Agências e empresas oferecem 261 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Itaú

Programa de trainee

As inscrições para o programa Trainee Itaú 2024 têm início em 9 de agosto e vão até 4 de setembro. Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site que, além de página de inscrição, conta com um chatbot para dúvidas dos candidatos, além de dicas sobre o processo, de forma rápida e amigável. Na última edição, o programa teve 74 mil inscritos, firmando-se na lista dos programas mais procurados do país. Pré-requisitos: são elegíveis graduados em qualquer curso de longa duração — quatro anos ou mais – nas áreas de exatas, humanas ou biológicas, a partir de dezembro de 2021 e universitários com previsão de formação até dezembro de 2024; disponibilidade para trabalhar 8 horas; disponibilidade para trabalho presencial em São Paulo — caso esteja fora de São Paulo, o candidato receberá bolsa-auxílio no valor de 1 salário para realocação, se necessário; Inglês: a partir de avançado para Negócios Atacado; não é exigido para Negócios Varejo. Para se inscrever, acesse o site traineefeitocomvoce.com.br .

IBAMA

Cadastro reserva

Foi publicado o edital para formação de cadastro reserva de estagiário remunerado do Ibama. As vagas abarcam 15 estados e o Distrito Federal e os candidatos podem se inscrever até 21 de agosto. As oportunidades são para níveis médio e superior nas áreas de direito, ciências biológicas, administração, administração pública, ciências política, relações internacionais, ciências de informação, biblioteconomia, ciências da computação, arquivologia, química, engenharia química, engenharia ambiental, ciências ambientais, análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas de informação, secretariado executivo, engenharia de pesca,agronomia, geoprocessamento, geologia, jornalismo, engenharia florestal, gestão ambiental, medicina veterinária, comunicação social, oceanografia, engenharia de produção e geografia. Os convocados terão carga horária de 20 horas semanais e bolsa auxílio de R$ 486,05 para o ensino médio e R$ 787,98 para o ensino superior. As inscrições devem ser realizadas pelo link https://shre.ink/aDl6 e o edital pode ser acessado pelo endereço eletrônico https://shre.ink/aDly .

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 31 R$ 1.646,69 A R$ 2.200+BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 1 R$ 1.478 +BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 4 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 6 R$ 1.441 +BENEFÍCIOS (PCD)

ALMOXARIFE 1 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 3 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE CAFETERIA 1 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 15 R$ 1.425 +BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 4 R$ 1.442,53 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO 5 R$ 1.850 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 6 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 1 R$ 1.400 +BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 20 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO DE OBRAS 5 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 2.300 +BENEFÍCIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.400 +BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 3 R$ 1.500 +BENEFÍCIOS

CONTOR DE VENDAS 2 R$ 1.510 +BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 6 R$ 1.726 +BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE PESSOAS IDOSAS E DEPENDENTES 1 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

CUMIM 5 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

DECORADOR DE EVENTOS 1 R$ 1.383 +BENEFÍCIOS ELETRICISTA 10 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 1 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

ENCANADOR DE MANUTENÇÃO 10 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

ENGENHEIRO CIVIL 1 R$ 43,47/DIA + BENEFÍCIOS (ESTÁGIO)

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 1 R$ 1.442,53 +BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 10 R$ 3.000 +BENEFÍCIOS

GESSEIRO MONTADOR 10 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 4 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 5 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 5 R$ 1.442,53 +BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 1.509,20 +BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE 3 R$ 1.600 +BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 4 R$ 4.364 A R$ 1.569+BENEFÍCIOS (PCD)

PEDREIRO 4 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 15 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 1.350 +BENEFÍCIOS

PORTEIRO 1 R$ 1.438 +BENEFÍCIOS (PCD)

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 7 R$ 1.442,53 +BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 6 R$ 1.442,53 +BENEFÍCIOS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 20 MÉDIA DE R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 5 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.800 +BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE ADMINISTRAÇÃO 1 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 5 R$ 1.320 A R$ 1.510 +BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 3 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA NOVO 3 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste