GDF vai oferecer mais de 58 mil vagas para concurso em 2024

RP Raphaela Peixoto* YR Yasmin Rajab

Distritais autorizaram criação e provimento de vagas para o próximo ano - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press )

Diversas oportunidades em concursos públicos serão abertas em 2024. A Câmara Legislativa do DF aprovou o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). Inicialmente, eram previstos 54.534 cargos de criação e provimento. No entanto, o texto final, publicado no Diário Oficial do Legislativo do Distrito Federal em 10/7, atualizou o quantitativo de vagas para 58.633, sendo 210 para o Legislativo e 58.423 para o Executivo.

No plenário, um total de 16 emendas foram apresentadas. O relator do projeto, deputado Eduardo Pedrosa (União) votou pela admissibilidade de todas. Ele prevê um bom cenário para a carreira pública do DF no próximo ano. "A tendência é ter um bom número, até porque o nosso orçamento cresceu 9%, então existe uma tendência boa de melhorar o atendimento à população, com mais profissionais para dar suporte à comunidade."

O deputado ressalta a importância de nomear mais funcionários públicos: "Ter mais profissionais para atender a comunidade, seja na área social, seja na área da saúde, que a gente tem visto uma necessidade muito grande, seja na área da segurança. Eu acredito que é essencial o governo continuar fazendo concursos, não só para suprir as vagas dos funcionários que estão se aposentando, mas também para melhorar e ampliar o atendimento a população."



Entretando, Pedrosa alerta que os números representam uma estimativa para a criação ou provimento de vagas, e não uma autorização para novos concursos. "Na PLDO, os deputados puderam colocar muitas nomeações autorizativas. Não quer dizer que o governo vá fazer todos os concursos. Na verdade, a gente possibilita que o governo escolha entre essas vagas para que ele (o governo) faça o concurso", esclarece.

O projeto traz uma previsão e condições legais para o investimento em novas vagas nos órgãos descritos no documento. O PLDO também define regras para organização e execução do orçamento para o próximo ano, além de traçar prioridades para o GDF. A previsão total do investimento é de R$ 59,25 bilhões para pagamento de pessoal, além do custeio e investimentos nos órgão detalhados na proposta.

Comece a estudar este ano



Para Victor Tanaka, especialista em concursos públicos do Estratégia Concursos, o cenário é favorável para o concurseiro. Ele cita, inclusive, a autorização de mais de 4.436 vagas no âmbito federal. Diante desse reaquecimento do mercado de concursos, é natural que o candidato se questione sobre qual o momento certo de iniciar os estudos para conseguir a aprovação. Segundo Tanaka, os concurseiros devem começar a estudar ainda neste ano, pois os certames do DF tem muita concorrência e o nível das provas é alto.

Para uma boa preparação, o professor Victor Tanaka dá as seguinte dicas

Ter planejamento: a rotina de estudos precisa ser dinâmica, deve evoluir e estar sujeita a ajustes e melhorias constantes.

Garantir constância: é fundamental que o concurseiro tenha contato semanal com todas as disciplinas que estarão na prova.Naquelas que o concurseiropossui mais facilidade, pode alocar uma carga menor. Por outro lado, nas matérias que envolvam maior complexidade ou que possuam um peso maior na prova, certamente precisará de uma alocação mais relevante de carga horária.

Fazer pausas: cada pessoa precisa saber adaptar as pausas de maneira saudável à sua rotina de estudos.

Teoria X Prática: em relação a divisão entre teoria e prática, há três fases de estudos: a primeira é a criação da base, consolidando a teoria e tendo os exercícios como forma de reforçar todo o conteúdo. Em um segundo momento, quando já se tem um equilíbrio maior entre teoria e prática, é aconselhável ter um tempo maior praticando exercícios e revisando a teoria já estudada, com o acréscimo de eventuais matérias novas ao ciclo. Por fim, o processo deve ser focado em revisão do conteúdo e resolução de muitos exercícios.

Órgãos e provimentos autorizados:

» Câmara Legislativa do DF: 180 cargos;

» Tribunal de Contas do DF: 30 cargos;

» Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (SepladDF): 7.663 cargos;

» Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF): 19.368 cargos;

» Secretaria de Estado de Educação do DF (SeducDF): 18.916 cargos;

» Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF): 178 cargos;

» Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF): 1.112 cargos;

» Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape-DF): 1.300 cargos;

» Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SececDF): 96 cargos;

»Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF): 366 cargos;

» Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDS): 900 cargos;

» Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SMDF): 60 cargos;

» Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF): 242 cargos;

» Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF): 260 cargos;

» Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF): 260 cargos;

» Fundação Hemocentro de Brasília (FHB): 50 cargos;

» Universidade do Distrito Federal (UnDF): 409 cargos;

» Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF): 100 cargos;

» Departamento de Trânsito (Detran-DF): 645 cargos;

» Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram-DF): 323 cargos;

» Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF): 173 cargos;

» Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal): 634 cargos;

» Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF): 65 cargos;

» Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB): 312 cargos;

» Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater DF): 36 cargos;

» Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF): 500 cargos.

Foco nos estudos

Arthur pretende prestar concurso para o Tribunal de Contas do DF e para a Polícia Civil do DF (foto: Arquivo pessoal)

Diante do anúncio de vagas previstas na PLDO de 2024, alguns concurseiros já começaram a se preparar para garantir a tão sonhada aprovação no serviço público. O universitário Arthur Vieira, 21 anos, dedica cerca de três a quatro horas do dia para estudar no meio da semana, e nos fins de semana separa seis por dia.

O estudante pretende prestar o concurso do Tribunal de Contas do DF e da Polícia Civil do DF, para a área administrativa. “É a melhor forma de conseguir estabilidade financeira e profissional. Dessa forma, tenho um futuro mais garantido”, diz o jovem.

Ionice Souza da Silva também separa a mesma quantidade de horas por dia para estudar, enquanto concilia com o trabalho e as tarefas domésticas. A militar temporária do Exército comprou uma mentoria on-line e faz anotações no caderno de estudos. “Pego uma hora do meu almoço para estudar. E quando saio do serviço depois de pegar meus filhos na escola, verificar os cadernos da minha filha mais velha e fazer alguns afazeres em casa, começo a estudar por volta das 21h e vou até umas 23h30”, relata.

Ionice sonha em ser aprovada no concurso do Detran-DF. Ela estuda desde fevereiro deste ano (foto: Arquivo pessoal)

Aos 45 anos, Ionice também se dedica aos sábados, fazendo aulas de português das 8h às 12h. Apesar do receio, por conta da idade, a militar decidiu mudar a forma de pensar e ir em busca da estabilidade garantida pelo serviço público. “Quando entrei no exército, minha renda melhorou muito. Tive condições de dar um estudo melhor para meus filhos, consegui comprar minha casa (embora ainda esteja pagando) e percebi que eu tinha que continuar assim”, conta.

O foco de Ionice é o concurso do Detran. Ela confessa que esperava uma quantidade maior de vagas a serem ofertadas na PLDO do próximo ano. “Sou apaixonada pelas carreiras policiais, mas depois de um tempo passei a olhar para o Detran com olhos apaixonados. Eu fiz a prova para técnico, mas não fiquei dentro das vagas e dali em diante comecei a me dedicar para o Detran”. Ela também pretende prestar concurso para o DNIT, DER e Polícia Civil, para o cargo de agente de custódia.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá