Confira lista com 97 concursos abertos e 15.636 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 97 concursos e 15.636 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há seis concursos abertos com 64 vagas. Para o Centro—Oeste, há nove seleções abertas com 652 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são 12 concursos com 153 postos vagos. Entre os nacionais, há seis certames abertos para 2.171 oportunidades. Há ainda 17 seleções de concursos estaduais com 8.950 vagas. Já para os municipais, há 21 concursos e 4.333 vagas. Nas universidades federais, são 18 processos seletivos e 471 oportunidades. Nos institutos federais há 7 certames abertos com 14 vagas.





DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Inscrições até 10 de outubro pelo site https://shre.ink/aOMp . Concurso com 23 vagas e formação de cadastro reserva para auditor de controle externo – área de auditoria(10); auditor de controle externo – área especializada, na especialidade tecnologia da informação – orientação sistemas de ti; (3) e analista administrativo de controle externo (10). Salário: de R$ 11.833,14 até R$ 20.174,76. Taxa: não informada.



Universidade de Brasília (UnB)

Inscrições até 13 de outubro pelo site https://shre.ink/2sL8 . O concurso oferece uma vaga para professor adjunto na área de microbiologia industrial e de fermentação. Salário: entre R$ 4.875,18 até R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

Universidade de Brasília (UnB)

Inscrições até 13 de outubro pelo site https://shre.ink/2zZ1 . Concursos com 3 vagas para Economia (1); Ciências Humanas (1); Computação (1). Salário: de R$ 10.481 até R$ 22.377,72. Taxa: R$ 240,40 até R$ 300.

Universidade de Brasília (UnB)

Inscrições até 13 de outubro pelo site https://shre.ink/2z6k . Concurso com uma vaga para professor com doutorado no instituto de física. Salário: R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

Universidade de Brasília (UnB)

Inscrições até 13 de outubro pelo site https://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf . Concurso com uma vaga para professor substituto para o Departamento de Odontologia. Salário: R$ 6.356,02. Sem taxa de inscrição.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (Emater)

Inscrições de 20 de outubro até 3 de dezembro pelo site: https://shre.ink/npEn . Concurso com 35 vagas para extensionista rural — economia doméstica (1); extensionista rural — engenharia agronômica (7); extensionista rural — medicina veterinária (6); extensionista rural médio — agroindústria (1); extensionista rural médio — agropecuária (2); técnico especializado — ciências econômicas (1); técnico especializado — contabilidade (2); técnico especializado — direito (2); técnico especializado — tecnologia da informação (1); técnico especializado — administração (2) e assistente administrativo (10).Salário: de R$ 2.626,01 até R$ 12.524,35. Taxa: R$ 67 e R$ 87.



NACIONAIS

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSEH)

Inscrições até 20 de outubro pelo site: https://shre.ink/nuBv . Concurso com 695 vagas para os cargos de: edital nº 2 médico - acupuntura; médico - alergia e imunologia (1); médico - alergia e imunologia pediátrica, médico - anestesiologia (63); médico - angiologia; médico - angiorradiologia e cirurgia endovascular; médico - cardiologia (10); médico - cardiologia (4); médico - cardiologia - eletrofisiologia clínica invasiva; médico - cardiologia - ergometria; médico - cardiologia eletrofisiologia clínica invasiva; médico - cardiologia pediátrica (3); médico - cirurgia cardiovascular (10); médico - cirurgia crânio-maxilo-facial; médico - cirurgia da mão (2); médico - cirurgia de cabeça e pescoço (4); médico - cirurgia do aparelho digestivo (2); médico - cirurgia do aparelho digestivo - cirugia videolaparoscópica; médico - cirurgia do trauma; médico - cirurgia geral (16); médico - cirurgia oncológica (1); médico - cirurgia pediátrica (8); médico - cirurgia plástica (3); médico - cirurgia torácica (7); médico - cirurgia vascular (4); médico - clínica médica (77); médico - coloproctologia (6); médico - densitometria óssea; médico - dermatologia (1); médico - diagnóstico por imagem - ultrassonografia geral (5); médico - dor (1); médico - ecocardiografia (2); médico - ecografia vascular com doppler; médico - endocrinologia e metabologia (3); médico - endocrinologia pediátrica (2); médico - endoscopia; médico - endoscopia digestiva (1); médico - endoscopia ginecológica; médico - endoscopia respiratória; médico - gastroenterologia; médico - gastroenterologia pediátrica; médico - genética médica (2); médico - geriatria (2); médico - ginecologia e obstetrícia (16); médico - hematologia e hemoterapia (2); médico - hematologia e hemoterapia pediátrica (1); médico - hemodinâmica e cardiologia intervencionista (6); médico - hepatologia; médico - homeopatia; médico - infectologia (6); médico - infectologia hospitalar; médico - infectologia pediátrica (1); médico - mamografia (1); médico - mastologia; médico - medicina de emergência (3); médico - medicina de família comunidade; médico - medicina do adolescente ; médico - medicina do sono. médico - medicina do trabalho (9); médico - medicina fetal; médico - medicina física e reabilitação; médico - medicina intensiva (42); médico - medicina intensiva pediátrica (1); médico - medicina nuclear; médico - medicina paliativa (3); médico - medicina preventiva e social; médico - nefrologia (6); médico - nefrologia pediátrica (2); médico - neonatologia (36); médico - neurocirurgia (7); médico - neurofisiologia clínica; médico - neurologia (2); médico - neurologia pediátrica (3); médico - neurorradiologia; médico - nutrição parenteral e enteral; médico - nutrologia (3); médico - nutrologia pediátrica; médico - oftalmologia (10); médico - oncologia clínica (13); médico - oncologia pediátrica (2); médico - ortopedia e traumatologia (12); médico - otorrinolaringologia (7); médico - patologia (10); médico - patologia - citopatologia; médico - patologia clínica/ medicina laboratorial; médico - pediatria (51); médico - pneumologia (3); médico - pneumologia pediátrica (2); médico - psicoterapia; médico - psiquiatria (7); médico - psiquiatria da infância e adolescência; médico - radiologia e diagnóstico por imagem (15); médico - radiologia intervencionista angiorradiologia; médico - radioterapia (9); médico - reumatologia (2); médico - reumatologia pediátrica (1); médico - sexologia; médico - transplante de medula óssea (1); médico - ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia; médico - urologia (5); médico gastroenterologia pediátrica; médico otorrinolaringologia. já o edital nº 03 apresenta 106 vagas nos cargos de: assistente social; biólogo; biomédico; cirurgião - dentista; cirurgião - dentista - cirurgia e traumatologia buco- maxilo-faciais; cirurgião - dentista - dentística; cirurgião - dentista - endodontia; cirurgião - dentista - estomatologia; cirurgião - dentista - imaginologia dento-maxilo-facial; cirurgião - dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais; cirurgião - dentista - odontopediatria; cirurgião - dentista - ortodontia; cirurgião - dentista - periodontia; cirurgião - dentista - prótese dentária; enfermeiro;enfermeiro - auditoria e pesquisa; enfermeiro - cardiologia; enfermeiro - cardiologia - hemodinâmica; enfermeiro - cardiologia - perfusionista; enfermeiro - centro cirúrgico; enfermeiro - centro cirúrgico - central de material e esterelização; enfermeiro - dermatologia; enfermeiro - doenças infecciosas e parasitárias; enfermeiro - educação em enfermagem; enfermeiro - educação em enfermagem - pesquisa; enfermeiro - gerenciamento/gestão - administração hospitlar; enfermeiro - gerenciamento/gestão - gestão da qualidade em saúde; enfermeiro - gerenciamento/gestão - gestão da saúde; enfermeiro - gerenciamento/gestão - gestão em homecare; enfermeiro - hematologia e hemoterapia; enfermeiro - infecção hospitalar; enfermeiro - nefrologia; enfermeiro - neurologia; enfermeiro - nutrição parenteral e enteral; enfermeiro - oncologia; enfermeiro - saúde da criança e do adolescente; enfermeiro - saúde da criança e do adolescente - neonatologia; enfermeiro - saúde da criança e do adolescente - pediatria; enfermeiro - saúde da mulher; enfermeiro - saúde da mulher - obstetrícia; enfermeiro - saúde do idoso; enfermeiro - saúde do trabalhador; enfermeiro - saúde indígena; enfermeiro - saúde mental; enfermeiro - terapia intensiva; enfermeiro - terapia intensiva pediátrica; enfermeiro - transplantes; enfermeiro - urgência e emergência; enfermeiro - vigilância; enfermeiro - vigilância - epidemiológica; farmacêutico; físico; físico - física médica - medicina nuclear; físico - física médica - radiodiagnóstico; físico - física médica - radioterapia; fisioterapeuta; fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia cardiovascular; fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia respiratória; fisioterapeuta - especialista profissional em fisoterapia na saúde da mulher; fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva; fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva - área de atuação: assistência fisioterapêutica no adulto; fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva - área de atuação: assistência fisioterapêutica em neonatologia; fisioterapeuta - especialista profissional em fisioterapia em terapia intensiva - área de atuação: assistência fisioterapêutica em pediatria; fisioterapeuta - terapia intensiva neonatal; fonoaudiólogo; nutricionista; pedagogo; profissional de educação física; psicólogo - psicologia hospitalar; psicólogo - organizacional e do trabalho; psicólogo - neuropsicologia; tecnólogo em radiologia; tecnólogo em radiologia - radioterapia; terapeuta ocupacional; técnico em análises clínicas; técnico em citopatologia; técnico em enfermagem; técnico em enfermagem - especialização técnica em saúde do trabalhador; técnico em farmácia; técnico em necropsia; técnico em prótese dentária; técnico em radiologia; técnico em radiologia - radioterapia; e técnico em saúde bucal. Salário: R$ 4.766,69 a R$ 6.310,06. Taxa: R$ 90 e R$ 110.



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

Inscrições até 27 de outubro pelo site: https://shre.ink/nGDT . Concurso com 20 vagas para analista judiciário — área de apoio especializado (clínica médica) (1); analista judiciário — área de apoio especializado (engenharia mecânica) (1); técnico judiciário — área de apoio especializado (programação) (18). Salário: R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62. Taxa: R$ 85 a R$ 130.

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA — Censipam

Inscrições até 2 de novembro pelo site: https://shre.ink/n8qL . Concurso com 50 vagas para analista em ciência e tecnologia — júnior, especificamente nas áreas de: técnica — tecnologia da informação (20); operacional — sensoriamento remoto (16); operacional — meteorologia (7); e administrativa — administração (7). Salário: R$ 6.662,68. Taxa: R$ 85.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (MRE)

Inscrições até 11 de outubro pelo site: https://shre.ink/nrat . Concurso com 50 vagas para o cargo de oficial de chancelaria do serviço exterior brasileiro. Salário: R$ 10.169,77. Taxa: R$ 120.

TRANSPETRO

Inscrições até 30 de outubro pelo site https://shre.ink/npxR. Concurso com 207 vagas para provimento imediato e 1.449 para cadastro reserva na area de ambiental (1); dutos e terminais (8); faixa de dutos (5); informática (1); inspeção de equipamentos e instalações (7); manutenção — elétrica (6); manutenção — eletrônica (2); manutenção — instrumentação (3); manutenção — mecânica (10); projeto, construção e montagem — edificações (3); projeto, construção e montagem — mecânica (2); química do petróleo (1); e segurança (7), administração (4); advocacia (6); análise ambiental (2); análise de sistemas — infraestrutura (1); análise de sistemas — segurança cibernética e da informação (2); análise de sistemas — processos de negócios (2); análise de sistemas — sap — finanças e contabilidade (1); comercialização e logística — comércio e suprimentos (1); comercialização e logística — transporte marítimo (1); comunicação social — jornalismo (1); comunicação social — publicidade e propaganda (1); comunicação social — relações públicas (1); contabilidade (1); enfermagem do trabalho (1); engenharia ambiental (3); engenharia civil (2); engenharia de automação (6); engenharia de inspeção (1); engenharia de produção (9); engenharia de segurança (4); engenharia de telecomunicações (3); engenharia elétrica (6); engenharia geotécnica (2); engenharia mecânica (16); engenharia naval (5); engenharia química (2); pedagogia (5); serviço social (1), auxiliar de saúde (asa) (4); condutor bombeador (cdm/bbd) (1); condutor mecânico (cdm/mec) (1); cozinheiro (cza) (3); eletricista (elt) (2); moço de convés (moc) (1); moço de máquinas (mom) (1); segundo oficial de máquinas (2om) (16); segundo oficial de náutica (2on) (23); e taifeiro (taa) (1). Salário: de R$ 3.294,36 a R$ 12.739,70. Taxa: R$ 70, ou R$ 100.

CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE ALEXÂNIA — GO

Inscrições até 31 de outubro pelo site: https://shre.ink/n8gw . Concurso com 80 vagas para professor. Salário; R$ 3.481,18. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE ALEXÂNIA — GO

Inscrições de 16 de outubro a 10 de novembro pelo site: https://shre.ink/n8gw . Concurso com 34 vagas para agente municipal de trânsito (10); auditor fiscal de tributos municipais (5); auditor fiscal de obras e posturas (5); auditor fiscal de vigilância sanitária (4); auditor fiscal de meio ambiente (4); analista ambiental (3); controlador interno (3). Salário: R$ 3.702,65 a R$ 5.501,08. Taxa: de R$120 a R$ 150.

PREFEITURA DE CUMARI — GO

Inscrições de 16 de outubro a 12 de novembro pelo site: https://shre.ink/n8Ez . Concurso com 85 vagas para ajudante geral (10); carpinteiro (1); coveiro (1); encanador (1); lixeiro (2); motorista "b" (2); pedreiro (2); zelador geral (3).auxiliar de lavanderia (1); auxiliar de serviços gerais (2); cozinheiro (2); merendeira (3), motorista "d" (1); operador de máquinas "b" (1); soldador (1); adjunto administrativo (2); almoxarife (1); auxiliar de farmácia (2); auxiliar de secretaria (2); auxiliar em saúde bucal (2); digitador (1); eletricista ii (1); encarregado de obras (1); fiscal de posturas (1); fiscal de tributos (1); fiscal de vigilância sanitária (1); monitor educacional (4); operador de cadastro único (1); operador de máquinas "c" (1); operador de máquinas "d" (2); orientador social (1); recepcionista (2); técnico em enfermagem plantonista (2); técnico em laboratório de análises clínicas (1); técnico em enfermagem estratégia saúde da família (1).coordenador do cras (1); enfermeiro estratégia saúde da família (1); enfermeiro plantonista (2); farmacêutico farmácia básica (1); farmacêutico hospitalar (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico estratégia saúde da família (1); nutricionista (1); odontólogo (1); professor da educação básica i: educação infantil (2); professor da educação básica ii: anos iniciais (3); professor de educação física (1); psicólogo (1); técnico assistente social (1); técnico da vigilância socioassistencial e gestão do trabalho (1); técnico psicólogo (1); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 1.324,07 a R$ 9.214,48. Taxa: R$ 70 a R$ 130.

DEFENSORIA PÚBLICA DO MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 16 de outubro pelo site; https://shre.ink/n8hC . Concurso com 69 vagas para agente de serviços gerais — manutenção de infraestrutura (1); agente de serviços gerais — motorista i (1); agente de serviços gerais — motorista ii (1); técnico de defensoria — administrativa (37); técnico de defensoria — contábil (1); técnico de defensoria — informática (4), analista de defensoria, nas seguintes áreas: análise de sistemas (1); antropólogo (1); arquitetura (1); banco de dados (1); contador (1); desenvolvimento de sistemas (1); direito (5); engenheiro civil (1); engenharia da computação (1); gestão de recursos humanos (1); jornalismo ou comunicação social (1); psicologia (4); segurança de tecnologia da informação (1); serviço social (1); sociologia ou ciências sociais (1); suporte técnico de redes (1); técnico em computação (1). Salário: R$ 1.848 e R$ 5.428,50. Taxa: R$ 45, R$ 60 e R$ 75.

