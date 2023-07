Confira lista com 179 concursos abertos e 21.251 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 179 concursos e 21.251 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há apenas um concurso aberto com 200 vagas. Para o Centro-Oeste, são 14 seleções abertas com 1.930 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, há 16 concursos com 526 postos vagos. Entre os nacionais, há 6 certames abertos para 8.163 oportunidades. Há ainda 20 seleções para concursos estaduais com 5.232 vagas. Para os municipais, há 32 concursos e 3.629 vagas. Nas universidades federais, são 44 processos seletivos e 984 oportunidades. Nos institutos federais há 47 certames abertos com 592 vagas.



DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Planejamento, orçamento e Administração do Distrito Federal

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://bit.ly/3r7fBEm . Concurso com 200 vagas e formação de cadastro reserva para técnico em enfermagem. Salário: até R$1.735. Taxa: R$65.



NACIONAIS

AERONÁUTICA DO BRASIL

Inscrições até 28 de julho pelo site https://bit.ly/3COoYLG . Concurso com 225 vagas para as áreas de: comunicações (24); mecânica de aeronaves (30); material bélico (9); fotointeligência (8); eletricidade e instrumentos (6); estrutura e pintura (10); meteorologia (18); suprimento técnico (14); informações aeronáuticas (12); eletromecânica (12); guarda e segurança (20); bombeiro (5); cartografia (2); desenho (3); metalurgia (2); controle de tráfego aéreo (50). Sálario: não informado. Taxa de inscrição: R$ 80.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

Inscrições até 19 de julho pelo site: https://concursos.ibfc.org.br/ . Concurso com 7.548 vagas para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento (6.742) e supervisor de coleta e qualidade (806). Salário: de R$ 3.100 até R$ 2.045,50. Taxa: R$ 42,20.

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ECFCEX)

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://bit.ly/3HPt1dq . Concurso com 162 vagas para matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde em 2024 para as seguintes funções: anestesiologia (5); cancerologia/oncologia (5); cardiologia (5); cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (2); cirurgia de cabeça e pescoço (3); cirurgia geral (5); cirurgia pediátrica (1); cirurgia torácica (2); cirurgia vascular (2); clínica médica (4); endoscopia digestiva (3); ginecologia e obstetrícia (5); hematologia e hemoterapia (3); mastologia (1); medicina da família (6); medicina intensiva (5); nefrologia (3); neonatologia (2); neurologia (4); oftalmologia (3); ortopedia e traumatologia (6); ortopedia e traumatologia (cirurgia de joelho) (2); ortopedia e traumatologia (cirurgia de ombro) (2); otorrinolaringologia (2); patologia (2); pediatria (7); pneumologia (2); proctologia (3); psiquiatria (5); radiologia (3); sem especialidade (46); urologia (3). Curso de formação de oficiais farmacêuticos (5): farmácia (5). Curso de formação de oficiais dentistas (5): cirurgia e traumatologia buco-máxilo-facial (3); endodontia (2). Salário: não informado, Taxa: R$150.

EXÉRCITO BRASILEIRO

Inscrições até dia 2 de agosto pelo site: https://bit.ly/3PyJjMI . Concurso com 35 vagas para administração (1); ciências contábeis (3); direito (8); enfermagem (6); estatística (1); informática (3); magistério biologia (1); magistério espanhol (1); magistério física (1); magistério inglês (1);magistério matemática (2); magistério português (2); magistério química (1); psicologia (1); padre católico romano (2); pastor evangélico (1). Salário: não especificado. Taxa: R$ 150.

ITAMARATY

Inscrições até 3 de agosto pelo site: https://bit.ly/444GWWl . Concurso com 50 vagas para classe inicial de terceiro secretário. Salário inicial: R$ 20.926,98. Taxa: R$ 229

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (COFFITO)

Inscrições até 19 de julho pelo site: https://shre.ink/9QwU . O concurso oferece 143 vagas no total, sendo dez imediatas e 133 vagas para cadastro reserva para auxiliar de motorista (28); advo gado (28); analista administrativo (15); analista de comunicação - digital (15); analista de tecnologia da informação (42) e analista financeiro e contábil (15), distribuídas em Curitiba (PR) e em Brasília (DF). Salário entre: R$2.608 e R$10.548. Taxa entre: R$60 e R$ 75.

CENTRO-OESTE

PREFEITURA DE PIRENÓPOLIS - GO

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://shre.ink/9kYe . Concurso com 88 vagas para administrativo educacional ii - técnico em alimentação educacional - setor 01 (4); administrativo educacional ii - técnico em alimentação educacional - setor 02 (1); administrativo educacional ii - técnico em alimentação educacional - setor 03 (1); administrativo educacional iii - educação infantil - setor 01 (37); administrativo educacional iii - educação infantil - setor 02 (4); administrativo educacional iii - educação infantil - setor 03 (5); administrativo educacional iii - técnico em administração escolar - setor 01 (8); administrativo educacional iii - técnico em administração escolar - setor 02 (3); administrativo educacional iii - técnico em administração escolar - setor 03 (2); professor p-iii - setor 01 (105); professor p-iii - setor 02 (9); professor p-iii - setor 03 (9). Salário: de R$ 1.452 a R$ 3.148,80. Taxa: não informada.

IF GOIANO - INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Inscrições até 10 de agosto pelo site: https://shre.ink/9k4T . Concurso com 22 vagas para analista de tecnologia da informação (1); assistente em administração (4); biólogo (1); contador (1); médico (1); odontólogo (1); psicólogo/área: clínica (1); técnico de laboratório nas áreas de: biologia (1), eletrotécnica (1), informática (2) e química (2); técnico de tecnologia da informação (2); técnico em agropecuária (2) e tecnólogo na área de gestão pública (2). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: e R$ 120 a R$ 140.

PREFEITURA DE PORANGATU

Inscrições até dia 17 de julho pelo site: https://shre.ink/9k4s . Concurso com 83 vagas e formação de cadastro reserva para condutor de veículos escolares (4); operador de máquinas pesadas (2); vigia (5); condutor de veículos pesados (1); agente administrativo educacional - merendeiro (12); agente administrativo educacional - porteiro servente (7); agente de trânsito (1); agente administrativo educacional - auxiliar de secretaria (4); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos municipais (1); fiscal do meio ambiente (1); monitor educacional - nível I (17); operador de usina de asfalto (1); técnico de informática (1); fiscal de saúde pública e vigilância sanitária (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista (1); profissionais do magistério PIII em ciências biológicas (1); geografia (1); história (1); letras (1); matemática (2); pedagogo (15) e psicólogo (1). Salário: de 1.302 a R$ 2.184. Taxa: R$ 70 R$ 90 e R$ 120.

PREFEITURA DE POSSE - GO

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/9k6U . Concurso com 27 vagas e formação de cadastro reserva para agente comunitário de saúde. Salário: R$ 2.640. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE RIO VERDE - GO

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://www.unirv.edu.br/ . Concurso com 329 vagas para almoxarife (8); analista administrativo (27); atendente - plantonista (38); auxiliar administrativo (171); auxiliar de copa e cozinha (40); lavadeiro/passadeiro (11); monitor de transporte escolar (8); motorista de veículos leves (11); orientador social (11);; auxiliar de copa e cozinha (1); auxiliar de farmácia ii (1); auxiliar de farmácia ii (2); lavadeiro/passadeiro (1) auxiliar de copa e cozinha (2). Salário: de R$ 1.419,37 a R$ 3.098,38. Taxa: R$ 110 a R$ 210.

PREFEITURA DE URUAÇU

Inscrições de 19 de julho a 9 de agosto pelo site: https://shre.ink/9k6O . Concurso com 62 vagas e formação de cadastro reserva para fiscal ambiental (3); fiscal de vigilância sanitária (3); analista ambiental (3); assistente administrativo (10); agente de trânsito (4); motorista (9); agente comunitário de saúde (10); agente de combate a endemias (10); psicólogo (3); procurador municipal (1); fonoaudiólogo (2); fisioterapeuta (2) e nutricionista (2). Salário: R$ 1.925,84 a R$ 6.088,20. Taxa: R$ 100 e R$ 180.

PREFEITURA DE UNIÃO DO SUL - MT

Inscrições até 21 de julho presencialmente,na Recepção da Prefeitura Municipal, localizada na avenida Curitiba, nº 94, centro. Concurso com 69 vagas para os cargos de condutor de veículo emergencial (3); condutor de veículo escolar (8); monitor de transporte escolar (2); merendeira (1); zeladora (7); auxiliar administrativo (1); inspetor de alunos (1); agente comunitário de saúde (1); agente de combate às endemias (1); agente de desenvolvimento infantil (3); agente de desenvolvimento da educação especial (5); secretário escolar (1); fiscal de vigilância sanitária (1); técnico em radiologia (1); professor de educação básica (20); psicólogo (1); enfermeiro (3); odontólogo (1); auditor em saúde pública (1); assistente social (2); professor de educação física (1); fonoaudiólogo (1); terapeuta ocupacional (1) e médico clínico geral (2). Salário: de R$ 1.458,32 a R$ 10.639,13. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE CATALÃO - GO

Inscrições entre 4 de agosto a 5 de setembro pelo site: https://shre.ink/9QxF . O concurso oferece 665 vagas, além de formar cadastro reserva para merendeira (106); auxiliar de serviço escolar (115); auxiliar de serviços construção civil (4); encanador (1); motorista de frota escolar (15); pedreiro (2); eletricista (1); escriturário (8); motorista (5); assistente social (3); engenheiro civil (1); nutricionista (6); psicólogo (2); professor de banda musical (4); professor pedagogo (366); professor de educação física (26). Salário entre: R$1.357 a R$6.388. Taxa entre: R$80 a R$150.

PREFEITURA DE GOIANDIRA - GO

Inscrições entre 3 de agosto a 5 de setembro pelo site: https://shre.ink/9QBO . O concursos oferece 126 vagas, bem como formar cadastro reserva para auxiliar de serviços gerais (48);agente de vigilância (6); motorista (9); oficial de serviços gerais - merendeira (6); oficial de obras e serviços (3); mecânico (1); operador de máquinas leves (3); operador de máquinas pesadas (5); recepcionista (5);agente administrativo (4); agente de combate de endemias (1); fiscal de obras, posturas e trânsito (1); fiscal de tributos (1);técnico em higiene dental (2); técnico em enfermagem (1); técnico em informática (1); técnico em segurança do trabalho (1);agente de defesa ambiental (1); analista ambiental (3); enfermeiro - psf (2); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); nutricionista (2); odontólogo - psf (2); professor - pIII(14). Salário entre: R$1.320 a R$4.750. Taxa entre: R$80a R$120.

PREFEITURA DE MARZAGÃO - GO

Inscrições entre 4 e 25 de agosto pelo site: https://shre.ink/9QQG . O concurso oferece 69 vagas para auxiliar de obras e serviços (4); auxiliar de serviços gerais (7); mecânico (1); motorista de veículos leves (2); motorista de veículos pesados (2); oficial de obras e serviços (4); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas leves pesadas (2); auxiliar administrativo (3); monitor educacional (13); fiscal de postura e edificações (1); técnico de enfermagem (5); professor p ii (18); professor educador físico (1); enfermeiro padrão (1); fisioterapeuta (2); médico psf (1). Salário entre: R$1.413 a R$8.745. Taxa: R$70 a R$140.

PREFEITURA DE NOVA AURORA - GO

Inscrições entre 19 de julho a 17 de agosto pelo site: https://shre.ink/9Qle . O concurso oferece 52 vagas além da formação de cadastro reserva para auxiliar de serviços (11); merendeira (5); motorista (9); operador de máquinas pesadas e tratores (3); pedreiro (1); auxiliar administrativo (5) e professor pedagogo (18). Salário entre: R$1.320 a R$3.041. Taxa entre: R$80 a R$120.

PREFEITURA RIO VERDE - GO

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://shre.ink/9Rt4 . O concurso oferece 329 vagas, bem como formar cadastro reserva para almoxarife (8); analista administrativo (27); atendente - plantonista (38); auxiliar administrativo (165); auxiliar de copa e cozinha (38); lavadeiro/passadeiro (11); monitor de transporte escolar (8); motorista de veículos leves (11); orientador social (11);uxiliar administrativo (2); auxiliar de copa e cozinha (1); auxiliar de farmácia ii (1); auxiliar administrativo (2); auxiliar de farmácia ii (1); lavadeiro/passadeiro (1);auxiliar administrativo (2); auxiliar de copa e cozinha (2); auxiliar de farmácia ii (1). Salário entre: R$1.419 a R$3.098. Taxa entre: R$110 a R$210.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CATALÃO (UFCAT) - GO

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/9Azw . O concurso oferece seis vagas no cargo de professor de magistério superior para as áreas de: medicina (5); e estágio e formação de professores em educação infantil (1). Salário entre: R$2.236 a R$9.616. Taxa entre: R$45 a R$192.

AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP (AGER - MT)

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://shre.ink/9RSo. O concurso oferece 3 vagas para gestor de regulação e fiscalização; gestor de regulação e fiscalização/engenheiro ambiental e/ou sanitarista (1); gestor de regulação e fiscalização/engenheiro civil (1) e gestor de regulação e fiscalização/contador ou economista (1).(1). Salário: R$7.839. Taxa: R$120.



CONSELHOS

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

Inscrições até 19 de julho pelo site: https://bit.ly/3ptO0N8 . Concurso com 133 vagas e formação de cadastro reserva para: motorista (28); advogado (28); analista administrativo (15); analista de comunicação - digital (15); analista de tecnologia da informação (42) e contador (15). Salário: R$2.608 e R$10.548. Taxa: de R$60 e R$75.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (TO)

Inscrições até 7 de agosto pelo site: https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=31201b01 . O concurso oferece sete vagas para analista de T.I. (1); advogado (1); contador (1) e assistente administrativo (4). Salário: entre R$ 1.901,12 a R$ 3.604,30. Taxa de inscrição: entre R$ 72 a R$ 81.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO (TO)

Inscrições entre 20 de junho para o endereço eletrônico: processoseletivo@coren-mt.com.br . O concurso oferece uma vaga para para contratação temporária de um auxiliar de serviços gerais. Salário: R$ 1.299,57, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 847 e auxílio-transporte na forma da lei, por dia trabalhado. Sem taxa de inscrição.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE ALAGOAS

Inscrições até 19 de julho pelo site http://www.quadrix.org.br/ . Concurso com 4 vagas para Profissional de Suporte Técnico PST - Técnico Administrativo (2) e Profissional Analista Superior-PAS - agente fiscal (2). Salário: R$ 1.744,76 a R$ 2.338,14. Taxa: R$ 65 a R$ 80.

CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA BAHIA (CRT-BA)

Inscrições até 7 de agosto pelo site: http://www.quadrix.org.br/ . O concurso oferece 355 vagas para agente de atendimento, assistente administrativo e assistente financeiro; e de nível técnico: assistente contábil, assistente de t.i. e técnico industrial (agente de fiscalização). Salário: R$3.500. Taxa: R$65 e R$75.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARÁ (CORE-PA)

Inscrições até 17 de agosto pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/Index.aspx. O concurso oferece três vagas para assistente administrativo (1); fiscal (1) e assistente jurídico (1). Salário: R$1.651 a R$3.577. Taxa: R$874.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE (CORE-SE)

Inscrições até 24 de agosto pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/getConc.aspx? key=cXkvjgto7HA= . O concurso oferece uma vaga para assistente jurídico. Salário: R$ R$3.010. Taxa: R$96.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ

Inscrições até 19 de julho pelo site: https://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/croap-2023.aspx. O concurso oferece 3 vagas para assistente administrativo. Salário: R$1.617. Taxa: R$65.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA PARAÍBA

Inscrições até 20 de julho pelo site:https://www.institutoconsulplan.org.br/getConc.aspx? key=wYtGUJ8Ep9c= . O concurso oferece três vagas para assistente administrativo (1); fiscal (1);assistente jurídico (1). Salário entre: R$2.513 a R$2.742. Taxa: R$77 a R$96.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS - RO

Inscrições até 14 de agosto pelo site: https://shre.ink/9RBQ . Concurso com 2 vagas para assistente administrativo e fical. Salário: R$ 3.044,28. Taxa: R$ 77,07.

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 9ª REGIÃO

Inscrições até 28 de julho pelo site https://shre.ink/9RZQ . Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para agente fiscal - Curitiba (1); agente fiscal - Londrina; agente fiscal - Cascavel; agente fiscal - Maringá; analista de informática - Curitiba; assessor jurídico - Curitiba; Contador - Curitiba; auxiliar técnico de fiscalização - Curitiba; auxiliar administrativo - Curitiba; auxiliar administrativo - Cascavel; auxiliar administrativo - Maringá. Salário: de R$ 2.842,55 a R$ 9.218,09. Taxa: R$ 80 a R$ 110.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://shre.ink/9RTi . Concurso com vagas indeterminado e formação de cadastro reserva para assistente - área administrativa (9); assistente - área de atendimento e cobrança; assistente técnico - área fiscalização (1); assistente técnico - área de ti; analista - área comunicação social jornalismo; analista - área comunicação social relações públicas; analista - área finanças, contabilidade e controladoria; analista - recursos humanos; analista - área ti; analista - área jurídica e analista - área fiscalização. Salário: de R$ 3.368,42 a R$ 8.772,86. Taxa: entre R$ 80 e R$ 130.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - RS

Inscrições até 28 de julho pelo site: https://shre.ink/9Grd . Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para auxiliar administrativo(1) e bibliotecário fiscal. Salário: de R$ 2.762,00 a R$ 3.261,00. Taxa: R$ 60 ou R$ 65.

CONSELHO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS - ES

Inscrições até 17 de agosto pelo site: https://shre.ink/9GPP . Concurso com 8 vagas para assistente jurídico (2); assistente administrativo (5) e fiscal (1). Salário: de R$ 2.705,47 a R$ 5.510,21. Taxa: de R$ 77,07 A R$ 96,03.

CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - BA

Inscrições até 7 de agosto pelo site: https://shre.ink/94nV . Concurso com 6 vagas para agente de atendimento; assistente administrativo; assistente financeiro; assistente contábil; assistente de t.i.; técnico industrial (agente de fiscalização) (6). Salário: R$3.500 . Taxa:R$ 65 a R$ 75 .



LOCAIS - ESTADUAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SERGIPE

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjseservidor23 . Concurso com 61 vagas, além de cadastro reserva para o cargo de analista judiciário e técnico judiciário. Salário: entre R$ 3.738,62 a R$ 6.134,62. Taxa de inscrição: R$ 120.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 14ª REGIÃO - PIAUÍ

Inscrições até 19 de julho pelo site: https://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/crefito14-2023.aspx . Concurso com 425 vagas, sendo dez para vagas imediatas e 415 vagas para formação de cadastro reserva, distribuídas nas cidades de Teresina, Bom Jesus e Parnaíba, para os cargos de assistente administrativo (1); auxiliar administrativo (2); técnico em informática; agente fiscal (2); analista administrativo - contador (1); analista administrativo - tecnologia da informação (1); analista administrativo (1); analista administrativo - jornalista (1); diagramador/designer gráfico; procurador jurídico (1) e produtor de vídeo. Salário: entre R$ 1.302 a R$ 6.125,80. Taxa de inscrição: entre R$ 68 e R$ 78.

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/ . Concurso com 142 vagas para os cargos de Auditor Fiscal Tributário Municipal - Área de Especialização: Gestão Tributária (50) e Auditor Fiscal Tributário Municipal - Área de Especialização: Tecnologia da Informação (10). Neste caso os profissionais vão atuar em jornadas de 40 horas por semana e farão jus à remuneração de R$ 26.049,51. Já o edital nº 03 disponibiliza 50 oportunidades para a função de: Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional - Ciências Contábeis, com carga horária de 40 horas e remuneração equivalente a R$ 9.000. E também 32 vagas no cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental - APPGG. Nesta função a carga horária é de 40 horas e a remuneração de R$ 12.000 Salário: de R$ 9.000 a R$ 26.049.01. Taxa: de R$ 85 R$ a R$ 135.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SÃO PAULO

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://www.vunesp.com.br/ . Concurso com 88 vagas para o cargo de oficial da justiça. Salário: R$ 8.804,85. Taxa de inscrição: R$ 96.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF-3)

Inscrições até 10 de agosto, pelo site: https://www.vunesp.com.br/. O concurso oferece 21 vagas para analista judiciários, especificamente nas especialidades de: administrativa (1), apoio especializado - especialidade: arquitetura (1), arquivologia (1), contadoria (1), enfermagem, engenharia civil (1), engenharia elétrica (1), engenharia mecânica (1), estatística, informática, medicina - clínica geral (1), medicina do trabalho (2), medicina - psiquiatria (1), psicologia (2), serviço social (1), judiciária -especialidade: oficial de justiça avaliador federal (1); técnico judiciário - administrativa - especialidade: agente da polícia judicial (2), apoio especializado - especialidade: edificações (1), apoio especializado -especialidade: enfermagem (1), apoio especializado - especialidade: informática (1) e apoio especializado - especialidade: segurança do trabalho (1). Salário entre: R$8.046 a R$13.202. Taxa entre: R$105 a R$115.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 27 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/PMES2303 . O concurso oferece 2.700 vagas para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe. Salário: R$ R$4.852. Taxa: R$65.

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DPE - MG)

Inscrições entre 9h de 22 de agosto até às 17h de 20 de setembro de 2023, pelo site: https://www.gestaodeconcursos.com.br/site/site/default.aspx . O concurso oferece 85 vagas para técnico da defensoria pública (50) e analista da defensoria pública nas especialidades de assistência social (8); administrador (6); contador (2); jurídico (11) e psicólogo (8). Salário entre: R$2.934 a R$5.294. Taxa: R$79 a R$105.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/fhemig23 . O concurso oferece 1.081 vagas para analista de gestão e assistência à saúde - níveis I e III, médico - níveis III e VI, profissional de enfermagem - níveis II, IV e VI e técnico operacional da saúde - níveis I e II. Salário entre: R$1.455 e R$11.982. Taxa entre: R$75 e R$135.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 18 de julho pelo site: https://www.gestaodeconcursos.com.br/site/site/DetalheConcurso.aspx?CodigoConcurso=1536 . O concurso oferece 75 vagas no cargo de promotor de justiça substituto. Salário: R$32.228. Taxa: R$322.

POLÍCIA MILITAR (PM) E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBM) DO ESTADO DO PARANÁ

Inscrições até 23 de agosto pelo site: https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/Home . O concurso oferece 60 vagas para PM (50) e CBM (10). Salário entre: R$3.776 e R$10.327. Taxa: não divulgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Inscrições de 17 de julho a 18 de agosto pelo site: https://shre.ink/9GVC . Concurso com vagas indeterminadas para serviços notariais e registrais. Salário não informado. Taxa: R$300.

POLÍCIA MILITAR DO ACRE

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://shre.ink/9GG9 . Concurso com 36 vagas para aluno oficial combatente (27); segundo tenente estagiário de saúde - cirurgião dentista (1); segundo tenente estagiário de saúde - cirurgião dentista bucomaxilofacial (1); segundo tenente estagiário de saúde - médico obstetra e ginecologista (2); segundo tenente estagiário de saúde - médico pediatra (2); segundo tenente estagiário de saúde - médico clínico geral (2); segundo tenente estagiário de saúde - médico ortopedista e traumatologista (1). . Salário; R$ 8.129,55 a R$ 10.423,73 . Taxa: R$ 106.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PARA

Inscrições de 14 de julho a 4 de agosto pelo site: https://shre.ink/9GSr . Concurso com 10 vagas e formar cadastro reserva para o cargo de procurador. Salário: R$ 17.381,07 . Taxa: R$ 290.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA - PA

Inscrições de 17 de julho a 17 de agosto pelo site: https://shre.ink/9GzP . Concurso com 315 vagas para agente administrativo (97), técnico em enfermagem (41), técnico em patologia (4), técnico em radiologia (3), administrador (20), analista de sistemas (12), biomédico (4), contador (10), economista (10), enfermeiro (39), enfermeiro - auditoria em serviços de saúde (8), fisioterapeuta (3), médico - cardiologia (5), médico - cirurgia geral (3), médico - clínico geral (16), médico - dermatologia (3), médico - gastroenterologia (3), médico - ginecologia e obstetrícia (4), médico - ortopedia e traumatologia (3), médico - otorrinolaringologia (2), médico - patologia (2), médico - pediatria (5), médico - pneumologia (2), médico - psiquiatria (5), médico - radiologia e diagnóstico por imagem (3) e pedagogo (8). Salário: de R$ 1.387,95 a R$ 3.696,37 . Taxa: R$ 46,60 - nível médio e R$ 47,80.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - MA

Inscrições até 11 de agosto pelo site https://shre.ink/9Gzi . Concurso com 15 vagas para o Curso de Formação de Oficiais para o Corpo de Bombeiros. Salário: não informado . Taxa: de R$ 60 a R$ 85.

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO

Inscrições até 11 de agosto pelo site: https://shre.ink/9GIS . Concurso com 45 vagas para curso de formação de oficiais. Salário: Não informado. Taxa: R$ 85

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SE

Inscrições até 3 de agosto pelo site: https://shre.ink/99oo . Concurso com 54 vagas para contador. Salário: R$ 2.474,65. Taxa: R$ 120.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://shre.ink/995d . Concurso com 11 vagas para escrevente técnico judiciário (10), técnico em comunicação e processamento de dados judiciário; analista de sistemas judiciário (1) e contador jurídico. Salário: R$ 5.810,17 a R$ 8.518,15. Taxa: de R$ 67,90 a R$ 98,90.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://shre.ink/99xA . Concurso com 26 vagas para defensor público. Salário: não divulgado . Taxa: R$ 285 .

POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO

Inscrições de 20 de julho a 21 de agosto pelo site: https://shre.ink/99K9 . Concurso com 67 vagas para profissionais para o Estágio Probatório de Adaptação de Oficiais Médicos do Quadro Oficial de Saúde/2023 (EPAO/2023), e para o Curso de Formação de Cabos do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS - QPMP-6) para a graduação de Cabo Policial Militar Especialista (Técnico em Enfermagem) da Secretaria de Estado de Polícia Militar. O edital nº 2 apresenta vagas para anestesiologia (1), cirurgia geral (1), cirurgia pediátrica (1), cirurgia vascular (1), cirurgia vascular - endovascular (1), clínica médica (17), hematologia (1), neurocirurgia (4), ortopedia (1), pediatria (2), psiquiatria (7), radiologia (1) e terapia intensiva - adulto (4). . Salário:de R$ 4.637,26 a R$ 11.505,73 . Taxa: R$ 100,00 e R$ 120 .



LOCAIS - MUNICIPAIS

PREFEITURA DE MARAVILHA - AL

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/94XK . Concurso com 108 vagas para auxiliar de serviços gerais (10); coveiro (1); eletricista (1); merendeiro (8); vigilante (5); agente administrativo (4); assistente administrativo (10); atendente de farmácia (1); auxiliar de consultório odontológico (1); fiscal de tributos (1); guarda municipal (6); motorista (5); operador de máquinas pesadas (1); secretário escolar (8); técnico em agropecuária (1); técnico de enfermagem (1); assistente social (1); contador (1); enfermeiro psf (2); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (1); médico do trabalho (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (1); procurador (1); professor das séries iniciais (10); professor de artes (2); professor de ciências (2); professor de educação física (2); professor de ensino religioso (2); professo de geografia (2); professor de história (2); professor de língua estrangeira - inglês (2); professor de língua portuguesa (3); professor de matemática (3); psicólogo (1). Salário: R$ 1.320 a R$ 3.500. Taxa: R$ 70 a R$ 110.

PREFEITURA DE RECURSOL NDIA - TO

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://shre.ink/94Sj . Concurso com 29 vagas para gari (3); técnico eletricista (1); motorista de veículo leve (2); motorista de veículo pesado (2); operador de motoniveladora (1); operador de retroescavadeira (1) e operador de máquinas pesadas (1); fiscal de tributos (1) e técnico em enfermagem (2); assistente social (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); psicólogo (1); nutricionista (1); educador físico (1); professor pedagogo (4); professor de letras (2); professor de matemática (1) e professor de geografia (1). Salário: de R$ 1.302 a R$ 3.500. Taxa: entre R$ 50 e R$ 100.

PREFEITURA DE DARCINÓPOLIS - TO

Inscrições até 1º de agosto pelo site: https://shre.ink/94GL . Concurso com 119 vagas para agente de limpeza pública (11); ajudante de pedreiro (2); auxiliar de serviços gerais (13); coveiro/sepultador (2); encanador (1); merendeira (3); motorista (6); operador de máquinas pesadas (3); operador de motoniveladora (1); pedreiro (2); tratorista (3); vigia/guarda (13); agente de combate as endemias (4); agente comunitário de saúde (1); agente administrativo (6); assistente sala (5); auxiliar de consultório (2); cuidador escolar (5); cuidador social (1); entrevistador social (1); fiscal de tributos (1); orientador social (1); fiscal de vigilância sanitária (1); técnico em laboratório (1); técnico em enfermagem (11); serviço social (2); educador físico (3); enfermeiro (4); farmacêutico/ bioquímico (1); fisioterapeuta (1); professor p1 n1 (6); psicólogo (2). Salário: de R$ 1.320 a R$ 3.600. Taxa: de R$ 70 a R$ 120.

PREFEITURA DE BUJARI - AC

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/9427 . Concurso com 57 vagas para agente comunitário de saúde (14); agente de combate a endemias (4); fiscal sanitário; microscopista (1); técnico de enfermagem (4); técnico em saúde bucal (3); biomédico; cirurgião dentista (3); educador físico (1); enfermeiro (4); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral; nutricionista; professor de educação infantil (10); professor de ensino fundamental (10); psicólogo (1). Salário: de R$ 1.545,60 a R$ 7.000 . Taxa: de R$ 90 a R$ 120.

PREFEITURA DE ENVIRA - AM

Inscrições até 21 de agosto pelo site https://shre.ink/94Fk . Concurso com 110 vagas para Auxiliar Administrativo (20); Auxiliar de Serviços Gerais (45); Motorista - Categoria B (2); Motorista - Categoria C (1); Motorista - Categoria D (1); operador de máquinas pesadas (2); digitador (4); fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos (1); técnico em controle interno (1); técnico agropecuário (1); técnico em contabilidade (1); técnico em informática (2); recepcionista (11); agente administrativo (11); analista de controle interno (1); engenheiro civil (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro florestal (1); engenheiro eletricista (1). Salário: de R$ 1.320 a R$ 5.620. Taxa: e R$ 60 a R$ 100.

ÁGUAS SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PR

Inscrições até 10 de agosto pelo site: https://shre.ink/99pB . Concurso com 70 vagas para auxiliar de serviços gerais (15); encanador de rede abastecimento de água e esgotamento sanitário (5); motorista (3); operador de máquinas (4); pedreiro (2); vigia (1); eletricista (1); auxiliar administrativo (3); assistente administrativo (4); atendente (5); agente de interrupção e religação de água (6); fiscal de saneamento (1); leiturista (6); operador de estação de tratamento de água e esgoto (5); telefonista (2); técnico em laboratório (1); técnico em saneamento (2); advogado (1); administrador (1); engenheiro civil (1) e gestor de educação socioambiental (1). Salário: de R$ 1.473,96 a R$ 7.217,55 . Taxa: R$ 50 a R$ 110

PREFEITURA DE PARIQUEIRA-AÇU

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 48 vagas para os cargos de tratorista (1); artesão (1); auxiliar de saúde bucal (3); mecânico (2); motorista categoria D (8); operador de máquinas (4); técnico em farmácia (3); auditor de saúde (1); cirurgião dentista (1); educador de esportes (2); educador físico (1); fiscal de tributos (1); fisioterapeuta (1); gestor de controle interno (1); médico pediatra (1); médico clínico geral (3); médico de saúde da família (1); médico ginecologista (1); nutricionista (1); procurador jurídico; professor substituto (5); professor de ensino fundamental II (artes) (2); professor de educação especial; professor de ensino fundamental II (educação física) (2); tradutor e interprete de libras (2). Salário: entre R$ 1.844,62 a R$ 13.148,47. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE CLÁUDIO

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://www.claudio.mg.gov.br/portal/editais/0/3/1807/ . Concurso com número de vagas não informadas o cargo de médico de Estratégia Saúde e Família. Salário: R$ 17.480,47. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE SANTA MÔNICA

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://concursos.unioeste.br/concursos/publicacoes/PREFEITURA+MUNICIPAL+DE+TR%C3%8AS+BARRAS+DO+PARAN%C3%81/41 . Concurso com 51 vagas para os cargos de advogado (1); agente comunitário de saúde (2); agente de combate a endemias (2); assessor de imprensa (1); arquiteto (1); assistente administrativo (1); assistente social (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de cuidados dental (1); auxiliar de serviços gerais - f (1); auxiliar de serviços gerais - m (1); contador (1); dentista (1); engenheiro civil (1); enfermeiro (2); farmacêutico/bioquímico (2); fisioterapeuta; fiscal de obras e postura (1); fonoaudiólogo (1); gari catador de lixo (2);médico (2); motorista (3); nutricionista (1); oficial administrativo (1); operador de máquinas (1); pedreiro (2); professor (1); professor de educação infantil (5); professor de educação física (1); professor de artes (1); psicólogo (1); psicopedagogo (2); técnico agrícola; técnico de enfermagem (2); tratorista (1); veterinário (1); vigia (1); e zelador de cemitério (1).. Salário: entre R$ 1.332,61 a R$ 11.250. Taxa de inscrição: entre R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://concursos.unioeste.br/concursos/publicacoes/PREFEITURA+MUNICIPAL+DE+TR%C3%8AS+BARRAS+DO+PARAN%C3%81/41 . Concurso com duas vagas para odontólogo. Salário: R$ 4.478,42. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://concursos.unioeste.br/concursos/publicacoes/PREFEITURA+MUNICIPAL+DE+TR%C3%8AS+BARRAS+DO+PARAN%C3%81/41 . Concurso com 35 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (4); cozinheiro (1); operador de máquinas (3); pedreiro (1); agente comunitário de saúde (5); agente de saúde (1); motorista i (3); assistente administrativo (4); técnico em enfermagem (3); assistente social (1); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico (1); nutricionista (1); profissional de educação física (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1). Salário: entre R$ 1.484,97 a R$ 17.418,36. Taxa de inscrição: entre R$ 50 e R$ 100.

PREFEITURA DE PREFEITURA DE POSSE

Inscrições até 31 de julho pelo site: http://www.ibraspconcursos.com.br/ . Concurso com 27 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 80.

PREFEITURA DE ENCANTADO

Inscrições até 10 de agosto pelo site: https://candidato.legalleconcursos.com.br/ . Concurso com três vagas para os cargos de agente administrativo; fiscal de meio ambiente (1); fiscal fazendário (1); fiscal sanitário (1).. Salário: R$ 5.270,87. Taxa de inscrição: entre R$ 100 a R$ 120.

PREFEITURA DE ARROIO GRANDE

Inscrições até 10 de agosto pelo site: https://candidato.legalleconcursos.com.br/ . Concurso com 23 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde - Centro Municipal de Saúde (5); agente comunitário de saúde - Zona Leste (5); agente comunitário de saúde - Zona Norte (8); e agente comunitário de saúde - Zona Sul (5). Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 130.

PREFEITURA DE JEQUIÉ

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/concursosNovo.aspx . Concurso com 501 vagas para instrutor de braile (1); instrutor de capoeira (2); instrutor de dança (3); instrutor de karatê (2); instrutor de teatro (3); intérprete de libras (4); profissional de apoio escolar da educação especial (150); profissional de apoio escolar para atuar em turmas da educação infantil e/ou dos anos iniciais do ensino fundamental (100); assistente social (1) e psicólogo (1); entrevistador (6); facilitador de oficinas de cabeleireiro (1); facilitador de oficinas de capoeira (1); facilitador de oficinas de culinária (1); facilitador de oficinas de dança (1); facilitador de oficinas de manicure (1); facilitador de oficinas de música (1); facilitador de oficinas de reciclagem (1); facilitador de oficinas de teatro (1); motorista a/b (4); orientador social (10); assistente social (12); educador físico (2); nutricionista (1); pedagogo (8) e psicólogo (8); atendente de farmácia (26); auxiliar de laboratório (2); condutor socorrista - samu (19); motorista (10); oficineiro/artesão (2); rádio operador (4); técnico auxiliar em regulação médica - tarm (12); técnico de enfermagem (15); técnico de enfermagem para conduzir motolância (2); técnico de enfermagem para o SAMU (10); técnico de saúde bucal (30); técnico segurança do trabalho (2); assistente social (2); educador físico (2); enfermeiro 40h - samu (6); enfermeiro - atenção básica (2); enfermeiro para conduzir motolância (1); farmacêutico (7); fisioterapeuta (2); médico intervencionista (9); nutricionista (2); psicólogo (6) e terapeuta ocupacional (2). Salário: entre R$ 2.210,27 a R$ 2.482,33. Taxa de inscrição: entre R$ 65 a R$ 90.

AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Inscrições até dia 24 de julho pelo site: https://www.w2consultores.com.br/ . Concurso com três vagas para Gestor de Regulação e Fiscalização; Gestor de Regulação e Fiscalização/Engenheiro Ambiental e/ou Sanitarista (1); Gestor de Regulação e Fiscalização/Engenheiro Civil (1) e Gestor de Regulação e Fiscalização/Contador ou Economista (1). Salário: R$ 7.839,13. Taxa de inscrição: R$ 120.

PREFEITURA DE CANAVIEIRA (PI)

Inscrições até 21 de outubro de 2023 presencialmente na Prefeitura Municipal. Concurso com duas vagas para enfermeiro (1) e farmacêutico (1). Salário: entre R$ 1.500 e R$ 2.400. Taxa: não há.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE - PARANÁ

Inscrições até 31 de julho pelo site: http://www.fundacaofafipa.org.br/informacoes/3875/ . O concurso oferece 28 vagas para auxiliar administrativo I; auxiliar administrativo II; atendente de farmácia (1); técnico em enfermagem I (2) e técnico em informática (1); agente administrativo; contador II; enfermeiro I (1); farmacêutico I (1) e psicólogo (1); auxiliar administrativo I (1) e técnico em enfermagem II (5); assistente social (1); educador físico (1); enfermeiro I (1); enfermeiro II (5); farmacêutico II (1); médico clínico geral II (1); médico psiquiatra (1); pedagogo (1); psicólogo (1) e terapeuta ocupacional (1); técnico em enfermagem I (1) e enfermeiro I.. Salário: entre R$ 840 a R$ 10.828. Taxa: R$ 80 e R$ 1120.

PREFEITURA DE ITABIRITO - MINAS GERAIS (MG)

Inscrições entre 31 de julho e 31 de agosto pelo site: https://imam.org.br/sitenoticia/processo_seletivo_detalhes.aspx?id=5191D52FF6BC88D3 . O concurso oferece 48 vagas para cargos de guarda civil municipal masculino (38) e guarda civil municipal feminino (10). Salário: R$2.966. Taxa: R$70.

PREFEITURA DE SOROCABA

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/ . O concurso oferece 50 vagas para guarda civil municipal 2 ª classe feminino (10); guarda civil municipal masculino 2 ª classe (40). Salário: R$1.962. Taxa: R$85.

PREFEITURA SÃO BERNARDO DO CAMPO

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/PSBC2301 . O concurso oferece 150 vagas para guarda civil municipal, mulheres (75) e para homens (75). Salário: R$2.232. Taxa: R$75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS

Inscrições até 24 de julho pelo site: http://www.avancasp.org.br/ . O edital nº 01/2023 oferece 31 vagas além de formação de cadastro reserva, sendo 17 vagas nas funções de guarda municipal para o sexo feminino e 13 para o sexo masculino. Salário: R$2.280. O certame nº 02/2023, tem 14 oportunidades de nível médio na função de vigia. Salário: R$1.320 Taxa: R$64.

C MARA MUNICIPAL DE LORENA

Inscrições até 18 de julho pelo site: https://www.agirh.org/LORENA2301.HTML . O concurso oferece 14 vagas além da formação de cadastro reserva para agente de serviços gerais e manutenção (1); motorista (1); auxiliar de secretaria (2); assistente de contabilidade (1); assistente de comunicação social (2); auxiliar técnico de áudio e vídeo (1); assistente de cerimonial (1); técnico de informática (1); técnico do controle interno (1); intérprete de libras (1); jornalista (1) e controlador interno (1). Salário: R$1.924 R$6.541. Taxa: R$45 a R$60.

PREFEITURA DE CARANDAÍ

Inscrições entre 28 de agosto e 10 de outubro pelo site: https://www.avalia.org.br/concurso.jsp?id=471 . O concurso oferece 236 vagas para auxiliar de serviços gerais (20); calceteiro (10); carpinteiro (2); conservador de estradas e logradouros (14); operário; pintor (1); auxiliar cuidador da casa lar (4); borracheiro (1); cozinheiro (5); mecânico (2); motorista (19); porteiro; agente administrativo (10); agente de almoxarifado da creche pró-infância (1); agente educador (10); assistente escolar especializado - aee (14); auxiliar de distribuição de alimentação escolar (2); cuidador da casa lar (4); fiscal ambiental (1); fiscal de obras; fiscal de posturas (1); fiscal sanitário (1); monitor de creche (5); operador de motoniveladora (2); operador de retroescavadeira (2); professor i (26); recepcionista (5); secretário escolar (4); secretário escolar da creche pró-infância (1); técnico em informática (4); técnico em meio ambiente; técnico em nutrição e dietética (1); técnico em segurança do trabalho;Administrador de Redes (1); Advogado (2); Arquivista (1); Assistente Social (2); Auxiliar de Coordenação Pedagógica da Creche Pró-Infância (1); Bibliotecário; Biólogo; Contador; Controlador Geral (1); Coordenador Pedagógico da Creche Pró- Infância (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Florestal (1); Especialista em Educação (3); Farmacêutico (1); Fiscal Tributário; Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (2); Médico - Especialista em Saúde Menta (1); Médico do Trabalho (1); Médico Veterinário - 30 horas; Nutricionista (2); Professor de Creche Pró-Infância (4); Professor de Música; Professor II - Artes; Professor II - Ciências (3); Professor II - Educação Física (7); Professor II - Ensino Religioso; Professor II - Geografia (3); Professor II - História (3); Professor II - Inglês (2); Professor II - Matemática (3); Professor II - Português (1); Psicólogo (4).auxiliar de serviços gerais; agente administrativo; contador (1); auxiliar de serviços gerais (4); técnico em enfermagem (6); fisioterapeuta respiratório (1). Salário entre: R$1.341 a R$7.076. Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE EXTREMA - MINAS GERAIS

Inscrições entre 4 de setembro a 5 de outubro pelo site: https://www.ibam-concursos.org.br/documento.asp?cod=172 . O concurso oferece 900 vagas para professor de educação infantil (44); professor de educação básica i (100); peb ii arte (2); peb ii ciências (6); peb ii história (4); peb ii língua inglesa (14); peb ii matemática (17); orientador pedagógico ii (7); psicólogo escolar (16); psicopedagogo (10); auxiliar administrativo (3); inspetor de alunos (27); monitor escolar i (370); monitor escolar ii (50); secretária de escola (17); cozinheira (21); motorista (32); ajudante de serviço escolar i (160). Salário entre: R$924 a R$5.281. Taxa: R$52 a R$82.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Inscrições entre 21 de agosto e 21 de setembro pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/ . O concurso oferece 135 vagas para agente comunitário de saúde - acs (95) e, agente de combate a endemias - ace (40). Salário: R$2.604. Taxa: R$90.

PREFEITURA DE ALTÔNIA

Inscrições até 18 de julho pelo site: https://www.maranathaassessoria.com.br/concurso/pmaltonia022023. O concurso oferece 20 vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: R$2.640. Taxa: R$70.

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://www.unioeste.br/portal/cogeps/correntes . O concurso oferece 212 vagas além da formação de cadastro reserva distribuídas entre os cargos de agente comunitário de saúde (5); agente de combate a endemias (6); procurador municipal (1); professor da rede municipal 40h (escolas e cmei"s) (120); professor da rede municipal 20h (escolas e cmei"s) (20); professor da rede municipal - ed. física (10); professor da rede municipal - inglês (25) e professor da rede municipal - arte (25). Salário: R$2.210 a R$5.181. Taxa: R$100 a R$150.

PREFEITURA DE GUANAMBI - BA

Inscrições até 18 de julho pelo site: https://shre.ink/maY0 . Concurso com 165 vagas para enfermeiro (70); agente de trânsito (15); técnico em enfermagem (80).. Salário: R$ 1.368,41 a R$ 3.746,88.Taxa: R$ 95 a R$ 125.

PREFEITURA DE GUANAMBI - BA

Inscrições até 18 de julho pelo site: https://shre.ink/maY0 . Concurso com 307 vagas paraanalista de controle interno (1); analista de sistema (1); arquiteto (1); assistente social (15); auditor fiscal (2); bibliotecário (1); biomédico (4); cirurgião-dentista (bucomaxilofacial) (2); cirurgião-dentista (endodontia) (2); contador (1); educador físico (2); engenheiro civil (2); farmacêutico-bioquímico (5); fisioterapeuta (15); fonoaudiólogo (2); médico (30); médico especialista (alergista) (1); médico especialista (anestesista) (2); médico especialista (angiologista) (2); médico especialista (cardiologista) (2); médico especialista (coloproctologista) (2); médico especialista (dermatologista) (2); médico especialista (endocrinologista) (2); médico especialista (gastroenterologista) (2); médico especialista (gastroenterologista pediátrico) (1); médico especialista (geriatra) (2); médico especialista (ginecologista e obstetra) (2); médico especialista (hematologista) (1); médico especialista (infectologista) (1); médico especialista (imagem) (3); médico especialista (mastologista) (2); médico especialista (neurologista) (2); médico especialista (neurologista pediátrico) (1); médico especialista (oftalmologista) (2); médico especialista (ortopedista) (3); médico especialista (otorrinolaringologista) (2); médico especialista (pediatra) (2); médico especialista (pneumologista) (2); médico especialista (pneumologista pediátrico) (1); médico especialista (psiquiatra) (5); médico especialista (reumatologista) (1); médico especialista (urologista) (2); médico plantonista (35); nutricionista (5); odontólogo (12); psicólogo (15); terapeuta ocupacional (3); veterinário (1); assistente administrativo i (60); auxiliar de saúde bucal (15); fiscal de obras (3); fiscal sanitário (2); fiscal tributário (2); técnico de informática (2); técnico em laboratório (5); técnico em radiologia (5); tradutor e interprete de língua brasileira de sinais (5); topógrafo (1) . Salário:R$ 1.302,00 a R$ 6.773,74 . Taxa: R$ 95 a R$ 125.

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

Inscrições ate 28 de julho pelo site: https://shre.ink/9412 . Concurso com 15 vagas para para guarda civil municipal - masculino (10) e feminino (5). Salário: R$ 1.320. Taxa: R$ 90.

PREFEITURA DE IPIRÁ - BA

Inscrições até 5 de agosto pelo site: https://shre.ink/94zR . Concurso com 130 vagas para assistente social (3); enfermeiro (5); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (3); médico clínico geral (2); médico especialista pediatra (1); odontólogo (3); psicólogo (1); professor de inglês anos finais (2); professor de inglês anos finais zona rural (2); técnico vigilância sanitária (2); médico veterinário (1); engenheiro agrônomo (1); farmacêutico (2); técnico em farmácia (2); motorista ambulância (4); agente de trânsito (2); advogado creas/cras (2); assistente social cras (10); educador físico cras (2); educador físico nasf (2); fisioterapeuta nasf (3); fonoaudiólogo nasf (2); nutricionista nasf (1); professor de anos iniciais sede (1); professor de. anos iniciais - rural (5); professor de ciências (1); professor de educação infantil sede (3); professor de educação infantil rural (4); professor de geografia anos finais sede (1); professor de geografia anos finais rural (1); professor de história sede (1); professor de inglês anos finais sede (2); professor de inglês anos finais rural (2); prof. português anos finais (1); psicólogo cras (10); psicólogo nasf (1); técnico de nível superior cras/creas (3); técnico em prótese dentária (1); técnico em radiologia (5); agente administrativo (5); facilitador de oficinas dos serviços de conveniência e fortalecimento de veículos cras (2); orientador social (5); técnico de nível médio (4); motorista cras creas (6); auxiliar de serviços gerais (7). Salário: de R$ 1.302,00 a R$ 7.462,39. Taxa: R$ 50 a R$ 135.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Inscrições até 19 de julho pelo site: https://shre.ink/95KP . Concurso com duas vagas, além de cadastro reserva, para professor substituto nas áreas de: anatomia, histologia e fisiologia humanas (1); línguas estrangeiras modernas - tradução-inglês e/ou áreas afins (1). Salário: entre R$ 2.437,59 a R$ 3.412,63. Sem taxa de inscrição.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Inscrições até 19 de julho pelo site: https://shre.ink/95KP . Concurso com uma vaga para professor substituto, além de cadastro reserva, na área de tecnologia dos alimentos. Salário: R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Inscrições até 14 de agosto pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao . Concurso com seis vagas para professor substituto nas áreas de letras/teoria literária/literaturas de língua portuguesa (1); geociências/geoquímica (1); ciências da saúde/medicina - anatomia patológica e patologia clínica (1); ciências da saúde/medicina - psiquiatria (1); engenharia civil/geotécnica (1) e engenharia civil/infraestrutura de transporte (1). Salário: R$ 2.387,85. Taxa de isncrição: R$ 100.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ÁRIDO (RN)

Inscrições até 16 de julho pelo site: http://concursos.unibave.net/informacoes/87/ . O concurso oferta onze vagas, para Professor de Magistério Superior nas áreas de: fisiologia da produção; fisiologia de culturas agrícolas (1); doenças infecciosas dos animais domésticos; doenças das aves; doenças dos suínos e defesa sanitária animal (1); matemática discreta, lógica, teoria da computação, algoritmo e estrutura de dados e cálculo numérico (1); administração pública (1); administração geral crítica (1); introdução à física, mecânica clássica, termodinâmica, ondas e fluidos, eletromagnetismo, óptica, física, estatística, equações diferenciais aplicadas à física; linguagem de programação aplicada à física; métodos matemáticos aplicados à física; relatividade, mecânica quântica, física e ambiente (1); introdução à física; mecânica clássica, termodinâmica, ondas e fluidos, eletricidade e magnetismo, prática pedagógica no ensino de física, pesquisa de ensino de física, tecnologias para o ensino de ciência, ciência para educação básica, física e ambiente (2); introdução à física, mecânica clássica, termodinâmica, ondas e fluidos, eletromagnetismo, óptica, física estatística, equações diferenciais aplicadas à física, métodos matemáticos aplicados à física, relatividade, mecânica quântica, física e meio ambiente (2); cálculo diferencial e integral, geometria analítica e álgebra linear, cálculo numérico e equações diferenciais (1). Salário: R$ 4.875,18 com acréscimo de R$ 5.606,46 e auxílio alimentação de R$ 648. Taxa: R$ 260.



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Inscrições até 19 de julho pelo site: https://shre.ink/9AqS . O concurso oferta duas vagas para professor substituto para as áreas de: área de cálculo atuarial (1); área de matemática e recursos computacionais (1). Salário: R$ 2.236,32 a R$ 3.522,21. Taxa: R$ 50 a R$ 70.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Inscrições até 19 de julho pelo site: https://shre.ink/9AqS. O concurso oferta uma vaga, sendo analista na área de linguagem e fonoaudiologia educacional. Salário: R$ 3.130,35, acrescido de R$ 458. Taxa: não informado.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

Inscrições até 20 de julho pelo site: https://shre.ink/9Api. Concurso com uma vaga para professor visitante para ministrar a matéria de ciências do movimento. Salário: até R$ 13.326,57. Taxa: R$ 100.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Inscrições até 20 de julho pelo site: https://shre.ink/9AsD. O concurso oferece uma vaga para professor doutor para o Instituto de Geociências. Salário: R$ 13.357,25. Sem taxa de isncrição.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Inscrições até 20 de julho pelo site: https://shre.ink/9AqS . O concurso oferta uma vaga para a área de motivação, processos afetivos e metodologia aplicada à psicologia. Salário: R$ 2.795,40, acrescido de R$ 458 de auxílio-alimentação. Taxa: R$ 70.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Inscrições até 20 de julho pelo site: https://shre.ink/9A08 . O concurso oferta uma vaga para a área de motivação, processos afetivos e metodologia aplicada à psicologia. Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 3.839,21. Sem taxa de inscrição.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO - BOTUCATU

Inscrições até 20 de julho pelo site: https://inscricoes.unesp.br/ . O concurso oferta uma vaga para professor assitente na área de saúde coletiva. Salário: R$ 14.761,02. Taxa de inscrição: R$ 255.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Inscrições até 20 de julho pelo site: https://inscricoes.unesp.br/ . O concurso oferta uma vaga para professor adjunto na área de teatros negros: processos criativos e pedagogia do teatro. Salário: entre R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: R$ 215,99.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Inscrições até 20 de julho pelo site: https://shre.ink/9AZ2 . O concurso oferta três vagas para professor adjunto nas áreas de odontologia (1); arqueologia (1); e ciências florestais (1). Salário: R$ 4.875,18, podendo haver retribuição por titulação de até R$ 5.606,46. Taxa de inscrição: R$ 200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Inscrições até 20 de julho pelo site: https://shre.ink/9AZ3 . O concurso oferta 74 vagas para professor substituto nas áreas/subáreas de ciências biológicas/ciências da saúde (1); medicina (1); saúde coletiva/saúde pública (1); moda - tecnologia da confecção (1); didática/gestão educacional/e arte-educação e recreação na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental (1); ensino de física (1); ensino de matemática (3); física geral (1); direito para gestão (1); desenho (1); gestão da informação (1); matemática (1); recursos hídricos (1); física (1); pedagogia das artes visuais (1); pedagogia do teatro (1); práticas artísticas - artes visuais (1); teoria e história da arte (1); tecnologia (1); design de moda (1); geometria gráfica (1); música/instrumento - trombone (1); humanidades/sociologia (1); nutrição em saúde pública (1); saúde coletiva (4); educação física escolar (1); esporte de alto rendimento e pedagogia do esporte (1); anatomia humana (1); botânica (1); fisiologia (1); física básica (2); matemática (2); direito civil, empresarial e econômico (1); direito constitucional/teoria política e do estado, ética e teoria do direito (1); patologia/anatomia patológica (2); cirurgia/anestesiologia (1); química geral e farmacêutica (1); estágios curriculares supervisionados em clínicas odontológicas I (2); odontologia - atendimento a pacientes com necessidades especiais e odontologia hospitalar (2); odontologia - odontopediatria (1); educação em saúde (1); enfermagem em saúde do adulto e do idoso (1); enfermagem pediátrica (1); audiologia (1); fonoaudiologia clínica (1); administração de serviços de alimentação e nutrição (1); clínicas integrais (1); terapia ocupacional aplicada aos contextos de saúde (2); contabilidade geral (2); perícia contábil (1); fundamentos histórico filosóficos da educação ou fundamentos socioantropológicos da educação (1); políticas educacionais e gestão escolar (2); Libras (1); antropologia - teoria antropológica (1); museologia - gestão e planejamento em museus (1); psicologia geral (1); ciência da computação (2); engenharia naval/projeto naval e offshore (1); mecatrônica (1) e controle de qualidade (1). Salário: de R$ 2.437,59 e R$ 3.412,63. Taxa de inscrição: R$ 95.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao . O concurso oferta uma vaga para docente para atuar no Departamento de Engenharia de Transporte. Salário: entre R$ 1.829,32 e R$ 2.558,68. Sem taxa de inscrição.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://shre.ink/9hg5 . O concurso oferta uma vaga para professor substituto na área de letras/linguística. Salário: R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 124.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://shre.ink/95KP . O concurso oferta uma vaga para professor substituto na área de medicna - psiquiatria. Salário: entre R$ 3.412,63 a 3.924,53. Sem taxa de inscrição.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CEARÁ)

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://shre.ink/9RNe . O concurso oferta duas vagas para professor substituto nas áreas de ciências biológicas e da saúde (1) e filosofia/filosofia geral (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: de R$ 133 até R$ 175 .

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 21 de julho com envio de documentos pelos endereços eletrônicos: letrasingles.ufes.pss@gmail.com e processoseletivofonoufes@gmail.com . O concurso oferta duas vagas para professor substituto nas áreas de lingüística aplicada / línguas estrangeiras modernas - inglês (1) e fonoaudiologia/audiologia (1). Salário: de R$ 3.924,53 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://prossim.uerj.br/ . O concurso oferta uma vaga para professor substituto na área de métodos e técnicas de ensino. Salário: R$ 6.581,01. Taxa: R$ 329,05.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://litoral.ufpr.br/edital-201-2023/ . O concurso oferta uma vaga para professor substituto da carreira de ensino básico, técnico e tecnológico. Salário: de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21. Taxa: R$ 458.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Inscrições até 21 de julho pelos endereços eletrônicos: secretariadabio@gmail.com , concursogeografiaufc@gmail.com , depmat@mat.ufc.br , concursosdqoi@gmail.com, deacca@ufc.br , dact@ufc.br , dor@ufc.br , dmc@ufc.br, saudecom@ufc.br , smd@virtual.ufc.br, ec@sobral.ufc .br, admrussas@ufc.br, ec@sobral.ufc.br e odontologia@sobral.ufc.br . O concurso oferta 15 vagas para professor de magistério nos seguintes departamentos: departamento de geografia/geografia humana e econômica (1); departamento de biologia/sistemática e evolução de fungos (1); departamento de matemática/análise harmônica (1) e departamento de química orgânica e inorgânica/química geral e ensino de química (1); departamento de economia agrícola/economia rural (1); departamento de análises clínicas e toxicológicas/imunologia básica e aplicada à farmácia (1) e departamento de odontologia restauradora/dentística e clínica integrada (1); departamento de saúde comunitária/ clínica de doenças infecciosas e internato em saúde coletiva (1) e departamento de medicina clínica/terapia intensiva / pneumologia / semiologia (1); design digital interativo (1); sistemas de computação (1); redes de computadores e lógica para computação (1); curso de engenharia de computação/ eletrônica e hardware (1); curso de odontologia/clínica odontológica / periodontia /patologia geral / clínica integrada (1) e curso de odontologia/ saúde coletiva / evidência científica (1). Salário: de R$ 7.312,77 até R$ 10.481,62. Taxa: de R$ 58,90 a R$ 262.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - ALTAMIRA

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://www.ceps.ufpa.br/ . O concurso oferta três vagas para professor de magistério nas área de atenção à saúde básica e da família (1); atenção à saúde mental (1) e atenção ao sistema cardiovascular e respiratório (1). Salário: de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21. Taxa: R$ 180.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://inscricoes.unesp.br/ . O concurso oferece uma vaga para o cargo de professor assistente para a área de telecomunicações. Salário: R$ 14.761,02. Taxa: R$ 255.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://shre.ink/9RZi . O concurso oferece uma vaga para o cargo de professor substituto na área de geociências/geografia. Salário: de R$ 4.692,37 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 117.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Inscrições até 21 de julho pelo envio dos documentos especificados no edital, em formato PDF, para o endereço eletrônico progpcco@ufsj.edu.br. O concurso oferece uma vaga para o cargo de professor substituto na área de atuação de neurologia. Salário: de R$ 2.437,59 e R$ 3.412,63. Taxa: R$ 30.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - BAURU

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://inscricoes.unesp.br/ . O concurso oferece duas vagas para o cargo de professor assistente para as áreas de processos de fabricação (1) e de mecânica dos sólidos (1). Salário: R$ 14.761,02. Taxa: R$ 127.

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - SÃO PAULO

Inscrições até 21 de julho pelo site: https://unitau.br/concursos . O concurso oferece quatro vagas para o cargo de professor assistente para as áreas de técnicas computacionais (1), psicologia (1), enfermagem (1) e nutrição (1). Salário: R$ 22,90 por hora. Taxa: R$ 80.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - RIO CLARO

Inscrições até 22 de julho pelo site: https://inscricoes.unesp.br/ . O concurso oferece cinco vagas para o cargo de professor substituto para a áreas de matemática. Salário: R$ 1.655,36. Taxa: R$ 255.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://shre.ink/9G7F . O concurso oferta 40 vagas para docente no magistério superior nas áreas de: tecnologia/gestão e otimização de sistemas produtivos (3); nutrição/alimentação institucional (1); música/instrumento de cordas - contrabaixo acústico (1); música/educação musical/estágio (1); língua espanhola/linguística (1); língua inglesa/inglês instrumental - english for specific purposes (1); reconfigurações dos processos e práticas jornalísticas (1); farmacologia/farmacologia molecular (1); estatística (3); matemática/álgebra (2); matemática/geometria e topologia (1); patologia/processos patológicos gerais (1); patologia/anatomia patológica (1); saúde coletiva/epidemiologia; políticas, planejamento e gestão em saúde; ciências sociais e humanas em saúde (1); clínica médica/gastroenterologia (1); clínica médica/pneumologia (1); educação física/modalidades esportivas de quadra (1); alimentação e dietética (1); odontologia/cirurgia e traumatologia buco maxilo facial (1); enfermagem/enfermagem pediátrica (1); hotelaria/hospedagem e governança (1); atuária/gestão atuarial (1); auditoria (1); didática, teoria curricular e pesquisa e prática pedagógica (1); ensino de ciências sociais (1); geografia/ensino de geografia - geografia física (1); teoria da história (1); informática/ciência da computação (1); engenharia naval/projeto de sistemas flutuantes (1); cartografia e fotogrametria (1); topografia e geodésia (1); cartografia e topografia (1); engenharia de controle e automação (1); telecomunicações/redes e sistemas distribuídos (1) e geologia/geologia geral (1). Salário: de R$ 2.681,35 até R$ 10.481,64. Taxa: R$ 239.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://shre.ink/9G87. O concurso oferta quatro vagas para professor substituto n as áreas de: oceanografia (1), filosofia (1), audiovisual (1) e desenho (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 100.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://shre.ink/95KP. O concurso oferta uma vaga para professor substituto nas áreas de antropologia. Salário: R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - SÃO PAULO

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://shre.ink/9FrN . O concurso oferta seis vagas para os cargos de: assistente social (1); professor de educação especial (2); professor de ensino médio e técnico - física (1); psicólogo escolar (2). Salário: de R$ 3.500 a R$ 3.700. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Inscrições até 16 de julho pelo para o e-mail secgeralconcurso-arc@eba.ufmg.br . O concurso oferta uma vaga para professor adjunto na área de voz e musicalidades nas culturas tradicionais e em práticas afirmativas. Salário: R$ 10.481,64. Taxa: R$ 215,99.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://shre.ink/9Gci . O concurso oferta uma vaga para professor adjunto na área de arquitetura e urbanismo. Salário: R$ 5.831,21. Taxa: R$ 140.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://concursos.pr4.ufrj.br/ . O concurso oferta 282 vagas, sendo analista em diversas especialidades em nível superior (194) e técnico e assistente em nível médio (88). Salário: R$ 2.120 a R $4.556. Taxa: R$160.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Inscrições até 27 de julho pelo site: https://www.fuvest.br/ . O concurso oferece 119 vagas para analista de assuntos administrativos para nível superior, para cidades de Bauru (2); Lorena (2); Piracicaba (7); Pirassununga (2); Ribeirão Preto (11); São Carlos (16); São Paulo (79). Salário: R$10.231. Taxa: R$159.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Inscrições até 4 de agosto pelo site: https://www.ceps.ufpa.br/docentesufpa/index.php . O concurso oferece cinco vagas de Professores da carreira do magistério superior, nas classes auxiliar e adjunto A. Salário entre: R$3.412 a R$10.481. Taxa: R$180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)

Inscrições até 28 de julho pelo site: https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2023/concurso-tae-ufg/ . O concurso oferece 85 vagas para analista de tecnologia da informação/ área: sistemas (2); assistente em administração (39); contador (1); engenheiro/área: transporte (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico/área: medicina do trabalho (1); médico/área: otorrinolaringologia (1); médico/área: psiquiatria (1); técnico de laboratório/área física (1); técnico de tecnologia da informação (18); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (8); técnico em enfermagem (3); tecnólogo/área: cristalografia (1); tecnólogo/área: segurança institucional (1); assistente em administração (3); assistente social (1). Salário entre: R$2.667 e R$4.556. Taxa entre: R$120 e R$140.

FUNCAMP - SP

Inscrições abertas ate 19 de julho pelo site: https://shre.ink/9C0c . Concurso com uma vaga para técnico de laboratório para atuar no Centro de Estudos de Petróleo (CEPETRO). Salário: R$ 4.730. Taxa: R$ 44.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://shre.ink/9FrN . Concurso com 6 vagas para assistente social (1); professor de educação especial (2); professor de ensino médio e técnico - física (1); psicólogo escolar (2). Salário: de R$ 3.500 a R$ 4.177,08. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://shre.ink/lkSP . Concurso com 88 vagas para assistente de alunos (2); assistente em administração (26); técnicos de tecnologia da informação nas áreas de análise de redes (2), desenvolvimento (2), projeto de redes (2), segurança (2) e suporte de infraestrutura (6); técnico em enfermagem - geral (13); técnico em enfermagem - pediátrica (2); técnico em farmácia (10); técnico em radiologia - geral (8); técnico em radiologia - radioterapia (2); técnicos de laboratório nas áreas de acessibilidade (1), alimentos (1), biomedicina (1), edificações (1), elétrica (1), eletrônica (1), física (1), projetos mecânicos (1) e química (3). Salário: de R$ 2.120,13 e R$ 2.667,19. Taxa: R$ 80 e R$ 100.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://shre.ink/lkSP . Concurso com 193 vagas paraadministrador (3); analista de tecnologia da informação - desenvolvimento (3); analista de tecnologia da informação - suporte de infraestrutura (3); analista de tecnologia da informação - análise de redes (3); analista de tecnologia da informação - projeto de redes (3); analista de tecnologia da informação - segurança (3); arquiteto e urbanista (2); arquivista (2); assistente social (5); auditor (5); bibliotecário-documentalista (18); biólogo (7); biomédico (3); contador (2); economista (1); enfermeiro (38); engenheiro - eletricista (1); engenheiro - ambiental (1); engenheiro - civil (2); engenheiro - eletricista (2); engenheiro - produção (1); estatístico (1); farmacêutico (4); farmacêutico bioquímico (4); fisioterapeuta (1); geógrafo (1); médico - anestesia (1); médico - cardiologia (2); médico - cirurgia cardiovascular (1); médico - cirurgia geral (1); médico - cirurgia torácica (1); médico - clínica médica (1); médico - clínica médica emergência (2); médico - endocrinologia (1); médico - geneticista pediátrico (1); médico - geriatria (1); médico - hematologia (1); médico - infectologia (2); médico - intensivista (1); médico - intensivista pediátrica (1); médico - mastologia (1); médico - medicina do trabalho (2); médico - medicina física e reabilitação (1); médico - neonatologia (uti) (1); médico - neurofisiologia para eeg (1); médico - neurologia (1); médico - neurologia eletromiografia (1); médico - neurologia pediátrica (1); médico - obstetrícia (1); médico - oftalmologia (1); médico - ortopedia e traumatologia (2); médico - otorrinolaringologia (1); médico - patologia (1); médico - emergência pediátrica (2); médico - pediatria (1); médico - pneumologia (1); médico - proctologia (1); médico - radiologia (2); médico - radiologia pediátrica (1); médico - reumatologia (1); médico - sanitarista (1); médico - urologia (1); músico - viola (1); músico - violino (2); músico - piano (1); nutricionista - geral (1); nutricionista - clínica (1); nutricionista - saúde pública (1); odontólogo - endodontia, dentística e prótese (1); odontólogo - prótese dentária e implantodontia (1); odontólogo - prótese, dentística e periodontia (1); odontólogo - radiologia (2); pedagogo (2); produtor cultural (1); psicólogo - clínica (1); psicólogo - hospitalar (1); psicólogo - organizacional (1); técnico desportivo (2); técnico em assuntos educacionais (1); técnico em assuntos educacionais (9); tecnólogo (1). Salário: R$ 4.556,92. Taxa: R$ 160.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://shre.ink/9gnZ . O concurso oferece seis vagas no quadro de professor substituto nas áreas de arquitetura e urbanismo; direito; educação física (1); economia (1); engenharia ambiental; geografia (1); história (1); inglês (1); língua portuguesa/português (1) e segurança do trabalho. Salário: R$ 3.924,53, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 658, assistência pré-escolar de R$ 321. Taxa: R$ 70.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GOIÁS

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://shre.ink/9g1A . O concurso oferece três vagas no quadro de professor substituto nas áreas de enfermagem (1); sociologia (1) e português e libras (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://shre.ink/9gyA . O concurso oferece uma vaga para professor substituto na área de língua espanhola. Salário: entre R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA BAIANO

Inscrições até 16 de julho pelo o email: selecao.professor@urucuca.ifbaiano.edu.br . O concurso oferece duas vagas para professor substituto nas áreas de libras (1) e geografia (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 7.014,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO TOCANTIS

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://shre.ink/9gaA . O concurso oferece uma vaga para professor substituto entre as áreas de engenharia elétrica (1) e matemática. Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 7.014,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE JOÃO C MARA (RN)

