Agências e empresas oferecem 395 vagas de emprego

Veja as vagas de emprego oferecidas nesta semana - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

SANTANDER

PROGRAMA DE TRAINEE

Inscrições do Santander Brasil para o Programa de Trainee 2024 vão até 1º de setembro pelo link www.ciadetalentos.com.br/traineesantander . As vagas de trabalho ocorrem em São Paulo, em áreas como Atacado, Wealth Management, Riscos, Finanças, Tecnologia, Varejo, entre outras. Os benefícios incluem salário de R$ 8,3 mil, remuneração variável atrelada à performance, vale alimentação, refeição e transporte, auxílio creche/babá, assistência médica e odontológica, além de previdência privada. O processo de seleção será on-line e dividido em algumas etapas: inscrição, avaliação do perfil, dinâmica de grupo e/ou entrevistas e entrevista final. São 12 meses de programa com atuação na área de escolha no momento da inscrição em diferentes projetos, de acordo com a necessidade de cada negócio.

MADERO

Vagas para PCD

O Grupo Madero oferece vagas de emprego para pessoas com deficiência (PCD) para as marcas Jeronimo e Madero Container em todo o território brasileiro. As vagas estão disponíveis para os cargos de auxiliar de cozinha e auxiliar de restaurante e não é exigida experiência prévia para participar do processo seletivo. As oportunidades oferecem um contrato de trabalho no modelo CLT e benefícios como: alimentação no local, vale-transporte ou moradia, plano de saúde e odontológico, além do desenvolvimento e capacitação profissional para a função por meio da Universidade Madero, com treinamentos técnicos e comportamentais. Para se candidatar, os interessados devem acessar a página da empresa no link: https://shre.ink/aloa .

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 6 R$ 2.086,48 A R$ 2.200+BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 2 R$ 1.442,53 +BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 30 R$ 1.438,80 +BENEFÍCIOS

ALMOXARIFE 2 R$ 1.500 +BENEFÍCIOS

ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 3 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERROS 3 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 2 R$ 1.610 +BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 6 R$ 1.442,53 +BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 15 R$ 1.425 +BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 5 R$ 1.500 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONFEITARIA 1 R$ 1.500 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.425 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 1 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 17 R$ 1.320 A R$ 1.335+BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 3 R$ 1.365,64 +BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 2 R$ 1.438,80 +BENEFÍCIOS

BABÁ 1 R$ 1.500 +BENEFÍCIOS

BALCONISTA DE LANCHONETE 2 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 9 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 3 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO DE OBRAS 5 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

CASEIRO 2 R$ 1.500 +BENEFÍCIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 3 R$ 1.400 +BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 10 R$ 1.425,60 +BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.425 +BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 2.000 +BENEFÍCIOS

CONTOR DE VENDAS 42 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 2 R$ 1.500 +BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 16 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 10 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR, A MÃO 3 R$ 1.442,53 +BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.800 +BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 1 R$ 1.500 +BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO 19 R$ 2.200 A R$ 2.283,10+BENEFÍCIOS

GERENTE DE EMPRESAS COMERCIAIS 1 R$ 2.038,50 +BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 3 R$ 1.425 +BENEFÍCIOS

GERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 1.900 +BENEFÍCIOS

GESSEIRO 6 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

GESSEIRO MONTADOR 10 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

JORNALISTA 1 R$ 34,78/DIA + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 8 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

LAVADOR DE CARROS 5 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 5 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 2 R$ 1.500 +BENEFÍCIOS

PADEIRO 1 R$ 2.000 +BENEFÍCIOS

PEDREIRO 64 R$ 2.103,20 A R$ 2.200+BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 5 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

PINTOR DE PAREDES 2 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 1.600 +BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 12 R$ 1.320 +BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 6 R$ 1.442,53 +BENEFÍCIOS

SOLDADOR 5 R$ 2.200 +BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 1 R$ 1.680 +BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 16 R$ 1.320 A R$ 1.450+BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste