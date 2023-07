Agências e empresas oferecem 242 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br. O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

EGTC Infra

Programa de trainee

Estão abertas as inscrições para o 1º Programa Trainee da EGTC Infra, empresa do mercado da construção. A fim de formar novos talentos, a companhia busca pessoas focadas em gente, conectadas à inovação, com atitude sustentável, pensamento inclusivo e energia para fazer a diferença, com até dois anos de formação nos cursos de engenharia civil, mecânica, elétrica ou administração. As inscrições e os testes ocorrem até 18/7. O programa terá duração de 12 meses. Entre os benefícios das vagas estão: seguro de vida, vale-transporte, previdência privada, convênios educacionais, programa de saúde mental, plano odontológico, Plano de saúde e vale-alimentação, além de salário compatível com a função. Todos os detalhes do programa, assim como a inscrição, podem ser conferidos por meio do site https://shre.ink/9bHE .

PRECISA-SE

ACOMPANHANTE DE IDOSOS 1 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.620 A R$ 1.923 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1 R$ 1.400 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 4 R$ 1.400 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 11 R$ 1.320 A R$ 1.443 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 61 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 3 R$ 1.320 A R$ 1.400 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 2 R$ 1.400 BENEFÍCIOS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 40 R$ 1.341,58 BENEFÍCIOS

CABELEIREIRO 1 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

CABELEIREIRO FEMININO 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 1 R$ 1.356 BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 7 R$ 1.400 A R$ 1.755 BENEFÍCIOS

DESIGNER DE CÍLIOS 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

DESIGNER DE SOBRANCELHAS 1 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR, A MÃO 10 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS 1 R$ 2.500 BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 10 R$ 1.448 BENEFÍCIOS

FRENTISTA 2 R$ 1.439 BENEFÍCIOS

GARÇOM 4 R$ 1.425 BENEFÍCIOS

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 R$ 4.200 BENEFÍCIOS

LAVADOR DE CARROS 2 R$ 1.356 BENEFÍCIOS

MANICURE/PEDICURE 1 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1 R$ 4.000 BENEFÍCIOS

MESTRE DE OBRAS 1 R$ 3.394,56 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 10 R$ 1.443 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 20 R$ 1.450 BENEFÍCIOS

PEDREIRO 2 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

PEDREIRO DE FACHADA 10 R$ 2.103,20 BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 10 R$ 1.443 BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM AVICULTURA 5 R$ 1.550 BENEFÍCIOS

TRABALHADOR RURAL 1 R$ 1.400 BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 4 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:





» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5





» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia





» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração





» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central





» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública





» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n





» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3





» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural





» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras





» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso





» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste