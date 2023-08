Confira lista com 126 concursos abertos e 30.304 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 126 concursos e 32.304 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há dois concursos abertos com 266 vagas. Para o Centro-Oeste, há onze seleções abertas com 2.010 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 13 concursos com 570 postos vagos. Entre os nacionais, há quatro certames abertos para 428 oportunidades. Há ainda 22 seleções para concursos estaduais com 24.255 vagas. Já para os municipais, há 42 concursos e 4.224 vagas. Nas universidades federais, são 26 processos seletivos e 454 oportunidades. Nos institutos federais há seis certames abertos com 97 vagas.

DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Inscrições de 20 de setembro a 10 de outubro pelo site https://shre.ink/aOMp. Concurso com 23 vagas e formação de cadastro reserva para auditor de controle externo – área de auditoria(10); auditor de controle externo – área especializada, na especialidade tecnologia da informação – orientação sistemas de ti; (3) e analista administrativo de controle externo (10). Salário: de R$11.833,14 até R$20.174,76. Taxa: não informada.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC)

Inscrições até 28 de agosto pelo site: https://shre.ink/ajuD . O concurso oferece 220 vagas para o cargo de técnico em assuntos educacionais. Salário: R$6.255,90. Taxa: R$80.

POLÍCIA MILITAR

Inscrições até 11 de setembto pelo site: https://l1nq.com/4amQg . O concurso oferece 23 vagas para os cargos de capelão sacerdote da igreja católica apostólica romana (1); psiquiatria (3); ortopedia (4); otorrinolaringologia (1); cardiologia (1); oftalmologia retina (1); oftalmologia catarata (1); ginecologia (1); hematologia (1); angiologia (1); oncologia clínica (1); prótese dentária (1); disfunção temporomandibular de dor orofacial (1); cirurgia e traumatologia buco maxilo facial (1); periodontia (1); odontologia para pacientes especiais (1); cirurgião dentista (1); animais de grande porte - saúde veterinária (1). Salário: de R$ 9.623,97 até R$ 11.435,59, com retribuição de R$ 850. Taxa: R$ 135.

NACIONAIS

MARINHA

Inscrições até 20 de agosto pelo site: https://www.marinha.mil.br/sspm/ . Concurso com dez vagas para o sexo masculino nas áreas de eletroeletrônica e mecânica. Salário: não informado. Taxa de inscrição: R$ 75.

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A

Inscrições até 25 de agosto pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/tbg_23 . Concurso com 48 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: auditoria e compliance (1); contábil (1), comercialização (3), desenvolvimento de software (1), gestão (6), gestão, comunicação (1), gestão, meio ambiente (1), jurídico (1); engenheiro de segurança júnior (1); engenheiro júnior com ênfase em projetos e obras (4), projetos e obras, civil (1), projetos e obras, elétrica (1), inspeção (1), integridade de dutos (2), manutenção (2), manutenção, mecânica (1),operações (2); técnico de segurança júnior (1) e técnico júnior nas áreas de gasoduto, construção e montagem (2), gasoduto, inspeção (1), gasoduto, instrumentação e automação (6), gasoduto, integridade de dutos (3), gasoduto, mecânica (4) e gasoduto, proteção catódica (1). Salário: de R$ R$ 2.354,75 até R$ R$ 10.974,14. Taxa: de R$ 64 até R$ 82.

CENTRO-OESTE

PREFEITURA DE COSTA RICA - MS

Inscrições até 20 de agosto pelo site https://l1nq.com/mKpm3 . Concurso com três vagas para os cargos de: agente administrativo (1); assistente administrativo (1) e contador (1). Salário: de R$ 1.651,93 até R$ 4.999,30. Taxa: R$ 75 até R$ 120.

PREFEITURA DE GAÚCHA DO NORTE (MT)

Inscrições até 21 de agosto pelo e-mail: sinangaucha@gmail.com. O concurso oferece uma vaga, além de cadastro reserva, para os cargos de: motorista (1); auxiliar de limpeza - feminino. Salário: de R$ 1.818,46 até R$ 2.415,38. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE JUARA (MT)

Inscrições até 23 de agosto presencialmente na Secretaria Municipal de Administração, na Rua Niterói, 81. O concurso oferece uma vaga, além de cadastro reserva, para os cargos de: operador de motoniveladora - CNH C (1); enfermeiro; fisioterapeuta; farmacêutico; fonoaudiólogo; odontólogo; terapeuta ocupacional; técnico em radiologia; motorista de ônibus, carreta e caminhão - CNH D ou E; psicólogo; assistente social; técnico em enfermagem - urbano; técnico em enfermagem - águas claras; motorista ambulância - paranorte - CNH B. Salário: R$ 1.735,93. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE NOVO GAMA - GO

Inscrições do dia 24 de agosto a 24 de setembro pelo site https://shre.ink/aO6d . Concurso com 356 vagas para técnico em enfermagem (20); assistente social (7); enfermeiro (15); engenheiro ambiental (1); farmacêutico (1); fiscal de meio ambiente - nível i (2); fiscal de obras e posturas - nível i (3); fiscal de transporte público - nível i (2); fiscal tributário - nível i (4); fiscal de vigilância sanitária - nível i (3); fisioterapeuta (1); guarda civil municipal (30); médico clínico geral (2); médico obstetra (2); médico pediatra (2); médico veterinário (1); médico neurologista (2); nutricionista (1); odontólogo (2); pedagogo - assistência social (3); professor de educação básica - pedagogo (190); professor de ciências física e biológicas (7); professor de geografia (8); professor de história (7); professor de língua inglesa (8); professor de língua portuguesa (13); professor de matemática (13); profissional de educação física na saúde (1); psicólogo (5). Salário: R$ 1.500 até R$ 4.087,37. Taxa: R$ 90 a R$ 150.

PREFEITURA DE ITUMBIARA - GO

Inscrições de 30 de agosto a 21 de setembro pelo site https://shre.ink/aO6N . Concurso com 201 vagas para auxiliar administrativo (5); auxiliar de cmei (50); auxiliar de farmácia (3); auxiliar de serviços gerais (32); fiscal ambiental (2); fiscal de posturas (2); fiscal de obras (2); fiscal de tributos (2); fiscal de vigilância sanitária (2); fiscal do procon (1); professor de educação básica - ensino fundamental - 1º ao 5º ano (150); professor de educação física (7); padioleiro (5); recepcionista (6); técnico em contabilidade (10); e técnico em enfermagem (22). Salário: R$ 1.320 até R$ 4.529,42. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE ALTO TAQUARI (MT)

Inscrições até 1º de setembro pelo site: https://www.altotaquari.mt.gov.br/ . O concurso oferece quatro vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: agente de combate de endemias (2) e agente comunitário de saúde (2). Salário: R$ 2.640. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE COTRIGUAÇU (MT)

Inscrições até 25 de agosto pelo e-mail concursopublico@cotriguacu.mt.gov.br . O concurso oferece onze vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar administrativo (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); auxiliar de consultório odontológico (1); cozinheiro (1); limpeza (1); orientador social; médico veterinário (1); apoio operacional (1); professor licenciado em pedagogia (3); professor licenciado em outras licenciaturas; professor de ensino médio. Salário: de R$ 1.388,59 até R$ 4.210,56. Sem taxa de inscrição.



PREFEITURA DE GOIANDIRA - GO

Inscrições até 5 de setembro pelo site https://shre.ink/9QBO . Concurso com 126 vagas para auxiliar de serviços gerais (48);agente de vigilância (6); motorista (9); oficial de serviços gerais - merendeira (6); oficial de obras e serviços (3); mecânico (1); operador de máquinas leves (3); operador de máquinas pesadas (5); recepcionista (5);agente administrativo (4); agente de combate de endemias (1); fiscal de obras, posturas e trânsito (1); fiscal de tributos (1);técnico em higiene dental (2); técnico em enfermagem (1); técnico em informática (1); técnico em segurança do trabalho (1);agente de defesa ambiental (1); analista ambiental (3); enfermeiro - psf (2); farmacêutico (2); fisioterapeuta (2); nutricionista (2); odontólogo - psf (2); professor - piii (14). Salário: de R$ 1.320 até R$ 4.750. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE CATALÃO - GO

Inscrições até 5 de setembro pelo site https://shre.ink/9QxF . Concurso com 665 vagas para merendeira (106); auxiliar de serviço escolar (115); auxiliar de serviços construção civil (4); encanador (1); motorista de frota escolar (15); pedreiro (2); eletricista (1); escriturário (8); motorista (5); assistente social (3); engenheiro civil (1); nutricionista (6); psicólogo (2); professor de banda musical (4); professor pedagogo (366); professor de educação física (26). Salário: R$ 1.357,97 até R$ 6.388,31. Taxa: R$ 80 a R$ 150.

PREFEITURA DE MARZAGÃO - GO

Inscrições até 25 de agosto pelo site: https://shre.ink/9QQG . Concurso com 69 vagas para auxiliar de obras e serviços (4); auxiliar de serviços gerais (7); mecânico (1); motorista de veículos leves (2); motorista de veículos pesados (2); oficial de obras e serviços (4); operador de máquinas leves (2); operador de máquinas leves pesadas (2); auxiliar administrativo (3); monitor educacional (13); fiscal de postura e edificações (1); técnico de enfermagem (5); professor p ii (18); professor educador físico (1); enfermeiro padrão (1); fisioterapeuta (2); médico psf (1). Salário entre: R$1.413 a R$8.745. Taxa: R$ 70 até R$ 140.

PREFEITURA DE TERENOS - MS

Inscrições até 21 de agosto pelo site https://shre.ink/aOTI . Concurso com 63 vagas para professor de arte (8); professor de educação física (10); professor regente - 1º ao 5º ano (30); professor de educação infantil (15). Salário: R$ 2.664,76. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE LAGUNA CARAPÃ - MS

Inscrições até 31 de agosto pelo site https://shre.ink/a9Uc . Concurso com 152 vagas para auxiliar de serviços de limpeza pública (7); auxiliar de serviços gerais indígena (6); borracheiro (1); coveiro (1); gari (2); trabalhador braçal - sede (5); auxiliar de serviços gerais (17); merendeira (3); oficial de manutenção (2); operador de máquinas leves (1); operador de máquinas pesadas (3); motorista (5); tratorista (2); vigilante (5); agente comunitário de saúde urbano (1); agente comunitário de saúde rural (6); auxiliar de enfermagem (1); recepcionista (3); motorista - transporte escolar (10); agente de controle de endemias (3); campanário (2); assistente de administração (2); assistente de administração em licitações (1); auxiliar de consultório dentário (2); auxiliar de educação infantil (10); entrevistador social (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de vigilância sanitária (1); instrutor de programas especiais (1); orientador social (1); professor de educação indígena i (4); técnico de enfermagem (10); técnico em informática (1); técnico em laboratório (1); visitador social (1); advogado (1); assistente social (1); auditor fiscal (1); bioquímico (1); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); médico (1); odontólogo (1); professor de 1º a 5º ano do ensino fundamental (7); professor de educação artística (1); professor de educação infantil (6); professor de história (1); professor de língua portuguesa - aldeias indígenas (1); professor de matemática - aldeias indígenas (1); e psicólogo (1). Salário: de R$ 1.175,56 até R$ 16.054,47. Taxa: R$ 50 até R$ 150.

PREFEITURA DE PIRACANJUBA (GO)

Inscrições entre 1° a 25 de agosto pelo site: https://shre.ink/9QBO . O concurso oferece 232 vagas para agente de serviços gerais (16); agente de serviços urbanos (21); auxiliar de serviços de higiene e alimentação (8); coveiro de cemitério (2); eletricista (2); eletricista de auto (1); monitor social de abrigo (8); motorista de veículos leves (3); motorista de veículos pesados (7); operador de máquinas pesadas (4); pedreiro (2); auxiliar de consultório dentário (3); maqueiro (3);agente administrativo (10); assistente de atividades (2); culturais e desportivas (2); fiscal de obras, posturas (2); fiscal de tributos (1); fiscal de vigilância sanitária (2); monitor de creche (15); monitor de transporte escolar (5); motorista socorrista (5);técnico em enfermagem (5); técnico em gesso (1); técnico em laboratório (1); técnico em radiologia (2); técnico em tecnologia da informação (2);assistente de controle interno (1); assistente jurídico (2); assistente social (3); biomédico (2); educador físico (1); enfermeiro (5); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (5); médico ginecologistaobstetra (1); médico estratégia da família (4); médico veterinário (1); nutricionista (1); odontólogo (4); professor PIII (60); professor PIII - libras (4); psicólogo (3). Salário entre: R$1.345,32 até R$7.658,82. Taxa entre: R$95 até R$120.

PREFEITURA DE CAMPO VERDE (MT)

Inscrições até 10 de setembro pelo site: https://shre.ink/ajVS . O concurso oferece 90 vagas além de formar cadastro reserva para operador de máquinas (5); atendente de biblioteca (1); atendente de farmácia (2); auxiliar administrativo (29); auxiliar de contabilidade (2); auxiliar de laboratório (1); auxiliar de saúde bucal (1); técnico em enfermagem (20); técnico em higiene dental (1); técnico em raio x (1); professor - educação infantil (15); professor - ensino fundamental: artes (2); professor - ensino fundamental: educação física (2); professor - ensino fundamental: escola municipal paraíso (1); professor - ensino fundamental: escolas municipais da zona urbana (5); professor - ensino fundamental: língua inglesa (2); lubrificador; motorista; almoxarife; artesão; fiscal; técnico administrativo educacional - escolas municipais da zona urbana; técnico agrícola; técnico em agropecuária; técnico em edificação; técnico em informática; técnico em segurança do trabalho; engenheiro florestal; engenheiro sanitarista; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico clínico geral/psf; professor - educação infantil: recreação e literatura; professor - ensino fundamental: escola municipal santo antônio; tecnólogo de alimentos; terapeuta ocupacional. Salário entre: R$1.530,08 até R$19.899,08. Taxa entre: R$65 até R$150.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 11 de setembro pelo site: https://shre.ink/aEXN . Concurso com 23 vagas para auxiliar contábil (1); técnico em informática (1);advogado (1); analista administrativo (8); analista de sistemas (1); analista jurídico (1); contador (2); fiscal contador (8). Salário: de R$ 2.734,11 a R$ 7.047,36 . Taxa: R$ 80 ou R$ 100.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DE SANTA CATARINA

Inscrições de 17 de agosto a 15 de setembro pelo site https://shre.ink/aESa . Concurso com 3 vagas para agente administrativo (1); assistente de comunicação (1) e fiscal biomédico (1). Salário: de R$ 2.360,75 a R$ 4.688,38. Taxa: de R$ 59,80 a R$ 74.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA BAHIA

Inscrições até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/aEFq . Concurso com 2 vagas para agente de orientação e fiscalização. Salário: R$ 3.834,31 . Taxa: R$ 100 .

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 14ª REGIÃO (MG)

Inscrições de 14 até 10 de outubro pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/getConc.aspx?key=9fPcVEo7km4= . Concurso com cinco vagas para formação de cadastro reserva, os cargos de: agente administrativo (3); agente fiscal (fisioterapeuta) (1); analista de recursos humanos; diagramador/designer gráfico; jornalista; auxiliar administrativo (1) e técnico de arquivo. Salário: entre R$ 3.282,37 até R$ 8.534,17. Taxa entre: R$ 80 e R$ 100.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE (CORE-SE)

Inscrições até 24 de agosto pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/getConc.aspx?key=cXkvjgto7HA= . Concurso com uma vaga para assistente jurídico. Salário: R$ R$ 3.010. Taxa: R$ 96.

CONSELHO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS - MG

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://shre.ink/9LNl . Concurso com onze vagas para advogado júnior (1); assistente administrativo (3); fiscal - belo horizonte (1); fiscal - governador valadares (1); fiscal - montes claros (1); fiscal - varginha (1); recepcionista (1); auxiliar de limpeza (2). Salário: de R$ 1.398,39 até R$ 8.296,73. Taxa: de R$ 50 até R$ 96,03.

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS - RJ

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://www.avalia.org.br/ . Concurso com 18 vagas para agente de registro (6) e agente de fiscalização técnico industrial (12). Salário: de R$ 2.600 até R$ 3.600. Taxa: de R$ 65.

Inscrições até 20 de agosto pelo site: https://shre.ink/9LNV . Concurso com duas vagas para auxiliar de fiscalização (1); analista técnico (1) e analista de fiscalização. Salário: de R$ 2.640 até R$ 7.923. Taxa: de R$ 70 até R$ 90.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CORE - RS)

Inscrições até 28 de agosto pelo site: https://shre.ink/aKbO . Concurso com seis vagas, além de cadastro reserva para nível médio/técnico: assistente administrativo (4); fiscal (2); técnico em informática; nível superior: advogado. Salário entre: R$3.085,26 até R$5.044,46. Taxa entre: R$77,07 a R$96,03.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO TOCANTINS (CRM-TO)

Inscrições até 11 de setembro pelo site: https://shre.ink/aRNA . O concurso oferece cinco vagas para assistente administrativo (1); auxiliar administrativo (3); administrador (1); assistente de tecnologia da informação; advogado; e analista contábil. Salário entre: R$1.837,80 a R$6.246,10. Taxa entre: R$73 a R$80.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 3° REGIAO

Inscrições até 10 de setembro pelo site: https://shre.ink/aRJT . O concurso oferece quatro vagas, além de formar cadastro reserva para psicólogo - orientador fiscal - salvador (1); psicólogo - orientador fiscal - feira de santana (1); psicólogo - orientador fiscal - vitória da conquista (1); e psicólogo - analista técnico de psicologia (1). Salário: R$5.215. Taxa: R$77.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 14ª REGIÃO (PI)

Inscrições até 28 de agosto pelo site: https://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/crefito14-2023.aspx . Concurso com 425 oportunidades, sendo dez para vagas imediatas e 415 vagas para formação de cadastro reserva, os cargos de assistente administrativo (1); auxiliar administrativo (2); técnico em informática; agente fiscal (2); analista administrativo - contador (1); analista administrativo - tecnologia da informação (1); analista administrativo (1); analista administrativo - jornalista (1); diagramador/designer gráfico; procurador jurídico (1) e produtor de vídeo. Salário entre: R$ 1.302 até R$ 6.125,80. Taxa entre: R$ 68 e R$ 78.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS (CREA-GO)

Inscrições até 18 de setembro pelo site: https://shre.ink/94nV . O concurso oferece 65 vagas para agente de fiscalização (2); assistente administrativo (16); motorista (1); analista de área (7); analista de área - advogado (3); analista de área - contador (2); analista de área - controlador interno (2); analista de área - t.i. (10); analista de fiscalização - eng. agrônomo (5); analista de fiscalização - eng. ambiental (1); analista de fiscalização - eng. civil (7); analista de fiscalização - eng. de minas ou geólogo (2); analista de fiscalização - eng. eletricista (4); analista de fiscalização - eng. mecânico (2) e analista de fiscalização - eng. químico (1). Salário entre: R$2.625 a R$11.260,27. Taxa entre: R$80 até R$120.



LOCAIS - ESTADUAIS

SECRETARIA ESTADO DE JUSTIÇA ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 24 de agosto pelo site https://shre.ink/aXc5 . Concurso com 600 vaga para Inspetor Penitenciário. Salário: de R$ 3.741,06. Taxa: R$ 68,80.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MINAS GERAIS

Inscrições até 28 de agosto pelo site https://shre.ink/aXOc . concursos com 19.878 vagas para Professor de Educação Básica - PEB (13.121):Especialista em Educação Básica - EEB (1.656):Analista Educacional - ANE (845):Analista de Educação Básica - AEB (552):Técnico da Educação - TDE (311),Assistente Técnico de Educação Básica - ATB (3.393). Saário: de R$ 1.623,94 a R$ 5.876,21. Taxa: de R$ 38,00 a R$ 43,00.

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE MINAS GERAIS

Inscrições de 22 de agosto até 20 de setembro pelo site https://shre.ink/aqUf . Concurso com 85 vagas para técnico da defensoria pública (50) e analista da defensoria pública nas especialidades de assistência social (8); administrador (6); contador (2); jurídico (11) e psicólogo (8). Salário: de R$ 2.934,34 a R$ 5.294,58. Taxa: R$ 79,41 a R$ 105,89.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrições até 15 de setembro pelo site https://shre.ink/az6f . Concurso com 6 vagas para engenheiro ambiental (3), engenheiro eletricista (1) e fonoaudiólogo (2). Salário: de R$ 8.127,41 a R$ 16.712,41. Taxa: R$ 190.

AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS

Inscrições até o dia 11 de setembro pelo site https://shre.ink/aKtQ . Concurso com 37 vagas para agricultura de precisão (1); bacteriologia vegetal (1); bioinformática (1); biologia molecular aplicada às sanidades animal e vegetal (1); biotecnologia aplicada à produção animal (1); biotecnologia da reprodução na avicultura (1); biotecnologia de produtos e processos em piscicultura continental (1); biotecnologia de produtos e processos em piscicultura e ranicultura (1); desenvolvimento de produtos cárneos (1); economia e política agrícola (2); estatísticas econômicas e sociais (2); fisiologia vegetal (1); genética e genômica aplicadas à produção animal (1); genética e reprodução aplicada a organismos aquáticos (1); genética e reprodução em salmonídeos (1); inovação em ingredientes para a indústria de alimentos (2); mecanização e automação agrícola (1); melhoramento genético vegetal (6); microbiologia de alimentos e água (1); microbiologia do solo (1); nematologia de plantas (1); nutrição animal e pastagens (1); nutrição de ruminantes (1); pesca e recursos pesqueiros de ambientes aquáticos marinhos (1); química (1); saúde das abelhas - biologia, manejo e produção aplicados à atividade apícola (1); segurança de embalagens para alimentos e bebidas (1); sustentabilidade da pesca e dos recursos pesqueiros de ambientes continentais (1); tecnologia em maricultura (1). Salário: R$ 5.037,05. Taxa: R$ 220.

POLÍCIA MILITAR (PM) E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBM) DO ESTADO DO PARAÍBA

Inscrições até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/aEj1 . Concurso com 1100 vagas para soldados nos postos de CPRM - João Pessoa (360); CPR I - Campina Grande (225); CPR II - Patos (180); CPR III - Guarabira (135), 1º CRBM - João Pessoa (75); 2º CRBM - Campina Grande (45); 3º CRBM - Patos (45); 4º CRBM - Guarabira (35). Salário: R$ 4.206,87. Taxa: R$ 120.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

Inscrições até 6 de setembro pelo site https://shre.ink/aEX r . Concurso com três vagas para analista jurídico de defensoria - especialidade: ciências jurídicas (1); assistente técnico de defensoria - especialidade: assistente técnico administrativo (1);analista jurídico de defensoria - especialidade: ciências jurídicas (1); assistente técnico de defensoria - especialidade: assistente técnico administrativo. Salário: de R$ 4.051,91 até R$ 6.883,29. Taxa: R$ 90,00 a R$ 110.

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DPE - MG)

Inscrições entre 9h de 22 de agosto até às 17h de 20 de setembro de 2023, pelo site: https://www.gestaodeconcursos.com.br/site/site/default.aspx . Concurso com 85 vagas para técnico da defensoria pública (50) e analista da defensoria pública nas especialidades de assistência social (8); administrador (6); contador (2); jurídico (11) e psicólogo (8). Salário entre: R$2.934 a R$5.294. Taxa: R$79 a R$105.

POLÍCIA MILITAR (PM) E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBM) DO ESTADO DO PARANÁ

Inscrições até 23 de agosto pelo site: https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/Home . Concurso com 60 vagas para PM (50) e CBM (10). Salário entre: R$3.776 e R$10.327. Taxa: não divulgada.

POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://shre.ink/99K9 . Concurso com 67 vagas para profissionais para o Estágio Probatório de Adaptação de Oficiais Médicos do Quadro Oficial de Saúde/2023 (EPAO/2023), e para o Curso de Formação de Cabos do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS - QPMP-6) para a graduação de Cabo Policial Militar Especialista (Técnico em Enfermagem) da Secretaria de Estado de Polícia Militar. O edital nº 2 apresenta vagas para anestesiologia (1), cirurgia geral (1), cirurgia pediátrica (1), cirurgia vascular (1), cirurgia vascular - endovascular (1), clínica médica (17), hematologia (1), neurocirurgia (4), ortopedia (1), pediatria (2), psiquiatria (7), radiologia (1) e terapia intensiva - adulto (4). Salário:de R$ 4.637,26 a R$ 11.505,73 . Taxa: R$ 100 e R$ 120 .

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://shre.ink/aKFU . Concurso com 26 vagas além de formar cadastro reserva para apoio administrativo; controle portuário; fiscalização de segurança do trabalho e operações (2); manutenção de obras; meio ambiente; administrador (8); advogado (2); analista de tecnologia da informação (3); contador (5); economista (2); engenheiro civil (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro mecânico; gestão ambiental (1); sanitarista; serviço social; engenheiro de segurança do trabalho (1). Salário entre: R$2.133,89 a R$11.636,95. Taxa entre: R$70 a R$90.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12º REGIÃO - SC

Inscrições até 28 de agosto pelo site: https://urx1.com/DyQm0 . Concurso com vagas indeterminadas para os cargos de: judiciária; judiciária - oficial de justiça avaliador federal; administrativa; administrativa - especialidade contabilidade; apoio especializado nas seguintes especificações: medicina do trabalho, engenharia civil, engenharia elétrica e tecnologia da informação; administrativa; administrativa - agente da polícia judicial e apoio especializado - tecnologia da informação. Salário de R$ 8.046,85 até R$ 15.128. Taxa: R$90 até R$ 110.

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALINHOS -SP

Inscrições até 31 de agosto pelo site: https://shre.ink/aK2Q . Concurso com 31 vagas para auxiliar de operador de tratamento de esgoto (2); tratorista ii (1); eletricista do comando elétrico e eletromecânica (3); operador do sistema de água (3); reparador e aferidor de hidrômetros (2); kadista (1); operador de estação de tratamento de água (6); operador de estação de tratamento de esgoto (3); técnico em química (2); técnico em segurança do trabalho (1); assistente social (1); biólogo (1); engenheiro civil (2); engenheiro elétrico (1); e procurador (2). Salário entre: R$2.200,25 a R$11.564,79. Taxa entre: R$40 a R$85.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DPE - MG)

Inscrições entre 25 de setembro até 31 de outubro pelo site: https://shre.ink/aKfn . Concurso com 30 vagas para defensor público. Salário: R$32.228,68. Taxa: R$325.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG -MG)

Inscrições entre 20 de setembro a 5 de outubro pelo site: https://shre.ink/aKAq . Concurso com 40 vagas além de formação de cadastro reserva para especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG), nível I, grau A. Salário: R$5.226,60. Taxa: R$60.

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA (SEJUS) DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 24 de agosto pelo site: https://shre.ink/aKm . Concurso com 600 vagas para inspetor penitenciário. Salário: R$3.741,06. Taxa: R$68,80.

COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

Inscrições entre 18 de setembro a 18 de outubro pelo site: https://shre.ink/ad0w . O concurso oferece 240 vagas para técnico - formação em cartografia ou agrimensura; técnico - formação técnico em eletroeletrônica;técnico - formação técnico em eletrotécnica (49); técnico de campo - formação técnico de edificações (2); técnico de campo - formação eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, instrumentação, mecânica ou automação industrial (inspeção de materiais e serviços) (1); técnico de campo - formação eletromecânica (3); técnico de campo - formação técnico em eletrotécnica (84); técnico de campo - formação mecânica (7); técnico de campo - formação em química (1); técnico de campo - formação técnico em segurança do trabalho (2); técnico de campo - formação em telecomunicações; técnico de enfermagem - formação técnico em enfermagem do trabalho; técnico empresarial nível 10 - formação ensino médio (12) e técnico empresarial nível 11 - formação ensino médio (15), advogado - formação direito (7); analista empresarial - formação direito; analista empresarial nível 13 - formação administração de empresas (3); analista empresarial nível 14 - formação administração de empresas (9); analista empresarial nível 15 - formação administração de empresas (1); analista empresarial - formação biologia (1); analista empresarial - formação ciências contábeis (2); analista empresarial - cientista de dados (2); analista empresarial - formação comunicação social ou jornalismo ou publicidade ou relações públicas (2); analista empresarial - formação economia (4); analista empresarial - formação estatística; analista empresarial - formação matemática computacional (1); analista empresarial - formação psicologia (1); analista empresarial nível 14 - formação tecnologia da informação; analista empresarial nível 15 - formação tecnologia da informação (2); assistente social - formação serviço social; enfermeiro do trabalho - formação enfermagem com especialização em enfermagem do trabalho; engenheiro - formação engenharia ambiental; engenheiro - formação engenharia cartográfica ou de agrimensura; engenheiro - formação engenharia civil (1); engenheiro - engenharia civil, de produção civil, hídrica, de recursos hídricos (planejamento hidroenergético) (1); engenheiro - formação engenharia civil ou de produção civil (segurança barragens) (1); engenheiro - formação engenharia de controle e automação (1); engenheiro - formação engenharia elétrica (12); engenheiro - formação engenharia elétrica (4); engenheiro - formação em engenharia elétrica (1); engenheiro - formação engenharia florestal (1); engenheiro - formação engenharia mecânica (2); engenheiro - formação engenharia mecatrônica; engenheiro - formação engenharia química (1); engenheiro - formação engenharia e especialização em segurança do trabalho; engenheiro - formação engenharia de telecomunicações; engenheiro - formação geologia (1); engenheiro de processos de suporte - formação engenharia civil; engenheiro de processos de suporte - formação engenharia elétrica (3) e meteorologista - formação meteorologia. Salário entre: R$2.544,62 a R$10.302. Taxa entre: R$65 a R$100.

DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (DPMG)

Inscrições entre 25 de setembro a 31 de outubro pelo site: https://shre.ink/aqUf . O concurso oferece 30 vagas para defensor público de classe inicial. Salário: R$32.228. Taxa:R$325.

POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA (PM PB)

Inscrições até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/aqrS . O concurso oferece 900 vagas para soldado. Salário: R$4.206,87. Taxa: R$120.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAÍBA (CBM PB)

Inscrições até 30 de agosto pelo site: https://shre.ink/aqrS . O concurso oferece 200 vagas para cargo de nível médio para soldado. Salário: R$4.206,87. Taxa: R$120.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ (Seduc)

Inscrições entre 1° de setembro a 30 de setembro pelo site: https://shre.ink/aqmc . O concurso oferece 200 vagas para docente no grupo ocupacional magistério, nas áreas de ensino fundamental anos iniciais - 1º ao 5º ano (134); ensino fundamental anos finais (6º ao 9º) e ensino médio nas disciplinas de ciências da natureza (11), ciências humanas (16), linguagens (20) e matemática (19). Salário: R$6.147,69. Taxa: R$120.

AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS - APTA

Inscrições até 11 de setembro pelo site: https://shre.ink/aKtQ . O concurso oferece 37 vagas para agricultura de precisão (1); bacteriologia vegetal (1); bioinformática (1); biologia molecular aplicada às sanidades animal e vegetal (1); biotecnologia aplicada à produção animal (1); biotecnologia da reprodução na avicultura (1); biotecnologia de produtos e processos em piscicultura continental (1); biotecnologia de produtos e processos em piscicultura e ranicultura (1); desenvolvimento de produtos cárneos (1); economia e política agrícola (2); estatísticas econômicas e sociais (2); fisiologia vegetal (1); genética e genômica aplicadas à produção animal (1); genética e reprodução aplicada a organismos aquáticos (1); genética e reprodução em salmonídeos (1); inovação em ingredientes para a indústria de alimentos (2); mecanização e automação agrícola (1); melhoramento genético vegetal (6); microbiologia de alimentos e água (1); microbiologia do solo (1); nematologia de plantas (1); nutrição animal e pastagens (1); nutrição de ruminantes (1); pesca e recursos pesqueiros de ambientes aquáticos marinhos (1); química (1); saúde das abelhas - biologia, manejo e produção aplicados à atividade apícola (1); segurança de embalagens para alimentos e bebidas (1); sustentabilidade da pesca e dos recursos pesqueiros de ambientes continentais (1); tecnologia em maricultura (1). Salário: R$4.751,93. Taxa: R$220.



LOCAIS - MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL

Inscrições até 20 de agosto pelo site: https://portal.sctreinamentos.selecao.site/edital/ver/611 . Concurso com 34 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: advogado (1); agente administrativo (1); agente de limpeza e serviços gerais (5); agente de obras e serviços gerais (2); agente de recepção e atendimento; assistente social (1); contador (1); controlador interno (1); enfermeiro (1); fiscal de tributos, obras e postura (1); fonoaudiólogo; merendeira (5); motorista (4); nutricionista (1); operador de máquina pesada; operador de máquinas motrizes (1); professor de artes (2); professor de educação física (1); professor de inglês (2); professor pedagogo - 20h; professor pedagogo - 40h; técnico em enfermagem (1); técnico em segurança do trabalho (1); vigilante (1) e zelador escolar (1). Salário: de R$ 1.410,66 até R$ 9.201,58. Taxa: de R$ 30 até R$ 100.

PREFEITURA DE IPIRÁ - BA

Inscrições até 20 de agosto pelo site: https://www.seprod.com.br/concursos/?utm_refererencia=em_andamento . Concurso com 130 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: assistente social (3); enfermeiro (5); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (3); médico clínico geral (2); médico especialista pediatra (1); odontólogo (3); psicólogo (1); professor de inglês anos finais (2); professor de inglês anos finais zona rural (2); técnico vigilância sanitária (2); médico veterinário (1); engenheiro agrônomo (1); farmacêutico (2); técnico em farmácia (2); motorista ambulância (4); agente de trânsito (2); advogado CREAS/CRAS (2); assistente social CRAS (10); educador físico CRAS (2); educador físico NASF (2); fisioterapeuta NASF (3); fonoaudiólogo NASF (2); nutricionista NASF (1); professor de anos iniciais sede (1); professor de. anos iniciais - rural (5); professor de ciências (1); professor de educação infantil sede (3); professor de educação infantil rural (4); professor de geografia anos finais sede (1); professor de geografia anos finais rural (1); professor de história sede (1); professor de inglês anos finais sede (2); professor de inglês anos finais rural (2); professor de português anos finais (1); psicólogo cras (10); psicólogo nasf (1); técnico de nível superior CRAS/CREAS (3); técnico em prótese dentária (1); técnico em radiologia (5); agente administrativo (5); facilitador de oficinas dos serviços de conveniência e fortalecimento de veículos CRAS (2); orientador social (5); técnico de nível médio (4); motorista CRAS CREAS (6) e auxiliar de serviços gerais (7). Salário: de R$ 1.302,00 até R$ 7.462,39. Taxa: de R$ 50 até R$ 135.

CÂMARA DE SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA

Inscrições até 23 de agosto pelo site: https://v2.institutoideap.com.br/# . Concurso com cinco vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (2); agente administrativo (2); contador (1). Salário: entre R$1.407,73 até R$5.786,82. Taxa de inscrição: R$ 40 até R$ 100.

PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO

Inscrições até 5 de setembro pelo site: https://shre.ink/9L1y . Concurso com 142 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de: agente de limpeza pública; auxiliar de serviços gerais (4); calceteiro (2); carpinteiro (2); coveiro (4); eletricista (1); encanador (1); pedreiro (4); pintor (2); agente da defesa civil; auxiliar de cuidador (14); bombeiro civil; cozinheira (2); cuidador (14); mecânico (1); motorista de veículos especiais (3); motorista de veículos leves (2); motorista de veículos pesados (2); operador de máquinas leves; operador de máquinas pesadas (2); recepcionista; agente de trânsito; agrimensor; assistente administrativo (42); auxiliar de biblioteca; fiscal municipal (7); guarda civil municipal (20); arquiteto urbanista; assistente social (5); bibliotecário; enfermeiro; engenheiro agrônomo; engenheiro civil; engenheiro de segurança do trabalho (1); farmacêutico; fonoaudiólogo; médico do trabalho (1); médico infectologista (1); médico veterinário (1); procurador (1); psicólogo (2) e terapeuta ocupacional (1).. Salário: de R$ 1.533,18 a R$ 3.574,45. Taxa: de R$ 40 até R$ 70.

PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL

Inscrições até 21 de agosto pelo formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd057JtG69wDX4zAf-yx1NDGI_mX8p-T3hGB81NUzFt1LPtA/viewform . Concurso com uma vaga para o cargo de assistente social. Salário: R$ 5.214,01. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE FAZINAL DO GUEDES

Inscrições até 23 de agosto pelo site: https://institutofenix.selecao.net.br/ . Concurso com cinco vagas para os cargos de: fonoaudiólogo (1); operador de máquinas (1); borracheiro (1); agente de serviços gerais (1) e agente comunitário de saúde (1). Salário: de R$ 1.783,30 até R$ 4.859,14. Taxa de inscrição: entre R$ 50 até R$ 100.

SANEAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CONSELHEIRO DA PENA (MINAS GERAIS)

Inscrições até 22 de agosto pelo site: https://shre.ink/9ovt . Concurso com 21 vagas para os cargo de: bombeiro hidráulico - CNH B (2); motorista - CNH D (3); operador de máquina - CNH C (1); técnico em segurança do trabalho - CNH B (1). Salário: de R$ 1.658,28 a R$ 5.472,46. Sem taxa de inscrição: de R$ 69 até R$ 200.

C MARA MUNICIPAL DE PITANGUI (MINAS GERAIS)

Inscrições até 31 de agosto pelo site: https://shre.ink/9IMo . Concurso com três vagas para os cargos de: agente de apoio legislativo (copeiro, zelador, contínuo); analista legislativo (1); assistente legislativo (recepcionista) (1); auxiliar administrativo; auxiliar de serviços gerais (1); controlador interno; motorista. Salário: de R$ 1.401,21 até R$ 3.868,11. Taxa de inscrição: de R$ 55 até R$ 150.

PREFEITURA DE JACUNDÁ - PA

Inscrições até 21 de agosto presencialmente na Prefeitura Municipal de Jacundá, situada na Rua Pinto Silva s/nº, Centro ou por meio do email: sms@jacunda.pa.gov.br . Concurso com uma vaga para o cargo de fonoaudiólogo. Salário: R$ 2.840,32. Sem taxa de inscrição.

PREFEITURA DE RECURSOLÂNDIA - TO

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://shre.ink/94Sj . Concurso com 29 vagas para gari (3); técnico eletricista (1); motorista de veículo leve (2); motorista de veículo pesado (2); operador de motoniveladora (1); operador de retroescavadeira (1) e operador de máquinas pesadas (1); fiscal de tributos (1) e técnico em enfermagem (2); assistente social (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); psicólogo (1); nutricionista (1); educador físico (1); professor pedagogo (4); professor de letras (2); professor de matemática (1) e professor de geografia (1). Salário: de R$ 1.302 a R$ 3.500. Taxa: entre R$ 50 e R$ 100.

PREFEITURA DE ENVIRA (PA)

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://urx1.com/E4CzD . Concurso com 110 vagas para os cargos de auxiliar administrativo (20); auxiliar de serviços gerais (45); motorista - categoria B (2); motorista - categoria C (1); motorista - categoria D (1); operador de máquinas pesadas (2); digitador (4); fiscal ambiental (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de tributos (1); técnico em controle interno (1); técnico agropecuário (1); técnico em contabilidade (1); técnico em informática (2); recepcionista (11); agente administrativo (11); analista de controle interno (1); engenheiro civil (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro florestal (1) e engenheiro eletricista (1). Salário: de R$ 1.320 até R$ 5.620. Taxa de inscrição: R$ 60 até R$ 100.

PREFEITURA DE ENVIRA (PA)

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://urx1.com/E4CzD . Concurso com 343 vagas para os cargos de médico generalista (2); enfermeiro generalista (2); farmacêutico-bioquímico (1); tecnólogo em radiologia (2); tecnólogo em gastronomia (1); médico veterinário (1); enfermeiro da estratégia da saúde (8); cirurgião dentista da estratégia da saúde da família (6); assistente social do nasf (1); psicólogo do nasf (1); fisioterapeuta do nasf (1); nutricionista do nasf (1); técnico em enfermagem (2); técnico em enfermagem da estratégia da saúde da família (8); agente de vigilância em saúde (2); técnico em nutrição e dietética (1); técnico em radiologia (2); agente de controle de zoonoses (2); auxiliar de consultório dentário da estratégia da saúde da família (6); auxiliar de enfermagem generalista (6); auxiliar em enfermagem da estratégia da saúde da família (6); psicólogo (2); assistente social (2); psicólogo da família (1); assistente social da família (1); psicólogo CRAS volante (1); Assistente social CRAS volante (1); psicólogo CREAS (1); assistente social CREAS (1); fisioterapeuta convivência com idoso (1); instrutor de educação física convivência com idoso (1); supervisor criança feliz (1); visitador (2); nutricionista escolar (1); psicólogo educacional (1); pedagogo (8); agente educacional (14); auxiliar de agente educacional (14); guarda escolar (7); motorista do transporte escolar (1); manipulador de alimentos (14); agente de limpeza escolar (50); professor educação infantil fundamental i (76); professor matemática (2); professor língua portuguesa (2); professor geografia (2); professor história (2); professor educação física (1); professor ciências (2); professor ensino das artes (1); agente comunitário de saúde (64) e agente de combate às endemias (4). Salário: de R$ 1.320 até R$ 9.750. Taxa de inscrição: R$ 60 até R$ 100.

PREFEITURA DE DARCINÓPOLIS - TO

Inscrições até 1º de agosto pelo site: https://shre.ink/94GL . Concurso com 119 vagas para agente de limpeza pública (11); ajudante de pedreiro (2); auxiliar de serviços gerais (13); coveiro/sepultador (2); encanador (1); merendeira (3); motorista (6); operador de máquinas pesadas (3); operador de motoniveladora (1); pedreiro (2); tratorista (3); vigia/guarda (13); agente de combate as endemias (4); agente comunitário de saúde (1); agente administrativo (6); assistente sala (5); auxiliar de consultório (2); cuidador escolar (5); cuidador social (1); entrevistador social (1); fiscal de tributos (1); orientador social (1); fiscal de vigilância sanitária (1); técnico em laboratório (1); técnico em enfermagem (11); serviço social (2); educador físico (3); enfermeiro (4); farmacêutico/ bioquímico (1); fisioterapeuta (1); professor p1 n1 (6); psicólogo (2). Salário: de R$ 1.320 a R$ 3.600. Taxa: de R$ 70 a R$ 120.

PREFEITURA DE CANAVIEIRA (PI)

Inscrições até 21 de outubro de 2023 presencialmente na Prefeitura Municipal. Concurso com duas vagas para enfermeiro (1) e farmacêutico (1). Salário: entre R$ 1.500 e R$ 2.400. Taxa: não há.

PREFEITURA DE BLUMENAU

Inscrições até 27 de agosto pelo site: https://concursos.furb.br/ . Concurso com 30 vagas para os cargos de: Agente de Serviços Especiais; Cozinheiro; Operador de Máquinas - atuação em carregadeiras; Operador de Máquinas - atuação em retroescavadeiras; Operador de Máquinas - atuação em trator agrícola; Operador de Máquinas - atuação em escavadeira hidráulica; Operador de Máquinas - atuação em motoniveladoras; Agente Administrativo; Agente de Combate às Endemias; Médico Alergologista; Médico Angiologista; Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço; Médico Cirurgião Ginecológico; Médico Cirurgião Plástico; Médico Cirurgião Vascular; Médico Clínico Geral; Médico Clínico Geral - atuação ESF; Médico Gastroenterologista; Médico Gastroenterologista Pediátrico; Médico Geriatra; Médico Ginecologista; Médico Infectologista; Médico Mastologista; Médico Neurologista; Médico Neurologista Pediátrico; Médico Oftalmologista; Médico Ortopedista; Médico Ortopedista Joelho; Médico Ortopedista Pé e Tornozelo; Médico Ortopedista Pediátrico; Médico Otorrinolaringologista; Médico Pneumologista; Médico Pneumologista Pediátrico; Médico Proctologista; Médico Psiquiatra; Médico Psiquiatra Infantil; Médico Urologista; Professor - Alemão (10); Professor - Bandas e Fanfarras; Professor - Inglês (20); Professor - Instrutor de Libras e Professor - Intérprete de Libras. Salário: de R$ 1.634,79 até R$ 23.210,71; além de auxílio-alimentação de R$ 750. Taxa de inscrição: entre R$ 70 até R$ 150.

PREFEITURA DE CARANDAÍ

Inscrições entre 28 de agosto a 10 de outubro pelo site: https://www.avalia.org.br/concurso.jsp?id=471 . Concurso com 236 vagas para auxiliar de serviços gerais (20); calceteiro (10); carpinteiro (2); conservador de estradas e logradouros (14); operário; pintor (1); auxiliar cuidador da casa lar (4); borracheiro (1); cozinheiro (5); mecânico (2); motorista (19); porteiro; agente administrativo (10); agente de almoxarifado da creche pró-infância (1); agente educador (10); assistente escolar especializado - aee (14); auxiliar de distribuição de alimentação escolar (2); cuidador da casa lar (4); fiscal ambiental (1); fiscal de obras; fiscal de posturas (1); fiscal sanitário (1); monitor de creche (5); operador de motoniveladora (2); operador de retroescavadeira (2); professor i (26); recepcionista (5); secretário escolar (4); secretário escolar da creche pró-infância (1); técnico em informática (4); técnico em meio ambiente; técnico em nutrição e dietética (1); técnico em segurança do trabalho; administrador de redes (1); advogado (2); arquivista (1); assistente social (2); auxiliar de coordenação pedagógica da creche pró-infância (1); bibliotecário; biólogo; contador; controlador geral (1); coordenador pedagógico da creche pró- infância (1); engenheiro civil (1); engenheiro florestal (1); especialista em educação (3); farmacêutico (1); fiscal tributário; fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); médico - especialista em saúde menta (1); médico do trabalho (1); médico veterinário - 30 horas; nutricionista (2); professor de creche pró-infância (4); professor de música; professor ii - artes; professor ii - ciências (3); professor ii - educação física (7); professor ii - ensino religioso; professor ii - geografia (3); professor ii - história (3); professor ii - inglês (2); professor ii - matemática (3); professor ii - português (1); psicólogo (4).auxiliar de serviços gerais; agente administrativo; contador (1); auxiliar de serviços gerais (4); técnico em enfermagem (6); fisioterapeuta respiratório (1). Salário entre: R$1.341 a R$7.076. Taxa: R$ 70 a R$ 100.

PREFEITURA DE EXTREMA - MINAS GERAIS

Inscrições entre 4 de setembro a 5 de outubro pelo site: https://www.ibam-concursos.org.br/documento.asp?cod=172 . Concurso com 900 vagas para professor de educação infantil (44); professor de educação básica I (100); PEB II arte (2); PEB II ciências (6); PEB II história (4); PEB II língua inglesa (14); PEB II matemática (17); orientador pedagógico II (7); psicólogo escolar (16); psicopedagogo (10); auxiliar administrativo (3); inspetor de alunos (27); monitor escolar I (370); monitor escolar II (50); secretária de escola (17); cozinheira (21); motorista (32) e ajudante de serviço escolar I (160). Salário entre: R$924 a R$5.281. Taxa: R$52 a R$82.

PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO

Inscrições até 24 de agosto presencialmente no Setor Pessoal, Praça Leonardo Sell nº 40, Centro, no horário de expediente, ou pelo e-mail rh@ranchoqueimado.sc.gov.br . Concurso com números de vagas indeterminadas para o cargo de operador de máquina II. Salário: de R$ 1.341,63 até R$ 8.091,87. Taxa: entre R$ 50 até R$ 150.

PREFEITURA DE POMERODE

Inscrições até 1º de setembro pelo site: https://www.acesseconcursossc.com.br/concursos/ . Concurso com 20 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); motorista de caminhão i (1); operador de retroescavadeira (1); pedreiro (1); agente de trânsito (1); assistente administrativo (1); auxiliar de classe (1); auxiliar de educação infantil (1); secretário de escola (1). assistente social (1); engenheiro civil (1); médico cardiologista (1); nutricionista (1); professor atendimento educacional especializado - aee (1); professor disciplina específica - artes (1); professor disciplina específica - ciências (1); professor disciplina específica - geografia (1); professor disciplina específica - história (1); professor disciplina específica - língua inglesa (1); professor disciplina específica - língua portuguesa (1). Salário: de R$ 1.955,07 a R$ 7.615,10. Taxa: entre R$ 80 até R$ 120.

PREFEITURA DE NAVEGANTES - IAN

Inscrições até 25 de agosto pelo site: https://www.concursosrbo.com.br/Painel/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPainel%2fPainel%2fArea-Candidato.aspx . Concurso com 75 vagas para os cargos de: analista ambiental - biólogo (1); analista ambiental - engenharia química (1); analista ambiental - engenharia sanitária (1); agente comunitário de saúde (11); agente de combate a endemias (1); atendente de posto de saúde (1); auxiliar de consultório dentário (1); fiscal de posturas (6); motorista de ambulância (1); técnico de enfermagem (1); agente jurídico (1); analista de tecnologia da informação (1); assistente social creas/suas (1); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro eletricista (1); fiscal de obras e edificações (6); fiscal vigilância sanitária - alimentos (1); fiscal vigilância sanitária - área sanitária (1); fiscal vigilância sanitária - área jurídica (1); fonoaudiólogo (1); médico auditor 10h (1); médico clínico geral 10h (1); médico clínico geral 20h (1); médico clínico geral 30h (1); médico clínico geral 40h (1); médico dermatologista (1); médico dermatologista 20h (1); médico do trabalho 10h (1); médico endocrinologista (1); médico esf 40h (1); médico ginecologista (1); médico infectologista (1); médico mastologista (1); médico neurologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra 10h (1); médico pediatra 20h (1); médico proctologista (1); médico psiquiatra 20h (1); médico regulador 20h (1); médico reumatologista (1); médico urologista 10h (1); médico urologista 20h (1); médico vascular 10h (1); nutricionista (1); odontólogo cirurgião/traumatologista (1); odontólogo endodontista (1); odontólogo paciente com necessidades especiais (1); odontólogo periodontista (1); pedagogo cras (1); pedagogo da instituição de acolhimento/suas (1); procurador municipal (1); psicólogo da gestão suas (1); psicólogo da instituição de acolhimento/suas (1) e psicólogo CREAS/SUAS (1). Salário: de R$ 1.522,73 até R$ 16.381,88. Taxa: R$ 29,05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Inscrições entre 21 de agosto a 21 de setembro pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/ . Concurso com 135 vagas para agente comunitário de saúde - acs (95) e, agente de combate a endemias - ace (40). Salário: R$2.604. Taxa: R$90.

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

Inscrições até 28 de julho pelo site: https://shre.ink/9412 . Concurso com 15 vagas para para guarda civil municipal - masculino (10) e feminino (5). Salário: R$ 1.320. Taxa: R$ 90.

PREFEITURA DE SÃO PEDRO - SP

Inscrições até 20 de agosto pelo site: https://shre.ink/aK5l . O concurso oferece 30 vagas além de cadastro reserva para auxiliar administrativo (1), agente cuidador (15); eletricista (1);assistente social (1); controlador interno (1); cozinheiro (1); fonoaudiólogo (1); museólogo (1); professor II - ensino fundamental de educação especial (5); professor II - ensino fundamental de geografia (1); nutricionista (1); psicólogo (1). Salário entre: R$1.600 a R$3.830,04. Taxa entre: R$30 até R$40.

PREFEITURA DE IRANI - SC

Inscrições até 23 de agosto pelo site: https://shre.ink/aKxH . O concurso oferece 20 vagas além de formar cadastro reserva para agente administrativo; agente comunitário de saúde (3); agente de copa e limpeza; agente de combate às endemias; agente de tributação e fiscalização; agente de vigilância sanitária; agente de vigilância sanitária média complexidade; analista de licitação e contratos (1); assistente social; auxiliar administrativo; auxiliar de sala (2); auxiliar de serviços gerais (trabalho braçal); enfermeiro; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico; motorista; nutricionista; operador de máquinas rodoviárias i; professor de artes (1); professor de educação física (3); professor de educação infantil (2); professor de geografia (1); professor de inglês (2); professor de leitura (2); professor de matemática (1); professor de português (1); psicólogo; técnico em enfermagem; técnico em informática; técnico em radiologia; vigia (1). Salário entre: R$1.288,01 a R$18.142,96. Taxa entre: R$50 a R$100.

C MARA DE LAVRAS - MG

Inscrições entre 21 de agosto a 21 de setembro pelo site: https://shre.ink/aKQX . O concurso oferece 16 vagas para auxiliar administrativo (4); auxiliar legislativo (1); auxiliar técnico (1); advogado (2); assistente administrativo/ administração (1); assistente administrativo/ ciência da informação (1); assistente administrativo/ ciências contábeis (1); assistente de comunicação/ comunicação social (1); assistente legislativo/ orçamentos e finanças (1); assistente legislativo/ direito (2); e controlador (1). Salário entre: R$1.958,49 a R$5.099,39. Taxa entre: R$70 a R$120.

CÂMARA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ - PE

Inscrições até 25 de agosto pelo site: https://shre.ink/aKll . O concurso oferece 13 vagas para assessor contábil (1); assessor de controle interno (1); assessor de ouvidoria (1); assessor jurídico (1); redator de atas (1); técnico de auditoria (1); auxiliar administrativo (2); arquivista (1); auxiliar de serviços gerais (1); copeira (1). Salário entre: R$1.320 a R$2.500. Taxa entre: R$65 a R$90.

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA

Inscrições até 3 de setembro pelo site: https://portal.sctreinamentos.selecao.site/edital/ver/616 . Concurso com 45 vagas para os cargos de: borracheiro; faxineira (5); mecânico (1); merendeira (3); motorista - categoria d (3); operador de máquinas (1); trabalhador braçal (5); agente administrativo (1); agente comunitário de saúde (1); auxiliar de escritório (1); auxiliar de sala de aula (10); auxiliar em saúde bucal; vigilante sanitário; técnico em enfermagem (3); técnico em saúde bucal (3); controlador interno; dentista (1); farmacêutico (1); professor de artes; professor de educação física (1); professor de educação infantil (2); professor de inglês (1); psicólogo (2). Salário: de R$ 1.341,63 até R$ 8.091,87. Taxa: entre R$ 50 até R$ 150.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Inscrições entre 18 de setembro a 23 de outubro pelo site: https://shre.ink/adhc . O concurso oferece 512 vagas para professor para a educação infantil (200); professor municipal - 1º e 2º ciclos (200); professor municipal - arte (12); professor municipal - ciências (25); professor municipal - história (25); professor municipal - língua portuguesa (35) e assistente administrativo educacional (15). Salário entre: R$2.355,59 a R$3.228,66. Taxa entre: R$90 a R$100.



PREFEITURA DE POMERODE - SC

Inscrições até 1° de agosto pelo site: https://shre.ink/aOeT . O concurso oferece 20 vagas para auxiliar de serviços gerais (1); motorista de caminhão i (1); operador de retroescavadeira (1); pedreiro (1); agente de trânsito (1); assistente administrativo (1); auxiliar de classe (1); auxiliar de educação infantil (1); secretário de escola (1), assistente social (1); engenheiro civil (1); médico cardiologista (1); nutricionista (1); professor atendimento educacional especializado - aee (1); professor disciplina específica - artes (1); professor disciplina específica - ciências (1); professor disciplina específica - geografia (1); professor disciplina específica - história (1); professor disciplina específica - língua inglesa (1); professor disciplina específica - língua portuguesa (1). Salário entre: R$1.955,07 a R$7.615,10. Taxa entre: R$ 80 a R$120.

PREFEITURA DE PASSO DE TORRES - SC

Inscrições até 4 de agosto pelo site: https://shre.ink/aOPN. O concurso oferece 43 vagas, além de formar cadastro reserva para braçal (1); carpinteiro (1); eletricista (1); guarda (1); motorista de ônibus e ambulância (1); motorista de transporte escolar (1); operador de máquinas (1); pedreiro (1); servente (1); servente de escola (1); agente administrativo (1); fiscal de obras (1); fiscal de tributos (1); fiscal de vigilância sanitária (1); fiscal do meio ambiente (1); monitor escolar (1); técnico de enfermagem (1); agente de controle interno (1); assistente de administração escolar (1); assistente social educacional (1); contador (1); coordenador pedagógico (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fonoaudiólogo educacional (1); médico clínico geral (1); médico ginecologista (1); médico pediatra (1); nutricionista educacional (1); professor de artes (1); professor de ciências (1); professor de educação especial (1); professor de educação física (1); professor de educação infantil (1); professor de ensino fundamental i - anos iniciais (1); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de informática (1); professor de língua inglesa (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); psicólogo educacional (1); psicopedagogo educacional (1); recepcionista; auxiliar de saúde bucal; tesoureiro; arquiteto; assistente social; biólogo; fisioterapeuta; odontólogo; psicólogo. Salário entre: R$1.435,99 a R$16.519,58.Taxa entre: R$60 a R$180.

PREFEITURA DE VERA CRUZ - RS

Inscrições até 31 de agosto pelo site: https://shre.ink/aOuR . O concurso oferece sete vagas e formar cadastro reserva para auxiliar de serviços gerais; mecânico (1); agente administrativo; agente comunitário de saúde; atendente de consultório dentário; médico clínico geral; médico (2); médico ginecologista-obstetra (1); médico pediatra (1); médico psiquiatra (2); professor área i - anos iniciais; professor área i - educação infantil; professor área ii - artes; professor área ii - ciências físicas e biológicas; professor área ii - educação física; professor área ii - geografia; professor área ii - história; professor área ii - inglês; professor área ii - matemática; professor área ii - português. Salário entre: R$1.499 a R$7.058. Taxa entre: R$100 a R$160.

PREFEITURA DE INÁCIO MARTINS - PR

Inscrições até 31 de agosto pelo site: https://shre.ink/aOud . O concurso oferece 27 vagas além da formação de cadastro reserva para mecânico (1); motorista (2); operador de máquina (1); auxiliar serviços gerais i - pátio de máquinas (1); auxiliar serviços gerais i (1); agente comunitário de saúde cidade (1); agente comunitário de saúde goes artigas e aredores (1); agente comunitário de saúde santa rita e aredores (1); técnico radiologia (1); técnico enfermagem (1); técnico higiene bucal (1); assistente administrativo vi (1); assistente administrativo vii (1); técnico agrícola (1); técnico florestal (1); enfermeiro (1); cirurgião dentista (1); assistente social (1); nutricionista (1); psicólogo (1); engenheiro florestal (1); veterinário (1); médico (1); assistente administrativo viii (1); farmacêutico (1); contador; professor (1). Salário entre: R$1.331,96 a R$9.781,78. Taxa entre: R$70 a R$100.

PREFEITURA DE COSTA RICA - MS

Inscrições entre 7 a 20 de agosto pelo site: https://shre.ink/aOOm . O concurso oferece três vagas para agente administrativo (1); assistente administrativo (1); contador (1). Salário entre: R$1.651,93 a R$4.999,30. Taxa entre: R$75 a R$120.

PREFEITURA DE LAGUNA CARAPÃ - PR

Inscrições até 31 de agosto pelo site: https://shre.ink/aOGK . O concurso oferece 152 vagas para auxiliar de serviços de limpeza pública (7); auxiliar de serviços gerais indígena (6); borracheiro (1); coveiro (1); gari (2); trabalhador braçal - sede (5); auxiliar de serviços gerais (17); merendeira (3); oficial de manutenção (2); operador de máquinas leves (1); operador de máquinas pesadas (3); motorista (5); tratorista (2); vigilante (5); agente comunitário de saúde urbano (1); agente comunitário de saúde rural (6); auxiliar de enfermagem (1); recepcionista (3); motorista - transporte escolar (10); agente de controle de endemias (3); campanário (2); assistente de administração (2); assistente de administração em licitações (1); auxiliar de consultório dentário (2); auxiliar de educação infantil (10); entrevistador social (1); fiscal de obras e posturas (1); fiscal de vigilância sanitária (1); instrutor de programas especiais (1); orientador social (1); professor de educação indígena i (4); técnico de enfermagem (10); técnico em informática (1); técnico em laboratório (1); visitador social (1); advogado (1); assistente social (1); auditor fiscal (1); bioquímico (1); enfermeiro (2); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (1); fisioterapeuta (1); médico (1); odontólogo (1); professor de 1º a 5º ano do ensino fundamental (7); professor de educação artística (1); professor de educação infantil (6); professor de história (1); professor de língua portuguesa - aldeias indígenas (1); professor de matemática - aldeias indígenas (1); e psicólogo (1). Salário entre: R$1.175,56 a R$16.054,47. Taxa entre: R$50 a R$150.

C MARA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP

Inscrições até 5 de setembro pelo site: https://shre.ink/aOSm . O concurso oferece seis vagas além da formação de cadastro para auxiliar de serviços gerais (1); zelador (1); motorista (1); recepcionista (1); controlador interno (1) e procurador jurídico (1). Salário entre: R$2.223,77 a R$6.604,08. Taxa entre: R$35 a R$75.

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA - SP

Inscrições até 7 de setembro pelo site: https://www.ibamsp-concursos.org.br/site/ . O concurso oferece 12 vagas para educação. Salário: até R$ 6.636,16. Taxa entre: R$85 até R$115.

PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Inscrições até 14 de setembro pelo site: https://www.ibamsp-concursos.org.br/site/ . O concurso com 56 vagas para os cargos de: agente de fiscalização (1); almoxarife (2); assistente técnico jurídico (1); auxiliar de dentista (1); auxiliar de enfermagem (1); auxiliar de farmácia (1); carpinteiro (1); cirurgião dentista (1); dentista cirurgião buco maxilo facial (1); dentista endodontista (1); dentista periodontista (1); dentista protesista (1); educador de trânsito (1); educador físico especialidade ginástica rítmica ou ginástica artística (1); educador físico especialidade futebol (1); educador físico especialidade basquetebol (1); educador físico especialidade handebol (1); educador físico especialidade voleibol (1); educador físico especialidade natação (1); educador físico especialidade xadrez (1); eletricista de manutenção (1); encanador (1); enfermeiro padrão universitário (2); farmacêutico (1); fiscal de transporte (12x36h) (1); inspetor de alunos (1); intérprete de libras (1); mecânico (1); médico clínico geral (1); médico neurologista (1); médico reumatologista (1); médico vascular (1); monitor de ônibus (1); nutricionista (1); produtor de eventos (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); serralheiro (1); técnico agrícola (1); técnico audiovisual (1); técnico de enfermagem (2); técnico educacional em saúde psicossocial (1); terapeuta ocupacional (1) e PEB - professor de educação básica - creche (10). Salário: de R$ 1.413,19 até R$ 7.352,79. Taxa entre: de R$ 47 até R$ 94.

PREFEITURA DE LAGES - SC

Inscrições até 8 de setembro pelo site: https://www.ibam-concursos.org.br/cargo.asp?cod=184 . O concurso oferece 373 vagas para os cargos de: ajudante de serviços gerais (30); artesão (1); auxiliar de serviços gerais (30); calceteiro (5); cozinheiro (30); operador de máquinas leves (10); padeiro (1); carpinteiro (6); eletricista (3); eletricista de veículos (1); encanador (2); marceneiro (2); operador de máquinas pesadas (6); operador de máquina de pintar asfalto (1); pedreiro (3); pintor (3); soldador (1); vigia (10); mecânico de manutenção de veículos (4); motorista (5); motorista de ônibus (3); motorista de veículos pesados (12); agente administrativo (50); agente da autoridade de trânsito (5); agente de segurança (4); assistente de tecnologia da informação (2); auxiliar de administração (35); cinegrafista (1); cuidador (15); fiscal de obras (7); fiscal de serviços públicos (5); fotógrafo (1); instrutor de panificação (2); técnico em agropecuária (2); técnico de contabilidade (4); técnico de edificações (2); técnico de segurança no trabalho (2); técnico de turismo (1); telefonista (2); topógrafo (2); administrador (1); administrador de recursos humanos (1); arquiteto (1); arquivista (1); assistente social (8); auditor fiscal tributário (2); auditor interno (1); bibliotecário (1); biólogo (1); contador (2); controlador interno (1); corregedor (1); engenheiro agrônomo (2); engenheiro civil (3); engenheiro de meio ambiente (1); engenheiro de segurança no trabalho (1); engenheiro químico (1); fiscal de defesa do consumidor (2); historiador (1); jornalista (1); médico do trabalho (3); médico veterinário (2); museólogo (1); nutricionista (4); ouvidor (1); psicólogo (8); técnico desportivo (5) e técnico desportivo (5). Salário: de R$ 1.452,83 até R$ 7.510,19. Taxa entre: R$ 70 a R$110.

PREFEITURA DE CURRAL DE CIMA - PB

Inscrições até 8 de setembro pelo site: https://shre.ink/aOzU . O concurso oferece 131 vagas para agente administrativo (5); agente comunitário de saúde (1); arquiteto (1); assistente de controle interno (1); assistente de procuradoria jurídica (1); assistente social educacional (1); atendente odontológico (1); auditor fiscal (1); auxiliar de sala (10); auxiliar de pedreiro (8); condutor de ambulância (5); consultor jurídico (1); coordenador pedagógico (1); coveiro (3); cuidador escolar (5); digitador (2); enfermeira usf (2); enfermeiro plantonista (4); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fiscal de arrecadação (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); gari - zona rural (4); gari - zona urbana (5); guarda civil municipal (5); inspetor escolar (6); médico cardiologista (1); médico plantonista - clínico geral (1); médico usf - aps (2); merendeira (6); motorista de ônibus (6); nutricionista (1); operador de máquinas pesadas (2); pedreiro (4); porteiro (6); procurador jurídico (1); professor de artes (1); professor de educação básica (6); professor de educação inclusiva (1); professor de geografia (1); professor de inglês (1); professor de língua portuguesa (1); professor de matemática (1); psicólogo (1); psicólogo educacional (2); recepcionista (3); supervisor pedagógico (2); técnico em enfermagem (2). Salário entre: R$1.320 a R$10.000. Taxa entre: R$85 a R$115.

PREFEITURA DE PILÕES - PB

Inscrições até 20 de agosto pelo site: https://shre.ink/aOAY . O concurso oferece 92 vagas para agente administrativo (4); agente de vigilância sanitária (1); agente comunitário de saúde; auditor fiscal (1); auxiliar de serviços (10); auxiliar de laboratório (1); assistente social educacional (1); assistente social (1); coveiro (1); cuidador escolar de alunos especiais (5); eletricista (1); enfermeiro (1); engenheiro agrícola (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); fiscal de tributos (2); gari (3); operador de máquinas pesadas (1); merendeira (1); monitor (6); motorista b (3); motorista "d" (4); nutricionista (1); odontólogo (1); orientador social (1); pedagogo (2); psicólogo educacional (1); psicopedagogo (1); professor de libras (1); professor do magistério classe a- educação infantil (5); professor do magistério classe a - anos iniciais do ensino fundamental (5); professor do magistério classe b - artes (1); professor do magistério classe b- inglês (1); professor do magistério classe b- educação física (1); professor do magistério classe b- história (1); professor do magistério classe b- ciências (1); professor do magistério classe b- matemática (1); supervisor educacional (1); servente de obras (2); tradutor e intérprete de libras (1); técnico agrícola (1); técnico em enfermagem (2); técnico em saúde bucal (1); técnico em laboratório (1); técnico em contabilidade (1); e veterinário (1). Salário entre: R$1.320 a R$4.864,71. Taxa entre: R$60 a R$90.

PREFEITURA DE RIACHO DAS ALMAS - PE

Inscrições até 27 de agosto pelo site: https://shre.ink/aOy6 . O concurso oferece 275 vagas para assistente social (1); agente administrativo (4); auxiliar administrativo (7); auxiliar de serviços gerais (20); merendeira (20); professor (60), professor - artes (4); professor - línguas (14); professor - educação física (4); professor - matemática (8); professor - ciências (8); professor - história (4); professor - geografia (8); psicólogo (1), assistente social (1); agente administrativo (4); auxiliar administrativo (4); auxiliar de serviços gerais (12); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de consultório dentário (4); agente de controle de endemias (3); agente comunitário de saúde (13); educador físico (2); enfermeiro esf (5); enfermeiro plantonista (3); fisioterapeuta (2); motorista (8); nutricionista (2); psicopedagogo (3); técnico de enfermagem plantonista (7); técnico de enfermagem esf (7), contador (1); fiscal de tributos (1), assistente social (1); psicólogo (2), guarda municipal (8), auxiliar de serviços gerais (15), agente de trânsito (3). Salário entre: R$1.302 a R$2.884,22. Taxa entre: R$75 a R$120.

PREFEITURA DE CURIMATÁ - PI

Inscrições até 27 de agosto pelo site: https://shre.ink/aOaA . O concurso oferece 35 vagas e formação de cadastro reserva para assistente social (1); auxiliar administrativo (2); entrevistador de programas sociais (3); motorista (2); merendeira (2); orientador de programas sociais (3); psicólogo (1); vigia (2); zeladora (2); assistente social (1); auxiliar de serviços gerais -zona urbana (8); auxiliar de serviços gerais - zona rural (10); auxiliar de secretaria gerais - zona urbana (6); auxiliar de secretaria gerais - zona rural (3); digitador (1); motorista - zona urbana (2); motorista - zona rural (6) ; merendeira - zona urbana (2); nutricionista (1); professor de educação infantil - zona urbana (5); professor de educação infantil - zona rural (2); professor de ensino fundamental anos iniciais - zona urbana (3); professor de ensino fundamental anos iniciais - zona rural (4); professor de ensino fundamental anos finais língua portuguesa - zona urbana (1); professor de ensino fundamental anos finais língua portuguesa - zona rural (2); professor de ensino fundamental anos finais ciências - zona rural (2); professor de ensino fundamental anos finais história - zona rural (2); professor de ensino fundamental anos finais ensino religioso - zona urbana (2); professor de ensino fundamental anos finais ensino religioso - zona rural (1); professor de ensino fundamental anos finais geografia - zona rural (2); professor de ensino fundamental anos finais educação física - zona urbana (2); professor de ensino fundamental anos finais educação física - zona rural (3); professor de ensino fundamental anos finais matemática - zona rural (2); professor disciplina diversificada - zona urbana (4); psicólogo (1); vigia - zona urbana (8); vigia - zona rural (3); agente comunitário de saúde (7); auxiliar de consultório odontológico (2); auxiliar administrativo (1); auxiliar de serviços gerais - zona urbana (2); bioquímico (1); dentista esf (3); digitador (4); enfermeiro esf (3); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); fiscal de vigilância sanitária (2); motorista samu (8); motorista sms (3); médico esf - zona urbana (3); médico veterinário (3); nutricionista (1); psicólogo (1); técnico de enfermagem samu (8); técnico de enfermagem sms (10); técnico de enfermagem esf - zona urbana (2); técnico de enfermagem esf - zona rural (1); vigia - zona urbana (12); vigia - zona rural (4). Salário entre: R$1.320 a R$5.550. Taxa entre: R$60 a R$90.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Inscrições de 21 de agosto até 22 de setembro pelo site: https://shre.ink/95KP . Concurso com quatro vagas para o cargo de professor de magistério superior nas áreas de: educação em saúde (1); desempenho no esporte (1); teoria e filosofia da história (1) e de música - canto (1). Salário: de R$ 4.875,18 até R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://shre.ink/asik. Concurso com uma vaga para o cargo de técnico em segurança do trabalho. Salário: R$ 4.348,40. Taxa: R$ 44.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Inscrições até 23 de agosto pelo site: https://shre.ink/asVG . Concurso com uma vaga para assistente administrativo. Salário: R$ 1.825,12. Taxa: R$ 44.

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP

Inscrições até 23 de agosto pelo site: https://shre.ink/asik . Concurso com uma vaga para o cargo de técnico em necrópsia. Salário: R$ 2.412,08. Taxa: R$ 44.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Inscrições até 28 de agosto pelo site: https://shre.ink/asik . Concurso com uma vaga para médico cirurgião geral. Salário: de R$ 2.770,26 até R$ 5.540,46. Taxa: R$ 66.

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP

Inscrições até 28 de agosto pelo site: https://shre.ink/asik . Concurso com duas vagas para os cargos de: médico endocrinologista e cardiologista. Salário: de R$ 2.866,89 até R$ 10.511,85. Taxa: R$ 66.

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP

Inscrições até 28 de agosto pelo site: https://www.funcamp.unicamp.br/portal . Concurso com três vagas para os cargos de: recepcionista bilíngue (1); ajudante de cozinha (1) e assistente de eventos e atendimento (1). Salário: de R$ 1.715,97 até R$ 2.558,32. Taxa: de R$ 20 até R$ 66.

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP

Inscrições até 28 de agosto pelo site: https://www.funcamp.unicamp.br/portal . Concurso com uma vaga para o cargo de instrumentador cirúrgico. Salário: de R$ 2.386,71 até R$ 2.651,90. Taxa: R$ 44.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 26 de agosto pelo site: https://shre.ink/ajii . Concurso com 31 vagas para professor na carreira do magistério superior teoria econômica com ênfase em desenvolvimento econômico (1) e teoria econômica (1); finança corporativa (1);serviço social e fundamentos do trabalho profissional (3) e alimentos e bebidas (1)direito público - com ênfase em direito processual e núcleo de prática jurídica (1);latim (1);língua brasileira de sinais (1);teoria da história (1) e história dos povos indígenas e do indigenismo no brasil - séculos xvi-xxi (1);inclusão e subjetividade da pessoa com deficiência: políticas públicas e direitos humanos (1); escultura/desenho (1); educação do campo, diversidades e pedagogia da alternância (1); química geral e inorgânica (1);matemática aplicada (1);física da matéria condensada teórica (1);engenharia de materiais (1);psicultura (1) e apicultura (1);epidemiologia e saúde pública (1) e sanidade avícola (1);parasitologia (1);clínica médica de cães e gatos (1);agricultura digital com ênfase em mapeamento (1);fundamentos da ciência do solo e pedologia (1);educação física e neurociência do exercício (1) e educação física e desenvolvimento motor (1);epidemiologia/farmacoepidemiologia/ farmacovigilância (1); zoologia (1).Salário: de R$ 7.312,77 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 180 a R$ 260.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Inscrições até 4 de setembro pelo site: https://shre.ink/aBCw . Concurso com 53 vagas para professores da carreira do magistério superior de engenharia/tecnologia/gestão(1);cardiologia/reumatologia/infectologia/endocrinologia e metabologia/geriatria/oncologia clínica/ensino tutorial/comunidades/integração ensino-serviço/habilidades médicas/simulação/fundamentos do sus (4); fisioterapia e terapia ocupacional/fisioterapia cardiovascular/fisioterapia respiratória/fisiologia de órgãos e sistemas/morfologia (1); ginecologia e obstetrícia/ensino tutorial/comunidades/integração ensino-serviço/habilidades médicas/simulação/fundamentos do sus (2); medicina da família e comunidade/ensino tutorial/comunidades/integração ensino-serviço/habilidades médicas/simulação/fundamentos do sus (4); morfologia/anatomia humana/citologia e biologia celular/embriologia/histologia/fisiologia de órgão e sistemas/anatomia patológica e patologia clínica (1); saúde coletiva/saúde pública/medicina preventiva/ensino tutorial/comunidades/integracão ensino-servico/fundamentos do sus (1);hardware (1);engenharia sanitária (1); clínica médica/educação na comunidade/semiologia/ensino tutorial/habilidades médicas/fundamentos do sus (1); medicina de família e comunidade/educação na comunidade/integração ensino serviço/semiologia/ensino tutorial/habilidades médicas (2); medicina veterinária/clínica e cirurgia animal/clínica cirúrgica animal - grandes animais (1); pediatria/semiologia/ensino tutorial/habilidades médicas/fundamentos do sus (1);probabilidade e estatística aplicadas/experimentação agropecuária e em engenharia florestal (1);arquitetura de sistemas de computação processo (1); usinagem (1);genética humana e médica (1);neurofisiologia (1);imunologia humana/imunometabolismo (1);ensino/ensino de ciências e biologia/educação do campo (1);artes/educação/educação e infância (1); educação/ensino - aprendizagem/educação e infância: anos iniciais do ensino fundamental (1);farmácia/química farmacêutica medicinal (1);medicina intensiva/medicina de emergência (1);fonoaudiologia/disfagia (1);ginecologia e obstetrícia (2);odontologia/cirurgia bucomaxilofacial (1);medicina/anatomia patológica e patologia clínica (1);direito constitucional/direito administrativo (1); direito penal/direito processual penal (1); direitos especiais - prática jurídica civil e meios consensuais de solução de conflitos (1);físico-química/espectroscopia (1); química analítica (1);psicologia do desenvolvimento humano (1);ciências contábeis/contabilidade e ciências de dados (1);fundamentos do serviço social (1);arquitetura e urbanismo/projeto/arquitetura das edificações/sistemas construtivos e estruturais (1);sistemas embarcados para a indústria 4.0 e internet das coisas industriais (1);engenharia de produção/engenharia econômica (1); engenharia de produção/pesquisa operacional/estatística (2);engenharia térmica/energia solar (1); metrologia de grandezas mecânicas (1);machine learning - aprendizado de máquina (1). Salário: de R$ 2.681,35 até R$ 10.481,64. Taxa: R$ 100,86 a R$ 422,38.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E DO SUDESTE DO PARÁ

Inscrições até 5 de setembro pelo site: https://shre.ink/as7q . Concurso com 25 vagas para os cargos de: ensino de química (1); física geral (1); química geral (1); geologia geral e mapeamento geológico (2); lavra de mina (1); teoria antropológica (1); história do brasil (1); antropologia social (1); legislação da educação básica e educação infantil (1); história, educação e tecnologias educacionais (1); currículo e educação do campo (1); educação matemática (1); geografia humana (1); inspeção e tecnologia de produtos de origem animal (1); produção animal (1); letras e língua inglesa (1); ensino e aprendizagem em artes visuais (1); contabilidade geral, perícia, auditoria, prática contábil, atuarial (1); teorias organizacionais; princípios de logística empresarial; conceitos de consultoria organizacional, e seus tipos (1); jornalismo aplicado (1); arquitetura e urbanismo (1) e engenharia civil (3). Salário: de R$ 3.412,63 até R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 80.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Inscrições até 5 de setembro pelo site https://shre.ink/ajuR . Concurso com cinco vagas para professor de psiquiatria (1); medicina (1), educação (2);letras linguística (1). Salario: de R$ 3.412,63 a R$ 10.481,64. Taxa: de R$ 40 a R$ 190.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Inscrições até 11 de setembro pelo site https://shre.ink/a7rC . Concurso com 17 vagas para técnico administrativo. Salário: R$ 4.866,34. Taxa: R$ 169.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAL (SC)

Inscrições até 4 de setembro pelo site https://concursos.furb.br/informacoes/282/ . Concurso com quatro vagas para os cargos de: auxiliar em assuntos de informática (1); técnico de assuntos de informática (1); analista de sistemas (1) e analista de suporte (1). Salario: de R$ 2.870,90 até R$ 6.011,12. Taxa de inscrição: de R$ 93,66 até R$ 187,32.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

