Plataforma ensina crianças a comerem bem e brincando

LC Lara Costa

Plataforma incentiva a alimentação saudável de alunos, como Nara, de forma divertida e surpreende os pais, dentro de casa, na hora das refeições - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Ensinar as crianças a se alimentarem de forma correta é tarefa árdua em qualquer ambiente, seja na escola ou em casa. Para incentivar práticas saudáveis de seus alunos e com o objetivo de auxiliar as famílias, a SIS SWIS Intenational School Brasília lançou, este mês, o aplicativo Nutriland. A plataforma cria uma competição, estimulando os discentes da primeira infância a comerem alimentos, ao longo do dia, como verduras, legumes e frutas, subindo no ranking a cada vez que registrarem o consumo e a adoção de hábitos que beneficiem sua saúde.

Desde 2019, a escola adota políticas de incentivo a hábitos saudáveis para os estudantes, começando pela oferta de alimentos orgânicos nas refeições. Todas as atividades acontecem em diálogo com os responsáveis, de forma que eles fiquem cientes sobre a rotina de alimentação dos filhos.

Henrick Oprea, diretor-executivo da SIS Brasília, acredita que é papel da escola incentivar boas práticas na alimentação, junto com a família, e que, com o Nutriland, esse diálogo pode se aprimorar. "Nós sempre passamos informações aos pais, por meio de uma comunicação transparente, mas, desta vez, buscamos acrescentar outros elementos nesse monitoramento, como a gamificação." O diretor defende que, além da comunicação com os pais, o uso do aplicativo pode contribuir com o aprendizado sobre os alimentos e na mudança de hábitos da criança, com o auxílio de jogos e dinâmicas interativas na plataforma.

Flávio Stoliar, CEO da empresa de jogos PlayerUm, foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Nutriland, e teve um motivo pessoal: a má alimentação do filho, que, por um tempo, começou a deixar de consumir alguns alimentos de sua dieta. Para incentivá-lo a comer, o pai realizava algumas brincadeiras durante as refeições e, com isso, o filho voltou a se alimentar bem. Foi então que ele propôs testar esses jogos e dinâmicas na escola em que o filho estudava. "Propus para eles testarem a roleta dos alimentos, aqui. Você gira a roleta e a criança tem que comer uma colherada do alimento sorteado. Pode dividir as crianças em grupos, fazer uma dinâmica." O empresário afirma que a maioria dos pais aprovou a plataforma, que trouxe uma mudança gradual no aprendizado das crianças sobre alimentação. "Uma mãe ligou para a escola e perguntou 'o que aconteceu que a minha filha me pediu purê de batata?', é que ela tinha participado de uma brincadeira no app."

Nara, 5 anos, ficou em primeiro lugar no ranking do Nutriland este mês. A menina come uma grande variedade de alimentos saudáveis e sabe até como fazer combinações entre eles. "Hoje eu comi cenoura, beterraba, brócolis e chuchu", conta. Uma das brincadeiras disponíveis no aplicativo, sobre as cores de cada comida, é a preferida da criança: "beterraba é o legume que deixa o arroz rosa". Nadine Faria, mãe da aluna, se diz mais segura em relação à alimentação da filha e que se surpreendeu positivamente com a forma como a ferramenta funcionou para ela. "A Nara ficou mais engajada com o ranking, mas também aprendeu bastante sobre hábitos saudáveis", comemora a mãe.

*Estagiária sob a supervisão de Suzano Almeida