Confira lista com 131 concursos abertos e 23.199 vagas em todo o país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 130 concursos e 23.199 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há 3 concursos abertos com 473 vagas. Para o Centro-Oeste, há 21 seleções abertas com 1.129 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, há 11 concursos com 392 postos vagos. Entre os nacionais, são nove certames abertos para 8.180 oportunidades. Há ainda 14 seleções para concursos estaduais com 7.566 vagas. Já para os municipais, há 49 concursos e 3.926 vagas. Nas universidades federais, são 17 processos seletivos e 1.013 oportunidades. Nos institutos federais há sete certames abertos com 520 vagas.

DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DE LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Inscrições até 13 de julho pelo e-mail: selecaoeev@esporte.df.gov.br . Concurso com 250 vagas e formação de cadastro reserva para educador esportivo. Salário: não informado. Taxa: R$ 37.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://bit.ly/3r7fBEm . Concurso com 200 vagas e formação de cadastro reserva para técnico em enfermagem. Salário: até R$1.735. Taxa: R$ 65.

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF)

Inscrições até 12 de julho pelo site: https://bit.ly/3prAhq5. O concurso oferece 23 vagas para Capelão Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana (1);Psiquiatria (3); Ortopedia (4); Otorrinolaringologia (1); Cardiologia (1); Oftalmologia Retina (1); Oftalmologia Catarata (1); Ginecologia (1); Hematologia (1); Angiologia (1); Oncologia Clínica (1); Prótese Dentária (1); Disfunção Temporomandibular de Dor Orofacial (1); Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial (1); Periodontia (1); Odontologia para Pacientes Especiais (1); Cirurgião Dentista (1); Animais de Grande Porte - Saúde Veterinária (1). Salário entre: R$9.623 a R$11.435. Taxa: R$135.

NACIONAIS

AERONÁUTICA DO BRASIL

Inscrições de 10 a 28 de julho pelo site https://bit.ly/3COoYLG . Concurso com 225 vagas para as áreas de: comunicações (24); mecânica de aeronaves (30); material bélico (9); fotointeligência (8); eletricidade e instrumentos (6); estrutura e pintura (10); meteorologia (18); suprimento técnico (14); informações aeronáuticas (12); eletromecânica (12); guarda e segurança (20); bombeiro (5); cartografia (2); desenho (3); metalurgia (2); controle de tráfego aéreo (50). Sálario: não informado. Taxa de inscrição: R$ 80.

EXÉRCITO BRASILEIRO

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://bit.ly/3PyJjMI . Concurso com 27 vagas para engenheiro de computação (7); engenheiro de comunicações (1); engenheiro eletrônico (1); engenheiro eletricista (3); engenheiro de fortificação e construção (engenharia civil) (9); engenheiro de materiais (1); engenheiro mecânico (2); engenheiro químico (1); engenheiro de produção (1); engenheiro aeronáutico (1); Salário: não especificado. Taxa: R$ 150.

AERONÁUTICA DO BRASIL

Inscrições até 13 de julho pelo site: https://shre.ink/9kYh . Concurso com vagas indefinidas para profissionais nas áreas de: anestesiologia, anatomia patológica, cancerologia clínica, cardiologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, dermatologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, hematologia, infectologia, medicina intensiva, mastologia, medicina de família e comunidade, medicina do trabalho, neurocirurgia, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, radiologia e urologia. Salário: não especificado. Taxa: não informado.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

Inscrições até dia 19 de julho pelo site: https://concursos.ibfc.org.br/ . Concurso com 7.548 vagas para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento (6.742) e supervisor de coleta e qualidade (806). Salário: de R$ 3.100 até R$ 2.045,50. Taxa: R$ 42,20.

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ECFCEX)

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://bit.ly/3HPt1dq . Concurso com 162 vagas para matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde em 2024 para as seguintes funções: anestesiologia (5); cancerologia/oncologia (5); cardiologia (5); cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (2); cirurgia de cabeça e pescoço (3); cirurgia geral (5); cirurgia pediátrica (1); cirurgia torácica (2); cirurgia vascular (2); clínica médica (4); endoscopia digestiva (3); ginecologia e obstetrícia (5); hematologia e hemoterapia (3); mastologia (1); medicina da família (6); medicina intensiva (5); nefrologia (3); neonatologia (2); neurologia (4); oftalmologia (3); ortopedia e traumatologia (6); ortopedia e traumatologia (cirurgia de joelho) (2); ortopedia e traumatologia (cirurgia de ombro) (2); otorrinolaringologia (2); patologia (2); pediatria (7); pneumologia (2); proctologia (3); psiquiatria (5); radiologia (3); sem especialidade (46); urologia (3). Curso de formação de oficiais farmacêuticos (5): farmácia (5). Curso de formação de oficiais dentistas (5): cirurgia e traumatologia buco-máxilo-facial (3); endodontia (2). Salário: não informado, Taxa: R$150.

EXÉRCITO BRASILEIRO

Inscrições até dia 2 de agosto pelo site: https://bit.ly/3PyJjMI . Concurso com 35 vagas para administração (1); ciências contábeis (3); direito (8); enfermagem (6); estatística (1); informática (3); magistério biologia (1); magistério espanhol (1); magistério física (1); magistério inglês (1);magistério matemática (2); magistério português (2); magistério química (1); psicologia (1); padre católico romano (2); pastor evangélico (1). Salário: não especificado. Taxa: R$ 150.

CENTRO-OESTE

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU- GO)

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://www.quadrix.org.br/ . O concurso oferece duas vagas e formação de cadastro reserva para assistente de fiscalização (1); assistente técnico - administrativo; analista administrativo; analista fiscal; analista técnico (1). Salário: entre R$2.222 a R$7.461. Taxa: R$55 a R$80.

PREFEITURA DE GOUVELANDIA

Inscrições até 10 de julho presencialmente na Av. Setinópolis, nº 359, Centro, no Prédio da Prefeitura Municipal, no setor de protocolo. Concurso com três vagas para o cargo de motorista. Salário: R$ 1.948,49. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE ITABERAÍ

Inscrições de 10 até 12 de julho presencialmente na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na rua Capitão Caldas, esquina com a rua Ministro Guimarães Natal, Qd. 09, Lt. 01, centro. Concurso com 17 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de assistente social (7), psicólogo (2), orientador social (1), entrevistador/digitador (3) e motorista (4). Salário: entre R$ 1.439,76 a R$ 3.239,32. Taxa: não informada.

MINISTÉRIO PÚBLICO - GOIÁS

Inscrições até 11 de julho pelo site: https://mpgo.mp.br/portal . O concurso oferece três vagas para secretário auxiliar. Salário: R$ 3.910,20. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE PIRENÓPOLIS - GO

Inscrições até dia 25 de julho pelo site: https://shre.ink/9kYe . Concurso com 88 vagas para administrativo educacional ii - técnico em alimentação educacional - setor 01 (4); administrativo educacional ii - técnico em alimentação educacional - setor 02 (1); administrativo educacional ii - técnico em alimentação educacional - setor 03 (1); administrativo educacional iii - educação infantil - setor 01 (37); administrativo educacional iii - educação infantil - setor 02 (4); administrativo educacional iii - educação infantil - setor 03 (5); administrativo educacional iii - técnico em administração escolar - setor 01 (8); administrativo educacional iii - técnico em administração escolar - setor 02 (3); administrativo educacional iii - técnico em administração escolar - setor 03 (2); professor p-iii - setor 01 (105); professor p-iii - setor 02 (9); professor p-iii - setor 03 (9). Salário: de R$ 1.452 a R$ 3.148,80. Taxa: não informada.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - GO

Inscrições a 12 de julho pelo site: https://shre.ink/9kYB . Concurso com 6 vagas para formados em medicina. Salário: R$ 9.973,12. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE MATUPÁ

Inscrições até 12 de julho presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação e Desporto e/ou Escola Municipal Santo Antônio. Concurso com oitos vagas, além de cadastro reserva, para as áreas de: auxiliar de serviços gerais; nutrição escolar; manutenção e limpeza (1); monitor de aluno; assistente social educacional (1); cirurgião dentista (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); professor de pedagogia/séries iniciais (1); professor de educação física (1); professor de português - habilitado em inglês (1). Salário: de R$ 1.375 a R$ 4.956,75. Sem taxa de inscrição.

IF GOIANO - INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Inscrições de 11 de julho a 10 de agosto pelo site: https://shre.ink/9k4T . Concurso com 22 vagas para analista de tecnologia da informação (1); assistente em administração (4); biólogo (1); contador (1); médico (1); odontólogo (1); psicólogo/área: clínica (1); técnico de laboratório nas áreas de: biologia (1), eletrotécnica (1), informática (2) e química (2); técnico de tecnologia da informação (2); técnico em agropecuária (2) e tecnólogo na área de gestão pública (2). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: e R$ 120 a R$ 140.

PREFEITURA DE MINEIROS

Inscrições até dia 13 de julho no endereço na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Avenida Ino Rezende, Qd. 01 A, Lt. 01 A, Res. Michelangelo, Mineiros - GO, Paço Municipal II - Ipê Shopping. Concurso com 10 vagas para cuidador (4); auxiliar de cuidador (4); e professor de educação física (2). Salário não informado. Taxa não informada.

PREFEITURA DE NOVA ALVORADA DO SUL

Inscrições até 14 de julho pelo site: https://www.ippec.org.br/ . Concurso com 86 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de agente administrativo (3); motorista (4); operador de máquina (7); tratorista (7); operador de máquina motoniveladora (1); operador de máquina pá carregadeira (1); operador de máquina retroescavadeira (1); agente de combate a endemias (1); instrutor de informática (1); fiscal de tributos (1); assistente de administração (7); técnico em radiologia (1); técnico em enfermagem (7); fiscal de postura (1); monitor de ensino (23); procurador do município (1); contador (1); farmacêutico (2); bioquímico/biomédico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico esf (3); cirurgião dentista (2); enfermeiro (2); psicólogo (2); nutricionista (1); assistente social (2); engenheiro civil (1); médico veterinário. Salário: de R$ 1.427,82 a R$ 12.000. Taxa: de R$ 50 a R$ 120.

PREFEITURA DE PARNAÍBA

Inscrições até 14 de julho pelo site: https://www.ippec.org.br/ . Concurso com uma vaga para o cargo de terapeuta ocupacional. Salário: R$ 3.400,26. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA, C MARA E FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ADRENALINA

Inscrições até 13 de julho pelo site: https://concurso.fapec.org/ . Concurso com 181 vagas para os cargos de assessor jurídico; assistente social; biomédico (2); contador; controlador interno (1); enfermeiro (3); farmacêutico/bioquímico (7); fisioterapeuta (8); fisioterapeuta (terapia intensiva) (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); odontólogo (hospitalar) (1); psicólogo (1); auxiliar administrativo (4); auxiliar de farmácia; recepcionista (3); técnico em enfermagem (106); técnico em informática (3); técnico em segurança do trabalho (2); auxiliar de copa (1); auxiliar de cozinha; auxiliar de limpeza (13); auxiliar de lavanderia / rouparia (11); copeiro (4); costureira; cozinheiro (2); assistente de administração; controlador interno (1); contador (1); agente administrativo; auxiliar administrativo; guarda; técnico em contabilidade; administrador; analista de controle interno; arquiteto; arquivista; assistente social; auditor de tributos municipais; auditor - enfermeiro; auditor - odontólogo; biólogo; biomédico; contador; educador social; educador social (profissional de educação física); enfermeiro; engenheiro agrônomo; engenheiro civil; engenheiro elétrico; farmacêutico / bioquímico; fiscal do meio ambiente; fiscal de obras; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; instrutor profissionalizante (música); gestor de dados; médico - auditor; médico - esf (clinico geral); médico especialista (angiologia); médico especialista (cardiologia); médico especialista (dermatologia); médico especialista (endocrinologia); médico especialista (gastroenterologia); médico especialista (ginecologia e obstetrícia); médico especialista (neurologia); médico especialista (neuro-pediatra); médico especialista (oftalmologia); médico especialista (ortopedia); médico especialista (otorrinolaringologia); médico especialista (pediatria); médico especialista (radiologia); médico especialista (urologia); médico especialista (medicina do trabalho); médico veterinário; nutricionista; odontólogo; odontólogo (buco maxilo facial); odontólogo especialista (endodontia); odontólogo especialista (pacientes necessidades especiais); odontólogo especialista (periodontia); odontólogo especialista (prótese); ouvidor do munícipio; pedagogo; pedagogo do trânsito; procurador municipal; profissional de artes cênicas; psicólogo; terapeuta ocupacional; turismólogo; zootecnista; professor 1ª à 5ª série; professor 1ª à 9ª série- língua portuguesa; professor 1ª à 9ª série - artes; professor 1ª à 9ª série - educação física; professor 1ª à 9ª série - inglês; professor educação infantil; professor de libras; profissional de educação física (instrução de dança); instrutor usuário de libras; intérprete de libras; assistente de ações sociais; agente comunitário de saúde agente de endemias; agente de inspeção e vigilância sanitária; agente de proteção da aviação civil; almoxarife; assistente de educação infantil; assistente de serviços educacionais; auxiliar de consultório dentário; auxiliar de laboratório; auxiliar de veterinário; fiscal de posturas municipais (1); fiscal de trânsito; fiscal de relações de consumo; fiscal de tributos municipais; instrutor profissionalizante de informática; monitor transporte escolar; técnico de ações sociais; técnico de análises clinicas; técnico de cultura; técnico de enfermagem (2); técnico de higiene dental; técnico de laboratório; técnico de serviços organizacionais; técnico de tecnologia da informação (1); técnico em radiologia; técnico em segurança do trabalho; agente auxiliar de creche; agente de conservação e limpeza; agente de merenda; motorista de ambulância; motorista de ônibus; motorista de veículos leve; motorista de veículos pesado; operador de equipamento pesado (moto niveladora); operador de equipamento pesado (pá carregadeira); operador de equipamento pesado (retroescavadeira); operador de equipamento pesado (trator de esteira); operador de equipamento pesado (trator de pneu); operador de equipamento pesado (escavadeira hidráulica); operador de equipamento pesado (mini carregadeira); pedreiro; recepcionista; telefonista; auxiliar de serviços básicos- trabalhador braçal; auxiliar de serviços básicos; copeiro; coveiro; eletricista predial; eletricista veicular; gari; lavador de veículos; lubrificador; mecânico; pintor; vigia. Salário: R$ 1.435,02 a R$ 18.948,41. Taxa de inscrição: R$ 90 a R$ 130.

PREFEITURA DE ACORIZAL

Inscrições até dia 13 de julho pelo site: https://shre.ink/9k4L . Concurso com 82 vagas para os cargos de: assistente social (1); auxiliar administrativo (2); motorista (1); auxiliar de serviços gerais (1); assistente social (2); psicólogo (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (1); motorista (1); médico clínico geral (1); enfermeiro (2); técnico em enfermagem (3); técnico em saúde bucal (1); auxiliar administrativo (1); farmacêutico (1); bioquímico ou biomédico (1); técnico de laboratório (1) motorista (2); psicólogo (1); assistente social (1); nutricionista (1); auxiliar de serviços gerais (5); técnico em farmácia (1); agente de combate a endemias (3); vigilante (3); fisioterapeuta (1); odontologista (1); advogado (1); contador (1); controlador interno (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de serviços gerais (1); vigilante (2); ouvidor municipal (1); professor de pedagogia (5); professor de educação física (1); vigilante (3); merendeira (1); auxiliar de serviços gerais (2); motorista (2); nutricionista (1); operador de máquinas (2); motorista (2); auxiliar de serviços gerais - braçal (10); vigilante (1); arquiteto e urbanista ou engenheiro civil (1). Salário: R$1.302 a R$ 12.000. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE ITANHANGÁ

Inscrições até dia 13 de julho presencialmente, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na rua Florianópolis, nº 200; ou na Secretaria Municipal de Saúde, na avenida Rio Grande do Sul, nº 322. Concurso com uma vaga, além de cadastro reserva, para as áreas de: auxiliar de serviços gerais; cozinheira; guarda de patrimônio; motorista de ambulância; motorista de caminhão I; motorista de ônibus; operador de máquinas i; auxiliar de serviços gerais - educação; merendeira; motorista de transporte escolar; auxiliar de saúde bucal; técnico em enfermagem; técnico de desenvolvimento infantil; enfermeiro; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo (1); nutricionista; odontólogo; psicólogo; nutricionista (educação); professor; psicólogo (educação). Salário: de R$ 1.458,66 a R$ 5.885,97. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU DO GOIÁS

Inscrições até dia 16 de julho pelo site: https://shre.ink/9k41 . Concurso com 20 vagas para: agente de limpeza urbana (4); analista coordenador de projetos educacionais (1); analista técnico em recursos humanos (1); assistente social (1); auxiliar de serviços gerais (4); controlador interno (1); motorista (2); motorista de ambulância (2); operador de máquina pesada (2); técnico de informática (1) e técnico supervisor de almoxarife (1). Salário: de R$ 1.320 a R$ 2.910,81. Taxa: de R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE PORANGATU

Inscrições até dia 17 de julho pelo site: https://shre.ink/9k4s . Concurso com 83 vagas e formação de cadastro reserva para condutor de veículos escolares (4); operador de máquinas pesadas (2); vigia (5); condutor de veículos pesados (1); agente administrativo educacional - merendeiro (12); agente administrativo educacional - porteiro servente (7); agente de trânsito (1); agente administrativo educacional - auxiliar de secretaria (4); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos municipais (1); fiscal do meio ambiente (1); monitor educacional - nível I (17); operador de usina de asfalto (1); técnico de informática (1); fiscal de saúde pública e vigilância sanitária (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); profissionais do magistério PIII em ciências biológicas (1); geografia (1); história (1); letras (1); matemática (2); pedagogo (15) e psicólogo (1). Salário: de 1.302 a R$ 2.184. Taxa: R$ 70 R$ 90 e R$ 120.

PREFEITURA DE POSSE - GO

Inscrições a 31 de julho pelo site: https://shre.ink/9k6U . Concurso com 27 vagas e formação de cadastro reserva para agente comunitário de saúde. Salário: R$ 2.640. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE RIO VERDE - GO

Inscrições do dia 10 de julho ao dia 8 de agosto pelo site: https://www.unirv.edu.br/ . Concurso com 329 vagas para almoxarife (8); analista administrativo (27); atendente - plantonista (38); auxiliar administrativo (171); auxiliar de copa e cozinha (40); lavadeiro/passadeiro (11); monitor de transporte escolar (8); motorista de veículos leves (11); orientador social (11);; auxiliar de copa e cozinha (1); auxiliar de farmácia ii (1); auxiliar de farmácia ii (2); lavadeiro/passadeiro (1) auxiliar de copa e cozinha (2). Salário: de R$ 1.419,37 a R$ 3.098,38. Taxa: R$ 110 a R$ 210.

PREFEITURA DE TAQUARAL DE GOIÁS

Inscrições a 10 de julho pelo site: http://www.aroeira.org.br/portal/ .Concurso com 29 vagas para auxiliar de serviços gerais (8); auxiliar de higiene e alimentação (4); professor (17). Salário: R$ 1.600 a R$ 2.884,22. Taxa: Não informado.

PREFEITURA DE URUAÇU

Inscrições de 19 de julho a 9 de agosto pelo site: https://shre.ink/9k6O . Concurso com 62 vagas e formação de cadastro reserva para fiscal ambiental (3); fiscal de vigilância sanitária (3); analista ambiental (3); assistente administrativo (10); agente de trânsito (4); motorista (9); agente comunitário de saúde (10); agente de combate a endemias (10); psicólogo (3); procurador municipal (1); fonoaudiólogo (2); fisioterapeuta (2) e nutricionista (2). Salário: R$ 1.925,84 a R$ 6.088,20. Taxa: R$ 100 e R$ 180.

PREFEITURA DE UNIÃO DO SUL - MT

Inscrições até 21 de julho presencialmente,na Recepção da Prefeitura Municipal, localizada na avenida Curitiba, nº 94, centro. Concurso com 69 vagas para os cargos de condutor de veículo emergencial (3); condutor de veículo escolar (8); monitor de transporte escolar (2); merendeira (1); zeladora (7); auxiliar administrativo (1); inspetor de alunos (1); agente comunitário de saúde (1); agente de combate às endemias (1); agente de desenvolvimento infantil (3); agente de desenvolvimento da educação especial (5); secretário escolar (1); fiscal de vigilância sanitária (1); técnico em radiologia (1); professor de educação básica (20); psicólogo (1); enfermeiro (3); odontólogo (1); auditor em saúde pública (1); assistente social (2); professor de educação física (1); fonoaudiólogo (1); terapeuta ocupacional (1) e médico clínico geral (2). Salário: de R$ 1.458,32 a R$ 10.639,13. Sem taxa de inscrição.



CONSELHOS

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

Inscrições até dia 19 de julho pelo site: https://bit.ly/3ptO0N8 . Concurso com 133 vagas e formação de cadastro reserva para: motorista (28); advogado (28); analista administrativo (15); analista de comunicação - digital (15); analista de tecnologia da informação (42) e contador (15). Salário: R$2.608 e R$10.548. Taxa: de R$60 e R$75.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - PIAUÍ

Inscrições até 6 de julho e agosto pelo site: https://www.concursosrbo.com.br/Projetos/projeto-detalhes.aspx?id=OUItAF9/cDY= . O concurso oferece seis vagas para os cargos de: Auxiliar de Fiscalização (1); Contador (1); Enfermeiro Fiscal (2); Técnico Administrativo (2); Administrador; Analista de Sistemas; Técnico de Informática. Salário: entre R$ 2.329,80 a R$ 5.689,31. Taxa de inscrição: R$ 95 até R$ 130.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA RITA DO ARAGUAIA

Inscrições entre 10 de julho e agosto presencialmente na sede da Prefeitura Municipal, no Setor de Protocolo do Paço Municipal. O concurso oferece cinco vagas para conselheiros tutelares. Salário: R$ 1.561,36. Sem taxa de inscrição.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (TO)

Inscrições até 7 de agosto pelo site: https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx? . O concurso oferece sete vagas para analista de T.I. (1); advogado (1); contador (1) e assistente administrativo (4). Salário: entre R$ 1.901,12 a R$ 3.604,30. Taxa de inscrição: entre R$ 72 a R$ 81.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO (TO)

Inscrições entre 20 de junho para o endereço eletrônico: processoseletivo@coren-mt.com.br . O concurso oferece uma vaga para para contratação temporária de um auxiliar de serviços gerais. Salário: R$ 1.299,57, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 847 e auxílio-transporte na forma da lei, por dia trabalhado. Sem taxa de inscrição.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE ALAGOAS

Inscrições até 19 de julho pelo site http://www.quadrix.org.br/ . Concurso com 4 vagas para Profissional de Suporte Técnico PST - Técnico Administrativo (2) e Profissional Analista Superior-PAS - Agente Fiscal (2). Salário: R$ 1.744,76 a R$ 2.338,14. Taxa: R$ 65 a R$ 80.

CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA BAHIA (CRT-BA)

Inscrições até 7 de agosto pelo site: http://www.quadrix.org.br/ . O concurso oferece 355 vagas para agente de atendimento, assistente administrativo e assistente financeiro; e de nível técnico: assistente contábil, assistente de t.i. e técnico industrial (agente de fiscalização). Salário: R$3.500. Taxa: R$65 e R$75.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARÁ (CORE-PA)

Inscrições entre 12 de julho a 17 de agosto pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/Index.aspx . O concurso oferece três vagas para assistente administrativo (1); fiscal (1) e assistente jurídico (1). Salário: R$1.651 a R$3.577. Taxa: R$874.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE (CORE-SE)

Inscrições até 24 de agosto pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/getConc.aspx?key=cXkvjgto7HA= . O concurso oferece uma vaga para assistente jurídico. Salário: R$ R$3.010. Taxa: R$96.

CONSELHO REGIONAL DE IMÓVEIS DO MATO GROSSO DA 19° REGIÃO (CRECI - MT)

Inscrições até 13 de julho pelo site: https://metodoesolucoes.com.br/informacoes/133/v . O concurso oferece 4 vagas para agente de fiscalização. Salário: R$3.700. Taxa: R$120.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ

Inscrições até 19 de julho pelo site: https://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/croap-2023.aspx . O concurso oferece 3 vagas para assistente administrativo. Salário: R$1.617. Taxa: R$65.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES NO ESTADO DA PARAÍBA

Inscrições até 20 de julho pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/getConc.aspx?key=wYtGUJ8Ep9c= . O concurso oferece três vagas para assistente administrativo (1); fiscal (1);assistente jurídico (1). Salário entre: R$2.513 a R$2.742. Taxa: R$77 a R$96.



LOCAIS - ESTADUAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SERGIPE

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjseservidor23 . Concurso com 61 vagas, além de cadastro reserva para o cargo de analista judiciário e técnico judiciário. Salário: entre R$ 3.738,62 a R$ 6.134,62. Taxa de inscrição: R$ 120.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 14ª REGIÃO - PIAUÍ

Inscrições até 19 de julho pelo site: https://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/crefito14-2023.aspx . Concurso com 425 vagas, sendo dez para vagas imediatas e 415 vagas para formação de cadastro reserva, distribuídas nas cidades de Teresina, Bom Jesus e Parnaíba, para os cargos de assistente administrativo (1); auxiliar administrativo (2); técnico em informática; agente fiscal (2); analista administrativo - contador (1); analista administrativo - tecnologia da informação (1); analista administrativo (1); analista administrativo - jornalista (1); diagramador/designer gráfico; procurador jurídico (1) e produtor de vídeo. Salário: entre R$ 1.302 a R$ 6.125,80. Taxa de inscrição: entre R$ 68 e R$ 78.

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://bit.ly/3V4CV05 . Concurso com 677 vagas para professores na diretoria regional pedagógica de unidades prisionais e socioeducativas: anos iniciais do ensino fundamental (20); unidades escolares indígenas: anos iniciais do ensino fundamental (15); unidades escolares Seeduc: Postos de trabalho com 18h semanais (400); Postos de Trabalho com carga horária de 30h semanais (242). Salário: entre R$ 1.125,56 e R$ 2.647,30. Taxa: não informada.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (SEEDUC)

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://selecao.es.gov.br/PaginaConcurso/Index/449 . Concurso com 125 vagas para inspetor penitenciário. Salário: R$ 4.141,06. Taxa: não informada.

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/ . Concurso com 142 vagas para 60 oportunidades distribuídas nos cargos de Auditor Fiscal Tributário Municipal - Área de Especialização: Gestão Tributária (50) e Auditor Fiscal Tributário Municipal - Área de Especialização: Tecnologia da Informação (10). Neste caso os profissionais vão atuar em jornadas de 40 horas por semana e farão jus à remuneração de R$ 26.049,51. Já o edital nº 03 disponibiliza 50 oportunidades para a função de: Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional - Ciências Contábeis, com carga horária de 40 horas e remuneração equivalente a R$ 9.000. E também 32 vagas no cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental - APPGG. Nesta função a carga horária é de 40 horas e a remuneração de R$ 12.000 Salário: de R$ 9.000 a R$ 26.049.01. Taxa: de R$ 85 R$ a R$ 135.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SÃO PAULO

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://www.vunesp.com.br/ . Concurso com 88 vagas para o cargo de oficial da justiça. Salário: R$ 8.804,85. Taxa de inscrição: R$ 96.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF-3)

Inscrições entre 10h de 12 de julho até 10 de agosto, pelo site: https://www.vunesp.com.br/ . O concurso oferece 21 vagas para analista judiciários, especificamente nas especialidades de: administrativa (1), apoio especializado - especialidade: arquitetura (1), arquivologia (1), contadoria (1), enfermagem, engenharia civil (1), engenharia elétrica (1), engenharia mecânica (1), estatística, informática, medicina - clínica geral (1), medicina do trabalho (2), medicina - psiquiatria (1), psicologia (2), serviço social (1), judiciária -especialidade: oficial de justiça avaliador federal (1); técnico judiciário - administrativa - especialidade: agente da polícia judicial (2), apoio especializado - especialidade: edificações (1), apoio especializado -especialidade: enfermagem (1), apoio especializado - especialidade: informática (1) e apoio especializado - especialidade: segurança do trabalho (1). Salário entre: R$8.046 a R$13.202. Taxa entre: R$105 a R$115.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 27 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/PMES2303 . O concurso oferece 2.700 vagas para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe. Salário: R$ R$4.852. Taxa: R$65.

POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO (PM-RJ)

Inscrições até 12 de julho pelo site: https://portal.ibade.selecao.site/edital/ver/54 . O concurso oferece 2.000 vagas destinadas ao Curso de Formação de Soldados Policiais Militares. Salário entre: R$2.956 a R$5.233. Taxa: R$100.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DPE-RJ)

Inscrições até 12 de julho pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/dpgerj2023 . O concurso oferece 26 vagas para defensor substituto, da classe inicial. Salário: não divulgado. Taxa: R$285.



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DPE - MG)

Inscrições entre 9h de 22 de agosto até às 17h de 20 de setembro de 2023, pelo site: https://www.gestaodeconcursos.com.br/site/site/default.aspx . O concurso oferece 85 vagas para técnico da defensoria pública (50) e analista da defensoria pública nas especialidades de assistência social (8); administrador (6); contador (2); jurídico (11) e psicólogo (8). Salário entre: R$2.934 a R$5.294. Taxa: R$79 a R$105.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/fhemig23 . O concurso oferece 1.081 vagas para analista de gestão e assistência à saúde - níveis I e III, médico - níveis III e VI, profissional de enfermagem - níveis II, IV e VI e técnico operacional da saúde - níveis I e II. Salário entre: R$1.455 e R$11.982. Taxa entre: R$75 e R$135.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 18 de julho pelo site: https://www.gestaodeconcursos.com.br/site/site/DetalheConcurso.aspx?CodigoConcurso=1536 . O concurso oferece 75 vagas no cargo de promotor de justiça substituto. Salário: R$32.228. Taxa: R$322.

POLÍCIA MILITAR (PM) E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBM) DO ESTADO DO PARANÁ

Inscrições até 23 de agosto pelo site: https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/Home . O concurso oferece 60 vagas para PM (50) e CBM (10). Salário entre: R$3.776 e R$10.327. Taxa: não divulgada.

LOCAIS - MUNICIPAIS

PREFEITURA DE PARIQUEIRA-AÇU

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/ . Concurso com 48 vagas para os cargos de tratorista (1); artesão (1); auxiliar de saúde bucal (3); mecânico (2); motorista categoria D (8); operador de máquinas (4); técnico em farmácia (3); auditor de saúde (1); cirurgião dentista (1); educador de esportes (2); educador físico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); gestor de controle interno (1); médico pediatra (1); médico clínico geral (3); médico de saúde da família (1); médico ginecologista (1); nutricionista (1); procurador jurídico; professor substituto (5); professor de ensino fundamental II (artes) (2); professor de educação especial; professor de ensino fundamental II (educação física) (2); tradutor e interprete de libras (2). Salário: entre R$ 1.844,62 a R$ 13.148,47. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE SÃO MANUEL

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://www.piuma.es.gov.br/portal/selecao . Concurso com 30 vagas para os cargos de auxiliar de serviços diversos (feminino) (1); auxiliar de serviços diversos (masculino) (1); encanador (1); inspetor de alunos de escola municipal (1); merendeira (1); motorista de veículo municipal (1); operador de máquina rodoviária (1); pedreiro (1); auxiliar de saúde bucal (1); eletricista de autos (1); fiscal ambiental; fiscal de obras i (1); fiscal de lançadoria (1); mecânico da frota municipal (1); monitor de alunos (1); oficial administrativo (1); secretário de unidade escolar (1); técnico agrícola (1); topógrafo (1); assistente social (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); médico clínico geral (1); médico do trabalho (1); médico ginecologista e obstetra (1); médico pediatra (1); professor de educação básica I (PEB I) (1); professor de educação básica II (PEB II) - educação física (1); professor de educação básica II (PEB II) - inglês (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: entre R$ 1.331,38 a R$ 2.223,28 ao mês ou de R$ 18,42 a R$ 21 por hora aula. Taxa de inscrição: entre R$ 25 a R$ 50.

PREFEITURA DE PEDRO CANÁRIO

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://www.piuma.es.gov.br/portal/selecao . Concurso com quatro vagas para assistente social (2) e psicólogo (2). Salário: R$ 2.910,24 a R$ 3.686,31. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE TURMALINA

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://sis.consesp.com.br/site/index.php?pg=concursos/info&codigo=4077 . Concurso com 20 vagas para os cargos de agente de combate às endemias (1); agente de contratação; agente de obras e serviços (1); almoxarife (1); assistente social escolar (1); auxiliar de desenvolvimento infantil (1); braçal (1); chefe de departamento pessoal (1); coordenador de tecnologia da informação (1); coordenador de tributos municipais (1); coordenador do cras (1); merendeira (1); escriturário (1); medico clinico gera (1); motorista - classe I (1); operador de máquinas (1); professor de arte; professor de educação física; professor de língua inglesa (1); professor educação básica I; psicólogo (1); psicólogo escolar (1); serviços gerais - classe I (1); técnico de enfermagem (1); tesoureiro. Salário: entre R$ 1.565,35 a R$ 10.773,28. Taxa de inscrição: entre R$ 50 a R$ 100.

PREFEITURA DE CLÁUDIO

Inscrições de 7 até 16 de julho pelo site: https://www.claudio.mg.gov.br/portal/editais/0/3/1807/ . Concurso com número de vagas não informadas o cargo de médico de Estratégia Saúde e Família. Salário: R$ 17.480,47. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE DORES DO RIO PRETO

Inscrições até 13 de julho presencialmente no Prédio da Licitação, ao lado da Prefeitura Municipal, localizada na rua Miguel Moreira da Silva, nº 105. Concurso com cinco vagas, além da formação de cadastro reserva para os cargos de educador físico (1); enfermeiro; fiscal de obras e posturas (1); operador de máquinas (2); técnico em saúde bucal; psicólogo; terapeuta ocupacional (1).. Salário: entre R$ 1.392,26 e R$ 2.585,59. Taxa de inscrição: R$ 150.

PREFEITURA DE SANTA MÔNICA

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://concursos.unioeste.br/concursos/publicacoes/PREFEITURA+MUNICIPAL+DE+TR%C3%8AS+BARRAS+DO+PARAN%C3%81/41 . Concurso com 51 vagas para os cargos de advogado (1); agente comunitário de saúde (2); agente de combate a endemias (2); assessor de imprensa (1); arquiteto (1); assistente administrativo (1); assistente social (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de cuidados dental (1); auxiliar de serviços gerais - f (1); auxiliar de serviços gerais - m (1); contador (1); dentista (1); engenheiro civil (1); enfermeiro (2); farmacêutico/bioquímico (2); fisioterapeuta; fiscal de obras e postura (1); fonoaudiólogo (1); gari catador de lixo (2);médico (2); motorista (3); nutricionista (1); oficial administrativo (1); operador de máquinas (1); pedreiro (2); professor (1); professor de educação infantil (5); professor de educação física (1); professor de artes (1); psicólogo (1); psicopedagogo (2); técnico agrícola; técnico de enfermagem (2); tratorista (1); veterinário (1); vigia (1); e zelador de cemitério (1).. Salário: entre R$ 1.332,61 a R$ 11.250. Taxa de inscrição: entre R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://concursos.unioeste.br/concursos/publicacoes/PREFEITURA+MUNICIPAL+DE+TR%C3%8AS+BARRAS+DO+PARAN%C3%81/41 . Concurso com duas vagas para odontólogo. Salário: R$ 4.478,42. Sem taxa de inscrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMBITUVA

Inscrições até 6 de julho pelo site: http://tjpr.mestregr.com.br/ . Concurso com uma vaga para o juiz leigo. Salário: não informado. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://concursos.unioeste.br/concursos/publicacoes/PREFEITURA+MUNICIPAL+DE+TR%C3%8AS+BARRAS+DO+PARAN%C3%81/41 . Concurso com 35 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (4); cozinheiro (1); operador de máquinas (3); pedreiro (1); agente comunitário de saúde (5); agente de saúde (1); motorista i (3); assistente administrativo (4); técnico em enfermagem (3); assistente social (1); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico (1); nutricionista (1); profissional de educação física (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1). Salário: entre R$ 1.484,97 a R$ 17.418,36. Taxa de inscrição: entre R$ 50 e R$ 100.

PREFEITURA DE DOUTOR PEDRINHO

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://concursos.furb.br/index/abertos/ . Concurso com 32 vagas para os cargos de agente de defesa civil (1); auxiliar de educação (feminino) (1); auxiliar de serviços gerais (feminino) (2); motorista de carga (1); operador de máquinas (1); pedreiro (1); servente de obras (masculino) (2); agente administrativo ii (1); agente comunitário de saúde (6); agente de combate a endemias (1); inseminador veterinário (1); técnico de enfermagem (1); técnico em informática (1); técnico em saneamento (1); advogado público (1); assistente social (1); contador; enfermeiro (1); fiscal de tributos (1); fonoaudióloga (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); professor (educação física) (1); professor (educação especial) (1); professor (inglês) (1); professor (informática) (1). Salário: entre R$ 1.731,50 a R$ 6.395,46. Taxa de inscrição: R$ 50 a R$ 150.

PREFEITURA DE BOM JESUS DO OESTE

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://www.gsassessoriaconcursos.com.br/informacoes/49/ . Concurso com três vagas, além de cadastro reserva. para os cargos de auxiliar de serviços gerais; motorista; operador; agente de saúde pública (1) engenheiro civil (1); fonoaudiólogo (1). Salário: entre R$ 1.731,50 a R$ 6.395,46. Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 120.

PREFEITURA DE PONTES GESTAL

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://sis.consesp.com.br/site/index.php?pg=concursos/c&t=C&c=A . Concurso com oito vagas, além de cadastro reserva. para os cargos de diretor de escola (1); enfermeiro; engenheiro civil (1); lavador e lubrificador de veículos, máquinas e equipamentos; médico clínico geral (5); médico - especialidade ginecologia (1); motorista; padeiro; pedreiro e encanador e serviços gerais. Salário: entre R$ 1.354,69 a R$ 10.178,79. Taxa de inscrição: R$ 65 a R$ 100.

PREFEITURA DE PIÚMA

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://www.piuma.es.gov.br/portal/selecao . Concurso com quatro vagas para assistente social (2) e psicólogo (2). Salário: R$ 2.910,24 a R$ 3.686,31. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE TAQUARAL DE GOIÁS

Inscrições até 10 de julho pelo site: http://www.aroeira.org.br/portal/ . Concurso com 29 vagas, além de cadastro reserva para os cargos de auxiliar de serviços gerais (8); auxiliar de higiene e alimentação (4); professor (17). Salário: entre R$ 1.600 a R$ 2.884,22. Taxa de inscrição: entre R$ 70 a R$ 120.

PREFEITURA DE PREFEITURA DE POSSE

Inscrições até 31 de julho pelo site: http://www.ibraspconcursos.com.br/ . Concurso com 27 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 80.

PREFEITURA DE GOUVELANDIA

Inscrições até 10 de julho presencialmente na Av. Setinópolis, nº 359, Centro, no Prédio da Prefeitura Municipal, no setor de protocolo. Concurso com três vagas para o cargo de motorista. Salário: R$ 1.948,49. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE ENCANTADO

Inscrições até 10 de agosto pelo site: https://candidato.legalleconcursos.com.br/ . Concurso com três vagas para os cargos de agente administrativo; fiscal de meio ambiente (1); fiscal fazendário (1); fiscal sanitário (1).. Salário: R$ 5.270,87. Taxa de inscrição: entre R$ 100 a R$ 120.

PREFEITURA DE ARROIO GRANDE

Inscrições até 10 de agosto pelo site: https://candidato.legalleconcursos.com.br/ . Concurso com 23 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde - Centro Municipal de Saúde (5); agente comunitário de saúde - Zona Leste (5); agente comunitário de saúde - Zona Norte (8); e agente comunitário de saúde - Zona Sul (5). Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 130.

PREFEITURA DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://isba.selecao.net.br/informacoes/57/ . Concurso com 84 vagas para os cargos de pedreiro (2); carpinteiro (1); servente de pedreiro (3); pintor (1); motorista (2); operador de máquinas pesadas (1); eletricista (1); agente administrativo (4); auxiliar de serviços gerais (5); educador físico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); tec. em enfermagem (4); enfermeiro psf (3); medico psf (5); jardineiro (2); gari (4); coveiro (1); assistente social (2); auxiliar de saúde bucal (2); farmacêutico (1); nutricionista (2); odontólogo (3); psicólogo (2); professor nível anos iniciais (5); merendeira (5); motorista de ambulância (3); analista de controle interno (2); professor inglês (1); professor ciências (1); professor matemática (1); professor português (1); professor educação física (2); auxiliar infantil - creche e infantil (4); e vigilante (3). Salário: entre R$ 1.320 a R$ 4.595,52. Taxa de inscrição: entre R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://isba.selecao.net.br/informacoes/57/ . Concurso com 84 vagas para os cargos de pedreiro (2); carpinteiro (1); servente de pedreiro (3); pintor (1); motorista (2); operador de máquinas pesadas (1); eletricista (1); agente administrativo (4); auxiliar de serviços gerais (5); educador físico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); tec. em enfermagem (4); enfermeiro psf (3); medico psf (5); jardineiro (2); gari (4); coveiro (1); assistente social (2); auxiliar de saúde bucal (2); farmacêutico (1); nutricionista (2); odontólogo (3); psicólogo (2); professor nível anos iniciais (5); merendeira (5); motorista de ambulância (3); analista de controle interno (2); professor inglês (1); professor ciências (1); professor matemática (1); professor português (1); professor educação física (2); auxiliar infantil - creche e infantil (4); e vigilante (3). Salário: entre R$ 1.320 a R$ 4.595,52. Taxa de inscrição: entre R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE JEQUIÉ

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/concursosNovo.aspx . Concurso com 501 vagas para instrutor de braile (1); instrutor de capoeira (2); instrutor de dança (3); instrutor de karatê (2); instrutor de teatro (3); intérprete de libras (4); profissional de apoio escolar da educação especial (150); profissional de apoio escolar para atuar em turmas da educação infantil e/ou dos anos iniciais do ensino fundamental (100); assistente social (1) e psicólogo (1); entrevistador (6); facilitador de oficinas de cabeleireiro (1); facilitador de oficinas de capoeira (1); facilitador de oficinas de culinária (1); facilitador de oficinas de dança (1); facilitador de oficinas de manicure (1); facilitador de oficinas de música (1); facilitador de oficinas de reciclagem (1); facilitador de oficinas de teatro (1); motorista a/b (4); orientador social (10); assistente social (12); educador físico (2); nutricionista (1); pedagogo (8) e psicólogo (8); atendente de farmácia (26); auxiliar de laboratório (2); condutor socorrista - samu (19); motorista (10); oficineiro/artesão (2); rádio operador (4); técnico auxiliar em regulação médica - tarm (12); técnico de enfermagem (15); técnico de enfermagem para conduzir motolância (2); técnico de enfermagem para o SAMU (10); técnico de saúde bucal (30); técnico segurança do trabalho (2); assistente social (2); educador físico (2); enfermeiro 40h - samu (6); enfermeiro - atenção básica (2); enfermeiro para conduzir motolância (1); farmacêutico (7); fisioterapeuta (2); médico intervencionista (9); nutricionista (2); psicólogo (6) e terapeuta ocupacional (2). Salário: entre R$ 2.210,27 a R$ 2.482,33. Taxa de inscrição: entre R$ 65 a R$ 90.

AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Inscrições até dia 24 de julho pelo site: https://www.w2consultores.com.br/ . Concurso com três vagas para Gestor de Regulação e Fiscalização; Gestor de Regulação e Fiscalização/Engenheiro Ambiental e/ou Sanitarista (1); Gestor de Regulação e Fiscalização/Engenheiro Civil (1) e Gestor de Regulação e Fiscalização/Contador ou Economista (1). Salário: R$ 7.839,13. Taxa de inscrição: R$ 120.



PREFEITURA DE NOVO SANTO ANTÔNIO

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://www.w2consultores.com.br/informacoes/223/ . Concurso com uma vaga para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 30.

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://www.aptaconcursos.com.br/concursos/publicacoes/PREFEITURA+MUNICIPAL+-+SANTA+CRUZ+DA+ESPERAN%C3%87A/672 . Concurso com 21 vagas, além da formação de cadastro reserva, para os cargos de ajudante de serviços diversos (1); merendeira (1); motorista (1); operador de máquinas pesadas (1); pajem (1); agente combate endemias (1); agente de apoio administrativo (1); atendente (1); lançador (1); recepcionista (1); técnico de enfermagem PAS e Samu (1); cirurgião dentista - ESF (1); contador (1); coordenador pedagógico (1); dentistas (1); enfermagem Samu e PAS (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); procurador do município (1); e psicólogo (1). Salário: entre R$ 1.406,16 a R$ 3.748,31. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE TRAIRI

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://home.universidadepatativa.com.br/processo-seletivo-publico-prefeitura-municipal-de-trairi-ce-edital-001-2023/ . Concurso com 14 vagas para a função de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 95.

PREFEITURA DE CANAVIEIRA (PI)

Inscrições até 21 de outubro de 2023 presencialmente na Prefeitura Municipal. Concurso com duas vagas para enfermeiro (1) e farmacêutico (1). Salário: entre R$ 1.500 e R$ 2.400. Taxa: não há.

PREFEITURA DE IMACULADA

Inscrições até 9 de julho presencialmente na Casa dos Conselhos, localizada na avenida Dantas Barreto, nº 220, Prado. Concurso com 58 vagas para os cargos de auxiliar de serviços (10); assistente social (1); coveiro (2); enfermeiro psf (1); enfermeiro plantonista (4); gari (3); odontólogo (2); medico psf(3); motorista "d" (5); operador de maquinas (1); psicólogo (1); professor da educ. básica - 2 educação infantil e 1º ao 5º anos do ensino fundamental (10); professor da educ. básica - 3 português (2); professor da educ. básica - 3 educação física (2); professor da educ. básica - 3 história (2); professor da educ. básica - 3 geografia (2); professor da educ. básica - 3 matemática (2); e técnico em enfermagem (4). Salário: entre R$ 1.320 a R$ 15.000. Taxa de inscrição: entre R$ 60 a R$ 80.

PREFEITURA DE NOVA COLINAS

Inscrições até 9 de julho presencialmente na Casa dos Conselhos, localizada na avenida Dantas Barreto, nº 220, Prado. Concurso com quatro vagas para a função de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 2.604. Taxa de inscrição: R$ 80.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE - PARANÁ

Inscrições até 31 de julho pelo site: http://www.fundacaofafipa.org.br/informacoes/3875/ . O concurso oferece 28 vagas para auxiliar administrativo I; auxiliar administrativo II; atendente de farmácia (1); técnico em enfermagem I (2) e técnico em informática (1); agente administrativo; contador II; enfermeiro I (1); farmacêutico I (1) e psicólogo (1); auxiliar administrativo I (1) e técnico em enfermagem II (5); assistente social (1); educador físico (1); enfermeiro I (1); enfermeiro II (5); farmacêutico II (1); médico clínico geral II (1); médico psiquiatra (1); pedagogo (1); psicólogo (1) e terapeuta ocupacional (1); técnico em enfermagem I (1) e enfermeiro I.. Salário: entre R$ 840 a R$ 10.828. Taxa: R$ 80 e R$ 1120.

PREFEITURA DE ITABIRITO - MINAS GERAIS (MG)

Inscrições entre 31 de julho e 31 de agosto pelo site: https://imam.org.br/sitenoticia/processo_seletivo_detalhes.aspx?id=5191D52FF6BC88D3 . O concurso oferece 48 vagas para cargos de guarda civil municipal masculino (38) e guarda civil municipal feminino (10). Salário: R$2.966. Taxa: R$70.

PREFEITURA DE SOROCABA

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/ . O concurso oferece 50 vagas para guarda civil municipal 2 ª classe feminino (10); guarda civil municipal masculino 2 ª classe (40). Salário: R$1.962. Taxa: R$85.

PREFEITURA SÃO BERNARDO DO CAMPO

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/PSBC2301 . O concurso oferece 150 vagas para guarda civil municipal, mulheres (75) e para homens (75). Salário: R$2.232. Taxa: R$75.

PREFEITURA DE ARARAQUARA

Inscrições até 13 de julho pelo site: https://www.consulpam.com.br/ . O concurso oferece 50 vagas para agente comunitário de saúde. Salário: R$2.742. Taxa: R$ 23 e R$ 36.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Inscrições até 14 de julho pelo site: https://educacaosrn.com.br/seletivo2023/ . O concurso oferece 54 vagas para professor de educação infantil (10); professor de ensino fundamental - anos iniciais - 1º ao 5º ano (10); professores nas disciplinas de língua portuguesa (1), matemática (1), história (1), geografia (1), ciências (1), inglês (1), educação física (1) e artes (1); professor de música (1); professor de dança (1); auxiliar de serviços gerais - zelador (5); merendeira (5); vigia - agente de portaria (5); motorista do transporte escolar (1); monitor de alunos (1); inspetor de alunos (1); auxiliar de secretaria (1); cuidador de alunos com deficiência - assistente terapêutico (1); programador (1); psicólogo (1); assistente social (1) e nutricionista (1). Salário: R$ 1.320 a R$2.600. Taxa: indefinido.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS

Inscrições até 24 de julho pelo site: http://www.avancasp.org.br/ . O edital nº 01/2023 oferece 31 vagas além de formação de cadastro reserva, sendo 17 vagas nas funções de guarda municipal para o sexo feminino e 13 para o sexo masculino. Salário: R$2.280. O certame nº 02/2023, tem 14 oportunidades de nível médio na função de vigia. Salário: R$1.320 Taxa: R$64.

PREFEITURA DE CAÇADOR

Inscrições até 11 de julho pelo site: https://www.ibam-concursos.org.br/ . O concurso oferece 25 vagas e formação de cadastro reserva para guardas municipais, sendo guarda municipal masculino (19) e guarda municipal feminino (08). Salário: R$3.236. Taxa: R$120.

C MARA MUNICIPAL DE LORENA

Inscrições até 18 de julho pelo site: https://www.agirh.org/LORENA2301.HTML . O concurso oferece 14 vagas além da formação de cadastro reserva para agente de serviços gerais e manutenção (1); motorista (1); auxiliar de secretaria (2); assistente de contabilidade (1); assistente de comunicação social (2); auxiliar técnico de áudio e vídeo (1); assistente de cerimonial (1); técnico de informática (1); técnico do controle interno (1); intérprete de libras (1); jornalista (1) e controlador interno (1). Salário: R$1.924 R$6.541. Taxa: R$45 a R$60.

PREFEITURA DE CARANDAÍ

Inscrições entre 28 de agosto e 10 de outubro pelo site: https://www.avalia.org.br/concurso.jsp?id=471 . O concurso oferece 236 vagas para auxiliar de serviços gerais (20); calceteiro (10); carpinteiro (2); conservador de estradas e logradouros (14); operário; pintor (1); auxiliar cuidador da casa lar (4); borracheiro (1); cozinheiro (5); mecânico (2); motorista (19); porteiro; agente administrativo (10); agente de almoxarifado da creche pró-infância (1); agente educador (10); assistente escolar especializado - aee (14); auxiliar de distribuição de alimentação escolar (2); cuidador da casa lar (4); fiscal ambiental (1); fiscal de obras; fiscal de posturas (1); fiscal sanitário (1); monitor de creche (5); operador de motoniveladora (2); operador de retroescavadeira (2); professor i (26); recepcionista (5); secretário escolar (4); secretário escolar da creche pró-infância (1); técnico em informática (4); técnico em meio ambiente; técnico em nutrição e dietética (1); técnico em segurança do trabalho;Administrador de Redes (1); Advogado (2); Arquivista (1); Assistente Social (2); Auxiliar de Coordenação Pedagógica da Creche Pró-Infância (1); Bibliotecário; Biólogo; Contador; Controlador Geral (1); Coordenador Pedagógico da Creche Pró- Infância (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Florestal (1); Especialista em Educação (3); Farmacêutico (1); Fiscal Tributário; Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (2); Médico - Especialista em Saúde Menta (1); Médico do Trabalho (1); Médico Veterinário - 30 horas; Nutricionista (2); Professor de Creche Pró-Infância (4); Professor de Música; Professor II - Artes; Professor II - Ciências (3); Professor II - Educação Física (7); Professor II - Ensino Religioso; Professor II - Geografia (3); Professor II - História (3); Professor II - Inglês (2); Professor II - Matemática (3); Professor II - Português (1); Psicólogo (4).auxiliar de serviços gerais; agente administrativo; contador (1); auxiliar de serviços gerais (4); técnico em enfermagem (6); fisioterapeuta respiratório (1). Salário entre: R$1.341 a R$7.076. Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE EXTREMA - MINAS GERAIS

Inscrições entre 4 de setembro a 5 de outubro pelo site: https://www.ibam-concursos.org.br/documento.asp?cod=172 . O concurso oferece 900 vagas para professor de educação infantil (44); professor de educação básica i (100); peb ii arte (2); peb ii ciências (6); peb ii história (4); peb ii língua inglesa (14); peb ii matemática (17); orientador pedagógico ii (7); psicólogo escolar (16); psicopedagogo (10); auxiliar administrativo (3); inspetor de alunos (27); monitor escolar i (370); monitor escolar ii (50); secretária de escola (17); cozinheira (21); motorista (32); ajudante de serviço escolar i (160). Salário entre: R$924 a R$5.281. Taxa: R$52 a R$82.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Inscrições entre 21 de agosto e 21 de setembro pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/ . O concurso oferece 135 vagas para agente comunitário de saúde - acs (95) e, agente de combate a endemias - ace (40). Salário: R$2.604. Taxa: R$90.

PREFEITURA DE ALTÔNIA

Inscrições até 18 de julho pelo site: https://www.maranathaassessoria.com.br/concurso/pmaltonia022023 . O concurso oferece 20 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: R$2.640. Taxa: R$70.

PREFEITURA DE ATALAIA

Inscrições até 12 de julho pelo site: https://www.fundacaofafipa.org.br/informacoes/3861/ . O concurso oferece 12 vagas para auxiliar de serviços gerais feminino (1); motorista (1); assistente administrativo (1); auxiliar de farmácia (1); técnico em contabilidade (1); técnico em enfermagem (1); contador (1); enfermeiro (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); profissional de educação física (1); terapeuta ocupacional (1); operador de máquinas leves; operador de máquinas pesadas; pedreiro; serviços gerais masculino; agente de saúde; técnico em higiene dental; assistente social; cirurgião dentista; fisioterapeuta; psicólogo. Salário: R$1.302 a R$4.276. Taxa: R$50 e R $100.