Inscrições até 21 de agosto pelo site: https://urx1.com/FAa7n . Concurso com 62 vagas para professor na carreira do magistério superior de estágio supervisionado em saúde social e contextos comunitários (1); estágio supervisionado na área de reabilitação (1); ciências biológicas - genética humana e médica (1); tecnologias de informação e comunicação em saúde, vigilância epidemiológica (1); ciências da saúde - patologia geral, anatomia patológica e patologia clínica (1); gestão, interação, ensino serviço, comunidade e estágio curricular obrigatório de saúde coletiva (1); gestão, interação, ensino serviço, comunidade e estágio curricular obrigatório de saúde coletiva (2); bioestatística, bioinformática, tecnologias de informação e comunicação em saúde, sistemas de informação em saúde e epidemiologia (1); fundamentos da saúde coletiva, políticas públicas em saúde, abordagem do cuidado em saúde coletiva, propedêutica dos cuidados básicos em saúde e regulação e auditoria em saúde (1); mecanismo de transmissão de doenças, vigilância em saúde, mecanismos de aquisição de doenças e pesquisa científica (1); habilidades profissionais/tutoria/neurologia (1); estágio curricular obrigatório de formação em serviço - internato/habilidades profissionais - saúde mental (1); estágio curricular obrigatório de formação em serviço-internato/habilidades profissionais - saúde da mulher (1); subespecialidade em clínica médica (1) e subespecialidade em medicina de urgência (1); metodologia do ensino do esporte escolar em equipe, teoria do movimento e do desenvolvimento humano, primeiros socorros (1); metodologia dos esportes e esportes adaptados, políticas públicas e administração, ginástica contemporânea (1) e metodologia do ensino da educação física, práticas corporais de aventura, meio ambiente e educação física (1); saúde coletiva/assistência e administração de enfermagem em saúde coletiva e hospitalar/estágio supervisionado em saúde coletiva (2); saúde coletiva/cuidados de enfermagem i/enfermagem comunitária (1); enfermagem em terapia intensiva de adulto e estágio supervisionado na assistência e administração na área hospitalar em cti adulto (1) e enfermagem em urgência e emergência e estágio supervisionado na assistência e administração na área hospitalar em urgência e emergência (1);esportes coletivos e individuais, teoria do movimento e desenvolvimento humano, primeiros socorros, administração e políticas públicas do esporte e educação física (1); enfermagem clínica e cirúrgica/enfermagem em centro cirúrgico e cme e estágio supervisionado na assistência e administração na área hospitalar - clínica e cirúrgica (1); metodologia da educação física, jogo, ginástica, fundamentos da educação especial e educação física (1) e morfofisiologia humana - farmacologia, anatomia e fisiologia (1); saúde coletiva/cuidados de enfermagem/saúde da mulher, da criança e do adolescente na atenção primária (1) e introdução à enfermagem: teorias de enfermagem/semiologia/semiotécnica e metodologia da assistência de enfermagem (1);tutorial 1 / tutorial 2 (1); morfofuncional/farmacologia (1); biologia celular e morfofuncional: histologia, fisiologia e anatomia (1); gestão, interação, ensino serviço, comunidade e estágio curricular obrigatório de saúde coletiva (1); estágio curricular obrigatório de formação em serviço-internato/habilidades profissionais - saúde da mulher (1); estágio curricular obrigatório de formação em serviço - internato/habilidades profissionais - saúde mental (1); subespecialidade em clínica médica (1) e subespecialidade em medicina de urgência (1); habilidades profissionais em fisioterapia (1); fisioterapia nos ciclos de vida - alta complexidade (1); esportes coletivos, treinamento esportivo, lutas e artes marciais (1); esportes individuais e adaptados, administração e políticas públicas do esporte e educação física, ginástica contemporânea (1); saúde coletiva/assistência e administração de enfermagem em saúde coletiva e hospitalar/estágio supervisionado em saúde coletiva (1); enfermagem em terapia intensiva de adulto e estágio supervisionado na assistência e administração na área hospitalar e cti (1); dança, práticas corporais de aventura, meio ambiente e educação física, educação física e relações étnico-raciais e educação física (1); morfofisiologia humana - anatomia humana (1); ciências da saúde - patologia geral, anatomia patológica e patologia clínica (1); estágio curricular obrigatório de formação em serviço- internato/habilidades profissionais - saúde da mulher (1); subespecialidade em cardiologia (1); subespecialidade em medicina de urgência (1) e gestão, interação, ensino serviço, comunidade e estágio curricular obrigatório de saúde coletiva (1);habilidades profissionais em fisioterapia (1); fisioterapia nos ciclos de vida - baixa e média complexidade (1); fisioterapia nos ciclos de vida - alta complexidade (1); esportes coletivos e individuais, teoria do movimento e desenvolvimento humano, primeiros socorros, administração e políticas públicas do esporte e educação física (1); saúde coletiva/assistência e administração de enfermagem em saúde coletiva e hospitalar/estágio supervisionado em saúde coletiva (1); enfermagem obstétrica e estágio supervisionado na assistência e administração na área hospitalar em obstetrícia (1); metodologia do ensino da educação física, pesquisa e produção do conhecimento em educação física (1) e morfofisiologia humana - farmacologia, bioquímica e fisiologia (1);biologia celular e morfofuncional: histologia, fisiologia e anatomia (1); morfofisiologia humana - biofísica, bioquímica e fisiologia (1) e habilidades profissionais em fisioterapia (1). Salário: de R$5.280 a R$26.688,67. Taxa: R$ 350.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

Inscrições até 25 de agosto pelo site https://l1nq.com/cxRYm . Concurso com sete vagas para professor da carreira de magistério superior. Salário: R$ 2.437,59 a R$ 12.862,13. Taxa: R$200.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Inscrições até 1º de setembro pelo site: https://ury1.com/jGToU . Concurso com 79 vagas para assistente de aluno (1); assistente em administração (19); técnico de laboratório nas áreas de agropecuária (1), anatomia humana (1), biologia (1), física (1), genética (1), pavimentação (1); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (14); técnico em enfermagem (1); técnico em enfermagem (2); técnico em tecnologia da informação (2) e técnico em tecnologia da informação (10)administrador (3); analista de tecnologia da informação (4); arquiteto e urbanista (2); assistente social (2); contador (3); economista (2); engenheiro na área de produção (3); engenheiro de segurança do trabalho (1); médico clínico geral (1); nutricionista (1) e pedagogo (1). Salário: R$ 2.121,13 a R$ 4.556,92. Taxa: R$ 115 a R$ 135 .

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Inscrições até 1º de setembro pelo site https://shre.ink/adlt . Concurso de duas vagas para professor adjunto na área de línguas estrangeiras modernas - francês. Salário: R$ 6.581,01 . Taxa: R$ 329,05 .

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Inscrições até 25 de agosto pelos e mails: epro@ufc.br ; dpublico@ufc.br ; dmc@ufc.br ; dffconcursos@ufc.br ; dsmca@ufc.br ; admrussas@ufc.br ; secretariaquixada@ufc.br ec@sobral.ufc.br ; e famedsobral@ufc.br . Concurso com 13 vagas para centro de tecnologia: departamento de engenharia de produção: engenharia de operações e processos de produção (1);faculdade de direito: departamento de direito público: direito constitucional (1) e direito penal (1); faculdade de medicina: departamento de fisiologia e farmacologia: farmacologia geral/farmacogenética (1); departamento de medicina clínica: assistência básica à saúde do adulto/semiologia (1); clínica médica/terapia intensiva/semiologia (1); clínica médica/nefrologia/semiologia (1) e departamento de saúde da mulher, da criança e do adolescente: ginecologia e obstetrícia (1);campus da ufc em sobral: curso de engenharia da computação: computação científica e desenvolvimento web (1); curso de medicina: histologia/embriologia (1) e urgências médicas/clínica médica/internato (1);campus da ufc em russas: ciência da computação -linguagens, compiladores e teoria da computação (1);campus da ufc em quixadá: desenvolvimento de software - assistente adm (1). Salário: de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64 . Taxa: de R$ 60,94 a R$ 262,04 .

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Inscrições até 24 de novembro exclusivamente via internet, mediante o envio da documentação para o seguinte e-mail: eeffto-dir@ufmg.br . Concurso com uma vaga para para o docente na área de terapia ocupacional na saúde física do adulto e idoso. Salário entre: R$4.875,18 a R$10.481,64. Taxa: R$215,99.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (PR)

Inscrições até 4 de setembro pelo site: https://www.cops.uel.br/ . Concurso com uma vaga para técnico administrativo. Salário: R$ 4.231,60. Taxa de inscrição: R$ 70.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Inscrições de 22 de agosto até 18 de setembro pelo site: https://www.fuvest.br/ . Concurso de 18 vagas para o cargo de servidor técnico-administrativo. Salário: R$ 10.231,05. Taxa: de R$ 164 até R$ 192.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Inscrições de 22 de agosto até 18 de setembro pelo site: https://www.fuvest.br/ . Concurso de 70 vagas para os cargos de: analista de sistema - conectividade (10), analista de sistema - desenvolvimento de sistemas (24), analista de sistema - ciência de dados (1), arquiteto (6), contador (8), engenheiro civil - orçamento de obras (2), engenheiro civil - sistemas hidrossanitários (2), engenheiro civil - estruturas (2), engenheiro civil - obras e serviços de engenharia (11), engenheiro eletricista - sistemas elétricos (3) e engenheiro mecânico - sistemas mecânicos (1). Salário: R$ 10.231,05. Taxa: R$ 227.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - MG

Inscrições até 24 de agosto pelo site da universidade. Concurso com 29 vagas para práticas em administração pública (1); sociopolítica (1); educação científica e ambiental (2); filosofia - ensino de filosofia (1); filosofia - filosofia da ciência e epistemologia (1); física do solo (1); história e cultura afro-brasileira e indígenas (1); língua brasileira de sinais (1); linguística textual, aquisição da linguagem, sociolinguística (1); morfossintaxe, fonética e fonologia e linguística geral (1); educação matemática (3); ensino de física (1); direito digital (1); direito previdenciário (1); direito processual civil (1); doenças infecciosas animais e bioinformática aplicada à medicina veterinária preventiva (1); parasitologia veterinária e doenças parasitárias dos animais domésticos (1); didática e estágios (1); educação a distância e metodologia de história e geografia para os anos iniciais do ensino fundamental (1); política, gestão e avaliação educacional (1); ensino de química e química geral (1); circuitos elétricos e sistemas elétricos de potência (1); eletrônica digital e eletrônica analógica (1); engenharia de segurança do trabalho e qualidade (1); engenharia de software (2). Salário: de R$ 7.312,77 a R$ 10.481,64 . Taxa: R$ 240.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Inscrições até 12 de setembro pelo site: https://shre.ink/aqUf. Concurso com 22 vagas para os cargos de: assistente em administração (6); técnico de laboratório - área química (2); técnico em contabilidade (5); técnico de tecnologia da informação (4); administrador (2); bibliotecário/documentalista (1); contador (1) e psicólogo (1). Salario: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 100 a R$ 130.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Inscrições até 21 de outubro pelo site: https://shre.ink/9AsD . Concurso de uma vaga para professor na área de rastreabilidade em qualidade agropecuária e ambiental, no centro de energia nuclear na agricultura. Salário: R$ 14.761,10. Taxa: não informada.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Inscrições até 20 de agosto pelo site: https://shre.ink/9o2N . Concurso com 48 vagas para as áreas de: professor de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico das áreas de arquitetura e urbanismo (1); artes (2); atendimento educacional especializado (1); educação física (1); engenharia civil (1); engenharia elétrica - automação (1); gastronomia (1); geologia (1); informática (1); letras - português (1); letras - português/inglês (2); e turismo (1); assistente de aluno (2); assistente em administração (4); técnico de laboratório - área administração (1); técnico de laboratório - área automação (1); técnico de laboratório - área geoprocessamento (1); técnico de laboratório - área multimídia (2); técnico de laboratório - área química (1); técnico de laboratório - área analises clínicas (1); técnico de laboratório - área informática (5); técnico de laboratório - área mecânica (1); técnico de tecnologia da informação (5); analista de tecnologia da informação (1); arquiteto e urbanista (1); assistente social (2); bibliotecário - documentalista (1); engenheiro civil (1); técnico em assuntos educacionais (3) e tecnólogo - redes de computadores (1). Salário: de R$ 2.120,13 até R$ 10.481,64. Taxa: R$ 60 e R$ 160.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

Inscrições até 23 de agosto pelo site: https://shre.ink/9xCm . Concurso com uma vaga para o cargo de técnico especializado em linguagem de sinais. Salário: de R$ 4.556,92 com acréscimo de R$ 321. Taxa: R$ 60.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

Inscrições até 24 de agosto pelo site: https://shre.ink/9xCm . Concurso com 14 vagas para as áreas de: assistente de alunos (5); técnico de laboratório/área: edificações (2);técnico de laboratório/área: informática (2); técnico de laboratório/área: mecânica(1); técnico de laboratório/área: mecatrônica (1); técnico de laboratório/área: produção de áudio e vídeo (1); engenheiro/área: civil(2). Salário: R$ 2.667,19 e R$ 4.556,92. Taxa: R$ 90 e R$ 130.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL - SUL-RIO-GRANDE

Inscrições até 31 de agosto pelo site: http://concursos.ifsul.edu.br/ . Concurso com 21 vagas para os cargos de: técnico em assuntos educacionais (2); pedagogo (1); tecnólogo em gestão pública (1); contador (1); nutricionista (1); assistente de aluno (2); técnico de laboratório/controle e processos industriais (1); técnico de tecnologia da informação (2); assistente em administração (10). Salário entre: de R$ 2.120,13 até R$ 4.556,92. Taxa de inscrição: R$ 65 até R$ 100.

INSTITUTO DE SEROPÉDICA - RIO DE JANEIRO

Inscrições até 24 de agosto pelo site: https://shre.ink/a6er . Concurso com 12 vagas para os catgos de auxiliar administrativo (6); motorista (1); zelador (1); auxiliar de serviços gerais (1); analista jurídico (1); analista de controle interno (1) e analista de sistemas (1). Salário: de R$ 1.500 até R$ 3.000. Sem taxa de inscrição.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

Inscrições até 1º de setembro pelo site https://shre.ink/9xCm . Concurso com uma vaga para o cargo de: profissional ao atendimento educacional especializado. Salário: de R$ 4.556,92 com acréscimo de R$ 658 e de R$ 321. Taxa: R$ 60.