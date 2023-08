Brasiliense faz sucesso como barbeiro de famosos em Goiânia

PS Patrick Selvatti

Thiago dos Santos tem clientes famosos como: - (crédito: Fotos: Arquivo pessoal)

Do quintal de casa aos camarins mais badalados. Essa é a trajetória de Thiago dos Santos, mais conhecido como TH, o brasiliense que vem se destacando como barbeiro de celebridades. Ele começou a cortar cabelo e fazer barba nos fundos da sua residência, em Sobradinho 2, e, hoje, atende em uma barbearia, em Goiânia, cujo sócio é o cantor Rodolffo, que faz dupla sertaneja com Israel. Além de ser o responsável pelo visual de vários famosos que vão ao local badalado, no Setor Marista, o rapaz de 31 anos foi escolhido por Gusttavo Lima para atender os artistas que ele convidou para atuar na gravação do seu último DVD, Paraíso Particular, gravado na sua mansão na capital goiana.

Thiago conta que aprendeu sozinho o ofício e percebeu que poderia levar a sério a profissão. A partir daí, decidiu se especializar. "Fiz cursos nacionais e internacionais para aprender e aperfeiçoar: cortes social e moderno, desenho, coloração, design de barba, atendimento ao público e, também, curso de biossegurança, que é muito importante para quem é barbeiro e, por sinal, são poucos que têm conhecimento disso, porque envolve higiene, reciclagem e outras coisas", detalha.

O sertanejo Rodolffo (foto: Arquivo pessoal)

Os cursos, segundo TH, foram feitos com as maiores referências da barbearia. "Pessoas que já têm um tempo na área e são conhecidas pelo Brasil e pelo mundo. Claro que sempre aparecem novos nomes em evidência, mas, com os mais antigos, eu fiz curso com todos, até mesmo com barbeiro de fora do Brasil. Conhecimento nunca é demais", observa o profissional de beleza masculina, que participou de campeonatos como o The Best Barber Brasil, que lhe rendeu o terceiro lugar, e o World Champions Barber, no qual garantiu a sétima posição.

O cantor Hungria Hip Hop (foto: Arquivo Pessoal)

O primeiro famoso que o barbeiro de Sobradinho 2 atendeu foi o brasiliense Hungria Hip Hop, em abril de 2019, de quem se tornou amigo. A partir daí, vieram outros artistas, como o músico e produtor Paulinho, do grupo Menos é Mais; o influenciador Lucas Guimarães; a dupla sertaneja Bruno e Marrone; os cantores Mc Marcinho, Kevin Jonny, Felipe Amorim, Avine Vinny e Tierry; entre outros, como o jogador de futebol Carlos Eduardo, conhecido como Cadu10 — que já vestiu a camisa 10 da Seleção Brasileira e foi campeão jogando pelo Flamengo e vice da Libertadores pelo Grêmio.

O jogador de futebol Cadu10 (foto: Arquivo pessoal)

"Eu tinha minha barbearia em Sobradinho, mas recebi a proposta para ir para Goiânia, e pensei: lá tem muito artista, cantor, jogador, eu posso ter mais chance de ter reconhecimento", conta TH, que anuncia a sinalização dos sócios da barbearia goiana sobre a abertura de uma filial em Brasília, para ele administrar.

Para quem atua na área ou tem interesse em iniciar, Thiago dos Santos dá a dica. "Especialize-se sempre. O sucesso vem do aperfeiçoamento constante", finaliza ele, que, enquanto estava no DF, separava alguns dias para cortar cabelos e ensinar seu ofício de graça. "Sempre tive comigo que a vida é como uma roda-gigante. Devemos estender as mãos para as pessoas, devemos ajudar quem está começando, porque eu já estive no lugar de quem estava precisando de ajuda e sempre vou precisar. Não se consegue nada sozinho na vida", conclui.