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://professorsubstituto.ifrn.edu.br/ . O concurso oferece uma vaga para professor substituto entre as áreas de engenharia elétrica (1) e matemática. Salário: de R$ 3.412,63 até R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 85.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES)

Inscrições até 16 de julho pelo e-mail: ps.cggp.cai@ifes.edu.br. O concurso oferece uma vaga para professor substituto na área de informática. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE CACHOEIRO DE ALAGOAS

Inscrições até 16 de julho pelo e-mail: https://shre.ink/9gJ0 . O concurso oferece duas vagas para professor substituto nas áreas de agronomia (1) e eletrotécnica (1). Salário: de R$ 3.412,63, acrescido de auxílio transporte, auxílio alimentação no valor de R$ 458,00, além de R$ 321 de auxílio pré-escolar. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO DE TECNOLOGIA E AERONÁUTICA - ITA

Inscrições até 16 de julho pelo site: https://vestibular.ita.br/ . O concurso oferece 150 vagas no quadro de oficiais engenheiros da ativa e cadastro reserva da aeronáutica, para quadro de oficiais engenheiros - ativa (36); e terão vagas para o quadro de oficiais engenheiros da ativa da força aérea brasileira (114) vagas para a reserva da aeronáutica. Taxa: R$195.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Inscrições até 17 de julho pelo seguinte endereço eletrônico: cgp.aracuai@ifnmg.edu.br . O concurso oferece uma vaga para professor substituto na área de geografia. Salário: entre R$ 3.412,63 até R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO PARANÁ

Inscrições até 17 de julho pelo seguinte endereço eletrônico: pss.paranavai@ifpr.edu.br . O concurso oferece uma vaga para professor substituto na área de matemática. Salário: R$ 3.412,63. Taxa de inscrição: R$ 51,19.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO PARANÁ

Inscrições até 17 de julho pelo seguinte endereço eletrônico: segepe.telemaco@ifpr.edu.br . O concurso oferece uma vaga para professor substituto na área de ciências sociais/sociologia. Salário:de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 51,19.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE QUEDAS DO IGUAÇU - PARANÁ

Inscrições até 17 de julho pelo seguinte endereço eletrônico: pss.quedas@ifpr.edu.br. O concurso oferece uma vaga para professor substituto na área de ciência da computação. Salário:de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 51,19.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO PARANÁ

Inscrições até 17 de julho pelo seguinte endereço eletrônico: segepe.telemaco@ifpr.edu.br . O concurso oferece uma vaga para professor substituto na área de ciências sociais/sociologia. Salário:de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 51,19.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE SUDESTE - MINAS GERAIS

Inscrições até 18 de julho pelo seguinte endereço eletrônico: https://shre.ink/9goJ . O concurso oferece uma vaga para professor substituto na área de ciências agrárias - avicultura/coturnicultura. Salário:de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

Inscrições até 18 de julho pelo site: https://professorsubstituto.ifrn.edu.br/ . O concurso oferece uma vaga para professor substituto na matéria/disciplina de mineração. Salário:de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 78.

INSTITUTO FEDERAL DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA

Inscrições até 18 de julho pelos e-mails: saudeindigenaselecao.dseipe@imip.org.br e saudeindigenaselecao.dseice@imip.org.br . O concurso oferece nove vaga para os cargos de enfermeiro (2); técnico em enfermagem (3) - Pernambuco - e técnico em enfermagem (4) - Ceará . Salário: entre R$ 2.750,52 a R$ 8.322,08. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

Inscrições até 18 de julho pelo site: https://shre.ink/9HGR . Concurso com 3 vagas para profissional técnico especializado em linguagem de sinais. Salário: R$ 4.556,92. Taxa: Não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Inscrições até 19 de julho pelo endereço eletrônico: selecao.udicentro@iftm.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de história. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

Inscrições até 19 de julho pelo endereço eletrônico: processoseletivo.vha@ifro.edu.br . Concurso com quatro vagas para professor substituto nas áreas de engenharia mecânica (1); filosofia (1); história (1); e matemática (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE

Inscrições até 19 de julho pelo endereço eletrônico: cxa.seletivodocente@ifac.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de matemática (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO IPANGUAÇU (RN)

Inscrições até 19 de julho pelo endereço eletrônico: https://professorsubstituto.ifrn.edu.br/ . Concurso com uma vaga para professores substituto e visitante nas áreas de filosofia (1); geografia (1); manutenção e suporte em informática (1); sistemas de informação (1) - substituto - e didática (1) - visitante. Salário: entre R$ 3.412,63 a R$ 12.336,13. Taxa de inscrição: de R$ 78 até R$ 260.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE TELÊMACO BORBA (PARANÁ)

Inscrições até 19 de julho pelo endereço eletrônico: segepe.telemaco@ifpr.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de engenharia de controle e automação. Salário: R$ 2.437,59. Taxa de inscrição: R$ 33,54.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Inscrições até 19 de julho pelo endereço eletrônico: https://shre.ink/9gx7 . Concurso com 13 vagas para professor substituto nas áreas de educação especial (1); educação física (2); informática (3); inglês (2); matemática (1); administração (1); português (2) e automação industrial (1). Salário: de R$ 2.437,59 até R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA

Inscrições até 19 de julho pelo endereço eletrônico: https://shre.ink/9gK3 . Concurso com quatro vagas para professor substituto nas áreas de física (1); matemática (1); medicina veterinária (1); e zootecnia (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRI NGULO MINEIRO

Inscrições até 19 de julho pelo endereço eletrônico: selecao.udicentro@iftm.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de computação/ informática educativa. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 19 de julho pelo site: https://shre.ink/9C3j . Concurso com uma vaga para profissional de atendimento educacional especializado. Salário: R$ 5.535,92. Taxa: R$ 60.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Inscrições até 19 de julho pelo endereço eletrônico: https://shre.ink/9g36 . Concurso com uma vaga para docente na área de letras/língua portuguesa/libras. Salário: de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21. Taxa de inscrição: R$ 80.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

Inscrições até 20 de julho pelo endereço eletrônico: https://shre.ink/9g3s . Concurso com uma vaga para docente na área de pedagogia/libras. Salário: R$ 3.412,63. Taxa de inscrição: R$ 51,19.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO JATAÍ - GOIÁS

Inscrições até 19 de julho pelo site: http://www.ifg.edu.br/concurso/index.php/concursos . Concurso com duas vagas para docente nas áreas de geomática (1) e matemática (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTIS

Inscrições até 20 de julho pelo email: seletivoaraguatins@ifto.edu.br . Concurso com uma vaga para docente na área de informática. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Inscrições até 20 de julho pelo site: https://portal.ifba.edu.br/paulo-afonso . Concurso com três vagas para docente, além de castro reserva, nas áreas de matemática; biologia (1); filosofia (1); espanhol (1). Salário: de R$ 2.681,35 a R$ 3.924,53. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS

Inscrições até 20 de julho para o e-mail: luciano.fuscaldi@ifnmg.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de administração. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ

Inscrições até 21 de julho pelo endereço eletrônico: segepe.telemaco@ifpr.edu.br. Concurso com uma vaga para docente na área de geografia. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 51,19.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

Inscrições até 21 de julho pelo endereço eletrônico: pss.uniao@ifpr.edu.br . Concurso com duas vagas para professor substituto nas áreas de história (1) e química (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 51,19.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio)

Inscrições até 21 de julho presencialmente, na Sede da Floresta Nacional de Silvânia, localizada na Estrada Vicinal Silvânia a Leopoldo de Bulhões. Concurso com dez vagas para as áreas de: nas áreas temáticas de: monitoramento ambiental e patrimonial (nível 1) (5); apoio à gestão do uso público (nível 1) (4); apoio à gestão da unidade de conservação (nível 3) (1). Salário: R$ 2.640. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

Inscrições até 21 de julho pelo endereço eletrônico: pss.assis@ifpr.edu.br . Concurso com três vagas para professor substituto nas áreas de informática (1), geografia (1) e física (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 51,19.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

Inscrições até 21 de julho pelo endereço eletrônico: cgp.sfs@ifc.edu.br . Concurso com três vagas para professor substituto na área de física (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 20.

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA

Inscrições até 21 de julho pelo endereço eletrônico: https://shre.ink/94eb . Concurso com duas vagas para as áreas de técnico de enfermagem (1) e enfermeiro (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ

Inscrições até 21 de julho pelo endereço eletrônico: pss.umuarama@ifpr.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de informática (1). Salário: R$ 2.437,59. Taxa de inscrição: R$ 51,19.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIORÊ - PARANÁ

Inscrições até 21 de julho pelo endereço eletrônico: pss.goioere@ifpr.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de informática (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 51,19.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIORÊ - PARANÁ

Inscrições até 21 de julho pelo endereço eletrônico: pss.goioere@ifpr.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de informática (1). Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 51,19.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS - MINAS GERAIS

Inscrições até 21 de julho pelo endereço eletrônico: https://concurso.ifsuldeminas.edu.br/ . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de engenharia de agrimensura e cartográfica. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

Inscrições até 24 de julho pelo endereço eletrônico: cgp.sbs@ifc.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de matemática. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 20.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 9 de agosto pelo site: https://concursopublico.ifsp.edu.br/ . O concurso oferece 14 vagas para assistente de alunos (5); técnico de laboratório/área: edificações (2);técnico de laboratório/área: informática (2); técnico de laboratório/área: mecânica(1); técnico de laboratório/área: mecatrônica (1); técnico de laboratório/área: produção de áudio e vídeo (1); engenheiro/área: civil(2). Salário entre: R$2.667 e R$4.556. Taxa entre: R$90 e R$130.

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE (IAPEN)

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/6/ . O concurso oferece 329 vagas para técnico administrativo e operacional (49); agente de polícia penal - masculino (211); agente de polícia penal - feminino (50); assistente social (7); engenheiro civil (1); especialista em execução penal (4) e psicólogo (7). Salário entre: R$3.221 e R$6.561. Taxa entre: R$53 e R$81.

INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Inscrições abertas até 3 de agosto pelo site: https://shre.ink/9C3m . Concurso com uma vaga para contador. Salário: R$ 7.881,65. Taxa: R$ 79.