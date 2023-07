Confira lista com 184 concursos abertos e 39.611 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 184 concursos e 39.611 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há 1 concurso aberto com 200 vagas. Para o centro-oeste, há 13 seleções abertas com 1.822 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, há 13 concursos com 415 postos vagos. Entre os nacionais, há 6 certames abertos para 723 oportunidades. Há ainda 28 seleções para concursos estaduais com 28.923 vagas. Já para os municipais, há 93 concursos e 6.255 vagas. Nas universidades federais, são 22 processos seletivos e 842 oportunidades. Nos institutos federais há 8 certames abertos com 431 vagas.

DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Planejamento, orçamento e Administração do Distrito Federal

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://bit.ly/3r7fBEm . Concurso com 200 vagas e formação de cadastro reserva para técnico em enfermagem. Salário: até R$1.735. Taxa: R$65.

NACIONAIS

AERONÁUTICA DO BRASIL

Inscrições até 28 de julho pelo site https://bit.ly/3COoYLG . Concurso com 225 vagas para as áreas de: comunicações (24); mecânica de aeronaves (30); material bélico (9); fotointeligência (8); eletricidade e instrumentos (6); estrutura e pintura (10); meteorologia (18); suprimento técnico (14); informações aeronáuticas (12); eletromecânica (12); guarda e segurança (20); bombeiro (5); cartografia (2); desenho (3); metalurgia (2); controle de tráfego aéreo (50). Sálario: não informado. Taxa de inscrição: R$ 80.

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ECFCEX)

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://bit.ly/3HPt1dq . Concurso com 162 vagas para matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde em 2024 para as seguintes funções: anestesiologia (5); cancerologia/oncologia (5); cardiologia (5); cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (2); cirurgia de cabeça e pescoço (3); cirurgia geral (5); cirurgia pediátrica (1); cirurgia torácica (2); cirurgia vascular (2); clínica médica (4); endoscopia digestiva (3); ginecologia e obstetrícia (5); hematologia e hemoterapia (3); mastologia (1); medicina da família (6); medicina intensiva (5); nefrologia (3); neonatologia (2); neurologia (4); oftalmologia (3); ortopedia e traumatologia (6); ortopedia e traumatologia (cirurgia de joelho) (2); ortopedia e traumatologia (cirurgia de ombro) (2); otorrinolaringologia (2); patologia (2); pediatria (7); pneumologia (2); proctologia (3); psiquiatria (5); radiologia (3); sem especialidade (46); urologia (3). Curso de formação de oficiais farmacêuticos (5): farmácia (5). Curso de formação de oficiais dentistas (5): cirurgia e traumatologia buco-máxilo-facial (3); endodontia (2). Salário: não informado, Taxa: R$150.

EXÉRCITO BRASILEIRO

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://bit.ly/3PyJjMI . Concurso com 35 vagas para administração (1); ciências contábeis (3); direito (8); enfermagem (6); estatística (1); informática (3); magistério biologia (1); magistério espanhol (1); magistério física (1); magistério inglês (1);magistério matemática (2); magistério português (2); magistério química (1); psicologia (1); padre católico romano (2); pastor evangélico (1). Salário: não especificado. Taxa: R$ 150.

ITAMARATY

Inscrições até 3 de agosto pelo site: https://bit.ly/444GWWl . Concurso com 50 vagas para classe inicial de terceiro secretário. Salário inicial: R$ 20.926,98. Taxa: R$ 229.

EXÉRCITO BRASILEIRO 11ª REGIÃO MILITAR

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://shre.ink/9Dc9 . Concurso com 203 vagas para administração (1), eletrônica (2), enfermagem (4), análises clínicas (2), radiologia (2), desenho de construção civil (2), edificações (2), topografia (2), comunicação social (3), comunicação social (produção de áudio e vídeo) (2), comunicação social (publicidade) (2), arquivo (2), contabilidade (4), controle ambiental (2), manutenção automotiva (4), manutenção auto diesel (2), operador de torno (2), prótese dentária (2), saúde bucal (2), eletroeletrônica (2), nutrição (3), laboratório em ciências da natureza (2), refrigeração (3), desenhista predial (2), auxiliar informática (2), motorista cat "d" (3), motorista cat "e" (6), padeiro (2), bombeiro hidráulico (2), cozinheiro (3), garçom (2), pedreiro (4), lanternagem e pintura auto (2), manutenção em circuito fechado de TV (2), serralheiro (2), medicina - cirurgia de cabeça e pescoço (2), medicina - hematologia (2), medicina - medicina intensiva (2), medicina - cirurgia geral (2), medicina - radiologia (2), medicina - geriatria (2), medicina - urologia (2), medicina - oftalmologia (2), medicina - anestesiologia (2), medicina - ginecologia (2), medicina - neurologia (2), medicina - otorrinolaringologia (2), medicina - alergo (2), medicina - endocrinologia (2), medicina - reumatologia (2), medicina - infectologia (2), medicina - cirurgia plástica (2), medicina - cirurgia oncológica (2), medicina - nuclear (2), medicina - coloproctologia (2), medicina - nefrologia (2), medicina - neurocirurgia (2), farmácia (2), farmácia - clínica hospitalar (2), farmácia - análise clínica (2), farmácia - clínica (2), odontologia (4), odontologia - prótese (3), odontologia - dentística (2), odontologia - endodontia (3), odontologia - implantodontia (2), odontologia - ortodontia (2), odontologia - buco maxilo facial (2), veterinária (2), veterinária - equinos (2), veterinária - cirurgia geral (2), engenharia civil (2), engenharia cartográfica (1), engenharia elétrica (2), engenharia mecânica (3), engenharia de produção (2), engenharia química (1), fisioterapia (4), psicologia (4), serviço social (2), economia (1), pedagogia (1), educação física (1), biblioteconomia (1), comunicação social - jornalismo (1), comunicação social - relações públicas (1), comunicação social - publicidade e propaganda (1), arquitetura e urbanismo (1), engenharia ambiental (1), biomedicina (2), agronomia (1), administração de banco de dados (1), análise de sistemas (1), arquitetura java (1), desenvolvimento cobol (1), desenvolvimento java (1), desenvolvimento php (1), gestão de serviços de TI (2), infraestrutura de servidores (1), segurança da informação (1), telecomunicações (1), direito (13), capelão católico apostólico romano - padre (1). Salário: não informado. Taxa: R$ 80.

TRANSPORTADORA BRASILEIRA DE GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A

Inscrições até 4 de agosto pelo site: https://shre.ink/9Df2 . Concurso com 48 vagas para analista júnior nas áreas de auditoria e compliance (1); contábil (1), comercialização (3), desenvolvimento de software (1), gestão (6), gestão, comunicação (1), gestão, meio ambiente (1), jurídico (1); engenheiro de segurança júnior (1); engenheiro júnior com ênfase em projetos e obras (4), projetos e obras, civil (1), projetos e obras, elétrica (1), inspeção (1), integridade de dutos (2), manutenção (2), manutenção, mecânica (1),operações (2); técnico de segurança júnior (1) e técnico júnior nas áreas de gasoduto, construção e montagem (2), gasoduto, inspeção (1), gasoduto, instrumentação e automação (6), gasoduto, integridade de dutos (3), gasoduto, mecânica (4) e gasoduto, proteção catódica (1). Salário: de R$ R$ 2.354,75 a R$ R$ 10.974,14. Taxa: de R$ 64 a R$ 82.

CENTRO-OESTE



PREFEITURA DE DOURADOS - MS

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/9xkg . Concurso com 375 vagas para assistente administrativo (50); enfermeiro (6); fonoaudiólogo (6); psicólogo (9); assistente social educacional (5); psicólogo educacional (5); professor de artes (16); professor de apoio pedagógico educacional (250); professor de língua inglesa (28). Salário: de R$ 2.077,31 a R$ 5.370,08. Taxa: R$ 95 a R$ 115.

PREFEITURA DE GAÚCHA DA NORTE (MATO GROSSO)

Inscrições até 24 de julho pelo email: sinangaucha@gmail.com . Concurso com uma vaga para o cargo de: farmacêutico/ bioquímico (1) e auxiliar de limpeza. Salário: de R$ 1.818,46 a R$ 5.197,20. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE PIRENÓPOLIS - GO

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://shre.ink/9kYe . Concurso com 88 vagas para administrativo educacional ii - técnico em alimentação educacional - setor 01 (4); administrativo educacional ii - técnico em alimentação educacional - setor 02 (1); administrativo educacional ii - técnico em alimentação educacional - setor 03 (1); administrativo educacional iii - educação infantil - setor 01 (37); administrativo educacional iii - educação infantil - setor 02 (4); administrativo educacional iii - educação infantil - setor 03 (5); administrativo educacional iii - técnico em administração escolar - setor 01 (8); administrativo educacional iii - técnico em administração escolar - setor 02 (3); administrativo educacional iii - técnico em administração escolar - setor 03 (2); professor p-iii - setor 01 (105); professor p-iii - setor 02 (9); professor p-iii - setor 03 (9). Salário: de R$ 1.452 a R$ 3.148,80. Taxa: não informada.

IF GOIANO - INSTITUTO FEDERAL GOIANO

Inscrições até 10 de agosto pelo site: https://shre.ink/9k4T . Concurso com 22 vagas para analista de tecnologia da informação (1); assistente em administração (4); biólogo (1); contador (1); médico (1); odontólogo (1); psicólogo/área: clínica (1); técnico de laboratório nas áreas de: biologia (1), eletrotécnica (1), informática (2) e química (2); técnico de tecnologia da informação (2); técnico em agropecuária (2) e tecnólogo na área de gestão pública (2). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: e R$ 120 a R$ 140.

PREFEITURA DE POSSE - GO

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/9k6U . Concurso com 27 vagas e formação de cadastro reserva para agente comunitário de saúde. Salário: R$ 2.640. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE RIO VERDE - GO

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://www.unirv.edu.br /. Concurso com 329 vagas para almoxarife (8); analista administrativo (27); atendente - plantonista (38); auxiliar administrativo (171); auxiliar de copa e cozinha (40); lavadeiro/passadeiro (11); monitor de transporte escolar (8); motorista de veículos leves (11); orientador social (11);; auxiliar de copa e cozinha (1); auxiliar de farmácia II (1); auxiliar de farmácia ii (2); lavadeiro/passadeiro (1) auxiliar de copa e cozinha (2). Salário: de R$ 1.419,37 a R$ 3.098,38. Taxa: R$ 110 a R$ 210.

PREFEITURA DE URUAÇU

Inscrições até 9 de agosto pelo site: https://shre.ink/9k6O . Concurso com 62 vagas e formação de cadastro reserva para fiscal ambiental (3); fiscal de vigilância sanitária (3); analista ambiental (3); assistente administrativo (10); agente de trânsito (4); motorista (9); agente comunitário de saúde (10); agente de combate a endemias (10); psicólogo (3); procurador municipal (1); fonoaudiólogo (2); fisioterapeuta (2) e nutricionista (2). Salário: R$ 1.925,84 a R$ 6.088,20. Taxa: R$ 100 e R$ 180.

PREFEITURA DE CATALÃO - GO

Inscrições entre 4 de agosto a 5 de setembro pelo site: https://shre.ink/9QxF . O concurso oferece 665 vagas, além de formar cadastro reserva para merendeira (106); auxiliar de serviço escolar (115); auxiliar de serviços construção civil (4); encanador (1); motorista de frota escolar (15); pedreiro (2); eletricista (1); escriturário (8); motorista (5); assistente social (3); engenheiro civil (1); nutricionista (6); psicólogo (2); professor de banda musical (4); professor pedagogo (366); professor de educação física (26). Salário entre: R$1.357 a R$6.388. Taxa entre: R$80 a R$150.

PREFEITURA DE GOIANDIRA - GO

Inscrições entre 3 de agosto a 5 de setembro pelo site: https://shre.ink/9QBO . O concursos oferece 126 vagas, bem como formar cadastro reserva para auxiliar de serviços gerais (48);agente de vigilância (6); motorista (9); oficial de serviços gerais - merendeira (6); oficial de obras e serviços (3); mecânico (1); operador de máquinas leves (3); operador de máquinas pesadas (5); recepcionista (5);agente administrativo (4); agente de combate de endemias (1); fiscal de obras, posturas e trânsito (1); fiscal de tributos (1);técnico em higiene dental (2); técnico em enfermagem (1); técnico em informática (1); técnico em segurança do trabalho (1);agente de defesa ambiental (1); analista ambiental (3); enfermeiro - psf (2); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); nutricionista (2); odontólogo - psf (2); professor - pIII(14). Salário entre: R$1.320 a R$4.750. Taxa entre: R$80a R$120.

PREFEITURA DE MARZAGÃO - GO

Inscrições entre 4 a 25 de agosto pelo site: https://shre.ink/9QQG . O concurso oferece 69 vagas para auxiliar de obras e serviços (4); auxiliar de serviços gerais (7); mecânico (1); motorista de veículos leves (2); motorista de veículos pesados (2); oficial de obras e serviços (4); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas leves pesadas (2); auxiliar administrativo (3); monitor educacional (13); fiscal de postura e edificações (1); técnico de enfermagem (5); professor p ii (18); professor educador físico (1); enfermeiro padrão (1); fisioterapeuta (2); médico psf (1). Salário entre: R$1.413 a R$8.745. Taxa: R$70 a R$140.

PREFEITURA DE NOVA AURORA - GO

Inscrições até 17 de agosto pelo site: https://shre.ink/9Qle . O concurso oferece 52 vagas além da formação de cadastro reserva para auxiliar de serviços (11); merendeira (5); motorista (9); operador de máquinas pesadas e tratores (3); pedreiro (1); auxiliar administrativo (5) e professor pedagogo (18). Salário entre: R$1.320 a R$3.041. Taxa entre: R$80 a R$120.

AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP (AGER - MT)

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://shre.ink/9RSo. O concurso oferece 3 vagas para gestor de regulação e fiscalização; gestor de regulação e fiscalização/engenheiro ambiental e/ou sanitarista (1); gestor de regulação e fiscalização/engenheiro civil (1) e gestor de regulação e fiscalização/contador ou economista (1).(1). Salário: R$7.839. Taxa: R$120.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (MATO GROSSO DO SUL)

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://shre.ink/9DOU. Concurso com três vagas para técnico em radiologia - radioterapia. Salário: R$ 2.626,01. Sem taxa de inscrição.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (TO)

Inscrições até 7 de agosto pelo site: https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=31201b01 . O concurso oferece sete vagas para analista de T.I. (1); advogado (1); contador (1) e assistente administrativo (4). Salário: entre R$ 1.901,12 a R$ 3.604,30. Taxa de inscrição: entre R$ 72 a R$ 81.

CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA BAHIA (CRT-BA)

Inscrições até 7 de agosto pelo site: http://www.quadrix.org.br/ . O concurso oferece 355 vagas para agente de atendimento, assistente administrativo e assistente financeiro; e de nível técnico: assistente contábil, assistente de t.i. e técnico industrial (agente de fiscalização). Salário: R$3.500. Taxa: R$65 e R$75.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PARÁ (CORE-PA)

Inscrições até 17 de agosto pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/Index.aspx . O concurso oferece três vagas para assistente administrativo (1); fiscal (1) e assistente jurídico (1). Salário: R$1.651 a R$3.577. Taxa: R$874.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE (CORE-SE)

Inscrições até 24 de agosto pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/getConc.aspx?key=cXkvjgto7HA= . O concurso oferece uma vaga para assistente jurídico. Salário: R$ R$3.010. Taxa: R$96.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS - RO

Inscrições até 14 de agosto pelo site: https://shre.ink/9RBQ . Concurso com 2 vagas para assistente administrativo e fical. Salário: R$ 3.044,28. Taxa: R$ 77,07.

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 9ª REGIÃO - PARANÁ

Inscrições até 28 de julho pelo site https://shre.ink/9RZQ . Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para agente fiscal - Curitiba (1); agente fiscal - Londrina; agente fiscal - Cascavel; agente fiscal - Maringá; analista de informática - Curitiba; assessor jurídico - Curitiba; Contador - Curitiba; auxiliar técnico de fiscalização - Curitiba; auxiliar administrativo - Curitiba; auxiliar administrativo - Cascavel; auxiliar administrativo - Maringá. Salário: de R$ 2.842,55 a R$ 9.218,09. Taxa: R$ 80 a R$ 110.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://shre.ink/9RTi . Concurso com vagas indeterminado e formação de cadastro reserva para assistente - área administrativa (9); assistente - área de atendimento e cobrança; assistente técnico - área fiscalização (1); assistente técnico - área de ti; analista - área comunicação social jornalismo; analista - área comunicação social relações públicas; analista - área finanças, contabilidade e controladoria; analista - recursos humanos; analista - área ti; analista - área jurídica e analista - área fiscalização. Salário: de R$ 3.368,42 a R$ 8.772,86. Taxa: entre R$ 80 e R$ 130.

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - RS

Inscrições até 28 de julho pelo site: https://shre.ink/9Grd . Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para auxiliar administrativo(1) e bibliotecário fiscal. Salário: de R$ 2.762 a R$ 3.261. Taxa: R$ 60 ou R$ 65.

CONSELHO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS - ES

Inscrições até 17 de agosto pelo site: https://shre.ink/9GPP . Concurso com 8 vagas para assistente jurídico (2); assistente administrativo (5) e fiscal (1). Salário: de R$ 2.705,47 a R$ 5.510,21. Taxa: de R$ 77,07 até R$ 96,03.

CONSELHO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS - MG

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://shre.ink/9LNl . Concurso com onze vagas para advogado júnior (1); assistente administrativo (3); fiscal - belo horizonte (1); fiscal - governador valadares (1); fiscal - montes claros (1); fiscal - varginha (1); recepcionista (1); auxiliar de limpeza (2). Salário: de R$ 1.398,39 até R$ 8.296,73. Taxa: de R$ 50 até R$ 96,03.

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - RJ

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://www.avalia.org.br /. Concurso com 18 vagas para agente de registro (6) e agente de fiscalização técnico industrial (12). Salário: de R$ 2.600 a R$ 3.600. Taxa: de R$ 65.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - ES

Inscrições até 20 de agosto pelo site: https://shre.ink/9LNV . Concurso com duas vagas para auxiliar de fiscalização (1); analista técnico (1) e analista de fiscalização. Salário: de R$ 2.640 até R$ 7.923. Taxa: de R$ 70 até R$ 90.

CONSELHO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - BA

Inscrições até 7 de agosto pelo site: https://shre.ink/94nV . Concurso com 6 vagas para agente de atendimento; assistente administrativo; assistente financeiro; assistente contábil; assistente de T.I.; técnico industrial (agente de fiscalização) (6). Salário: R$3.500 . Taxa:R$ 65 a R$ 75 .

LOCAIS - ESTADUAIS

ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://www.spdmpais.org.br/ . Concurso com 60 vagas para médicos nas áreas de: anestesiologista (10), cirurgião geral (2), cirurgião plástico, cirurgião vascular (2), clínico (2), endoscopista, intensivista, neurocirurgião (5), obstetra (7), ortopedista, pediatra (16), psiquiatra, radiologista (1); ultrasonografista; obstetra (1), anestesiologista (1), pediatra (5), clínico (4), pediatra (4), infectologista, neonatologista e psiquiatra. Salário: de R$ 5.818,62 até R$ 10.775,22. Taxa: R$ 110.

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://shre.ink/9LrT . Concurso com seis vagas para médicos nas áreas de: pediatria (1); ortopedia (1); anestesiologia (1);cirurgia geral (1); ortopedia (1) e pediatria (1). Salário: R$ 5.557,98. Sem taxa de inscrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SERGIPE

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjseservidor23 . Concurso com 61 vagas, além de cadastro reserva para o cargo de analista judiciário e técnico judiciário. Salário: entre R$ 3.738,62 a R$ 6.134,62. Taxa de inscrição: R$ 120.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SE

Inscrições até 3 de agosto pelo site: https://shre.ink/99oo . Concurso com 54 vagas para contador. Salário: R$ 2.474,65. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/ . Concurso com 142 vagas para os cargos de Auditor Fiscal Tributário Municipal - Área de Especialização: Gestão Tributária (50) e Auditor Fiscal Tributário Municipal - Área de Especialização: Tecnologia da Informação (10). Neste caso os profissionais vão atuar em jornadas de 40 horas por semana e farão jus à remuneração de R$ 26.049,51. Já o edital nº 03 disponibiliza 50 oportunidades para a função de: Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional - Ciências Contábeis, com carga horária de 40 horas e remuneração equivalente a R$ 9.000. E também 32 vagas no cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental - APPGG. Nesta função a carga horária é de 40 horas e a remuneração de R$ 12.000 Salário: de R$ 9.000 a R$ 26.049.01. Taxa: de R$ 85 R$ a R$ 135.

MINISTÉRIO PÚBLICO - PORTO ALEGRE

Inscrições até 1º de agosto pelo site: https://shre.ink/99xA . Concurso com uma vaga para defensor público. Salário:. Taxa: R$ 285.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SÃO PAULO

Inscrições até 8 de agosto pelo site: https://www.vunesp.com.br/ . Concurso com 88 vagas para o cargo de oficial da justiça. Salário: R$ 8.804,85. Taxa de inscrição: R$ 96.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF-3)

Inscrições até 10 de agosto, pelo site: https://www.vunesp.com.br/ . O concurso oferece 21 vagas para analista judiciários, especificamente nas especialidades de: administrativa (1), apoio especializado - especialidade: arquitetura (1), arquivologia (1), contadoria (1), enfermagem, engenharia civil (1), engenharia elétrica (1), engenharia mecânica (1), estatística, informática, medicina - clínica geral (1), medicina do trabalho (2), medicina - psiquiatria (1), psicologia (2), serviço social (1), judiciária -especialidade: oficial de justiça avaliador federal (1); técnico judiciário - administrativa - especialidade: agente da polícia judicial (2), apoio especializado - especialidade: edificações (1), apoio especializado -especialidade: enfermagem (1), apoio especializado - especialidade: informática (1) e apoio especializado - especialidade: segurança do trabalho (1). Salário entre: R$8.046 a R$13.202. Taxa entre: R$105 a R$115.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM-SP)

Inscrições até 27 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/PMES2303 . O concurso oferece 2.700 vagas para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe. Salário: R$ R$4.852. Taxa: R$65.



FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS

Inscrições até 27 de julho pelo site: https://shre.ink/9ozR . Concurso com quatro vagas para os cargos de analista de recursos humanos (2), terapeuta ocupacional (1) e técnico em enfermagem do trabalho (1). Salário: de R$ 1.415,88 a R$ 15.631,58. Taxa: de R$ 25 até R$ 35.

PREFEITURA DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/9oyr . Concurso com 35 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (4); cozinheiro (1); operador de máquinas (3); pedreiro (1); agente comunitário de saúde (5); agente de saúde (1); motorista I (3); assistente administrativo (4); técnico em enfermagem (3); assistente social (1); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico (1); nutricionista (1); profissional de educação física (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1). Salário: de R$ 1.484,97 a R$ 17.418,36. Taxa: de R$ 50 até R$ 100.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO

Inscrições até 28 de julho pelo site: https://shre.ink/9cAf . Concurso com uma vaga, além de cadastro reserva para o cargo de técnico penitenciário em enfermagem, na unidade prisional da cidade de Imperatriz. Salário: R$ 1.635. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE PORTO AMAZONAS (PARANÁ)

Inscrições até 28 de julho presencialmente no Centro de Convenções Celso Rodrigues Paes em Porto Amazonas - PR, Rua Duque de Caxias nº 32/34, Centro. Concurso com 23 vagas para os cargos de: agente de apoio educacional (5); farmacêutico (1); gari (2); motorista ii (8); operador de máquinas (2); pedreiro (4) e técnico em instalação e manutenção de informática (1).. Salário: de R$ 1.320 a R$ 4.453,59. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE CAMPINAS (SÃO PAULO)

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/PCAM2307 . Concurso com 62 vagas para os cargos de: agente de apoio à saúde - farmácia (10); analista de tecnologia da informação (2); assistente social (4); educador de arte e movimento - práticas desportivas (1); especialista em análises clínicas (2); fonoaudiólogo (1); médico - endocrinologia (1); médico - geral (30); médico - homeopatia (1); médico - medicina do trabalho (2); médico - oftalmologia (1); médico - patologia clínica e medicina laboratorial (2); médico - reumatologia (1); terapeuta ocupacional (4). Salário: de R$ 3.332,45 até R$ 9.997,47. Taxa de inscrição: de R$ 67,90 a R$ 98,80.

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DPE - MG)

Inscrições entre 9h de 22 de agosto até às 17h de 20 de setembro de 2023, pelo site: https://www.gestaodeconcursos.com.br/site/site/default.aspx . O concurso oferece 85 vagas para técnico da defensoria pública (50) e analista da defensoria pública nas especialidades de assistência social (8); administrador (6); contador (2); jurídico (11) e psicólogo (8). Salário entre: R$2.934 a R$5.294. Taxa: R$79 a R$105.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/fhemig23 . O concurso oferece 1.081 vagas para analista de gestão e assistência à saúde - níveis I e III, médico - níveis III e VI, profissional de enfermagem - níveis II, IV e VI e técnico operacional da saúde - níveis I e II. Salário entre: R$1.455 e R$11.982. Taxa entre: R$75 e R$135.

POLÍCIA MILITAR (PM) E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBM) DO ESTADO DO PARANÁ

Inscrições até 23 de agosto pelo site: https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/Home . O concurso oferece 60 vagas para PM (50) e CBM (10). Salário entre: R$3.776 e R$10.327. Taxa: não divulgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

Inscrições até 18 de agosto pelo site: https://shre.ink/9GVC . Concurso com vagas indeterminadas para serviços notariais e registrais. Salário não informado. Taxa: R$300.

POLÍCIA MILITAR DO ACRE

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://shre.ink/9GG9 . Concurso com 36 vagas para aluno oficial combatente (27); segundo tenente estagiário de saúde - cirurgião dentista (1); segundo tenente estagiário de saúde - cirurgião dentista bucomaxilofacial (1); segundo tenente estagiário de saúde - médico obstetra e ginecologista (2); segundo tenente estagiário de saúde - médico pediatra (2); segundo tenente estagiário de saúde - médico clínico geral (2); segundo tenente estagiário de saúde - médico ortopedista e traumatologista (1). . Salário; R$ 8.129,55 a R$ 10.423,73 . Taxa: R$ 106.

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://shre.ink/9LrT . Concurso com 40 vagas para médico na área de pediatria. Salário: de R$ 4.411,65 a R$ 6.881,47. Sem taxa de inscrição.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - MINAS GERAIS

Inscrições entre 31 de julho a 29 de agosto pelo site: https://shre.ink/9GzP . Concurso com 19.878 vagas para os cargos de: arte; biologia/ciências; educação física; ensino religioso; filosofia; física; geografia; história; língua inglesa; língua portuguesa; matemática; química; sociologia; educação especial; supervisor pedagógico/orientador educacional; analista educacional - para exercer, preferencialmente, atribuições técnico-administrativas; analista educacional - para exercer, preferencialmente, atribuições técnico-pedagógicas; analista educacional - nutricionista; analista educacional - bibliotecário; analista educacional na função de inspetor escolar; analista de educação básica - psicólogo - para atuar nos núcleos de acolhimento educacional - NAE; analista de educação básica - psicólogo - para atuar nos centros de referência em educação inclusiva - CREI; analista de educação básica - assistente social - para atuar nos núcleos de acolhimento educacional - NAE; analista de educação básica - terapeuta ocupacional - para atuar nos centros de referência em educação inclusiva - CREI; técnico da educação e assistente técnico de educação básica. Salário: de R$ 1.623,94 até R$ 5.876,21. Taxa: de R$ 38 até R$ 43.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PARA

Inscrições até 4 de agosto pelo site: https://shre.ink/9GSr . Concurso com 10 vagas e formar cadastro reserva para o cargo de procurador. Salário: R$ 17.381,07 . Taxa: R$ 290.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA - PA

Inscrições até 17 de agosto pelo site: https://shre.ink/9GzP . Concurso com 315 vagas para agente administrativo (97), técnico em enfermagem (41), técnico em patologia (4), técnico em radiologia (3), administrador (20), analista de sistemas (12), biomédico (4), contador (10), economista (10), enfermeiro (39), enfermeiro - auditoria em serviços de saúde (8), fisioterapeuta (3), médico - cardiologia (5), médico - cirurgia geral (3), médico - clínico geral (16), médico - dermatologia (3), médico - gastroenterologia (3), médico - ginecologia e obstetrícia (4), médico - ortopedia e traumatologia (3), médico - otorrinolaringologia (2), médico - patologia (2), médico - pediatria (5), médico - pneumologia (2), médico - psiquiatria (5), médico - radiologia e diagnóstico por imagem (3) e pedagogo (8). Salário: de R$ 1.387,95 a R$ 3.696,37 . Taxa: R$ 46,60 - nível médio e R$ 47,80.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - MA

Inscrições até 11 de agosto pelo site https://shre.ink/9Gz i . Concurso com 15 vagas para o Curso de Formação de Oficiais para o Corpo de Bombeiros. Salário: não informado . Taxa: de R$ 60 a R$ 85.

POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO

Inscrições até 11 de agosto pelo site: https://shre.ink/9GIS . Concurso com 45 vagas para curso de formação de oficiais. Salário: Não informado. Taxa: R$ 85

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://shre.ink/995d . Concurso com 11 vagas para escrevente técnico judiciário (10), técnico em comunicação e processamento de dados judiciário; analista de sistemas judiciário (1) e contador jurídico. Salário: R$ 5.810,17 a R$ 8.518,15. Taxa: de R$ 67,90 a R$ 98,90.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://shre.ink/99xA. Concurso com 26 vagas para defensor público. Salário: não divulgado. Taxa: R$ 285.

POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://shre.ink/99K9 . Concurso com 67 vagas para profissionais para o Estágio Probatório de Adaptação de Oficiais Médicos do Quadro Oficial de Saúde/2023 (EPAO/2023), e para o Curso de Formação de Cabos do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS - QPMP-6) para a graduação de Cabo Policial Militar Especialista (Técnico em Enfermagem) da Secretaria de Estado de Polícia Militar. O edital nº 2 apresenta vagas para anestesiologia (1), cirurgia geral (1), cirurgia pediátrica (1), cirurgia vascular (1), cirurgia vascular - endovascular (1), clínica médica (17), hematologia (1), neurocirurgia (4), ortopedia (1), pediatria (2), psiquiatria (7), radiologia (1) e terapia intensiva - adulto (4). Salário:de R$ 4.637,26 a R$ 11.505,73 . Taxa: R$ 100 e R$ 120 .

LOCAIS - MUNICIPAIS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SANTA FÉ DO SUL (SÃO PAULO)

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://shre.ink/9L87 . Concurso com 15 vagas para os cargos de: ajudante geral (3); encanador I (4); motorista categoria d (2); operador de máquinas (1); pedreiro I; fiscal de serviços externos (4); operador de ETA (1); técnico administrativo; biólogo; engenheiro ambiental; procurador jurídico. Salário: de R$ 1.306,35 a R$ 2.874,33. Taxa de inscrição: de R$ 50 até R$ 100.

PREFEITURA DE LUIZI NIA (SÃO PAULO)

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://www.klcconcursos.com.br/. Concurso com 13 vagas para os cargos de coordenador pedagógico (4); diretor de escola (3); educador esportivo (1); fonoaudiólogo (1); médico categoria (1); médico ESF (2); auxiliar de serviços gerais feminino (1). Salário: de R$ 1.302,35 até R$ 11.932,44. Taxa: de R$ 30 R$ até R$ 70.

PREFEITURA DE FERRAZ VASCONCELOS (SÃO PAULO)

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://www.institutomais.org.br/Concursos/Detalhe/482. Concurso com oito vagas para coveiro. Salário: R$ 1.432,20. Taxa: R$ 48.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Inscrições até 23 de julho pelo site: http://www.upenet.com.br/#gsc.tab=0 . Concurso com 25 vagas para guarda municipal. Salário: até R$ 2.000. Taxa: R$ 140.

PREFEITURA DE PAPAGAIOS

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://portal.mbgestaopublica.com.br/edital/ver/91 . Concurso com três vagas para os cargos fonoaudiólogo (1) e professor de educação física (2). Salário: de R$ 2.455,99 a R$ 4.132,51. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE NOVAIS

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://www.pcnconcursos.com.br/informacoes/62/ . Concurso com oito vagas para os cargos de: agente de serviços públicos masculinos (1); controlador interno (1); farmacêutico (1); médico clínico geral (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 2.860. Sem taxa de inscrição: de R$ 25 até R$ 50.

PREFEITURA DE TIMBÓ

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://concursos.furb.br/ . Concurso com 88 vagas para fiscal do procon; auxiliar operacional (20); pedreiro; marceneiro; operador de máquinas; motorista; agente de combate à endemias; agente de odontologia; auxiliar de recreação infantil; auxiliar de serviços administrativos; técnico em enfermagem; contador; enfermeiro; engenheiro florestal; médico (5); psicólogo; agente de segurança educacional (45); auxiliar de coleta e seleção de lixo; auxiliar operacional (10); pedreiro; operador de máquinas; agente de manutenção (2); auxiliar de serviços administrativos; motorista (1); almoxarife (1); fiscal leiturista (1); operador de ETA/ETE (1); técnico laboratorista (1); agente de serviços administrativos (1) e contador. Salário: de R$ 1.552,50 a R$ 6.092,17. Taxa de isncrição: de R$ 50 a R$ 150.

PREFEITURA DE IBARETAMA

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://home.universidadepatativa.com.br/ . Concurso com cinco vagas, além de cadastro reserva, para agente comunitário de saúde. Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 80.

PREFEITURA DE CONCHAS (SÃO PAULO)

Inscrições até 24 de julho pelo site: http://www.avancasp.org.br/ . Concurso com 31 vagas, além de cadastro reserva, para o cargo de guarda municipal: feminino (17) e masculino (13). Salário: R$ 1.320,22. Taxa: R$ 64.

C MARA DE SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA

Inscrições entre 24 de julho a 23 de agosto pelo site: https://v2.institutoideap.com.br/# . Concurso com cinco vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (2); agente administrativo (2); contador (1). Salário: entre R$1.407,73 até R$5.786,82. Taxa de inscrição: R$ 40 até R$ 100.

PREFEITURA DE CARUARU

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://shre.ink/9c1E . Concurso com 410 vagas para os cargos de auxiliar de educação (200); monitor de transporte escolar (50); e profissional de apoio escolar (160). Salário: entre R$ 1.800 até R$ 2.000. Taxa: R$ 72.

PREFEITURA DE TAGUAÍ (SÃO PAULO)

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://shre.ink/9LOV . Concurso com cinco vagas para profissionais de nível médio. Salário: de R$ 1.416,98, acrescido de R$ 317. Taxa de inscrição: de R$ 40.

PREFEITURA DE LIMA DUARTE

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://shre.ink/9Izg . Concurso com 17 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (11) e agente de combate a endemias (6). Salário: R$ 2.604. Taxa: R$ 50.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ (RIO GRANDE DO SUL)

Inscrições até 24 de julho presencialmente no Setor de Pessoal da Prefeitura de São José do Inhacorá, localizado na Rua Frei Leonardo Braun, nº 50. Concurso com uma vaga para agente educacional. Salário: R$ 2.222,81. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS (PARÁ)

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://shre.ink/9cq2 . Concurso com 612 vagas para os cargos de auxiliar de serviços urbanos (43); coveiro (6); jardineiro (18) e viveirista (25); auxiliar de cuidador social (36); técnico de enfermagem do trabalho (3); cuidador social (36); entrevistador social (81) e monitor social (69); analista de segurança do trabalho (1); arqueólogo (1); bibliotecário (1); biomédico (21); enfermeiro do trabalho (2); fonoaudiólogo (15); historiador (1); jornalista (9); nutricionista (18); psicólogo (52); sociólogo (1) e terapeuta ocupacional (3); professores de educação básica ii - ciclos finais em zona urbana nas disciplinas de língua portuguesa (16), matemática (29), história (15), geografia (17), ciências (15), ciências da religião - ensino religioso (7), arte (25), educação física (13), letras/habilitação língua estrangeira - inglês (11); professores de educação básica II - ciclos finais em zona rural nas disciplinas de letras - língua portuguesa (3), matemática (3), história (2), geografia (3), ciências (2), arte (2), educação física (4) e letras/habilitação língua estrangeira - inglês (3). Salário: entre R$ 1.320,11 a R$ 5.850,71. Taxa de inscrição: de R$ 30 até R$ 85.

PREFEITURA DE BOM JARDIM DA SERRA

Inscrições até 24 de julho presencialmente na Secretaria Municipal da Administração, localizada no Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68, Centro. Concurso com três vagas para os cargos de: enfermeiro (2) e técnico em enfermagem (1). Salário: de R$ 2.000 a R$ 3.600. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE CONRINTO - MINAS GERAIS

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br /. Concurso com sete vagas para agente comunitário de saúde (7) e agente de combate às endemias. Salário: R$ 2.604. Taxa de inscrição: R$ 50.

PREFEITURA DE CALIFÓRNIA

Inscrições entre 24 a 28 de julho presencialmente na Prefeitura Municipal, localizada na Rua 17 de dezembro, 149. Concurso com uma vaga para psicólogo. Salário: R$ 3.867. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO

Inscrições entre 24 de julho a 5 de setembro pelo site: https://shre.ink/9L1y . Concurso com 142 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: agente de limpeza pública; auxiliar de serviços gerais (4); calceteiro (2); carpinteiro (2); coveiro (4); eletricista (1); encanador (1); pedreiro (4); pintor (2); agente da defesa civil; auxiliar de cuidador (14); bombeiro civil; cozinheira (2); cuidador (14); mecânico (1); motorista de veículos especiais (3); motorista de veículos leves (2); motorista de veículos pesados (2); operador de máquinas leves; operador de máquinas pesadas (2); recepcionista; agente de trânsito; agrimensor; assistente administrativo (42); auxiliar de biblioteca; fiscal municipal (7); guarda civil municipal (20); arquiteto urbanista; assistente social (5); bibliotecário; enfermeiro; engenheiro agrônomo; engenheiro civil; engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico; fonoaudiólogo; médico do trabalho (1); médico infectologista (1); médico veterinário (1); procurador (1); psicólogo (2) e terapeuta ocupacional (1).. Salário: de R$ 1.533,18 a R$ 3.574,45. Taxa: de R$ 40 até R$ 70.

PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE

Inscrições até 25 de julho presencialmente no Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal, no anexo do prédio sede da prefeitura, na Rua Cel. Bueno Franco, nº 292. Concurso com quatro vagas para os cargos de: engenheiro civil (1); motorista de caminhão e veículos pesados (2); e operador de máquinas (1). Salário: de R$ 1.725,57 a R$ 5.159,72. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE CLÁUDIO

Inscrições entre 25 a 26 de julho presencialmente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cláudio, sediado à Avenida Presidente Tancredo Neves, nº. 152, Centro. Concurso com quatro vagas para o cargo de pedreiro. Salário: R$ 2.242,38. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE BELMIRO BRAGA

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://www.concursosjcm.com.br/informacoes/205/ . Concurso com 18 vagas para os cargos de: assistente administrativo (1); assistente social (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de obras e manutenção (1); auxiliar de serviços gerais (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); motorista (1); nutricionista (1); professor de educação infantil e de 1º a 5º ano (1); psicólogo (1); recepcionista (1); supervisor pedagógico (1); técnico de higiene bucal (1); técnico em enfermagem (1); vigia (1) e zelador de cemitério (1). Salário: de R$ 1.333,93 até R$ 3.384,30. Taxa de inscrição: de R$ 65 até 150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://concursos.exameconsultores.com.br/ . Concurso com 45 vagas para os cargos de: agente de serviços de biblioteca (1); agente de serviços de contabilidade (1); agente de serviços de recepção (1); agente fiscal de obras e posturas (1); agente fiscal de tributos (1); agente fiscal sanitário (1); agente orientador social (1); assistente social (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de creche (2); auxiliar de defesa civil (1); auxiliar de obras e serviços (4); auxiliar de serviços cantineira (1); auxiliar de serviços de vigilância (1); auxiliar de serviços gerais (2); auxiliar de serviços servente escolar (1); contador (1); educador físico (1); enfermeiro (1); especialista de educação básica (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico generalista (1); médico pediatra (1); médico saúde da família (1); nutricionista (1); nutricionista escolar (1); oficial de obras e edificações (3); oficial motorista (2); oficial operador de máquinas (1); professor de educação básica (1); professor de educação física (1); psicólogo (1); psicólogo educacional (1); serviço social educacional (1); técnico em enfermagem (1); técnico em meio ambiente (1). Salário: de R$ 1.333 até R$ 13.200. Taxa de inscrição: de R$ 60 até R$ 100.

PREFEITURA DE PASSA QUATRO

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://concursos.idesul.org.br/informacoes/27/ . Concurso com 18 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde - acs (2); agente de combate às endemias - ACE; auxiliar de saúde bucal (2); dentista (1); enfermeiro psf (1); médico (6); e técnico de enfermagem (3); artesão (1); educador físico (1) e enfermeiro caps; psicólogo (1). Salário: de R$ 1.745,93 até R$ 13.430,22. Taxa de inscrição: de R$ 40 até R$ 100.

PREFEITURA DE SANTA RITA

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://shre.ink/9cz6 . Concurso com 142 vagas para os cargos de além da formação de cadastro reserva distribuídas entre os cargos de: assistente social (4); odontólogo (9); enfermeiro - PSF (8); farmacêutico (4); fisioterapeuta (3); médicos especialistas como: alergologista (2), angiologista (2), cardiologista (3), cirurgião geral (2), colpocopista (1), dermatologista (2), gastroenterologista (2), ginecologista (2), infectologista (2), mastologista (1), neurologista (2), neuropediatra (1), otorrino (2), pediatra (6), pneumologista (2), PSF (21), psiquiatra (5), reumatologista (2), urologista (2); médico veterinário (3); técnico de raio-x para odontologia (2); médico do trabalho - IPREV (1); médico clínico geral (9); médico cardiologista, ortopedista, psiquiatra ou auditor em saúde - IPREV (1); agente administrativo previdenciário (2); auditor municipal de controle interno (2); técnico municipal de controle interno (1); nutricionista (2); psicopedagogo (4); psicólogo (5); assistente administrativo (7); fiscal ambiental (2); engenheiro civil (2); agente municipal de trânsito (3); auditor fiscal de tributos (1); arquiteto (1); topógrafo (1); técnico em edificações (1) e fiscal/inspetor de obras (2). Salário: entre R$ 1.353,24 até R$ 3.500. Taxa: R$ 18,75.

PREFEITURA DE ERMO

Inscrições até 26 de julho pelo site: https://shre.ink/9D9g . Concurso com 99 vagas para os cargos de: auxiliar de mecânico; auxiliar de serviços gerais I (3); auxiliar de serviços gerais II (3); borracheiro; mecânico; monitor de transporte escolar (7); motorista I (4); motorista II (1); motorista III (3); motorista IV (1); operador de máquinas leves (1); operador de máquinas pesadas (3); operador de motoniveladora (1); pedreiro; recepcionista (6); vigia (4); agente administrativo (3); agente administrativo escolar (2); agente de vigilância sanitária (1); atendente de farmácia (1); auxiliar de consultório odontológico (1); auxiliar de ensino de educação (16); fiscal de tributos; técnico em enfermagem (4); agente de planejamento e orçamento; agente financeiro; analista administrativo (3); assistente social; contador (1); controlador interno (1); enfermeiro (1); engenheiro agrimensor (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); nutricionista (2); odontólogo; procurador jurídico (1); professor (11); professor de artes (2); professor de educação física (2); psicólogo (2); e veterinário (1). Salário: entre R$ 1.313,24 a R$ 11.000. Taxa: de R$ 50 até R$ 150.

PREFEITURA DE CHAPECÓ

Inscrições até 26 de julho pelo site: https://shre.ink/9DWF . Concurso com 123 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: fonoaudiólogo (3); terapeuta ocupacional; auxiliar de enfermagem (40); cuidador social; fiscal de obras e posturas (1); fiscal de posturas; técnico de manutenção de equipamento de informática; técnico em agropecuária; técnico em laboratório (1); técnico em saúde bucal; auxiliar de serviços externos (10); auxiliar de topografia (1); carpinteiro (1); encanador (1); motorista (40) e operador de máquinas (25). Salário: de R$ 1.907,65 a R$ 4.954,63. Taxa: de R$ 80 até R$ 120.

PREFEITURA DE CONCHAL (SÃO PAULO)

Inscrições até 26 de julho pelo site: https://www.consulpam.com.br/ . Concurso com sete vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: controlador interno (1); coveiro (1); fonoaudiólogo (1); lavador de autos (1); médico de saúde da família (1); motorista (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.549,30 até R$ 14.367,72. Taxa: R$ 21 até R$ 37,33.

C MARA MUNICIPAL DO ALTO PARANÁ

Inscrições até 26 de julho pelo site: http://www.fundacaofafipa.org.br/informacoes/3872/ . Concurso com uma vaga para o cargo de assistente legislativo. Salário: de R$ 1.730,73 até R$ 2.451,36, acrescido de R$ 349,30. Taxa de inscrição: R$ 50 até R$ 70.

PREFEITURA DE LEOPOLDINA

Inscrições até 26 de julho pelo formulário: https://shre.ink/9oC7 . Concurso com três vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de psicólogo (1); fisioterapeuta (1) e farmacêutico (1). Salário: R$ 2.774,44, além de benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 450. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE ALVORADA DO SUL

Inscrições até 26 de julho pelo formulário: https://shre.ink/9oC7 . Concurso com 13 vagas para entrevistador social; operador de programas sociais; educador social; psicólogo; assistente social; operador de máquinas geral (1); operador de máquinas moto niveladora (1); motorista (1); auxiliar administrativo; técnico de higiene dental (1); motorista (1); professor 40h (3); professor 20h; auxiliar administrativo; técnico de educação física (1); psicólogo; assistente social (1); fonoaudiólogo (1); nutricionista e motorista (2). Salário: de R$ 1.402,08 a R$ 3.531,83. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE CAMPOS NOVOS

Inscrições até 27 de julho pelo site: https://shre.ink/9Ddm . Concurso com 45 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: Auxiliar de Obras (15); Auxiliar de Serviços Gerais (15); Motorista (5); Assistente Social (1); Enfermeiro (4); Nutricionista (1); Psicólogo (1); Fiscal Sanitário (1); Controlador Interno (1) e Técnico em Segurança no Trabalho (1). Salário: de R$ 1.574,72 a R$ 5.787,26. Taxa: de R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE PEDRA BRANCA

Inscrições entre 26 de julho a 15 de agosto pelo site: https://shre.ink/9cNo . Concurso com 351 vagas para os cargos de agente administrativo (47); auxiliar de saúde bucal (8); auxiliar de serviços gerais (40); desenhista - cadista (1); digitador (6); fiscal de obra (1); inspetor sanitário (1); técnico de enfermagem (47); técnico de radiologia (4); vigia (5); agente de trânsito (4); guarda municipal (5); motorista (5); advogado (2); arquiteto (1); arquivista (1); assistente social (5); bibliotecário (1); biomédico (2); educador físico (1); enfermeiro plantonista (6); enfermeiro PSF (6); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); farmacêutico bioquímico (3); farmacêutico geral (2); fisioterapeuta (4); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (2); nutricionista (3); odontólogo (6); psicólogo (5); terapeuta ocupacional (1); zootecnista (1); auxiliar de ensino (32); professor de matemática - PEB II (5); professor de geografia (3); professor de história - PEB II (3); professor de educação física - PEB II (5); professor de artes - PEB II (1); professor de inglês - PEB II (5); professor de português - PEB II (4); professor polivalente - PEB I (40); psicopedagogo (5); médico anestesista (2); médico auditor (1); médico cirurgião (2); médico do trabalho (1); médico plantonista (6); médico PSF (5); médico psiquiatra (2). Salário: entre R$ 1.320 até R$ 15.000. Taxa: de R$ 100 a R$ 170.

PREFEITURA DE PERITIBA (SC)

Inscrições até 27 de julho pelo site: https://shre.ink/9Dj1 . Concurso com 12 vagas para os cargos de: assessor jurídico (1); auxiliar de educação básica (1); fiscal municipal (1); jardineiro (1); monitor social (1); operador de máquinas (1); pedreiro/construtor (1); técnico em enfermagem; motorista (3); coordenador pedagógico (1); operário braçal; fonoaudiólogo (1). Salário: de R$ 1.794,40 a R$ 6.972,88. Taxa de inscrição expirada.

PREFEITURA DE MOGI MIRIM

Inscrições até 27 de julho pelo site: https://www.pcnconcursos.com.br/informacoes/62/ . Concurso com 60 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: analista de tecnologia de informação (1); arquiteto (1); assistente social (1); auditor de controle interno (1); contador (1); engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental; engenheiro civil; fisioterapeuta; nutricionista; psicólogo; veterinário; agente de saúde (1); almoxarife (1); assistente de gestão administrativa (1); cadastrador; educador social (1); secretário escolar (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico em informática; técnico em turismo; cenotécnico; pintor letrista; 11; agente comunitário de saúde; coordenador pedagógico; diretor de escola; educador infantil (10); professor educação básica nas disciplinas de: ciências; geografia; história; inglês (3); Especial DA; Especial DM (1); DV (1); Professor de Educação Física - Esporte (2); Professor Educação Básica - Artes Plásticas (3); Professor Educação Básica - Educação Física (5); Professor Educação Básica - Língua Portuguesa (1); Professor Educação Básica - Matemática (1); Professor Educação Básica - Apoio (10); Professor de Educação Básica (10); Professor de Primeira Infância (1); Vice - Diretor de Escola; Médico Alergologista; Médico Angiologista; Médico Auditor; Médico Cardiologista; Médico Cirurgião Geral; Médico Dermatologista; Médico do Trabalho; Médico Endocrinologista; Médico Fisiatra; Médico Gastroenterologista; Médico Geriatra; Médico Gineco - obstetra; Médico Hematologista; Médico Imunologista; Médico Infectologista; Médico Mastologista; Médico Nefrologista; Médico Neonatologista Médico Neurologista; Médico Neuropediatra; Médico Oftalmologista; Médico Oncologista; Médico Ortopedista; Médico Otorrinolaringologista; Médico Pediatra; Médico Pneumologista; Médico Proctologista; Médico PSF; Médico Psiquiatra; Médico Reumatologista; Médico Sanitarista; Médico Ultrassonografista; Médico Urologista e Advogado (1). Salário: de R$ 1.289,06 até R$ 8.857,29. Sem taxa de inscrição: de R$ 56 até R$ 116. contar se são 60 mesmo

C MARA DE VEREADORES DE SÃO JOAQUIM (SC)

Inscrições até 27 de julho pelo site: https://shre.ink/9xFo . Concurso com uma vaga, além de cadastro reserva, para os cargos de: controlador interno (1); e assessor de comunicação. Salário: de R$ 2.222,61 a R$ 5.141,55. Taxa de inscrição: R$ 100.

PREFEITURA DE SANTA TERESA (ESPÍRITO SANTO)

Inscrições até 28 de julho presencialmente no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Santa Teresa. Concurso com três vagas, além de cadastro reserva, para o cargo de trabalhador braçal. Salário: R$ 1.320, além de vale-alimentação de R$ 480. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA (SÃO PAULO)

Inscrições até 28 de julho pelo site: https://shre.ink/9Lug . Concurso com 72 vagas para os cargos de: agente de manutenção (2); braçal (3); motorista - CNH categoria D (1); motorista para veículos leves - cnh categoria b (5); operador de pabx (2); pedreiro (3); recepcionista (3); agente de defesa civil (2); agente de segurança escolar (25); auxiliar de farmácia (3); cuidador escolar (10); advogado - suas (1); assistente social (2); enfermeiro (5); farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); médico do trabalho (1); psicólogo (1); operador de máquinas pesadas - CNH categoria D. Salário: de R$ 1.547,77 a R$ 4.445,87; a remuneração pode variar de R$ 53,05 a R$ 100,58. Taxa de inscrição: de R$ 35 até R$ 62.

SANEAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE FORMIGA (MINAS GERAIS)

Inscrições entre 24 a 28 de julho pelo site: http://www.saaeformiga.com.br/editais . Concurso com sete vagas para os cargo de: bombeiro hidráulico - CNH B (2); motorista - CNH D (3); operador de máquina - CNH C (1); técnico em segurança do trabalho - CNH B (1). Salário: de R$ 1.793,63 até R$ 2.186,46. Sem taxa de inscrição.

SANEAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO DA PENA (MINAS GERAIS)

Inscrições entre 24 de julho a 22 de agosto pelo site: https://shre.ink/9ovt . Concurso com 21 vagas para os cargo de: bombeiro hidráulico - CNH B (2); motorista - CNH D (3); operador de máquina - CNH C (1); técnico em segurança do trabalho - CNH B (1). Salário: de R$ 1.658,28 a R$ 5.472,46. Sem taxa de inscrição: de R$ 69 até R$ 200.

PREFEITURA DE FUNDÃO (ESPÍRITO SANTO)

Inscrições até 28 de julho presencialmente na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, localizada na rua Stefano Broseghini, nº 133, 2º pavimento, centro. Concurso com uma vaga, além de cadastro reserva, entre os cargos de instrutores I em ginástica rítmica, bodyboardy (1) e de treinamento desportivo, além de instrutor II. Salário: entre R$ 1.045,21 e R$ 2.190,54. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE BIGUAÇU (SC)

Inscrições até 28 de julho pelo site: http://www.concurso.bigua.ieses.org/ . Concurso com 115 vagas para os cargos de: assistente social (secretaria de educação) (5); assistente social (secretaria de assistência social e habitação); auxiliar de ensino (15); bibliotecário; especialista em assuntos educacionais (12); nutricionista II; professor II - nas áreas de educação de jovens e adultos (EJA) (1); educação infantil (4); ensino fundamental - séries iniciais (3); artes (1); ciências (1); educação especial; educação física (2); ensino religioso; espanhol; filosofia; geografia; história (1); inglês (1); libras; língua portuguesa (1); matemática (1); psicólogo (secretaria de educação) (5); psicólogo (secretaria de assistência social); técnico em educação (6); tradutor e intérprete de libras; auxiliar de biblioteca (1); monitor de transporte escolar (1); orientador social (secretaria de assistência social); técnico em magistério auxiliar de sala (2); técnico em nutrição e dietética; motorista III (2); auxiliar de serviços gerais - merendeira (30) e auxiliar de serviços gerais - servente (20). Salário: de R$ 1.436,67 a R$ 5.746,72. Sem taxa de inscrição: de R$ 65 até R$ 95.

PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL (SC)

Inscrições até 24 de julho pelo formulário eletrônico: https://shre.ink/9DmG com envio de documentos pelo e-mail: edital019@edu.jaraguadosul.sc.gov.br . Concurso com 70 vagas para os cargos de: Administrador Escolar (1); Coordenador Pedagógico (1); Coordenador Pedagógico - Centros de Educação Infantil; Profissional de Apoio Escolar (65); Pedagogo - Atendimento Educacional Especializado (2); Professor de Ensino Fundamental - Língua Portuguesa; Professor de Ensino Fundamental - Arte; Professor de Educação Infantil (1). Salário: de R$ 1.539,03 a R$ 4.420,55. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE ULIANÓPOLIS

Inscrições até 10 de agosto pelo site: https://institutoagata.com.br/ . Concurso com 14 vagas para os cargos de agente comunitário da saúde (12) e agente de combate às endemias (2). Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 80.

PREFEITURA DE MARAVILHA - AL

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/94XK . Concurso com 108 vagas para auxiliar de serviços gerais (10); coveiro (1); eletricista (1); merendeiro (8); vigilante (5); agente administrativo (4); assistente administrativo (10); atendente de farmácia (1); auxiliar de consultório odontológico (1); fiscal de tributos (1); guarda municipal (6); motorista (5); operador de máquinas pesadas (1); secretário escolar (8); técnico em agropecuária (1); técnico de enfermagem (1); assistente social (1); contador (1); enfermeiro psf (2); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral (1); médico do trabalho (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (1); procurador (1); professor das séries iniciais (10); professor de artes (2); professor de ciências (2); professor de educação física (2); professor de ensino religioso (2); professo de geografia (2); professor de história (2); professor de língua estrangeira - inglês (2); professor de língua portuguesa (3); professor de matemática (3); psicólogo (1). Salário: R$ 1.320 a R$ 3.500. Taxa: R$ 70 a R$ 110.

C MARA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/9oqZ . Concurso com uma vaga para o cargo de advogado. Salário: R$ 4.642,43. Taxa de inscrição: R$ 100.

PREFEITURA DE MUZAMBINHO (MINAS GERAIS)

Inscrições até 30 de julho pelo site: http://www.mdsconsultoria.com/ . Concurso com 23 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (22) e agente de combate às endemias (1). Salário: R$ 2.640. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE RIO GRANDE DA SERRA (SÃO PAULO)

Inscrições até 30 de julho pelo site: i . Concurso com 43 vagas para agente comunitário da saúde. Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: de R$ 54.

PREFEITURA DE QUATÁ (SÃO PAULO)

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/9LGy . Concurso com duas vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: agente de apoio pedagógico; enfermeiro; enfermeiro psf; monitor de transporte escolar (1); procurador jurídico; professor PEB I; professor PEB II - artes; Professor PEB II - Educação Física - Educação; Professor PEB II - Educação Física - Esporte; Professor PEB II - Inglês; Técnico de Enfermagem; Técnico de Enfermagem PSF; técnico de raio X; terapeuta ocupacional e visitador (1). Salário: de R$ 1.320,00 a R$ 4.491,20. Além disso, os contratados vão receber cartão alimentação no valor de R$ 770. Taxa de inscrição: de R$ 60 a R$ 80.

PREFEITURA DE PORTEIRAS

Inscrições até 30 de julho pelo site: https://shre.ink/9caN . Concurso com 96 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (10); cozinheiro (5); motorista (10); vigia (5); agente administrativo (6); agente municipal de trânsito (3); assistente social (4); professor educação infantil e ensino fundamental I (1º ao 5º ano) - polivalente (32); professor ensino fundamental II (6º ao 9º ano) - ciências (2); professor ensino fundamental II (6º ao 9º ano) - educação física (2); professor ensino fundamental II (6º ao 9º ano) - língua portuguesa (3); professor ensino fundamental II (6º ao 9º ano) - matemática (4); psicólogo (4); psicopedagogo (3); terapeuta ocupacional (3). Salário: entre R$ 1.320 a R$ 2.545,28. Taxa: de R$ 80 até R$ 150.

PREFEITURA DE PARNAÍBA

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/9cfS . Concurso com 188 vagas para os seguintes cargos: professor dos anos iniciais da educação básica (150); assistente social (6); psicólogo (6); intérprete de libras (6); e motorista D ou E (20). Salário: entre R$ 1.700 até R$ 2.312,30. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE NOVO MUNDO (MATO GROSSO)

Inscrições até 31 de julho presencialmente na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Mogno, S/N, Setor III. Concurso com sete vagas para os seguintes cargos de: agente comunitário de saúde (6) e agente de combate as endemias (1). Salário: R$ 2.604. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE TUPI PAULISTA (SÃO PAULO)

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/9LbU . Concurso com sete vagas para os cargos de: encanador (1); operador de máquina (1); tratorista agrícola (1); fiscal de obras (1); técnico em radiologia (1); fisioterapeuta (1) e médico veterinário (1). Salário: de R$ 1.422,82 a R$ 3.602,44. Taxa de inscrição: de R$ 40 até R$ 60.

ALF NDEGA DA RECEITA FEDRAL DO BRASIL NO PORTO DE PARANUAGÁ

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/logi n. Concurso com 35 vagas para peritos autônomos nas áreas de mensuração de granéis (20); elétrica (1); mecânica (6); química (6) e têxteis (2). Salário: Não informado. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE (MATO GROSSO)

Inscrições até 24 de julho presencialmente na Secretaria Municipal de Saúde. Concurso com seis vagas para os seguintes cargos de: auxiliar de limpeza e manutenção (1); técnico de enfermagem (1); agente sanitário (1); educador física (1); nutricionista (1) e odontólogo (1). Salário: entre R$ 1.320 a R$ 2.939,05. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE TEUTÔNIA (RIO GRANDE DO SUL)

Inscrições até 28 de julho presencialmente na Prefeitura Municipal. Concurso com sete vagas, além de cadastro reserva para os seguintes cargos de: visitador do PIM (2); monitor do PIM; agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde, odontólogo (1); médico clínico geral - 20 horas (1); médico clínico geral - 40 horas; médico ginecologista/obstetra (1); médico psiquiatra (1) e médico da família e comunidade (1). Salário: de R$ 2.591,26 a R$ 21.546,42. Sem taxa de inscrição: R$ 136 até R$ 167.

PREFEITURA DE SANTA RITA DO TRIVELATO (MATO GROSSO)

Inscrições até 28 de julho presencialmente na Prefeitura Municipal. Concurso com 19 vagas, além de cadastro reserva para os seguintes cargos de: merendeira; zelador; auxiliar de serviços gerais; motorista - C (5); motorista - D (5); mecânico (1); eletricista automotivo (1); operador de máquinas - C, D ou E (5); técnico administrativo educacional - secretária escolar; técnico de enfermagem; arquiteto (1); fonoaudiólogo (1); enfermeiro; psicólogo; odontólogo; fisioterapeuta; professor - educação física; professor - ciências biológicas ou ciências; professor - matemática; professor - geografia; professor - história; professor - língua portuguesa, professor - inglês; professor - informática; professor - pedagogia. Salário: de R$ 1.729.06 a R$ 7.180,89. Sem taxa de inscrição.

C MARA MUNICIPAL DE PITANGUI (MINAS GERAIS)

Inscrições de 31 de julho até 31 de agosto pelo site: https://shre.ink/9IMo . Concurso com três vagas para os cargos de: agente de apoio legislativo (copeiro, zelador, contínuo); analista legislativo (1); assistente legislativo (recepcionista) (1); auxiliar administrativo; auxiliar de serviços gerais (1); controlador interno; motorista. Salário: de R$ 1.401,21 até R$ 3.868,11. Taxa de inscrição: de R$ 55 até R$ 150.

PREFEITURA DE SÉRIO (RIO GRANDE DO SUL)

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/9xJa . Concurso com duas vagas para o cargo de operador de máquina. Salário: R$ 2.948,13, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 280. Taxa de inscrição: R$ 78,20.

PREFEITURA DE PORTALEGRE

Inscrições até 2 de agosto presencialmente na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, na Prefeitura Municipal. Concurso com duas vagas para psicólogo. Salário: R$ 1,863. Sem taxa de isncrição.

PREFEITURA DE RECURSOL NDIA - TO

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://shre.ink/94Sj . Concurso com 29 vagas para gari (3); técnico eletricista (1); motorista de veículo leve (2); motorista de veículo pesado (2); operador de motoniveladora (1); operador de retroescavadeira (1) e operador de máquinas pesadas (1); fiscal de tributos (1) e técnico em enfermagem (2); assistente social (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); psicólogo (1); nutricionista (1); educador físico (1); professor pedagogo (4); professor de letras (2); professor de matemática (1) e professor de geografia (1). Salário: de R$ 1.302 a R$ 3.500. Taxa: entre R$ 50 e R$ 100.

PREFEITURA DE DARCINÓPOLIS - TO

Inscrições até 1º de agosto pelo site: https://shre.ink/94GL . Concurso com 119 vagas para agente de limpeza pública (11); ajudante de pedreiro (2); auxiliar de serviços gerais (13); coveiro/sepultador (2); encanador (1); merendeira (3); motorista (6); operador de máquinas pesadas (3); operador de motoniveladora (1); pedreiro (2); tratorista (3); vigia/guarda (13); agente de combate as endemias (4); agente comunitário de saúde (1); agente administrativo (6); assistente sala (5); auxiliar de consultório (2); cuidador escolar (5); cuidador social (1); entrevistador social (1); fiscal de tributos (1); orientador social (1); fiscal de vigilância sanitária (1); técnico em laboratório (1); técnico em enfermagem (11); serviço social (2); educador físico (3); enfermeiro (4); farmacêutico/ bioquímico (1); fisioterapeuta (1); professor p1 n1 (6); psicólogo (2). Salário: de R$ 1.320 a R$ 3.600. Taxa: de R$ 70 a R$ 120.

PREFEITURA DE ENCANTADO (RIO GRANDE DO SUL)

Inscrições até 2 de agosto pelo site: https://candidato.legalleconcursos.com.br/ . Concurso com três vagas para os cargos de agente administrativo; fiscal de meio ambiente (1); fiscal fazendário (1); fiscal sanitário (1). Salário: R$ 5.270,87. Sem taxa de inscrição: de R$ 100 até R$ 120.

PREFEITURA DE BUJARI - AC

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://shre.ink/9427 . Concurso com 57 vagas para agente comunitário de saúde (14); agente de combate a endemias (4); fiscal sanitário; microscopista (1); técnico de enfermagem (4); técnico em saúde bucal (3); biomédico; cirurgião dentista (3); educador físico (1); enfermeiro (4); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); médico clínico geral; nutricionista; professor de educação infantil (10); professor de ensino fundamental (10); psicólogo (1). Salário: de R$ 1.545,60 a R$ 7.000 . Taxa: de R$ 90 a R$ 120.

PREFEITURA DE ENVIRA - AM

Inscrições até 21 de agosto pelo site https://shre.ink/94Fk . Concurso com 110 vagas para Auxiliar Administrativo (20); Auxiliar de Serviços Gerais (45); Motorista - Categoria B (2); Motorista - Categoria C (1); Motorista - Categoria D (1); operador de máquinas pesadas (2); digitador (4); fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos (1); técnico em controle interno (1); técnico agropecuário (1); técnico em contabilidade (1); técnico em informática (2); recepcionista (11); agente administrativo (11); analista de controle interno (1); engenheiro civil (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro florestal (1); engenheiro eletricista (1). Salário: de R$ 1.320 a R$ 5.620. Taxa: e R$ 60 a R$ 100.

ÁGUAS SARANDI - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PR

Inscrições até 10 de agosto pelo site: https://shre.ink/99pB . Concurso com 70 vagas para auxiliar de serviços gerais (15); encanador de rede abastecimento de água e esgotamento sanitário (5); motorista (3); operador de máquinas (4); pedreiro (2); vigia (1); eletricista (1); auxiliar administrativo (3); assistente administrativo (4); atendente (5); agente de interrupção e religação de água (6); fiscal de saneamento (1); leiturista (6); operador de estação de tratamento de água e esgoto (5); telefonista (2); técnico em laboratório (1); técnico em saneamento (2); advogado (1); administrador (1); engenheiro civil (1) e gestor de educação socioambiental (1). Salário: de R$ 1.473,96 a R$ 7.217,55. Taxa: R$ 50 a R$ 110.

PREFEITURA DE SANTA MÔNICA

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://concursos.unioeste.br/concursos/publicacoes/PREFEITURA+MUNICIPAL+DE+TR%C3%8AS+BARRAS+DO+PARAN%C3%81/41 . Concurso com 51 vagas para os cargos de advogado (1); agente comunitário de saúde (2); agente de combate a endemias (2); assessor de imprensa (1); arquiteto (1); assistente administrativo (1); assistente social (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de cuidados dental (1); auxiliar de serviços gerais - f (1); auxiliar de serviços gerais - m (1); contador (1); dentista (1); engenheiro civil (1); enfermeiro (2); farmacêutico/bioquímico (2); fisioterapeuta; fiscal de obras e postura (1); fonoaudiólogo (1); gari catador de lixo (2);médico (2); motorista (3); nutricionista (1); oficial administrativo (1); operador de máquinas (1); pedreiro (2); professor (1); professor de educação infantil (5); professor de educação física (1); professor de artes (1); psicólogo (1); psicopedagogo (2); técnico agrícola; técnico de enfermagem (2); tratorista (1); veterinário (1); vigia (1); e zelador de cemitério (1).. Salário: entre R$ 1.332,61 a R$ 11.250. Taxa de inscrição: entre R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://concursos.unioeste.br/concursos/publicacoes/PREFEITURA+MUNICIPAL+DE+TR%C3%8AS+BARRAS+DO+PARAN%C3%81/41 . Concurso com duas vagas para odontólogo. Salário: R$ 4.478,42. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://concursos.unioeste.br/concursos/publicacoes/PREFEITURA+MUNICIPAL+DE+TR%C3%8AS+BARRAS+DO+PARAN%C3%81/41 . Concurso com 35 vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais (4); cozinheiro (1); operador de máquinas (3); pedreiro (1); agente comunitário de saúde (5); agente de saúde (1); motorista i (3); assistente administrativo (4); técnico em enfermagem (3); assistente social (1); enfermeiro (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico (1); nutricionista (1); profissional de educação física (1); psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1); veterinário (1). Salário: entre R$ 1.484,97 a R$ 17.418,36. Taxa de inscrição: entre R$ 50 e R$ 100.

PREFEITURA DE PREFEITURA DE POSSE

Inscrições até 31 de julho pelo site: http://www.ibraspconcursos.com.br/ . Concurso com 27 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 80.

PREFEITURA DE ENCANTADO

Inscrições até 10 de agosto pelo site: https://candidato.legalleconcursos.com.br/ . Concurso com três vagas para os cargos de agente administrativo; fiscal de meio ambiente (1); fiscal fazendário (1); fiscal sanitário (1).. Salário: R$ 5.270,87. Taxa de inscrição: entre R$ 100 a R$ 120.

PREFEITURA DE ARROIO GRANDE

Inscrições até 10 de agosto pelo site: https://candidato.legalleconcursos.com.br/ . Concurso com 23 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde - Centro Municipal de Saúde (5); agente comunitário de saúde - Zona Leste (5); agente comunitário de saúde - Zona Norte (8); e agente comunitário de saúde - Zona Sul (5). Salário: R$ 2.640. Taxa de inscrição: R$ 130.

PREFEITURA DE JEQUIÉ

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/concursosNovo.aspx . Concurso com 501 vagas para instrutor de braile (1); instrutor de capoeira (2); instrutor de dança (3); instrutor de karatê (2); instrutor de teatro (3); intérprete de libras (4); profissional de apoio escolar da educação especial (150); profissional de apoio escolar para atuar em turmas da educação infantil e/ou dos anos iniciais do ensino fundamental (100); assistente social (1) e psicólogo (1); entrevistador (6); facilitador de oficinas de cabeleireiro (1); facilitador de oficinas de capoeira (1); facilitador de oficinas de culinária (1); facilitador de oficinas de dança (1); facilitador de oficinas de manicure (1); facilitador de oficinas de música (1); facilitador de oficinas de reciclagem (1); facilitador de oficinas de teatro (1); motorista a/b (4); orientador social (10); assistente social (12); educador físico (2); nutricionista (1); pedagogo (8) e psicólogo (8); atendente de farmácia (26); auxiliar de laboratório (2); condutor socorrista - samu (19); motorista (10); oficineiro/artesão (2); rádio operador (4); técnico auxiliar em regulação médica - tarm (12); técnico de enfermagem (15); técnico de enfermagem para conduzir motolância (2); técnico de enfermagem para o SAMU (10); técnico de saúde bucal (30); técnico segurança do trabalho (2); assistente social (2); educador físico (2); enfermeiro 40h - samu (6); enfermeiro - atenção básica (2); enfermeiro para conduzir motolância (1); farmacêutico (7); fisioterapeuta (2); médico intervencionista (9); nutricionista (2); psicólogo (6) e terapeuta ocupacional (2). Salário: entre R$ 2.210,27 a R$ 2.482,33. Taxa de inscrição: entre R$ 65 a R$ 90.

AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Inscrições até dia 24 de julho pelo site: https://www.w2consultores.com.br/ . Concurso com três vagas para Gestor de Regulação e Fiscalização; Gestor de Regulação e Fiscalização/Engenheiro Ambiental e/ou Sanitarista (1); Gestor de Regulação e Fiscalização/Engenheiro Civil (1) e Gestor de Regulação e Fiscalização/Contador ou Economista (1). Salário: R$ 7.839,13. Taxa de inscrição: R$ 120.

PREFEITURA DE COIVARAS (PI)

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://shre.ink/9cSg . Concurso com 32 vagas para motorista D (5); monitor escolar (8); cuidador escolar (8); professor polivalente - ensino infantil e 1º ao 5º ano (11); professor do 6º ao 9º ano - português; professor do 6º ao 9º ano - matemática; professor do 6º ao 9º ano - ciências; professor do 6º ao 9º ano - história; professor do 6º ao 9º ano - geografia; professor do 6º ao 9º ano - educação física; professor do 6º ao 9º ano - ensino religioso; professor do 6º ao 9º ano - artes; professor do 6º ao 9º ano - inglês. Salário: de R$ 1.320 até R$ 2.210,27. Taxa de inscrição: R$ 80.

PREFEITURA DE CANAVIEIRA (PI)

Inscrições até 21 de outubro presencialmente na Prefeitura Municipal. Concurso com duas vagas para enfermeiro (1) e farmacêutico (1). Salário: entre R$ 1.500 e R$ 2.400. Taxa: não há.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE - PARANÁ

Inscrições até 31 de julho pelo site: http://www.fundacaofafipa.org.br/informacoes/3875/ . O concurso oferece 28 vagas para auxiliar administrativo I; auxiliar administrativo II; atendente de farmácia (1); técnico em enfermagem I (2) e técnico em informática (1); agente administrativo; contador II; enfermeiro I (1); farmacêutico I (1) e psicólogo (1); auxiliar administrativo I (1) e técnico em enfermagem II (5); assistente social (1); educador físico (1); enfermeiro I (1); enfermeiro II (5); farmacêutico II (1); médico clínico geral II (1); médico psiquiatra (1); pedagogo (1); psicólogo (1) e terapeuta ocupacional (1); técnico em enfermagem I (1) e enfermeiro I. Salário: entre R$ 840 a R$ 10.828. Taxa: R$ 80 e R$ 120.

COMPANHIA DE ÁGUAS DE JOINVILLE

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://aguasjoinville.fepese.org.br/ . O concurso oferece 20 vagas para os cargos de: advogado; psicólogo; analista de ciências humanas e sociais - social (1); analista de gestão - ambiental; analista de gestão - automação; analista de gestão - laboratório; analista de gestão - comercial; analista de gestão - compras e licitações; analista de gestão - comunicação; analista de gestão - contador; analista de gestão - financeiro; analista de gestão - geógrafo; analista de gestão - governança; analista de gestão - infraestrutura de TI; analista de gestão - sistemas e segurança da informação (1); analista de gestão - recursos humanos; analista de engenharia civil; analista de engenharia elétrica; analista de engenharia mecânica; analista de engenharia sanitária; analista de engenharia de segurança do trabalho; analista químico; auditor interno; operador de estação (4); técnico em sistemas de saneamento - ambiental; técnico em sistemas de saneamento - edificações (2); técnico em sistemas de saneamento - eletrotécnica; técnico em sistemas de saneamento - logística; técnico em sistemas de saneamento - mecânica; técnico em sistemas de saneamento - químico (2); técnico em sistemas de saneamento - saneamento (5); técnico em sistemas de saneamento - segurança do trabalho; técnico em sistemas de saneamento - tecnologia da informação; agente de saneamento - encanador; agente de saneamento - fiscal (2); agente de saneamento - laboratório; agente de saneamento - mediação; agente de saneamento - operação (2); desenhista; assistente administrativo (1). Salário: de R$ 2.865,57 a R$ 8.284,70. Taxa: de R$ 100 até R$ 150,.

PREFEITURA DE SANTA MARIA DA SERRA (SÃO PAULO)

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/9L2C . Concurso com 38 vagas para os cargos de: agente de saúde (1); coletor de lixo (1); motorista (5); tratorista (1); operador de máquina (1); servente - feminino (1); servente - masculino (1); agente comunitário de saúde (1); escriturário (1); inspetor de alunos (1); técnico em enfermagem (1); técnico em farmácia (1); técnico em raio X (1); técnico em recursos humanos (1); recepcionista (1); secretário escolar (1); assistente social (1); cirurgião dentista (1); controlador interno (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); nutricionista (1); médico clínico geral (1); médico cardiologista (1); médico pediatra (1); Professor de Educação Básica/PEB I - educação infantil (1); Professor de Educação Básica/PEB I - ensino fundamental e/ou suplência do 1º ao 5º ano (1); Professor de Educação Básica/PEB I substituto - ensino fundamental e/ou suplência do 1º ao 5º ano (1); Professor de Educação Básica II - educação especial (1); professor de artes - EF (1); professor de inglês - EF (1); procurador jurídico (1) e psicólogo (1). Salário: de R$ 1.361,19 até R$ 5.548,13. Taxa de inscrição: de R$ 40 até R$ 60.

PREFEITURA DE ATALANTA (SC)

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://portal.actio.srv.br/edital/ver/69 . Concurso com cinco vagas para os cargos de assistente social (1), nutricionista (1), psicólogo (1), psicólogo da assistência social (1), e operador de equipamento (1). Salário: de R$ 1.914,25 a R$ 3.349,94. Taxa de inscrição: de R$ 40 a R$ 100.

PREFEITURA DE ITABIRITO - MINAS GERAIS (MG)

Inscrições entre 31 de julho a 31 de agosto pelo site: https://imam.org.br/sitenoticia/processo_seletivo_detalhes.aspx?id=5191D52FF6BC88D3 . O concurso oferece 48 vagas para cargos de guarda civil municipal masculino (38) e guarda civil municipal feminino (10). Salário: R$2.966. Taxa: R$70.

PREFEITURA DE SOROCABA

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/ . O concurso oferece 50 vagas para guarda civil municipal 2 ª classe feminino (10); guarda civil municipal masculino 2 ª classe (40). Salário: R$1.962. Taxa: R$85.

PREFEITURA SÃO BERNARDO DO CAMPO

Inscrições até 25 de julho pelo site: https://www.vunesp.com.br/PSBC2301 . O concurso oferece 150 vagas para guarda civil municipal, mulheres (75) e para homens (75). Salário: R$2.232. Taxa: R$75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS

Inscrições até 24 de julho pelo site: http://www.avancasp.org.br/ . O edital nº 01/2023 oferece 31 vagas além de formação de cadastro reserva, sendo 17 vagas nas funções de guarda municipal para o sexo feminino e 13 para o sexo masculino. Salário: R$2.280. O certame nº 02/2023, tem 14 oportunidades de nível médio na função de vigia. Salário: R$1.320 Taxa: R$64.

PREFEITURA DE CARANDAÍ

Inscrições entre 28 de agosto a 10 de outubro pelo site: https://www.avalia.org.br/concurso.jsp?id=471. O concurso oferece 236 vagas para auxiliar de serviços gerais (20); calceteiro (10); carpinteiro (2); conservador de estradas e logradouros (14); operário; pintor (1); auxiliar cuidador da casa lar (4); borracheiro (1); cozinheiro (5); mecânico (2); motorista (19); porteiro; agente administrativo (10); agente de almoxarifado da creche pró-infância (1); agente educador (10); assistente escolar especializado - aee (14); auxiliar de distribuição de alimentação escolar (2); cuidador da casa lar (4); fiscal ambiental (1); fiscal de obras; fiscal de posturas (1); fiscal sanitário (1); monitor de creche (5); operador de motoniveladora (2); operador de retroescavadeira (2); professor i (26); recepcionista (5); secretário escolar (4); secretário escolar da creche pró-infância (1); técnico em informática (4); técnico em meio ambiente; técnico em nutrição e dietética (1); técnico em segurança do trabalho;Administrador de Redes (1); Advogado (2); Arquivista (1); Assistente Social (2); Auxiliar de Coordenação Pedagógica da Creche Pró-Infância (1); Bibliotecário; Biólogo; Contador; Controlador Geral (1); Coordenador Pedagógico da Creche Pró- Infância (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Florestal (1); Especialista em Educação (3); Farmacêutico (1); Fiscal Tributário; Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (2); Médico - Especialista em Saúde Menta (1); Médico do Trabalho (1); Médico Veterinário - 30 horas; Nutricionista (2); Professor de Creche Pró-Infância (4); Professor de Música; Professor II - Artes; Professor II - Ciências (3); Professor II - Educação Física (7); Professor II - Ensino Religioso; Professor II - Geografia (3); Professor II - História (3); Professor II - Inglês (2); Professor II - Matemática (3); Professor II - Português (1); Psicólogo (4).auxiliar de serviços gerais; agente administrativo; contador (1); auxiliar de serviços gerais (4); técnico em enfermagem (6); fisioterapeuta respiratório (1). Salário entre: R$1.341 a R$7.076. Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE EXTREMA - MINAS GERAIS

Inscrições entre 4 de setembro a 5 de outubro pelo site: https://www.ibam-concursos.org.br/documento.asp?cod=172 . O concurso oferece 900 vagas para professor de educação infantil (44); professor de educação básica i (100); peb ii arte (2); peb ii ciências (6); peb ii história (4); peb ii língua inglesa (14); peb ii matemática (17); orientador pedagógico ii (7); psicólogo escolar (16); psicopedagogo (10); auxiliar administrativo (3); inspetor de alunos (27); monitor escolar i (370); monitor escolar ii (50); secretária de escola (17); cozinheira (21); motorista (32); ajudante de serviço escolar i (160). Salário entre: R$924 a R$5.281. Taxa: R$52 a R$82.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Inscrições entre 21 de agosto a 21 de setembro pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/ . O concurso oferece 135 vagas para agente comunitário de saúde - acs (95) e, agente de combate a endemias - ace (40). Salário: R$2.604. Taxa: R$90.

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

Inscrições até 6 de agosto pelo site: https://www.unioeste.br/portal/cogeps/correntes . O concurso oferece 212 vagas além da formação de cadastro reserva distribuídas entr e os cargos de agente comunitário de saúde (5); agente de combate a endemias (6); procurador municipal (1); professor da rede municipal 40h (escolas e cmei"s) (120); professor da rede municipal 20h (escolas e cmei"s) (20); professor da rede municipal - ed. física (10); professor da rede municipal - inglês (25) e professor da rede municipal - arte (25). Salário: R$2.210 a R$5.181. Taxa: R$100 a R$150.

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

Inscrições até 28 de julho pelo site: https://shre.ink/9412 . Concurso com 15 vagas para para guarda civil municipal - masculino (10) e feminino (5). Salário: R$ 1.320. Taxa: R$ 90.

PREFEITURA DE IPIRÁ - BA

Inscrições até 5 de agosto pelo site: https://shre.ink/94zR . Concurso com 130 vagas para assistente social (3); enfermeiro (5); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (3); médico clínico geral (2); médico especialista pediatra (1); odontólogo (3); psicólogo (1); professor de inglês anos finais (2); professor de inglês anos finais zona rural (2); técnico vigilância sanitária (2); médico veterinário (1); engenheiro agrônomo (1); farmacêutico (2); técnico em farmácia (2); motorista ambulância (4); agente de trânsito (2); advogado creas/cras (2); assistente social cras (10); educador físico cras (2); educador físico nasf (2); fisioterapeuta nasf (3); fonoaudiólogo nasf (2); nutricionista nasf (1); professor de anos iniciais sede (1); professor de. anos iniciais - rural (5); professor de ciências (1); professor de educação infantil sede (3); professor de educação infantil rural (4); professor de geografia anos finais sede (1); professor de geografia anos finais rural (1); professor de história sede (1); professor de inglês anos finais sede (2); professor de inglês anos finais rural (2); prof. português anos finais (1); psicólogo cras (10); psicólogo nasf (1); técnico de nível superior cras/creas (3); técnico em prótese dentária (1); técnico em radiologia (5); agente administrativo (5); facilitador de oficinas dos serviços de conveniência e fortalecimento de veículos cras (2); orientador social (5); técnico de nível médio (4); motorista cras creas (6); auxiliar de serviços gerais (7). Salário: de R$ 1.302 a R$ 7.462,39. Taxa: R$ 50 a R$ 135.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Inscrições até 28 de julho pelo site: https://shre.ink/9xFD . Concurso com 85 vagas para sistemas (2); assistente em administração (39); contador (1); engenheiro/área: transporte (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico/área: medicina do trabalho (1); médico/área: otorrinolaringologia (1); médico/área: psiquiatria (1); técnico de laboratório/área física (1); técnico de tecnologia da informação (18); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (8); técnico em enfermagem (3); tecnólogo/área: cristalografia (1); tecnólogo/área: segurança institucional (1); assistente em administração (3); assistente social (1). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92 . Taxa: de R$ 120 a R$ 140.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Inscrições até 14 de agosto pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao . Concurso com seis vagas para professor substituto nas áreas de letras/teoria literária/literaturas de língua portuguesa (1); geociências/geoquímica (1); ciências da saúde/medicina - anatomia patológica e patologia clínica (1); ciências da saúde/medicina - psiquiatria (1); engenharia civil/geotécnica (1) e engenharia civil/infraestrutura de transporte (1). Salário: R$ 2.387,85. Taxa de isncrição: R$ 100.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CATALÃO (UFCAT) - GO

Inscrições até 31 de julho pelo site: https://shre.ink/9Azw . O concurso oferece seis vagas no cargo de professor de magistério superior para as áreas de: medicina (5); e estágio e formação de professores em educação infantil (1). Salário entre: R$2.236 a R$9.616. Taxa entre: R$45 a R$192.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://shre.ink/9G7F . O concurso oferta 40 vagas para docente no magistério superior nas áreas de: tecnologia/gestão e otimização de sistemas produtivos (3); nutrição/alimentação institucional (1); música/instrumento de cordas - contrabaixo acústico (1); música/educação musical/estágio (1); língua espanhola/linguística (1); língua inglesa/inglês instrumental - english for specific purposes (1); reconfigurações dos processos e práticas jornalísticas (1); farmacologia/farmacologia molecular (1); estatística (3); matemática/álgebra (2); matemática/geometria e topologia (1); patologia/processos patológicos gerais (1); patologia/anatomia patológica (1); saúde coletiva/epidemiologia; políticas, planejamento e gestão em saúde; ciências sociais e humanas em saúde (1); clínica médica/gastroenterologia (1); clínica médica/pneumologia (1); educação física/modalidades esportivas de quadra (1); alimentação e dietética (1); odontologia/cirurgia e traumatologia buco maxilo facial (1); enfermagem/enfermagem pediátrica (1); hotelaria/hospedagem e governança (1); atuária/gestão atuarial (1); auditoria (1); didática, teoria curricular e pesquisa e prática pedagógica (1); ensino de ciências sociais (1); geografia/ensino de geografia - geografia física (1); teoria da história (1); informática/ciência da computação (1); engenharia naval/projeto de sistemas flutuantes (1); cartografia e fotogrametria (1); topografia e geodésia (1); cartografia e topografia (1); engenharia de controle e automação (1); telecomunicações/redes e sistemas distribuídos (1) e geologia/geologia geral (1). Salário: de R$ 2.681,35 até R$ 10.481,64. Taxa: R$ 239.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://shre.ink/9G87 . O concurso oferta quatro vagas para professor substituto nas áreas de: oceanografia (1), filosofia (1), audiovisual (1) e desenho (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02. Taxa: R$ 100.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://shre.ink/95KP . O concurso oferta uma vaga para professor substituto nas áreas de antropologia. Salário: R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - SÃO PAULO

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://shre.ink/9FrN . O concurso oferta seis vagas para os cargos de: assistente social (1); professor de educação especial (2); professor de ensino médio e técnico - física (1); psicólogo escolar (2). Salário: de R$ 3.500 a R$ 3.700. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Inscrições até 27 de julho pelo site: https://www.fuvest.br/ . O concurso oferece 119 vagas para analista de assuntos administrativos para nível superior, para cidades de Bauru (2); Lorena (2); Piracicaba (7); Pirassununga (2); Ribeirão Preto (11); São Carlos (16); São Paulo (79). Salário: R$10.231. Taxa: R$159.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Inscrições até 4 de agosto pelo site: https://www.ceps.ufpa.br/docentesufpa/index.php . O concurso oferece cinco vagas de Professores da carreira do magistério superior, nas classes auxiliar e adjunto A. Salário entre: R$3.412 a R$10.481. Taxa: R$180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)

Inscrições até 28 de julho pelo site: https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2023/concurso-tae-ufg/ . O concurso oferece 85 vagas para analista de tecnologia da informação/ área: sistemas (2); assistente em administração (39); contador (1); engenheiro/área: transporte (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico/área: medicina do trabalho (1); médico/área: otorrinolaringologia (1); médico/área: psiquiatria (1); técnico de laboratório/área física (1); técnico de tecnologia da informação (18); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (8); técnico em enfermagem (3); tecnólogo/área: cristalografia (1); tecnólogo/área: segurança institucional (1); assistente em administração (3); assistente social (1). Salário entre: R$2.667 e R$4.556. Taxa entre: R$120 e R$140.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

Inscrições até 23 de julho pelo site: https://shre.ink/9FrN . Concurso com 6 vagas para assistente social (1); professor de educação especial (2); professor de ensino médio e técnico - física (1); psicólogo escolar (2). Salário: de R$ 3.500 a R$ 4.177,08. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Inscrições até 24 de novembro exclusivamente via internet, mediante o envio da documentação para o seguinte e-mail: eeffto-dir@ufmg.br . O concurso oferece uma vaga para para o docente na área de terapia ocupacional na saúde física do adulto e idoso. Salário entre: R$4.875,18 a R$10.481,64. Taxa: R$215,99.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS (UFAM)

Inscrições entre 10 de agosto a 1º de setembro pelo site: https://shre.ink/9VGO . O concurso oferece 79 vagas para técnico - administrativo, sendo 56 para nível médio, nas funções de assistente de aluno (1); assistente em administração (19); técnico de laboratório nas áreas de agropecuária (1), anatomia humana (1), biologia (1), física (1), genética (1), pavimentação (1); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (14); técnico em enfermagem (1); técnico em enfermagem (2); técnico em tecnologia da informação (2) e técnico em tecnologia da informação (10), e 23 para nível superior nos cargos de: administrador (3); analista de tecnologia da informação (4); arquiteto e urbanista (2); assistente social (2); contador (3); economista (2); engenheiro na área de produção (3); engenheiro de segurança do trabalho (1); médico clínico geral (1); nutricionista (1) e pedagogo (1). Salário entre: R$2.121,13 a R$4.556,92. Taxa entre: R$115 a R$135.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF-MG)

Inscrições entre 3 de agosto a 31 de agosto pelo site: https://shre.ink/9x7q . O concurso oferece 10 vagas para campus de juiz de fora:faculdade de comunicação/departamento de métodos aplicados e práticas laboratoriais - produção multimídia e direção de arte (1); faculdade de medicina /departamento de clínica médica - dermatologia e temas integradores de clínica ampliada (1); psiquiatria, antropologia, psicologia médica, estágio de aplicação em clínica médica, estágio de aplicação em saúde mental e clínica médica, temas integradores de clínica ampliada (2); departamento materno infanti l - pediatria: introdução à prática médica (ipm), temas integradores da clínica ampliada (tica),semiologia pediátrica, medicina da criança i, medicina da criança ii, estágios em pediatria (1); departamento de patologia - patologia cirúrgica, citopatologia, preceptoria em residência médica em anatomia patológica, preceptoria nos estágios de aplicação em medicina ambulatorial multidisciplinar, temas integradores de clínica ampliada (tica) (1); instituto de artes e design/ departamento de artes e design - ilustração de moda; desenho de moda manual e digital; desenho técnico de moda manual e digital; ergonomia do vestuário (1); campus de governador valadares: instituto de ciências da vida/ departamento de farmácia - química e química farmacêutica (1); departamento de medicina - psiquiatria (1); departamento de odontologia - dentística, materiais odontológicos, caríologia e clínica integrada (1). Salário: R$2.437,593 a R$10.481,64. Taxa: R$150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA)

Inscrições até 18 de agosto pelo site: https://shre.ink/9xu8 . O concurso oferece 33 vagas para departamento: instituto de ciência, tecnologia e inovação/ciência, tecnologia e inovação: engenharia do produto (1);escola de belas artes / história da arte e pintura: pintura (1);departamento: escola de música / música: áudio e tecnologias aplicadas à música (1); baixo elétrico, baixo acústico, harmonia, improvisação e práticas de conjunto (1); educação musical especial/inclusiva (1); educação musical para as relações étnicoraciais (1) e musicologias tradicionais e contemporâneas (1);departamento: escola de nutrição / ciência dos alimentos: ciência da nutrição e alimentação - técnica dietética (1);departamento: escola politécnica / ciência e tecnologia dos materiais: lavra de mina a céu aberto (1);departamento: faculdade de farmácia / análises bromatológicas: métodos físicos de análises aplicadas (1);

departamento: faculdade de farmácia / análises clínicas e toxicológicas: toxicologia (1); departamento: faculdade de filosofia e ciências humanas / estudos de gênero e feminismo: gênero, poder e políticas públicas (1);departamento: faculdade de filosofia e ciências humanas/história: história antiga (1);departamento: faculdade de filosofia e ciências humanas/sociologia: sociologia das relações étnico-raciais (1);departamento: faculdade de medicina da bahia/cirurgia experimental e especialidades cirúrgicas: mede12 - otorrinolaringologia, mede51 - internato em especialidades cirúrgicas, med915 - programa de residência médica em otorrinolaringologia, med238 - introdução à patologia dos órgãos da audição e fonação (1); departamento: faculdade de medicina da bahia/medicina interna e apoio diagnóstico: clínica médica com ênfase em onco-hematologia: medd91 - clínica médica 1a, medd98 - clínica médica 2a, mede16 - clínica médica 3a, mede24 - trabalho de conclusão de curso ii, mede25 - internato em clínica médica ia e mede31 - internato em clínica médica iia (1), medd91 - clínica médica 1a, medd98 - clínica médica 2a, mede16 - clínica médica 3a, mede24 - trabalho de conclusão de curso ii, mede25 - internato em clínica médica ia e mede31 - internato em clínica médica iia (1);departamento: faculdade de medicina da bahia/medicina preventiva e social: mede29 - internato em medicina social i, medd80 - medicina social e clínica i, medd86 - módulo de medicina social (1);departamento: faculdade de medicina da bahia/pediatria: mede27 - internato i em pediatria; mede33 - internato ii em pediatria; medd82 - pediatria; mede10 - pediatria ii e mede15 - trabalho de conclusão de curso i a (1);departamento: faculdade de medicina da bahia/patologia e medicina legal: medd94 - patologia humana i; mede04 - patologia humana ii; mede13 - patologia humana iii; medd76 - patologia geral para terapia ocupacional; medc75 - tópicos em patologia; med956 - residência médica em patologia (2), med 142 - medicina legal, med146 - odontologia legal, med e01 - medicina legal e perícia médica, medb56 - medicina legal (1);departamento: instituto de ciência da computação/fundamentos e processos informacionais: gestão da informação e de unidade de informação (2);departamento: instituto de física / física do estado sólido: física atômica e molecular experimental (2);departamento: instituto de física / física geral: história e filosofia da física (1);departamento: instituto de letras / coordenação acadêmica de ensino de letras: língua, literatura e formação de professores de língua alemã e suas literaturas (1), língua portuguesa com ênfase em dialetologia e sociolinguística (1), língua portuguesa com ênfase em estudos lexicais e semânticos (1), linguística com ênfase em línguas africanas autóctones (1);

departamento: instituto de matemática e estatística/estatística: métodos estatísticos e computacionais (1);departamento: instituto de química/físico-química: físico-química (1). Salário: R$2.437,57 a R$10.481,64. Taxa: R$150 a R$200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB)

Inscrições até 14 de agosto pelo site: https://shre.ink/9xcO . O concurso oferece 24 vagas para o cargo de técnico administrativo, sendo nível médio nas funções de: assistente em administração (14); técnico em contabilidade (1); técnico em mineração (1) e técnico em tecnologia da informação (5) e nível superior, há vagas nos cargos de: médico veterinário - clínica veterinária (1); médico veterinário - anestesiologia veterinária (1) e bibliotecário/documentalista (1). Salário entre: R$2.667,19 a R$9.113,85. Taxa entre: R$100 a R$200.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB)

Inscrições até 13 de agosto pelo site: https://shre.ink/9xGj . O concurso oferece 21 vagas de níveis médio, técnico e superior para desenhista projetista campus i (2); técnico em informática - instalação e manutenção campus i (2); técnico em informática - instalação e manutenção campus vii (1); técnico em informática - instalação e manutenção campus viii (1); técnico em informática - programador campus i (8); advogado campus i (1); arquiteto campus i (1); analista de sistemas - banco de dados campus i (1); analista de sistemas - desenvolvimento de sites e sistemas campus i (1); analista de sistemas - redes campus i (1); engenheiro eletricista campus i (1); farmacêutico industrial campus i (1). Salário entre: R$3.107,29 a R$3.922,88. Taxa entre: R$95 a R$115.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Inscrições até 11 de agosto pelo site: https://shre.ink/9xSm . O concurso oferece 45 vagas para analista de tecnologia da informação (são carlos) (2); contador (são carlos) (2); físico (são carlos) (1); médico (são carlos) (1); médico veterinário (são carlos) (1); químico (são carlos) (1); bibliotecário (lagoa do sino) (1); médico (lagoa do sino) (1); psicólogo (lagoa do sino) (1); técnico em assuntos educacionais (lagoa do sino) (1); técnico de laboratório/audiovisual (são carlos) (1); técnico de laboratório/eng. civil (são carlos) (2); técnico de laboratório/biologia (são carlos) (1); técnico de laboratório/metalurgia (são carlos) (1); técnico de tecnologia da informação (são carlos) (10); técnico em enfermagem (são carlos) (4); técnico em agropecuária (araras) (2); técnico de laboratório/química (araras) (1); assistente em administração (sorocaba) (2); técnico de laboratório/biologia (sorocaba) (2); técnico de laboratório/geografia (sorocaba) (1); técnico de laboratório/mecânica (sorocaba) (1); técnico de tecnologia da informação (sorocaba) (1); assistente em administração (lagoa do sino) (1); técnico em enfermagem (lagoa do sino) (1); técnico de laboratório/ambiental (lagoa do sino) (1). Salário entre: R$2.667,19 a R$4.556,92. Taxa entre: R$80 a R$136.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 9 de agosto pelo site: https://shre.ink/9xfJ . O concurso oferece 37 para docentes das áreas de ciências humanas/psicologia/psicologia do ensino e da aprendizagem (1); ciências exatas e da terra/ciência da computação/metodologia e técnicas da computação (1); ciências exatas e da terra/ciência da computação/metodologia e técnicas da computação/engenharia de software (1); engenharias/engenharia elétrica/medidas elétricas, magnéticas e eletrônicas; instrumentação/instrumentação eletrônica (1); engenharias/engenharia elétrica/sistemas elétricos de potência/medição, controle, correção e proteção de sist. elet. e pot. (1); ciências exatas e da terra/probabilidade e estatística (1); ciências exatas e da terra/matemática/matemática aplicada (1); linguística, letras e artes/letras/línguas estrangeiras modernas (1); ciências biológicas/biologia geral (1); ciências sociais aplicadas/direito (1); ciências humanas/psicologia/psicologia do trabalho e organizacional (1); ciências exatas e da terra/matemática (1); ciências sociais aplicadas/administração /ciências contábeis (1); ciências sociais aplicadas/administração /ciências contábeis (2); ciências biológicas/genética (1); ciências biológicas/biologia geral (1); engenharias/engenharia de produção/gerência de produção (2); ciências da saúde/medicina/anatomia patológica e patologia clínica (1); ciências da saúde /medicina/clínica médica/neurologia (1); ciências da saúde/medicina/cirurgia (2); ciências da saúde/medicina/psiquiatria (1); ciências da saúde/medicina/clínica médica (3); linguística, letras e artes/letras/outras literaturas vernáculas (1); ciências da saúde/saúde coletiva/medicina preventiva (2); ciências da saúde/medicina/saúde maternoinfantil (3); ciências da saúde/enfermagem (2); ciências sociais aplicadas/arquitetura e urbanismo/projeto de arquitetura e urbanismo (1) e ciências exatas e da terra/ciência da computação/sistema de computação (1). Salário entre: R$2.437,59 a R$10.481,64. Salário: R$250.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERL NDIA (UFU-MG)

Inscrições até 10 de agosto pelo site: https://shre.ink/9xjK. O concurso oferece 35 vagas para assistente em administração. Salário: R$2.667,19. Taxa: R$80.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI)

Inscrições até 28 de julho pelo site: https://shre.ink/9xzM . O concurso oferece 75 vagas para apoio administrativo (41); atividade universitária especializada - tecnologia da informação (4); analista de gestão administrativa universitária como administrador (9), analista de informática (6), arquiteto (1), assistente social (2), bibliotecário (6), contador (2), engenheiro civil (1), engenheiro eletricista (1), estatístico (1) e psicólogo (1). Salário entre: R$1.662,97 a R$4.291,54. Taxa entre: R$100 a R$120.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Inscrições até 27 de julho pelo site: https://shre.ink/9xIN . O concurso oferece 119 vagas de analista para assuntos administrativos, sendo para as cidades de Bauru (2); Lorena (2); Piracicaba (7); Pirassununga (2); Ribeirão Preto (11); São Carlos (16); São Paulo (79). Salário: R$10.231,05. Taxa: R$159.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE

Inscrições até 24 de julho pelo endereço eletrônico: cgp.sbs@ifc.edu.br . Concurso com uma vaga para professor substituto na área de matemática. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 20.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 9 de agosto pelo site: https://concursopublico.ifsp.edu.br/. O concurso oferece 14 vagas para assistente de alunos (5); técnico de laboratório/área: edificações (2);técnico de laboratório/área: informática (2); técnico de laboratório/área: mecânica(1); técnico de laboratório/área: mecatrônica (1); técnico de laboratório/área: produção de áudio e vídeo (1); engenheiro/área: civil(2). Salário entre: R$2.667 e R$4.556. Taxa entre: R$90 e R$130.

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO ACRE (IAPEN)

Inscrições até 24 de julho pelo site: https://concursos.ibfc.org.br/informacoes/6/ . O concurso oferece 329 vagas para técnico administrativo e operacional (49); agente de polícia penal - masculino (211); agente de polícia penal - feminino (50); assistente social (7); engenheiro civil (1); especialista em execução penal (4) e psicólogo (7). Salário entre: R$3.221 e R$6.561. Taxa entre: R$53 e R$81.

INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Inscrições até 3 de agosto pelo site: https://shre.ink/9C3m . Concurso com uma vaga para contador. Salário: R$ 7.881,65. Taxa: R$ 79.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO (IF GOIANO)

Inscrições até 10 de agosto pelo site: https://shre.ink/9k4T . O concurso oferece 22 vagas para analista de tecnologia da informação (1); assistente em administração (4); biólogo (1); contador (1); médico (1); odontólogo (1); psicólogo/área: clínica (1); técnico de laboratório nas áreas de: biologia (1), eletrotécnica (1), informática (2) e química (2); técnico de tecnologia da informação (2); técnico em agropecuária (2) e tecnólogo na área de gestão pública (2). Salário entre: R$2.667,19 a R$4.556,92. Taxa entre:R$120 a R$140.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP)

Inscrições até 9 de agosto pelo site: https://shre.ink/9xCm. O concurso oferece 14 vagas para assistente de alunos (5); técnico de laboratório/área: edificações (2);técnico de laboratório/área: informática (2); técnico de laboratório/área: mecânica(1); técnico de laboratório/área: mecatrônica (1); técnico de laboratório/área: produção de áudio e vídeo (1); engenheiro/área: civil(2). Salário entre: R$2.667,19 e R$4.556,92. Taxa entre: R$90 a R$130.



INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DE SÃO PAULO

Inscrições até 14 de agosto pelo site: https://shre.ink/9AsD . O concurso oferece duas vagas para professor doutor no departamento de zoologia. Salário: R$13.357,25. Taxa: não divulgado.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES)

Inscrições até 7 de agosto pelo site: https://shre.ink/9o2N . O concurso oferece 48 vagas para professor de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico das áreas de arquitetura e urbanismo (1); artes (2); atendimento educacional especializado (1); educação física (1); engenharia civil (1); engenharia elétrica - automação (1); gastronomia (1); geologia (1); informática (1); letras - português (1); letras - português/inglês (2); e turismo (1); assistente de aluno (2); assistente em administração (4); técnico de laboratório - área administração (1); técnico de laboratório - área automação (1); técnico de laboratório - área geoprocessamento (1); técnico de laboratório - área multimídia (2); técnico de laboratório - área química (1); técnico de laboratório - área analises clínicas (1); técnico de laboratório - área informática (5); técnico de laboratório - área mecânica (1); técnico de tecnologia da informação (5); analista de tecnologia da informação (1); arquiteto e urbanista (1); assistente social (2); bibliotecário - documentalista (1); engenheiro civil (1); técnico em assuntos educacionais (3) e tecnólogo - redes de computadores (1). Salário entre: R$2.120,13 a R$10.481,64. Taxa entre: R$60 a R$160.