Caixa Econômica Federal abre vagas para estágio

E EuEstudante

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para estágio até 14 de julho. As vagas são indefinidas destinadas para estudantes dos seguintes cursos: ensino médio regular e Educação Jovens e Adultos (EJA, técnicos em administração, comércio, contabilidade, finanças, logística, marketing, recursos humanos, secretariado, seguros, serviços públicos, vendas e segurança do trabalho; arquitetura e urbanismo, assistente de projetos sociais (pedagogia, psicologia, serviços sociais, ciências sociais, ciências políticas), direito, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica. O processo vai contar com duas fases: prove on-line até as 12 horas de 14 de julho e entrevista marcada na unidade física da CAIXA apenas para os candidatos do ensino superior.



Os requisitos exigidos para os candidatos são: ter no mínimo 16 anos completos; estar cursando a partir do 1° ano do ensino médio ou da educação profissional técnica de nível médio.Brasileiros ou estrangeiros com visto de permanência no país; não ter sido exonerados a bem do serviço público; quando maiores de 18 anos, estejam em dia com as obrigações eleitorais e das obrigações militares, quando do sexo masculino, maiores de 18 anos; não ter realizado estágio por período igual ou superior a 02 (dois) anos na Caixa Econômica Federal - CAIXA, exceto pessoas com deficiência e não possuir restrições cadastrais que impeçam a abertura de conta para recebimentos dos valores de bolsa estágio e auxílio transporte.

A carga horária é de 20 até 25 horas semanais para todos os estagiários. Para alunos do ensino médio e técnico, o salário varia de R$ 400 até R$ 500; já os estudantes do ensino superior vão receber salário entre R$ 800 até R$ 1.000. O auxílio-transporte é de R$ 130 por mês. Lembrando que os estudantes participantes do Programa Social Vira Vida deverão informar a participação no momento da inscrição e deverá fazer o upload de documento.

Para se inscrever, acesse o site do CIEE, disponível no link https://shre.ink/ZtQ.