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://www.unioeste.br/portal/cogeps/correntes . O concurso oferece 212 vagas além da formação de cadastro reserva distribuídas entre os cargos de agente comunitário de saúde (5); agente de combate a endemias (6); procurador municipal (1); professor da rede municipal 40h (escolas e cmei"s) (120); professor da rede municipal 20h (escolas e cmei"s) (20); professor da rede municipal - ed. física (10); professor da rede municipal - inglês (25) e professor da rede municipal - arte (25). Salário: R$2.210 a R$5.181. Taxa: R$100 a R$150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://portalfadesp.org.br/ . O concurso oferece 229 vagas para assistente social (4); bioquímico (1); enfermeiro (8); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico (3); odontólogo (3); técnico de enfermagem - zona urbana (16); técnico de enfermagem - zona rural (1); fiscal de tributos (2); auxiliar de serviços gerais - zona urbana (40); auxiliar de serviços gerais - zona rural (26); vigia - zona urbana (5); vigia - zona rural (5); agente administrativo - zona urbana (25); agente administrativo - zona rural (5); professor de português (12); professor de matemática (12); professor de ciências (6); professor de história (4); professor de geografia (9); professor de artes (4); professor de inglês (4); professor de religião (2); professor de educação física (10); professor licenciado de séries iniciais (88). Salário entre: R$1.601 a R$8.000. Taxa: R$60 a R$90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://concursos.icap-to.com.br/informacoes/86/ . O concurso oferece 340 vagas para agente de limpeza pública (20); jardineiro (4); auxiliar de serviços gerais (20); lavador de veículos (1); servente (7); merendeira (5); servente merendeira (3); porteiro servente (5); maqueiro (1); cozinheira (3); lavadeira (1); auxiliar de pedreiro (2); auxiliar de eletricista (1); auxiliar de mecânico (1); pedreiro (1); agente de almoxarifado (1); recepcionista (13); agente administrativo (30); eletricista predial (1); eletricista auto elétrica (1); mecânico (1); agente de trânsito (6); agente de segurança patrimonial (20); fiscal ambiental (3); gestor ambiental (1); auxiliar social (2); orientador social (1); fiscal de tributos (1); fiscal de postura (1); mecânico de máquinas pesadas (1); motorista categoria ab (6); motorista categoria d (6); motorista de máquinas pesadas (10); auxiliar de farmácia (2); condutor de ambulância (6); auxiliar de secretaria (5); assistente de sala (15); cuidador de alunos com necessidades especiais (15); topógrafo (1); técnico em computação (1); técnico em refrigeração (2); técnico agrícola (1); técnico de enfermagem (19); técnico em saúde bucal (3); técnico em radiologia (1); técnico em laboratório (1); técnico em vigilância sanitária (2); protético (1); técnico em sistema (1);pedagogo da assistência social (1); sociólogo (1); psicólogo (2); assistente social (5); analista de controle interno (1); programador de computador (1); fiscal em inspeção animal e vegetal (1); procurador jurídico (3); analista de procuradoria 40h (1); controlador interno (1); engenheiro civil (2); engenheiro agrônomo (1); engenheiro elétrico (1); engenheiro ambiental (1); auditor fiscal de tributos (1); educador físico (3); médico anestesista (1); médico ultrassonografista (1); médico cardiologista (1); médico cirurgião geral (1); médico ginecologista obstetra (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico clinico geral (1); medico plantonista (1); médico urologista (1); médico psiquiatra (1); médico veterinário (1); médico auditor (1); médico do trabalho (1); médico oftalmologista (1); biomédico (1); biomédico citopatologista (1); enfermeiro (10); farmacêutico-bioquímico (2); fisioterapeuta (2); nutricionista (2); psicólogo (2); odontólogo (3); terapeuta ocupacional (1); tecnólogo em administração (1); tecnólogo em segurança do trabalho (1); professor 1º ao 5 (10); professor de inglês (1); professor de matemática (1); professor de português (1); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de ciências (1); professor de artes (1). Salário: R$1.320 e R$6.798. Taxa: R$80 a R$121.

PREFEITURA DE ESPIGÃO D"OESTE

Inscrições até 13 de julho pelo site: https://metodoesolucoes.com.br/informacoes/122/ . O concurso oferece 100 vagas para agente comunitário de saúde (3); agente de endemias (1); agente administrativo (4); guarda municipal de trânsito; arquiteto e urbanista; assistente social (1); auditor fiscal de tributos municipais; auxiliar de sala (4); borracheiro (1); contador; controlador interno (1); cozinheiro (1); desenhista; educador social; eletricista de manutenção e reparo; enfermeiro - hospital (4); enfermeiro - atenção básica ou caps (3); engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental; engenheiro civil; engenheiro florestal (1); entrevistador do cadastro único; farmacêutico/bioquímico; fiscal ambiental (1); fiscal municipal - obras e posturas (2); fiscal municipal - tributos (2); fiscal sanitário (1); fisioterapeuta (2); lubrificador de máquinas e viaturas (1); mecânico de máquinas pesadas (1); médico anestesista (1); médico cirurgião geral (1); médico clínico geral (6); médico ginecologista; médico obstetra (3); médico pediatra; médico psiquiatra (1); médico ultrassonografista (1); médico visitador (1); motorista transporte coletivo (2); motorista (3); motorista de ambulância; motorista de veículos pesados (5); motorista transporte escolar (3); nutricionista (2); odontólogo; operador de máquinas (4); operador de motosserra (1); operador de trator agrícola (1); procurador do município; professor pedagogo - séries iniciais (15); psicólogo (2); soldador (1); técnico de enfermagem - hospital (20); técnico de enfermagem - atenção básica e caps (7); técnico em higiene dentária; técnico em laboratório (1); técnico em radiologia - raio-x (1); técnico em vigilância em saúde e veterinário (1). agente administrativo; motorista de ambulância (4); operador de trator agrícola; professor de educação física; professor licenciatura em geografia (2); professor licenciatura em história; professor licenciatura em matemática (1); professor licenciatura em português/ inglês (1); professor pedagogo - orientação educacional (1); professor pedagogo - séries iniciais (7) e técnico de enfermagem (3). agente administrativo; auxiliar de serviços administrativos; contador (1); controlador interno (1); auxiliar de serviços diversos e procurador jurídico;agente administrativo (1) e técnico em informática (1). Salário: R$1.461 a R$7.641. Taxa: R$ 60 a R$ 200.

PREFEITURA DE MARAVILHA

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://portal.advise.selecao.site/edital/ver/16 . O concurso oferece 108 vagas para auxiliar de serviços gerais (10); coveiro (1); eletricista (1); merendeiro (8); vigilante (5); agente administrativo (4); assistente administrativo (10); atendente de farmácia (1); auxiliar de consultório odontológico (1); fiscal de tributos (1); guarda municipal (6); motorista (5); operador de máquinas pesadas (1); secretário escolar (8); técnico em agropecuária (1); técnico de enfermagem (1); Assistente Social (1); Contador (1); Enfermeiro PSF (2); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (1); Médico Clínico Geral (1); Médico do Trabalho (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Procurador (1); Professor das Séries Iniciais (10); Professor de Artes (2); Professor de Ciências (2); Professor de Educação Física (2); Professor de Ensino Religioso (2); Professo de Geografia (2); Professor de História (2); Professor de Língua Estrangeira - Inglês (2); Professor de Língua Portuguesa (3); Professor de Matemática (3); Psicólogo (1). Salário: R$1.320 a R$3.500. Taxa: R$70 a R$110.

PREFEITURA DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Inscrições até 10 de julho pelo site: https://isba.selecao.net.br/informacoes/57/ . O concurso oferece 84 vagas para pedreiro (2); carpinteiro (1); servente de pedreiro (3); pintor (1); motorista (2); operador de máquinas pesadas (1); eletricista (1); agente administrativo (4); auxiliar de serviços gerais (5); educador físico (2); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); tec. em enfermagem (4); enfermeiro psf (3); medico psf (5); jardineiro (2); gari (4); coveiro (1); assistente social (2); auxiliar de saúde bucal (2); farmacêutico (1); nutricionista (2); odontólogo (3); psicólogo (2); professor nível anos iniciais (5); merendeira (5); motorista de ambulância (3); analista de controle interno (2); professor inglês (1); professor ciências (1); professor matemática (1); professor português (1); professor educação física (2); auxiliar infantil - creche e infantil (4); e vigilante (3). Salário: R$1.320 a R$4.595. Taxa: R$60 a R$120.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Inscrições até o dia 14 de agosto pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao . Concurso com duas vagas para professor doutor nas áreas de sistemática e biogeografia de metazoários não-cordados e inferências em diversificação animal. Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa, referente remuneração mensal no valor de R$13.357,25.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://concursos.pr4.ufrj.br/ . O concurso oferta 282 vagas, sendo analista em diversas especialidades em nível superior (194) e técnico e assistente em nível médio (88). Salário: R $2.120 a R $4.556. Taxa: R$160.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)

Inscrições até 13 de julho pelo site pelo site www.vunesp.com.br . O concurso oferece 32 vagas para nível médio, técnico e superior, sendo assistente administrativo (17), técnico de laboratório - informática (1), técnico de laboratório - metalurgia (1), técnico de laboratório - mecatrônica (2), técnico de laboratório - química (2), técnico de tecnologia da informação (3), técnico em contabilidade (3), analista de tecnologia da informação (1), bibliotecário documentalista (1) e médico (1). Salário entre: R$2.667 e R$4.556. Taxa: nível superior: R$98, nível técnico: $67 e nível médio: R$67.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - RIO CLARO

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://progep.ufes.br/concurso2023 . O concurso oferece uma vaga para professor substituto na área/subárea ou disciplina de oceanografia / oceanografia biológica. Salário entre: R$ 2.681,35 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

Inscrições até 13 de julho pelo site: http://www.copeve.ufal.br/index.php?opcao=todosConcursos . O concurso oferece 35 vagas para administrador (4); analista de tecnologia da informação (3); contador (1); engenheiros na área ambiental (1), civil (3), clínico (1) e eletricista (1); médico veterinário (1); médico nas especialidades de cardiologia (1), clínica médica (3), psiquiatra (1) e radiologia intervencionista (1); músico - violonista (1); pedagogo (1); psicólogo clínico (1); técnico em assuntos educacionais (3); técnico de laboratórios de análise clínica animal (1), anatomia e necropsia (1) e física (1); técnico de tecnologia da informação (2) e técnico em contabilidade (3). Salário entre: R$2.667e R$4.556. Taxa entre: R $130 e R$160.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Inscrições até 27 de julho pelo site: https://www.fuvest.br/ . O concurso oferece 119 vagas para analista de assuntos administrativos para nível superior, para cidades de Bauru (2); Lorena (2); Piracicaba (7); Pirassununga (2); Ribeirão Preto (11); São Carlos (16); São Paulo (79). Salário: R$10.231. Taxa: R$159.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES)

Inscrições até 9 de julho pelo site: https://progep.ufes.br/concurso2023 . O concurso oferece 64 vagas para assistente em administração (50); técnico de tecnologia da informação (8); técnico de laboratório - geografia física (1); técnico de laboratório - elétrica (1); técnico em enfermagem (1); técnico em agropecuária (1); médico - psiquiatria (1); técnico em assuntos educacionais (1). Salário entre: R$2.667 e R$4.556. Taxa entre: R$120 e R$150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Inscrições até 4 de agosto pelo site: https://www.ceps.ufpa.br/docentesufpa/index.php . O concurso oferece cinco vagas de Professores da carreira do magistério superior, nas classes auxiliar e adjunto A. Salário entre: R$3.412 a R$10.481. Taxa: R$180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)

Inscrições até 28 de julho pelo site: https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2023/concurso-tae-ufg/ . O concurso oferece 85 vagas para analista de tecnologia da informação/ área: sistemas (2); assistente em administração (39); contador (1); engenheiro/área: transporte (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico/área: medicina do trabalho (1); médico/área: otorrinolaringologia (1); médico/área: psiquiatria (1); técnico de laboratório/área física (1); técnico de tecnologia da informação (18); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (8); técnico em enfermagem (3); tecnólogo/área: cristalografia (1); tecnólogo/área: segurança institucional (1); assistente em administração (3); assistente social (1). Salário entre: R$2.667 e R$4.556. Taxa entre: R$120 e R$140.

