motorista categoria d (5); operador de máquinas (2); vigia (4); auxiliar administrativo (10); fiscal de obras e posturas (1); técnico em enfermagem (2); assistente social (1); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (1); nutricionista (1); odontólogo (1); professor nível superior (5); psicólogo (1). Salário: de R$ 1.302 a R$ 8.000. Taxa: entre R$ 70 a R$ 120.



PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA SERRA (SP)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3YRYrFN . Concurso com 92 vagas (3 para pcd), além da formação de cadastro reserva,para agente de trânsito (1); ajudante geral (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de limpeza (9); auxiliar de manutenção (1); coveiro (1); gari (1); merendeiro (1); motorista i (1); vigia (1); agente comunitário de saúde (18); agente de combate às endemias; agente sanitário (1); assistente técnico em informática (1); auxiliar de enfermagem (1); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de obras (1); fiscal de tributos (1); técnico de enfermagem (1); assistente social (1); contador (1); coordenador de controle interno (1); diretor de unidade escolar (11); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral plantonista (1); médico de saúde da família (1); médico do trabalho (1); médico ginecologista/ obstetra (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); médico urologista (1); médico veterinário; procurador jurídico (1); professor de educação básica ii - professor coordenador (1); psicólogo (1); supervisor de educação (1); técnico desportivo (1); tesoureiro (1); topógrafo (1) e vice-diretor de escola (10). Salário: entre R$ 1.367,10 e R$ 5.040,34 ou R$ 33,94/hora. Taxa: entre R$ 46 e R$ 77.



PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES (PE)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3IZVJJS . Concurso com 627 vagas (5% para PCD), além da formação de cadastro reserva, para professor 1 (373); professor 1 - brailista (15); professor 1 - intérprete de libras (40); professor 2 - matemática (61); professor 2 - língua portuguesa (48); professor 2 - ciências (46); professor 2 - história (13); professor 2 - geografia (13); professor 2 - língua inglesa (12); professor 2 - arte (5); professor 2 - educação física (1). Salário: não informado. Taxa: R$ 78.



PREFEITURA DE ANGICAL DO PIAUÍ (PI)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3JDvtFf . Concurso com 30 vagas (3 para pcd), além da formação de cadastro reserva, para auxiliar de serviços gerais (4); auxiliar de portaria (5); assistente social (1); fonoaudiólogo (1); psicólogo (1); professor classe b educação infantil (6); professor classe b anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) (6); professor classe b letras português (1); professor classe b letras - inglês; professor classe b matemática (1); professor classe b ciências (1); professor classe b geografia; professor classe b história (1); professor classe b educação física (2); professor classe b ensino religioso; professor classe b artes; professor classe b atendimento educacional especializado. Salário: entre R$ 1.302 e R$ 2.321,79. Taxa: entre R$ 85 e R$ 125.



PREFEITURA DE SÃO JOÃO DE MERITI (RJ)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3YRDCKM . Concurso com 271 vagas (28 para pcd), além da formação de cadastro reserva, para auxiliar administrativo (9); orientador social (16); professor ii - da creche escolar ao 5º ano do ensino fundamental (90); professor ii - mediador de aprendizagem (17); assistente social (25); pedagogo social (2); técnico jurídico (2); orientador educacional (25); orientador pedagógico (25); professor i - artes (3); professor i - ciências (4); professor i - educação física (7); professor i - geografia (4); professor i - história (2); professor i - língua inglesa (2); professor i - língua portuguesa (8); professor i - matemática (8); e psicólogo (22). Salário: entre R$ 1.320 e R$ 2.424. Taxa: entre R$ 70 e R$ 115.



PREFEITURA DE ARACRUZ (ES)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3JARtAx . Concurso com 30 vagas (1 para pcd), além da formação de cadastro reserva, para agente administrativo (2); agente de proteção de defesa civil (4); agente de trânsito (20); oficial de controle animal (1); técnico de informática (2); e técnico de agrimensura (1). Salário: entre R$1.296,84 e R$1.858,38. Taxa: R$ 65.



PREFEITURA DE PARAMBU (CE)

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://bit.ly/42rv5B3 . Concurso com 114 vagas (3 para pcd), além da formação de cadastro reserva, para agente administrativo (4); agente de trânsito (12); fiscal de tributos (6); fiscal sanitário (2); analista ambiental (2); assistente social (6); dentista (4); engenheiro civil (4); farmacêutico (4); fiscal ambiental (2); fonoaudiólogo (2); médico clínico geral (10); médico psiquiatra (2); nutricionista (1); psicólogo (8); veterinário (1); professor de educação infantil (5); professor dos anos iniciais (fundamental i) (12); professor de língua portuguesa (fundamental ii) (8); professor de inglês (fundamental ii) (2); professor de matemática (fundamental ii) (4); professor de história (fundamental ii) (3); professor geografia (fundamental ii) (2); professor ciências naturais (fundamental ii) (5); e professor educação física (fundamental ii) (3). Salário: entre R$ 1.212 e R$ 6.000. Taxa: entre R$ 110 e R$ 150.



PREFEITURA DE RECIFE (PE)

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://bit.ly/40e2TQw . Concurso com 202 vagas, além da formação de cadastro reserva, para agente administrativo (35); analista de gestão administrativa - administração (6); analista de gestão administrativa - administração geral e financeira (2); analista de gestão administrativa - administração/ folha de pagamento (1); analista de gestão administrativa - gestão de contratos e projetos (2); analista de gestão administrativa - tecnologia da informação (1); analista de gestão contábil (2) analista de gestão social - assistente social (9); analista de gestão social - pedagogo (1); analista de gestão social - psicólogo (1); analista de gestão social - sociólogo (1) ; analistas de obras e projetos - arquiteto (10); analista de obras e projetos - arquiteto/especialista em sistema viário (1); analista de obras e projetos - arquiteto/luminotécnico (2); analista de obras e projetos - arquiteto/urbanismo e paisagismo (6); analista de obras e projetos - engenheiro agrônomo/ ambiental/florestal (1); analista de obras e projetos - engenheiro avaliador/ negociador (2); analista de obras e projetos - engenheiro civil (37); analista de obras e projetos - engenheiro civil ou produção com ênfase em planejamento (1); analista de obras e projetos - engenheiro civil/especialista em cálculo estrutural (4); analista de obras e projetos - engenheiro civil/especialista em geotecnia (2); analista de obras e projetos - engenheiro civil/especialista em instalações hidrossanitárias (1); analista de obras e projetos - engenheiro civil/especialista em pavimentação e drenagem (2); analista de obras e projetos - engenheiro civil/orçamentista (4); analista de obras e projetos - engenheiro de segurança do trabalho (2); analista de obras e projetos - engenheiro eletrônico (2); analista jurídico (10); assistente técnico - administração (1); assistente técnico - contabilidade (5); assistente técnico - técnico ambiental (4); assistente técnico - técnico em edificações (30); assistente técnico - técnico em eletrônica (2); assistente técnico - técnico em geoprocessamento (1); assistente técnico - técnico em segurança do trabalho (6); assistente técnico - técnico laboratório de engenharia/ pavimentação (1); e assistente técnico - tecnologia da informação (4). Salário: entre R$ 2.500 e R$ 10.302. Taxa: entre R$ 55 e R$ 65.



PREFEITURA DE RESERVA (PR)

Inscrições até 13 de abril pelo site: https://bit.ly/3mnWL9q . Concurso com 79 vagas (2 para pcd e 1 para afrodescendente), além da formação de cadastro reserva, para agente comunitário de saúde (5); agente de combate a endemias (1); auxiliar de serviços gerais (13); gari (1); inspetor de alunos (1); motorista I (1); motorista II (1); operador de máquinas (1); agente administrativo (3); agente da defesa civil (1); educador social (1); professor (23); segurança do patrimônio (1); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (1); técnico em radiologia (1); advogado (1); agente tributário (1); assistente social (3); dentista II (6); enfermeiro padrão (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); médico veterinário (1); nutricionista (1); psicólogo (1) e terapeuta ocupacional (1). Salário: entre R$ 1.339,57 e R$ 16.420,48. Taxa: entre R$ 50 e R$ 100.



PREFEITURA DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ (MG)

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://bit.ly/3lSZcR4 . Concurso com 37 vagas para agente comunitário de saúde em Acs Esf Poaia Micro 01 (1); Acs Esf Poaia Micro 02 (1); Acs Esf Poaia Micro 03 (1); Acs Esf Poaia Micro 04 (1); Acs Esf Zita Godinho (Glucínio) Micro 01 (1); Acs Esf Zita Godinho (Glucínio) Micro 02 (1); Acs Esf Zita Godinho (Glucínio) Micro 03 (1); Acs Esf Zita Godinho (Glucínio) Micro 04 (1); Acs Esf Zita Godinho (Glucínio) Micro 05 (1); Acs Esf Zita Godinho (Glucínio) Micro 06 (1); Acs Esf Zita Godinho (Glucínio) Micro 07 (1); Acs Esf Luider Navier (Texas) Micro 01 (1); Acs Esf Luider Navier (Texas) Micro 02 (1); Acs Esf Luider Navier (Texas) Micro 03 (1); Acs Esf Luider Navier (Texas) Micro 04 (1); Acs Esf Carlos Chagas Micro 01 (1); Acs Esf Carlos Chagas Micro 02 (1); Acs Esf Carlos Chagas Micro 03 (1); Acs Esf Carlos Chagas Micro 04 (1); Acs Esf Carlos Chagas Micro 05 (1); Acs Esf Carlos Chagas Micro 06 (1); Acs Esf Carlos Chagas Micro 07 (1); Acs Esf São José Micro 01 (1); Acs Esf São José Micro 02 (1); Acs Esf São José Micro 03 (1); Acs Esf São José Micro 04 (1); Acs Esf São José Micro 05 (1); Acs Esf São José Micro 06 (1); Acs Esf José Rabelo Peixoto (Centro) Micro 01 (1); Acs Esf José Rabelo Peixoto (Centro) Micro 02 (1); Acs Esf José Rabelo Peixoto (Centro) Micro 03 (1); Acs Esf José Rabelo Peixoto (Centro) Micro 04 (1); Acs Esf José Rabelo Peixoto (Centro) Micro 05 (1); Acs Esf José Rabelo Peixoto (Centro) Micro 06 (1); Acs Esf José Rabelo Peixoto (Centro) Micro 07 (1); Acs Esf José Rabelo Peixoto (Centro) Micro 08 (1) e Acs Esf José Rabelo Peixoto (Centro) Micro 09 (1). Salário: R$ 2.424. Taxa: R$ 100.



PREFEITURA DE MAIRIPORÃ (SP)

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://bit.ly/3Z6D3gP . Concurso com 35 vagas, além da formação de cadastro reserva, para agente de limpeza pública (5); coveiro (cr); eletricista (1); encanador (1); jardineiro (1); motorista (3); agente de defesa civil (cr); agente de trânsito (4); fiscal de obras (1); monitor social (1); oficial administrativo (2); técnico de edificações (1); técnico em manutenção de computadores e informática (1); técnico em segurança do trabalho (cr); analista de gestão pública (1); analista em comunicação social (cr); arquiteto (2); assistente social (1); biólogo (cr); contador (1); dentista (cr); enfermeiro do trabalho (1); enfermeiro (cr); engenheiro civil (cr); engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico (cr); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (cr); fonoaudiólogo (cr); médico infectologista (cr); médico cardiologista (cr); médico oftalmologista (cr); médico ortopedista (cr); médico otorrinolaringologista (cr); médico pediatra (cr); médico perito (1); médico plantonista clínico (cr); médico psiquiatra (1); médico ultrassonografista (1); médico veterinário (cr); nutricionista (cr); psicólogo (3) e terapeuta ocupacional (cr). Salário: entre R$ 1.400 e R$ 9.331,57. Taxa: entre R$ 49 e R$ 68.



PREFEITURA DE CHAPECÓ (SC)

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://bit.ly/3Jnbcm6 . Concurso com 50 vagas para auxiliar de enfermagem. Salário: R$ 2.973,42. Taxa: R$ 70.



DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER - ES)

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://bit.ly/3ZYxhOq . Concurso com 506 vagas (9 para negros, 1 para índios e 5 para pcd), sendo 46 imediatas e 460 de formação de cadastro reserva, para técnico superior operacional especificamente nas áreas de concentração/especialidades de obras e serviços de edificações (12); obras e serviços de infraestrutura rodoviária (24); mecânica: edificações e climatização (1); eletricidade: edificações (2); avaliação imobiliária urbana (1); avaliação imobiliária rural (1); meio ambiente (1); meio biótico: fauna e flora (1); segurança no trabalho (obras e serviços) (1); e obras de arte especiais (2). Salário: R$ 8.003. Taxa: R$ 90.



PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA (SP)

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://bit.ly/2BDgyYO . Concurso com 70 vagas (2 para pcd) para agente de políticas sociais (10); prof. educação básica - educação artística (1); prof. educação básica - educação especial (1); prof. educação básica - educação física (1); prof. educação básica - educação infantil/ensino fundamental/educação de jovens e adultos (15); prof. educação básica - história (1); prof. educação básica - inglês (1); prof. educação básica - matemática (1); prof. educação básica - música (1); prof. educação básica - português (1); médico - dermatologista (1); médico - gastroenterologista (1); médico - ortopedista (1); médico - pneumopediatra (1); médico - psiquiatria infantil (1); médico - reumatologista (1); médico - urologista (1) e guarda municipal (30). Salário: entre R$ 2.623,63 e R$ 8.312,24. Taxa: entre R$ 55 e R$ 72,50.



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (PGM - SP)

Inscrições de 28 de março a 18 de abril pelo site: https://bit.ly/406lez0 . Concurso com 32 vagas (2 para pcd e 7 para candidatos negros) para procurador do município de São Paulo. Salário: R$ 10.402,37. Taxa: R$ 161,70.



PREFEITURA DE DOM PEDRITO (RS)

Inscrições até 18 de abril pelo site: https://bit.ly/42zuhtS . Concurso com 180 vagas (10% para pcd), além da formação de cadastro reserva, para arquiteto; assistente social (2); biólogo (1); cirurgião dentista - esf (1); contador (1); enfermeiro (1); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil; engenheiro elétrico; engenheiro mecânico; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo (3); médico (13); médico esf (1); médico veterinário; monitor de programas sociais; nutricionista; odontólogo (2); orientador educacional (1); procurador (2); professor aee - educador especial (3); professor municipal área ii - educação física (3); professor municipal área ii - geografia; professor municipal área ii - história (2); professor municipal área ii - língua espanhola (2); profissional de educação física (1); psicólogo (1); supervisor escolar (2); terapeuta ocupacional; topógrafo (1); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (2); técnico em edificação; técnico em enfermagem (1); técnico em informática; técnico em mecânica (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico em topografia; agente de cadastramento em programas sociais (2); agente de combate a endemias (6); agente comunitário de saúde - esf (7); auxiliar de administração (22); auxiliar de inspeção (1); auxiliar de serviços bucais (2); educador/cuidador de abrigo (2); fiscal ambiental; fiscal de obras e posturas (2); fiscal de tributos; monitor em educação (14); orientador social; professor de educação infantil (5); secretário de escola (1); tesoureiro; auxiliar de serviços de saúde; auxiliar de serviços médicos; cozinheiro (a) (8); mecânico de máquinas pesadas (1); monitor de instrumentos (violão) (1); motorista de ambulância (3); motorista de veículos leves (3); motorista de veículos pesados (10); operador de máquinas leves (15); operador de máquinas pesadas (3); e operário (22). Salário: entre R$ 1.100 e R$ 12.511. Taxa: entre R$ 80 e R$ 175.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PM - MG)

Inscrições até 19 de abril pelo site: https://bit.ly/3ZRqFSz . Concurso com 169 vagas para curso de formação de soldados do quadro de praças especialistas da pm, bem como no quadro de oficiais de saúde em auxiliar de saúde - técnico em enfermagem (57); técnico em farmácia (5); técnico em saúde bucal (8); técnico em prótese dentária (2) e técnico em radiologia (2); e técnico laboratorial (6); auxiliar de comunicações (15); armeiro (9); auxiliar de motomecanização de viaturas (5); e médico nas especialidades de patologia clínica (1); otorrinolaringologia (1); ortopedia - pé (1); ortopedia - ombro (1); geriatria (1); cirurgia pediátrica (1); cirurgia vascular (1); mastologia (2); neurocirurgia (2); dermatologia (2); clínica médica (3); médico clínico (11); psicólogo (18); cirurgião dentista - disfunção temporomandibular e dor orofacial (1); cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial (1); periodontia (1) e ortodontia (1); veterinário (1); enfermeiro (5); fisioterapeuta (3; e farmacêutico (2). Salário: entre R$ 4.360,83 e R$ 11.037,14. Taxa: entre R$ 101 e R$ 220.



PREFEITURA DE ARAPOTI (PR)

Inscrições até 19 de abril pelo site: https://bit.ly/408OIvK . Concurso com 117 vagas (9 para pcd e 9 para ppp) para agente comunitário de saúde (4); agente de defesa civil (1); agente de fiscalização (1); agente de recepção (10); auxiliar de secretaria (9); inspetor de escola (7); monitor de apoio em transporte escolar (7); operador de máquina (2); auxiliar de farmácia (1); entrevistador social (2); oficial administrativo (10); professor (20); prof. educação infantil (18); técnico em informática (1); advogado (1); analista de sistemas e suporte (1); arquiteto (1); assistente social (4); dentista (1); farmacêutico bioquímico (1); fiscal de tributos (1); médico (1); médico veterinário (1); nutricionista (2); oficial administrativo (1); prof. bacharelado educação física (2); prof. educação física (4); psicólogo (1); psicopedagogo (1); e terapeuta ocupacional (1). Salário: entre R$ 1.602,12 e R$ 18.278,37. Taxa: entre R$ 60 e R$ 130.



PREFEITURA DE CASEIROS (RS)

Inscrições até 19 de abril pelo site: https://bit.ly/40u3Jst . Concurso com 52 vagas, além da formação de cadastro reserva, para agente comunitário de saúde (2); agente de combate a endemias (1); arquiteto (1); assistente administrativo (8); assistente social (1); atendente de educação infantil (1); auxiliar de administração (2); auxiliar de farmácia (1); carpinteiro (1); eletricista (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); fiscal ambiental e sanitário (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); inspetor tributário (1); mecânico (1); médico (1); médico pediatra (1); monitor de escola (2); motorista (4); operador de informática (1); operador de máquinas (5); professor de atendimento educacional especializado (1); professor com formação em psicopedagogia ou neuropsicopedagogia (1); professor de ciências (1); professor de educação artística (1); professor de educação infantil (1); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de séries iniciais (1); técnico agrícola (1); técnico em enfermagem (1); tesoureiro (1); visitador (1); controlador interno; odontólogo; e psicólogo. Salário: entre R$ 1.517,98 e R$ 10.206,36. Taxa: entre R$ 60 e R$ 120.

PREFEITURA DE TAIÓ (SC)

Inscrições até 19 de abril pelo site: https://bit.ly/3JSCJNz . Concurso com 164 vagas (2 para pcd), além da formação de cadastro reserva, para agente de apoio e manutenção (4); agente de serviços gerais (25); agente de serviços gerais i (9); agente em vigilância ambiental (1); agente profissional (4); agente profissional i (4); agente profissional ii (1); agente técnico i (1); analista administrativo (5); auxiliar de dentista (3); auxiliar de serviços (4); auxiliar de turma (8); auxiliar de turma (9); educador social (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos (2); fiscal de vigilância sanitária (1); fisioterapeuta (1); mediador em tecnologia de informática (1); médico clínico (3); museólogo (1); oficial de nível médio i (1); operador de equipamento - motorista (2); operador de equipamento - operador de máquinas (9); professor, nível 2 - arte (1); professor, nível 2 - ciências (2); professor, nível 2 - educação física (1); professor, nível 2 - educação infantil e séries iniciais (39); professor, nível 2 - ensino religioso (2); professor, nível 2 - geografia (1); professor, nível 2 - história (1); professor, nível 2 - língua estrangeira (2); professor, nível 2 - matemática (2); secretário de escola (1); técnico em enfermagem (4); turismólogo (1); zelador de escola (4); assistente social; contador; e orientador educacional. Salário: entre R$1.114 e R$20.188,88. Taxa: entre R$ 60 e R$ 120.



PREFEITURA DE ITUTINGA (MG)

Inscrições até 24 de abril pelo site: https://bit.ly/3Wm4iSE . Concurso com 58 vagas (sendo uma para PCD) para agente comunitário de saúde (2); agente de administração (1); agente de endemias (2); agente de serviços educacionais (4); agente de vigilância sanitária (1); assistente social (2); auxiliar de desenvolvimento infantil (1); auxiliar de saúde bucal (1); auxiliar de serviços gerais - saneamento (1); auxiliar de serviços gerais - serviços operacionais (1); auxiliar de serviços gerais - varrição e limpeza pública (1); cirurgião dentista (1); enfermeiro (1); especialista em educação básica (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); guarda patrimonial (2); médico cardiologista (1); médico clínico geral (2); médico ginecologista (1); médico medicina da família (1); médico pediatra (1); monitor cultural (1); monitor de creche (2); motorista (2); nutricionista (1); operador de máquinas pesadas (2); orientador social (1); pedreiro (1); professor de educação física (1); professor de educação física - bacharelado (1); professor de língua portuguesa (1); professor de música (1); professor educação municipal 25 horas (8); professor educação municipal 40 horas (1); psicólogo 30 horas (1); técnico de enfermagem (3) e tratorista (1). Salário: entre R$ 1.302 e R$ 11.875,24. Taxa: entre R$ 70 e R$ 250.



PREFEITURA DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO (PR)

Inscrições até 24 de abril pelo site: https://bit.ly/4067TXn . Concurso com 30 vagas para coletor de lixo (2); mecânico (diesel e gasolina) (1); operador de máquinas (1); pintor (1); tratorista agrícola (1); agente patrimonial (1); motorista (2); agente comunitário de saúde (2); recepcionista atendente (1); técnico em enfermagem (4); técnico em radiologia (1); analista de sistemas (1); assistente administrativo (1); berçarista (2); cirurgião dentista ii (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral ii (1); nutricionista (1); professor (2); professor / pedagogo (1). Salário: entre R$ 1.302 e R$ 7.317,06. Taxa: entre R$ 40 e R$ 100.



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE (SP)

Inscrições até 24 de abril pelo site: https://bit.ly/3TDaAO3 . Concurso com 21 vagas, além da formação de cadastro reserva, para ajudante de serviços gerais (1); encanador oficial (1); operador de estação elevatória (1); tratorista (1); agente administrativo (3); agente fiscal (1); comprador (1); fiscal de obras e serviços de engenharia (1); mecânico de veículos pesados (1); motorista "e" (1); operador de eta/ete (1); operador de geofone (1); operador de máquina "e" (1); operador de telemarketing (1); técnico de laboratório (1); técnico em logística (1); técnico em tecnologia da informação (1); controlador interno (1); e engenheiro eletrônico (1). Salário: entre R$1.492,92 e R$8.711,88. Taxa: entre R$ 35 e R$ 70.



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO ACRE (SEE ACRE)

Inscrições até 24 de abril pelo site https://bityli.com/duvSh5 . Concurso com 4.466 vagas para professor pns-p2 – arte; professor pns-p2 – biologia/ciências; professor pns-p2 – educação física; professor pns-p2 – filosofia; professor pns-p2 – física; professor pns-p2 – geografia; professor pns-p2 – história; professor pns-p2 – língua espanhola; professor pns-p2 – língua inglesa; professor pns-p2 – língua portuguesa; professor pns-p2 – matemática; professor pns-p2 – química; professor pns-p2 – sociologia; professor pns-p2 – linguagens; professor pns-p2 – ciências humanas; professor pns-p2 – ciências da natureza, matemática e suas tecnologias; professor pns-p2 – pedagogia ou normal superior - anos iniciais (1º ao 5º ano); professor pns-p2 – linguagens – (6º ao 9º ano e/ou ensino médio); professor pns-p2 – ciências humanas (6º ao 9º ano e/ou ensino médio); professor pns-p2 – ciências da natureza, matemática e suas tecnologias (6º ao 9º ano e/ou ensino médio); professor pns-p2 – educação física (6º ao 9º ano e/ou ensino médio) professor pns-p2 – educação de jovens e adultos - eja / prisional / socioeducativo; professor pns-p2 – linguagens; professor pns-p2 – língua inglesa; professor pns-p2 – língua espanhola; professor pns-p2 – ciências humanas; professor pns-p2 – matemática e física; professor pns-p2 – ciências da natureza; professor pns-p2 – educação física; professor pns-p2 – eja i (1º segmento), ensino fundamental e ensino médio; professor p1 - mediador; professor pns-p2 - atendimento educacional especializado – aee; professor pns-p2 - libras; professor pns-p2 - tradutor intérprete de libras; professor pns-p2 - brailista; professor pns-p2 – língua inglesa; professor pns-p2 – língua espanhola; professor pns-p2 – língua francesa; professor pns-p2 - libras. Salário: entre R$ 1.139,81 e R$ 2.884,22. Taxa: entre R$ 60 e R$ 80.



PREFEITURA DE FAROL (PR)

Inscrições de 28 de março a 26 de abril pelo site: https://bit.ly/3FMjp2c . Concurso com 14 vagas (5% para pcd e 10% para afrodescendentes), além da formação de cadastro reserva, para agente de combate a endemias; agente de vigilância sanitária; assistente administrativo; contador; coveiro; cozinheiro; eletricista predial (1); enfermeiro (1); engenheiro civil; farmacêutico; fiscal municipal; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); inseminador artificial; instrutor de inglês; lavador/lubrificador; médico (1); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); médico veterinário; motorista (1); nutricionista (1); odontólogo; operador de máquinas pesadas ii (1); pedreiro (1); professor; psicólogo (1); servente geral (1) e técnico de enfermagem (1). Salário: entre R$ 1.270,18 e R$ 12.670,25. Taxa: entre R$ 50 e R$ 100.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (DPE - RS)

Inscrições até 1 de maio pelo site: https://bit.ly/3JhOICW . Concurso com 65 vagas (7 para pcd, 20 para negros, 2 para indígenas e 2 para transgêneros), além da formação de cadastro reserva, para analistas na área jurídica - processual (29), área de apoio especializado - contabilidade; área de apoio especializado - economia; área administrativa - administração; área de apoio especializado - arquitetura; área de apoio especializado - engenharia civil; área de apoio especializado - engenharia elétrica; área de apoio especializado - engenharia mecânica; área de apoio especializado- tecnologia da informação - banco de dados; área de apoio especializado - tecnologia da informação - desenvolvimento de sistemas; área de apoio especializado - tecnologia da informação - infraestrutura e redes; área de apoio especializado - tecnologia da informação - segurança da informação; área de apoio especializado - saúde - assistência social; área de apoio especializado - saúde - psicologia; área de apoio especializado - comunicação social; área de apoio especializado - farmácia; e técnico na área administrativa (36), apoio especializado - edificação; apoio especializado - logística; apoio especializado - segurança do trabalho; apoio especializado - programador; e apoio especializado - suporte de ti. Salário: entre R$ 4.091,90 e R$ 7.794,11. Taxa: entre R$ 90 e R$ 120.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJ - SP)

Inscrições de 27 de março a 5 de maio pelo site: https://bit.ly/40udrLa . Concurso com 60 vagas (6 para pcd e 12 para negros) para escrevente técnico judiciário. Salário: R$ 5.480,54. Taxa: R$ 81.



PREFEITURA DE MARCOS PARENTE (PI)

Inscrições até 27 de junho 2023 presencialmente na Sede da Prefeitura. Concurso com uma vaga para fisioterapeuta (1). Salário: R$ 2.233,79. Taxa: não há.



PREFEITURA DE MARCOS PARENTE (PI)

Inscrições até 22 de julho de 2023 presencialmente na Prefeitura Municipal. Concurso com quatro vagas para psicólogo (3) e assistência social (1). Salário: R$ 2.233,79. Taxa: não há.



PREFEITURA DE CANAVIEIRA (PI)

Inscrições até 21 de outubro de 2023 presencialmente na Prefeitura Municipal. Concurso com duas vagas para enfermeiro (1) e farmacêutico (1). Salário: entre R$ 1.500 e R$ 2.400. Taxa: não há.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE (UNICENTRO - PR)

Inscrições até 31 de março pelo site: https://bit.ly/3JAVsMf . Concurso com 89 vagas para professor colaborador em educação especial (1); educação motora (1); geografia física (1); geomática (1); anatomia veterinária (1); semiologia, clínica médica e cirúrgica de grandes animais (1); algoritmos e aplicações computacionais (1); programação linear e cálculo numérico (1); redes e sistemas operacionais e distribuídos (1); física geral (1); arte e ensino (2); comunicação/práticas midiáticas (1); filosofia (3); estudos latinos e língua portuguesa (1); libras (2); língua alemã (1); língua inglesa (1); prática de ensino e estágio supervisionado (3); psicologia (1); sociologia (1); ensino de língua inglesa e literaturas de língua inglesa (1); leitura e produção de texto (1); libras (2); língua alemã (1); literatura de língua portuguesa (1); cuidados de enfermagem (7); anestesiologia (1); cirurgia (3); clínica médica (7); medicina de comunidade (1); pediatria (3); psiquiatria (1); reumatologia (1); saúde mental (2); sistema cardiovascular (3); urologia (1); fundamentos da educação física (3); fonoaudiologia hospitalar (1); linguagem (1); saúde coletiva e fonoaudiologia (1); psicologia escolar e educacional (1); administração geral (5); contabilidade empresarial (2); teoria econômica (1); língua espanhola aplicada ao secretariado (1); fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social (1); administração financeira e custos (2); contabilidade geral (1); economia geral (1); introdução ao estudo do turismo (1); e surdez (7). Salário: entre R$ 1.023,02 e R$ 8.870,35. Taxa: R$ 108.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://bit.ly/3iQZNli . Concurso com cinco vagas para professor doutor no instituto de física no departamento de física aplicada, na área de "física experimental de nanomateriais" (1); departamento de física experimental, na área de "informação quântica experimental" (1); departamento de física geral, na área de "modelagem de resposta molecular a radiação eletromagnética" (1); departamento de física matemática, na área de "matéria escura experimental" (1); departamento de física dos materiais e mecânica, na área de "informática dos materiais" (1). Salário: R$13.357,25. Taxa: não informada.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF-RJ)

