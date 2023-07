Agências e empresas oferecem 294 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

L’Oréal Brasil

Trainee 2023

A L’Oréal Brasil abre as inscrições para seu programa de Trainee 2023. Assim como todos os programas de entrada na empresa, metade das vagas são destinadas para pessoas negras. As vagas são para trabalhar na sede da empresa ou Laboratório de Pesquisa & Inovação, ambos no Rio de Janeiro, ou na Fábrica em São Paulo. Os candidatos selecionados pelo programa terão uma trilha de desenvolvimento personalizada, além de mentoria com líderes da corporação. As vagas são nas áreas comercial, marketing, pesquisa & inovação, operações, relações humanas, finanças, TI e digital. Estão aptos a se candidatar no programa de Trainee aqueles que tiverem formação superior completa (tecnólogo, bacharel, licenciatura) com até três anos de formado (julho/2020), de todos os cursos. Experiência prévia de estágio ou efetivo será considerado um diferencial, mas não é obrigatório. Inscrições no site traineeloreal.com.br, de 11/7 até 10/8.

PicPay

50 vagas

O PicPay anuncia a abertura de mais de 50 vagas de emprego. Até o fim do ano, mais cerca de 200 posições devem estar disponíveis para contratação. As oportunidades são para diversas áreas, com foco principal em tecnologia, para atuar com dados, produtos e desenvolvimento. Os cargos estão disponíveis para profissionais de diferentes níveis, desde analistas até coordenadores e gerentes. PicPay oferece benefícios como vale-alimentação, vale-refeição e vale-mobilidade, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass ou Total Pass, licença maternidade estendida e paternidade, além de opções de teletrabalho. Os benefícios são oferecidos por meio do cartão PicPic, que funciona na função crédito e permite transferir o saldo entre diferentes categorias. Para se candidatar e conferir todas as oportunidades, no site da Central de Vagas do PicPay (https://shre.ink/9Rs3).

Janssen Brasil

Vagas para Brasília

A Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, acaba de abrir inscrições para o seu programa “Geração J”, voltado para que pessoas sem experiência possam atuar na área comercial do setor farmacêutico. A empresa oferece vagas de representante comercial para diversas cidades e regiões do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre. As inscrições estão abertas até 20 de julho, com o início de trabalho previsto para setembro de 2023. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site do programa geracaoj.com.br.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 5 R$ 1.620 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 15 R$1.100 + BENEFÍCIOS (JOVEM APRENDIZ)

AJUDANTE DE MOTORISTA 2 R$ 1.565 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 2 R$ 1.320 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE BARMAN 3 R$ 1.320 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 17 R$ 1.320 R$ 1.600 a + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ENCANADOR 10 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 2 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 5 R$ 1.363 a R$ 1.510 + BENEFÍCIOS (PCD)

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 2 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 4 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1 R$ 1.570 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 60 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

BARMAN 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 28 R$ 2.200 a R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 5 R$ 2.200 a R$ 2.400 + BENEFÍCIOS (PCD)

CASEIRO 1 R$ 1.320 + BENEFÍCIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.320 + BENEFÍCIOS

COLORISTA 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 2 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CUMIM 6 R$ 1.320 + BENEFÍCIOS

DESIGNER DE INTERIORES 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 8 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS(PCD)

ELETRICISTA AUXILIAR 2 R$ 1.480 + BENEFÍCIOS EMPREGADO

DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ESTOFADOR DE MÓVEIS 4 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 10 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 25 R$ 1.320 a R$ 2.000+ BENEFÍCIOS

LABORATORISTA DE SOLOS 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) 1 R$ 2.019,94 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 4 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MONITOR DE RECREAÇÃO 1 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 10 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE GUINDASTE MÓVEL 1 R$ 2.088 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 2 R$ 2.241 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 4 R$+ BENEFÍCIOS

PEDREIRO 7 R$ 2.200 a 2.400 + BENEFÍCIOS (PCD)

PIZZAIOLO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 20 R$1.500+BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 5 R$ 1.438 + BENEFÍCIOS (PCD)

SOLDADOR 2 R$ 2.141,95 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO ELETRÔNICO 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

TRABALHADOR RURAL 1 R$ 1.400 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 6 R$ 1.320 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA NOVO 1 R$ 1.320 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 4 R$ 1.320 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste