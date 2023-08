Professores brasileiros participam de pós-graduação na Irlanda

BA Bruno Azambuja* Lara Costa*

Professor cearense que vai para a irlanda comemora o feito. - (crédito: Thiago Souza/Divulgação)

Para algumas pessoas, nascer no interior do Ceará pode significar um empecilho na busca pelos sonhos, porém, Edivan Gomes Barbosa, 42 anos, conseguiu superar essa barreira. O professor da rede municipal de Juazeiro do Norte foi um dos 30 docentes brasileiros selecionados para o curso de pós-graduação lato sensu em liderança e gestão educacional, na faculdade irlandesa Mary Immaculat College (MIC). A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) oferece auxílio e bolsas para eles participarem da especialização até maio de 2024. O grupo embarcou na última quarta-feira (16) rumo à Limerick, cidade irlandesa. Antes, os educadores foram recebidos, no consulado da Irlanda, em São Paulo, por representantes dos governos brasileiro e irlandês.

Edivan é o único cearense escolhido pela Capes para participar do programa. "Fiquei surpreso com o resultado pelo fato de estar concorrendo com colegas de um elevado nível de qualificação", ressalta o professor. O projeto é feito para profissionais da educação que querem ter um papel de liderança em suas escolas e os 30 professores realizarão sua especialização entre agosto de 2023 e maio de 2024. Todos os participantes terão de cumprir diversas atividades relacionadas a liderança, aprendizagem, tutoria de professores, liderança e mudança curricular e liderança no contexto das escolas como organizações em um programa de 360 horas.

Na primeira etapa da seleção, 120 educadores fizeram parte do programa de inglês on-line. Todos os profissionais que cumpriram o cronograma e concluíram o curso de oito semanas receberam o certificado. Desses, os 30 educadores que atingiram os níveis mais altos de proficiência foram concluir o curso na Irlanda. "A sensação que tenho é de gratidão a Deus por me conceder esse privilégio, e a minha família pelo suporte que tem me dado.", comemora o professor.

Edivan ensina inglês para estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental na escola Municipal Manoel de Castro Filho e acredita que o programa trará grande contribuição, pois, com a compreensão das teorias de gerenciamento educacional, se tornar possível criar estrategias, e direcionar de maneira mais eficaz as ações que viabilizam de forma mais definitiva o alcance de metas. "O aprendizado adquirido permitirá instituir um modelo de organização para potencialização da qualidade no ensino por meio do alinhamento de métodos gerenciais com aplicações pedagógicas que melhor se ajustem a situações emergentes, e o estabelecimento de bases para uma melhor sistematização de rotina", explica.

Além disso, o professor afirma que o intercâmbio proporcionará a oportunidade de conhecer e introduzir novos procedimentos em relação a como trabalhar essas habilidades e competências no ambiente de estudo. Edivan explica que, ao atender as necessidades psicológicas e biológicas dos alunos, a visão que eles têm acerca da escola e dos profissionais é influenciada positivamente. "O objetivo é torná-los mais engajados, e garantir a redução nos índices de evasão escolar e o aumento da otimização dos resultados, causando, enfim, a melhoria do nível dos serviços prestados e no crescimento da rede de ensino e da instituição como um todo", esclarece.

O educador destaca a importância dessa e de outras experiências similares para um profissional da educação básica: "uma experiência como essa forma profissionais mais adaptáveis a novas situações, incentivando as habilidades interpessoais e a criatividade". O professor, além do curso de qualificação elevada, vai ter a oportunidade de viver uma experiência internacional em Limerick, a terceira maior cidade da Irlanda, país que conta com um elevado número de habitantes brasileiros. Segundo o professor cearense, é uma oportunidade de ver um país diferente e que pode servir como referência.

Edivan embarcou, quarta-feira(16) rumo a sua nova vida, a 8.587 KM de sua terra natal, "sinto que será uma missão de grande responsabilidade", revela. "Sinto-me muito feliz", confirma o cearense.

Brasiliense no grupo

Gabriela terá a oportunidade de se aprofundar em áreas educacionais. (foto: Arquivo pessoal)

De 30 brasileiros selecionados, Gabriela Staerke foi a única profissional de Brasília selecionada pelo Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica para a Irlanda, intercâmbio promovido pela Capes em parceria com o Mary Immaculate College.

Gabriela tem 52 anos e é psicóloga escolar no Centro Educacional do Lago (CEL), única escola pública bilíngue em inglês do Distrito Federal e de ensino integral. O trabalho dela é direcionado a todos os profissionais da escola, que inclui professores, familiares, terceirizados e alunos em grupo; além de dar apoio à aprendizagem na rede pública de Brasília.

Com a oportunidade de se especializar em outro país, ela afirma que se sente feliz. "É uma oportunidade, penso eu, de aprender um conteúdo de outro ponto de vista, e ainda ter vivências bem distintas devido a ser uma outra cultura. Essa combinação permite que o meu olhar profissional e humano seja ampliado, e portanto aprimorado", comemora a psicóloga.

Com a ida para Irlanda, Gabriela aposta em novos conhecimentos para a profissão, como o aprofundamento no ensino bilíngue e o aprendizado em três competências: mentoria, liderança e gestão escolar. "Eu entendo que os conteúdos, por serem transmitidos em um país de língua inglesa, podem ajudar o ensino bilíngue brasileiro, diz ela, apostando em um futuro intercâmbio das escolas brasileiras com a faculdade irlandesa.

Além da imersão na cultura irlandesa com outros profissionais, Gabriela também afirma que essa especialização tem a ver com estudos que realizava, sendo uma oportunidade de se aprofundar nos temas. "Esse intercâmbio vai ter um acréscimo nos meus estudos sobre comunidades de aprendizagem do José Pacheco (educador português). Então, vai me dar um bom embasamento teórico e acho que, por ser um curso acadêmico de especialização, vai oferecer formas de melhor indicadores de aprendizagem."

Além disso, a professora reforçou que o curso de formação pode ajudar os alunos a desenvolverem habilidades, como a proatividade e organização, além de estabelecer canais de conversa.

Saiba mais sobre o programa da Capes



O Programa de Desenvolvimento de Profissionais da Educação Básica na Irlanda é oferecido pela Capes em parceria com a Universidade Mary Immaculate College, localizado em Limerick, na Irlanda. O objetivo é capacitar professores, coordenadores, supervisores pedagógicos e gestores das escolas públicas de educação básica, no curso de liderança e gestão educacional oferecido pela universidade. Além disso, são selecionados profissionais que trabalham nas secretarias de Educação em cargos relacionados à formação continuada de professores. Eles recebem bolsa da Capes.

Os estudos na Irlanda englobam diversos temas, como política e prática de educação inclusiva, desenvolvimento profissional dos professores, autoavaliação e mudança curricular. Em 2019, um total de 19 diretores e coordenadores de escolas públicas de oito estados brasileiros foram apoiados pela Capes. O próximo edital será publicado ainda este ano