Inscrições até 5 de abril pelo site: https://bit.ly/3ZrBIRW . Concurso com 74 vagas para professor em clínica psicológica no contexto hospitalar - psicologia (1); administração em enfermagem - enfermagem (1); administração pública e políticas públicas - administração e ciências contábeis (1); análise e dimensionamento de estruturas - engenharia civil (1); anatomia humana - biomedicina (1); anatomia patológica humana - medicina (2); arquitetura de computadores ou engenharia de software ou métodos numéricos - ciência da computação (1); assistência farmacêutica - farmácia (1); biogeoquímica marinha - geoquímica (1); cardiologia / semiologia / TCS III - medicina (1); ciência e tecnologia de alimentos - farmácia (1); ciências sociais aplicadas / comunicação visual - arte e comunicação social (1); circuitos elétricos - engenharia elétrica (1); cirurgia geral - medicina (4); clínica e saúde mental - psicologia (1); clínica médica / semiologia / TCS III - medicina (1); dermatologia - medicina (1); doenças infecciosas e parasitárias / semiologia / TCS III - medicina (1); economia financeira - economia (1); empreendedorismo e inovação - administração e ciências contábeis (1); imunologia clínica - medicina (1); enfermagem médico-cirúrgica - enfermagem (1); epidemiologia - saúde coletiva (1); esportes e jogos de invasão 2 e pesquisas e práticas educativas - educação física (1); física experimental - física (1); fundamentos da enfermagem - enfermagem (1); geometria diferencial - matemática e estatística (1); geoquímica ambiental - geoquímica (1); geriatria / semiologia / TCS III - medicina (1); gestão de pessoas aplicada ao turismo e à hotelaria - turismo e hotelaria (1); gestão de projetos e processos - administração e ciências contábeis (1); gestão de risco - administração e ciências contábeis (1); gestão de unidades de informação - arte e comunicação social (1); ginecologia - medicina (2); hematologia / semiologia / TCS III - medicina (1); histologia / embriologia - biomedicina (1); implantologia oral - odontologia (1); língua e literatura latina - letras (1); micologia - biomedicina (1); nefrologia / semiologia / TCS III - medicina (1); neurologia / semiologia / TCS III - medicina (3); oclusão - odontologia (1); ortopedia - medicina (1); otorrinolaringologia - medicina (1); parasitologia clínica - medicina (1); patologia clínica / medicina laboratorial - medicina (1); patologia oral - medicina (1); pediatria - medicina (1); psicologia da educação - fundamentos pedagógicos (1); psicologia fenomenológico-existencial - psicologia (1); química da atmosfera - geoquímica (1); radiobiologia, radioecologia e biomodelagem aplicado à área médica e ambiental - biologia (1); radiologia e diagnósticos por imagem - medicina (1); termociências - engenharia mecânica (1); transportes - engenharia civil (1); urologia - medicina (1); biogeografia / ecologia - geografia (1); psicologia do trabalho e das organizações profissionais - psicologia (1); fonoaudiologia com ênfase em voz e motricidade orofacial - fonoaudiologia (1); ciência da computação - ciência e tecnologia (1); metodologias de pesquisa em arte e cultura - artes e estudos culturais (1); contabilidade societária e análise contábil, econômica e financeira de empresas - contabilidade (1); metodologia e técnicas da computação - engenharia industrial e metalúrgica (1); materiais cerâmicos - engenharia industrial e metalúrgica (1); materiais não metálicos / caracterização e processamento de polímeros - engenharia industrial e metalúrgica (1); métodos quantitativos aplicados e metodologia da pesquisa - administração (1) e química, ciências e libras - química (1). Salário: entre R$ 2.795,40 e R$ 9.616,19. Taxa: entre R$ 70 e R$ 245.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://bit.ly/3JiSWeK . Concurso com 46 vagas (3 para pcd) para professor em Manaus - AM: enfermagem (1); música (1); clínica odontológica infantil (1); neurociências e cognição (1); psicologia organizacional e do trabalho (1); educação / psicologia (1); farmácia (1); contabilidade avançada (1); contabilidade empresarial e contabilidade governamental (1); direito do trabalho, legislação social e trabalhista e direito digital (1); ciências sociais aplicadas (1); língua francesa, práticas de ensino, culturas e literaturas de expressão francesa (1); letras - língua e literatura inglesa (1); língua e literatura portuguesa - estudos literários (1); medicina (1); hematologia (1); cirurgia cardiovascular (1); cirurgia vascular (1); cirurgia de cabeça e pescoço (1); oftalmologia (1); mecânica dos sólidos/projeto de máquinas (1); engenharia civil / infraestrutura de transportes (1); micologia (1); farmacologia (1); química analítica e química geral (2); físico-química e química geral (1); probabilidade e estatística (1); matemática (2); engenharia de software (1); serviço social (2); sociologia (2); história da américa colonial (1); bioquímica/ farmacologia (1) e química geral e orgânica - produtos naturais (1); Itacoatiara - AM: administração (1) e farmácia (2); Parintins - AM: artes visuais (1) e serviço social (1); Humaitá - AM: estatística (1) e Coari - AM: saúde da criança (1) e cirurgia (1). Salário: entre R$ 2.236,31 e R$ 4.463,93. Taxa: entre R$90 e R$180.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ (UNESPAR)