FUNCAMP - SP

Inscrições abertas ate 19 de julho pelo site: https://shre.ink/9C0c . Concurso com uma vaga para técnico de laboratório para atuar no Centro de Estudos de Petróleo (CEPETRO). Salário: R$ 4.730. Taxa: R$ 44.

FUNCAMP HOSPITAL DE CLÍNICAS- SP

Inscrições até 13 de julho pelo site: https://shre.ink/9CDv . Concurso de uma vaga para medico pediatra intensivista plantonista. Salário: R$ 292,28 por módulo plantão de duas horas. Taxa: R$ 66.

FUNDAÇÃO EDITORA DA UNESP

Inscrições até 14 de julho pelo site: https://shre.ink/9CxU . Concurso com 1 vaga para técnico administrativo na área de editoria executiva. Salario: R$ 2.800. Taxa: R$ 55.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://shre.ink/9FrN . Concurso com 6 vagas para assistente social (1); professor de educação especial (2); professor de ensino médio e técnico - física (1); psicólogo escolar (2). Salário: de R$ 3.500 a R$ 4.177,08. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://shre.ink/lkSP . Concurso com 88 vagas para assistente de alunos (2); assistente em administração (26); técnicos de tecnologia da informação nas áreas de análise de redes (2), desenvolvimento (2), projeto de redes (2), segurança (2) e suporte de infraestrutura (6); técnico em enfermagem - geral (13); técnico em enfermagem - pediátrica (2); técnico em farmácia (10); técnico em radiologia - geral (8); técnico em radiologia - radioterapia (2); técnicos de laboratório nas áreas de acessibilidade (1), alimentos (1), biomedicina (1), edificações (1), elétrica (1), eletrônica (1), física (1), projetos mecânicos (1) e química (3). Salário: de R$ 2.120,13 e R$ 2.667,19. Taxa: R$ 80 e R$ 100.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://shre.ink/lkSP . Concurso com 193 vagas paraadministrador (3); analista de tecnologia da informação - desenvolvimento (3); analista de tecnologia da informação - suporte de infraestrutura (3); analista de tecnologia da informação - análise de redes (3); analista de tecnologia da informação - projeto de redes (3); analista de tecnologia da informação - segurança (3); arquiteto e urbanista (2); arquivista (2); assistente social (5); auditor (5); bibliotecário-documentalista (18); biólogo (7); biomédico (3); contador (2); economista (1); enfermeiro (38); engenheiro - eletricista (1); engenheiro - ambiental (1); engenheiro - civil (2); engenheiro - eletricista (2); engenheiro - produção (1); estatístico (1); farmacêutico (4); farmacêutico bioquímico (4); fisioterapeuta (1); geógrafo (1); médico - anestesia (1); médico - cardiologia (2); médico - cirurgia cardiovascular (1); médico - cirurgia geral (1); médico - cirurgia torácica (1); médico - clínica médica (1); médico - clínica médica emergência (2); médico - endocrinologia (1); médico - geneticista pediátrico (1); médico - geriatria (1); médico - hematologia (1); médico - infectologia (2); médico - intensivista (1); médico - intensivista pediátrica (1); médico - mastologia (1); médico - medicina do trabalho (2); médico - medicina física e reabilitação (1); médico - neonatologia (uti) (1); médico - neurofisiologia para eeg (1); médico - neurologia (1); médico - neurologia eletromiografia (1); médico - neurologia pediátrica (1); médico - obstetrícia (1); médico - oftalmologia (1); médico - ortopedia e traumatologia (2); médico - otorrinolaringologia (1); médico - patologia (1); médico - emergência pediátrica (2); médico - pediatria (1); médico - pneumologia (1); médico - proctologia (1); médico - radiologia (2); médico - radiologia pediátrica (1); médico - reumatologia (1); médico - sanitarista (1); médico - urologia (1); músico - viola (1); músico - violino (2); músico - piano (1); nutricionista - geral (1); nutricionista - clínica (1); nutricionista - saúde pública (1); odontólogo - endodontia, dentística e prótese (1); odontólogo - prótese dentária e implantodontia (1); odontólogo - prótese, dentística e periodontia (1); odontólogo - radiologia (2); pedagogo (2); produtor cultural (1); psicólogo - clínica (1); psicólogo - hospitalar (1); psicólogo - organizacional (1); técnico desportivo (2); técnico em assuntos educacionais (1); técnico em assuntos educacionais (9); tecnólogo (1). Salário: R$ 4.556,92. Taxa: R$ 160.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO:

Inscrições ate 9 de julho pelo site https://shre.ink/9FVy . Concurso com 64 vagas para assistente em administração (50); técnico de tecnologia da informação (8); técnico de laboratório - geografia física (1); técnico de laboratório - elétrica (1); técnico em enfermagem (1); técnico em agropecuária (1); médico - psiquiatria (1); técnico em assuntos educacionais (1). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 120 a R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Inscrições até 13 de julho pelo site: https://shre.ink/9F9w . Concurso com 35 vagas para administrador (4); analista de tecnologia da informação (3); contador (1); engenheiros na área ambiental (1), civil (3), clínico (1) e eletricista (1); médico veterinário (1); médico nas especialidades de cardiologia (1), clínica médica (3), psiquiatra (1) e radiologia intervencionista (1); músico - violinista (1); pedagogo (1); psicólogo clínico (1); técnico em assuntos educacionais (3); técnico de laboratórios de análise clínica animal (1), anatomia e necropsia (1) e física (1); técnico de tecnologia da informação (2) e técnico em contabilidade (3). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92.. Taxa: de R$ 130 a R$ 160.



INSTITUTOS

ITAMARATY

Inscrições até 3 de agosto pelo site: https://bit.ly/444GWWl. Concurso com 50 vagas para classe inicial de terceiro secretário. Salário inicial: R$ 20.926,98. Taxa: R$ 229.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E AERONÁUTICA - ITA

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://vestibular.ita.br/ . O concurso oferece 150 vagas no quadro de oficiais engenheiros da ativa e cadastro reserva da aeronáutica, para quadro de oficiais engenheiros - ativa (36); e terão vagas para o quadro de oficiais engenheiros da ativa da força aérea brasileira (114) vagas para a reserva da aeronáutica. Taxa: R$195.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 9 de agosto pelo site: https://concursopublico.ifsp.edu.br/ . O concurso oferece 14 vagas para assistente de alunos (5); técnico de laboratório/área: edificações (2);técnico de laboratório/área: informática (2); técnico de laboratório/área: mecânica(1); técnico de laboratório/área: mecatrônica (1); técnico de laboratório/área: produção de áudio e vídeo (1); engenheiro/área: civil(2). Salário entre: R$2.667 e R$4.556. Taxa entre: R$90 e R$130.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO (IF GOIANO)

Inscrições até 11 de julho pelo site: https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2023/concurso-ifgoiano/ . O concurso oferece 22 vagas para analista de tecnologia da informação (1); assistente em administração (4); biólogo (1); contador (1); médico (1); odontólogo (1); psicólogo/área: clínica (1); técnico de laboratório nas áreas de: biologia (1), eletrotécnica (1), informática (2) e química (2); técnico de tecnologia da informação (2); técnico em agropecuária (2) e tecnólogo na área de gestão pública (2). Salário entre: R$2.667 e R$4.55. Taxa entre: R$120 e R$140.

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE (IAPEN)

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/6/ . O concurso oferece 329 vagas para técnico administrativo e operacional (49); agente de polícia penal - masculino (211); agente de polícia penal - feminino (50); assistente social (7); engenheiro civil (1); especialista em execução penal (4) e psicólogo (7). Salário entre: R$3.221 e R$6.561. Taxa entre: R$53 e R$81.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 19 de julho pelo site: https://shre.ink/9C3j . Concurso com uma vaga para profissional de atendimento educacional especializado. Salário: R$ 5.535,92. Taxa: R$ 60.



INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Inscrições abertas de 10 de julho a 3 de agosto pelo site: https://shre.ink/9C3m . Concurso com uma vaga para contador. Salário: R$ 7.881,65. Taxa: R$ 79.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

Inscrições ate 18 de julho pelo site: https://shre.ink/9HGR . Concurso com 3 vagas para profissional técnico especializado em linguagem de sinais. Salário: R$ 4.556,92. Taxa: Não informada.