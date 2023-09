Catho promove, em São Paulo, mutirão de empregos para pessoas com deficiência em São Paulo

E EuEstudante

. - (crédito: Catho/Divulgação)

A Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos, realiza, nesta sexta-feira (29), o quinto Mutirão PcD, em São Paulo. A iniciativa, totalmente gratuita, busca facilitar o match perfeito entre pessoas com deficiência ou reabilitados pelo INSS e empresas, por meio de entrevistas rápidas. O evento também contará com uma equipe médica para avaliação e disponibilização de laudos gratuitos, conforme instituído pela Lei de Cotas nº 12.711/12.

Atualmente, na base da Catho, apenas de 30% das pessoas com deficiência declaram ter laudo ou documento do INSS. Entretanto, no mercado de trabalho, uma pessoa que se declara com alguma deficiência precisa ter um desses documentos para ser contemplada pela Lei de Cotas. Seguindo determinações do Ministério do Trabalho, caso não haja nenhum, a contratação é feita como pessoa sem deficiência.

O Mutirão é uma iniciativa da Catho para colocar em prática o movimento #MinhaVagaPorDireito que teve seu início em 2018. Voltado à inclusão de pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS no mercado de trabalho, o evento tem como missão facilitar o acesso às vagas de emprego, de forma gratuita.

Cada candidato inscrito, antecipadamente, poderá conversar com até duas empresas caso esteja com os documentos necessários em mãos. São eles: duas cópias impressas do currículo, um documento com foto (RG, habilitação ou carteira de trabalho), CPF e laudo médico da deficiência ou certificado de reabilitação do INSS, se houver.

O Mutirão PcD conta com a participação de parceiros como Azul Linhas Aéreas, Bradesco Seguros, Ecolab, Natural da Terra e JLL, consultoria imobiliária, que realizarão processos seletivos durante todo o evento. A TAP, empresa de saúde e segurança ocupacional, é a responsável pela avaliação e emissão do laudo médico.

É importante ressaltar que a Catho e as empresas presentes no local não garantem a contratação dos participantes do evento.

Durante o mutirão, os candidatos terão à disposição uma equipe de intérpretes de libras, equipe de apoio para acompanhar profissionais que necessitarem, espaço para receber cães-guias, chamadas de senhas com áudio para pessoas cegas ou com baixa visão e apoio para preenchimento do currículo, caso o candidato não possua.





ANOTE:

Mutirão PCD Catho

Quando: 29/9, sexta-feira

Horário: 9h às 18h

Onde: Espaço São Luiz

Endereço: Rua Bela Cintra, 985 – Consolação – São Paulo/SP (próximo à Avenida Paulista, Estação de Metrô Consolação)