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://bit.ly/3JFjBTm . Concurso com 140 vagas para professor em teoria macroeconômica (1); teoria econômica (1); serviço social e política social (1); turismo (1); ciência da computação análise de algoritmos e complexidade de computação (1); ciência da computação circuitos eletrônicos (1); ciência da computação engenharia de software (1); ciência da computação linguagem de programação (1); ciência da computação sistema de informação (1); administração da produção (2); administração financeira (1); mercadologia (1); administração de recursos humanos (1); línguas estrangeiras espanhol (1); fundamentos do secretariado executivo (1); psicologia do trabalho e organizacional (1); filosofia (1); educação/fundamentos da educação (1); atendimento educacional especializado (aee) (1); letras/línguas estrangeiras modernas (1); educação matemática (1); linguística/linguística aplicada (1); letras/literaturas estrangeiras modernas (1); linguística e metodologia do ensino de língua portuguesa (1); literatura em línguas vernáculas (1); libras (1); letras português secretariado (1); ciências contábeis (2); direito penal (1); direito processual penal (1); direito constitucional (1); métodos e técnicas de ensino (1); administração geral (2); educação matemática (1); educação (1); gerência do projeto e do produto (1); planejamento, projeto e controle de sistemas de produção (1); avaliação de projetos (1); turismo (1); letras/língua inglesa e prática de ensino de língua inglesa (1); turismo (3); letras/língua portuguesa e estágio curricular supervisionado (1); libras (1); psicologia da educação e psicologia do trabalho (1); geografia humana (1); teoria econômica (1); estágio supervisionado (1); museologia (1); piano popular/prática de repertório/música em conjunto (1); instrumento tuba/eufônio (1); violoncelo/música de câmara (1); canto/belting/popular brasileiro/técnica vocal (2); língua brasileira de sinais (1); prática de música em conjunto e análise música (1); atendimento educacional especializado (aee) (1); pesquisa nas artes do cinema e do audiovisual / curadoria em cinema e audiovisual (1); percepção musical, rítmica e percussão (1); musicoterapia: teorias, técnicas, procedimentos e orientação (1); educação musical (1); processo de criação em artes cênicas (1); laboratório de direção (1); cenografia e design cênico (1); psicologia, educação e artes (1); corpo, movimento e criação em dança (3); criação, ensino e aprendizagem em dança (2); desenvolvimento e aprendizagem do movimento na dança (4); filosofia (1); didática (1); gravura (1); prática de ensino (2); matemática (1); atendimento educacional especializado (aee) (1); fundamentos da educação (1); biologia geral (1); : língua inglesa (1); linguística aplicada (1); história (1); história moderna (1); ciências contábeis (1); engenharia do produto (1); metodologia de pesquisa em administração (1); direito empresarial (1); administração de recursos materiais e patrimoniais (1); empreendedorismo (1); teoria da literatura e literaturas de língua portuguesa (1); língua portuguesa e linguística (1); atendimento educacional especializado (aee) (1); língua inglesa e ensino de língua inglesa (1); história moderna e contemporânea (1); biologia geral (1); pedagogia (1); biologia geral ou botânica (1); agronomia (1); físico-química (1); turismo (2); geografia (1); sociologia (1); administração (1); contabilidade (1); fundamentos do serviço social (1); contabilidade (1); administração (1); engenharia industrial (1); informática (1); letras (1); matemática (1); tópicos específicos de educação (1); metodologias e práticas de ensino (1); ensino de geografia (1); geografia física (2); geografia humana (3); filosofia do direito (1); língua portuguesa e linguística (1); língua espanhola e literaturas de língua espanhola (1); libras (1); língua inglesa (1); literaturas (1); matemática (1); história do brasil (2); ensino de história (1); e química (2). Salário: entre R$ 852,52 e R$ 8.870,35. Taxa: R$ 120.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (PR)

Inscrições de 29 de março a 12 de abril pelo site: https://bit.ly/3JEkIRJ . Concurso com 14 vagas para professores de educação física com ênfase na saúde (1); esportes coletivos (1); esportes individuais (1); estudos do tempo livre, lazer, jogo e recreação (1); didático-pedagógico em educação física (1); ginástica, manifestações rítimicas e dançantes (1); lutas (1); treinamento e aspectos motores do movimento humano (1); cuidado de enfermagem ao individuo adulto e ao idoso (1); enfermagem em centro cirúrgico (1); enfermagem em saúde mental ii (1); saúde da comunidade ii (1); e terapêutica farmacológica (2). Salário: entre R$ 1.705,04 e R$ 8.870,35. Taxa: R$ 192.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ (UEAP)

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://bit.ly/40d4aXT . Concurso com 85 vagas (2 para pcd e 13 para negros) para assistente administrativo (18); técnico agrícola (3); técnico em aquicultura e pesca - laboratório (2); técnico em meio ambiente - laboratório (1); técnico em química - laboratório (1); técnico em segurança do trabalho (1), técnico de tecnologia de informação (3); analista em planejamento; orçamento e finanças (5); analista em comunicação (6); analista jurídico (2); biblioteconomista (3); analista em infraestrutura (3); analista de apoio pedagógico (16); médico (1); enfermeiro (2); nutricionista (1); fisioterapeuta (1); psicólogo (3); assistente social (3); sociólogo (1); analista em física (1); analista em engenharia de alimentos (1); analista em química, química industrial ou engenharia química (1); analista em engenharia de pesca (1); analista em biologia (1); analista em engenharia florestal (1); e engenheiro agrônomo (3). Salário: entre R$ 3.353,05 e R$ 5.299,35. Taxa: entre R$ 80 e R$ 120.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)

Inscrições até 22 de abril pelo site: https://bit.ly/2TX730h . Concurso com três vagas para professor doutor em química (1); língua inglesa (1) e educação inclusiva (1). Salário: R$9.616,18. Taxa: R$ 180.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (UNIVESP)

Inscrições até 23 de abril pelo site: https://bit.ly/41MH63Q . Concurso com 14 vagas para educação com foco em educação especial (1); gestão estratégica (1); engenharia da sustentabilidade (1); engenharia de operação e processos de produção (1); gestão de pessoas e relações de trabalho (1); inovação, tecnologia e empreendedorismo (1); arquitetura de computadores e sistemas operacionais (1); redes de computadores e sistemas distribuídos (1); ciência de dados (1); engenharia de computação (1); fundamentos da educação (1); didática (1); matemática (1) e educação matemática (1). Salário: R$ 11.701,95. Taxa: não informada.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (PI)

Inscrições até 8 de maio pelo site: https://bit.ly/3ySvH5h . Concurso com 22 vagas (1 para pcd e 2 para candidatos negros) para Teresina: engenheiro de segurança do trabalho (1); assistente em administração (10); técnico laboratório: química (1); técnico em enfermagem (1); Bom Jesus: médico-veterinário / clínica médica e cirúrgica de cães e gatos (1); médico-veterinário / diagnóstico por imagem (1); médico-veterinário / clínica médica e cirúrgica de grandes animais (1); assistente em administração (3); técnico de laboratório: química (1); Picos: técnico de laboratório: análises clínicas (1); e técnico de laboratório: biologia (1). Salário: entre R$ 2.446,96 e R$ 8.361,33. Taxa: entre R$ 100 e R$ 120.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA)

Inscrições até 26 de março pelo site: https://bit.ly/3yrMPi2 . Concurso com seis vagas para língua portuguesa; informática (1); engenharia elétrica/eletrônica/eletrotécnica (2); enfermagem; professor para atendimento educacional especializado; sociologia (1); língua inglesa (1); física (1); e química. Salário: entre R$ 2.236,32 e R$ 3.600,48. Taxa: não informada.



INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO (IFMT)

Inscrições até 31 de março pelo site: https://bit.ly/3n02XF1 . Concurso com 19 vagas (1 para negros e 3 para pcd) para Campus de Alta Floresta: pedagogo (1); assistente de alunos (2); Campus de Confresa: bibliotecário documentarista (1); técnico em tecnologia da Informação (2); assistente de alunos (1); Campus Avançado de Diamantino: técnico de laboratório - informática (1); Campus de Pontes e Lacerda: técnico de laboratório - informática (1); Campus Primavera do Leste: técnico de laboratório - mecânica (1); Reitoria: analista de tecnologia da informação (1); engenheiro civil (1); médico - medicina do trabalho (1); médico - psiquiatria (1); Campus Avançado do Guarantã do Norte: técnico em Agropecuária (1); Campus Juína: técnico em agropecuária (1); técnico em Contabilidade (1); Campus de Sorriso: técnico em agropecuária (1); técnico de laboratório - informática (1). Salário: entre R$ 1.945,07 e R$ 4.638,66. Taxa: entre R$ 140 e R$ 160.



INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IFUSP)

Inscrições até 3 de abril pelo site: https://bit.ly/3x42weB . Concurso com cinco vagas para professor doutor no departamento de física aplicada, na área de "física experimental de nanomateriais" (1); departamento de física experimental, na área de "informação quântica experimental" (1); departamento de física geral, na área de "modelagem de resposta molecular a radiação eletromagnética" (1); departamento de física matemática, na área de "matéria escura experimental" (1) e no departamento de física dos materiais e mecânica, na área de "informática dos materiais" (1). Salário: R$ 13.357,25. Taxa: não informada.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO (IFRJ)

Inscrições até 9 de abril pelo site https://bit.ly/3IwkDQK . Concurso com 11 vagas para técnico de laboratório/química; técnico de laboratório/informática; bibliotecário documentalista; engenheiro/área mecânica; médico/área: clínica geral, na Região dos Lagos, Metropolitana, Sul-Fluminense e Baixada Fluminense. Salário: entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66. Taxa: entre R$ 130 e R$ 190.



INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA (RS)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3YWvDfn . Concurso com 14 vagas (1 para pcd) para assistente de alunos (1); técnico de laboratório - eletromecânica (1); técnico de laboratório - informática (1); técnico de tecnologia da informação (4); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (2); contador (1); médico-área (2); e pedagogo-área (1). Salário: entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66. Taxa: entre R$ 60 e R$100.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ (IFPA)

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://bit.ly/3Z1rrLi. Concurso com 38 vagas para assistente de alunos (1); técnico de laboratório/ciências (8); técnico de laboratório/informática (1); técnico em contabilidade (5); técnico em enfermagem (1); técnico de tecnologia da informação (5); administrador (8); analista de tecnologia da informação (3); contador (2); estatístico (1); médico-área (1); e tecnólogo em gestão financeira (2). Salário: entre R$ 1.945.07 e R$ 4.180,66. Taxa: entre R$ 60 e R$ 100.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 12 de abril pelo site: https://bit.ly/3nbbFQP . Concurso com 54 vagas (11 para pretos e pardos e 3 para pcd) para professor substituto em Araraquara: matemática (1); Avaré: administração (1); direito (1); geografia (1); letras: português/espanhol (1); letras: português/inglês (1); pedagogia (1); Birigui: eletrônica (1); Bragança Paulista: letras: português/libras (1); Campinas: eletrônica (2); informática II (1); Campos do Jordão: educação física (1); pedagogia (1); Cubatão: história (1); letras: português (1); matemática (1); Guarulhos: educação física (1); produção industrial (1); Hortolândia: biologia (1); informática I (2); Itapetininga: indústria (1); informática II (1); Ilha Solteira: Arquitetura (1); Jacareí: Pedagogia (1); Matão: Matemática (1); Piracicaba: informática II (1); Pirituba: informática II (1); Presidente Epitácio: engenharia civil (1); informática II (1); Registro: educação física (1); matemática (1); Salto: informática IV (1); letras português e espanhol (1); São José do Rio Preto: letras: português e inglês (1); São Paulo: engenharia civil (1); física (1); gestão de turismo (1); informática III (1); mecânica IV (2); São Roque: educação física (1); matemática (1); artes (1); Sertãozinho: química (1); Sorocaba: artes (1); eletroeletrônica/mecatrônica (3); Suzano: letras: português e espanhol (1); Tupã: eletrônica (1); Votuporanga: educação especial (1); e pedagogia (1). Salário: entre R$2.236,32 e R$3.130,85. Taxa: R$ 60.