PREFEITURA DE GOUVELÂNDIA - GO

Inscrições até 24 de novembro pelo site: https://shre.ink/nuG2 . O concurso oferece 39 vagas e cadastro reserva para assistente administrativo I (2); assistente administrativo II (3); auxiliar de serviços gerais (3); auxiliar de alimentação (2); agente de vigilância (3); motorista de veículos (4); operador de maquinas (2); auxiliar de serviços operacionais (2); assistente de vigilância (1); auxiliar de limpeza urbana (3); assistente de recursos humanos (1); assistente de licitação (1); assistente controle interno (1); controlador de almoxarife (1); assistente de gestão administrativa (2); monitor (2); técnico de enfermagem (2); assistente social (1); analista de saúde I - psicólogo (1); professor pIII (3). Salário entre: R$1.347,72 a R$3.333,03. Taxa entre: R $70 a R$160.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (DPE - MS)

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://shre.ink/nuaO . O concurso oferece 69 vagas para agente de serviços gerais - manutenção de infraestrutura (1); agente de serviços gerais - motorista i (1); agente de serviços gerais - motorista ii (1); técnico de defensoria - administrativa (37); técnico de defensoria - contábil (1); técnico de defensoria - informática (4), análise de sistemas (1); antropólogo (1); arquitetura (1); banco de dados (1); contador (1); desenvolvimento de sistemas (1); direito (5); engenheiro civil (1); engenharia da computação (1); gestão de recursos humanos (1); jornalismo ou comunicação social (1); psicologia (4); segurança de tecnologia da informação (1); serviço social (1); sociologia ou ciências sociais (1); suporte técnico de redes (1); técnico em computação (1). Salários entre: R$1.848 a R$5.428,50. Taxa entre: R$45 a R$75.

PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Inscrições até 15 novembro pelo site: https://shre.ink/nud8 . O concurso oferece 152 vagas para agente administrativo (22); agente de administrativo da saúde (16); agente de monitoramento (8); agente de trânsito; almoxarife (2); analista de licitação; analista de sistemas; arquiteto; assistente de farmácia (2); assistente financeiro; assistente social; assistente social educacional (1); assistente técnico; auxiliar de consultório dentário (2); auxiliar de mecânica; auxiliar educacional (11); auxiliar jurídico (2); bibliotecário; biólogo; bioquímico; borracheiro; cirurgião dentista 20h buco-maxilo; cirurgião dentista 20h endodontia; cirurgião dentista 20h pacientes pne; cirurgião dentista 20h periodontia; cirurgião dentista 20h prótese dentária; cirurgião dentista 40h; contador (1); controlador interno (ciências contábeis); controlador interno - administração; controlador interno - direito; coveiro; cozinheiro; cozinheiro para alimentação escolar (8); desenhista técnico predial; eletricista; enfermeiro intervencionista samu; enfermeiro padrão; engenheiro agrônomo; engenheiro ambiental; engenheiro civil; engenheiro eletricista; farmacêutico; fiscal de obras e posturas (2); fiscal sanitário; fiscal tributário (5); fisioterapeuta; fonoaudiólogo (1); fonoaudiólogo educacional (1); instrutor de informática (2); intérprete de libras lubrificador; maqueiro; mecânico; médico 20h especialista em alergia; médico 20h especialista em anestesia; médico 20h especialista em cardiologia (1); médico 20h especialista em cirurgia geral; médico 20h especialista em cirurgia oncológica; médico 20h especialista em cirurgia vascular; médico 20h especialista em dermatologia; médico 20h especialista em endocrinologia; médico 20h especialista em ginecologia; médico 20h especialista em infectologia; médico 20h especialista em mastologia; médico 20h especialista em neurologia; médico 20h especialista em oncologia clínica; médico 20h especialista em otorrinolaringologista; médico 20h especialista em pediatria; médico 20h especialista em psiquiatria; médico 20h especialista em radiologia; médico 20h especialista em reumatologia; médico 20h especialista em urologia; médico 40h clínico geral; médico intervencionista samu; monitor para serviços educacionais (22); monitor social (2); motorista d; motorista e; motorista do transporte escolar (1); nutricionista; nutricionista educacional (1); operador de máquina escavadeira hidráulica; operador de máquina pá carregadeira; operador de máquina motoniveladora; operador de máquina bobcat (1); operador de máquina trator de esteira; operador de máquina rolo compactador; operador de máquina retroescavadeira; padeiro; procurador municipal (2); professor de artes; professor de ciências físicas e biológicas; professor de educação especial - deficiência intelectual (1); professor de educação física; professor de ensino religioso; professor de geografia; professor de história; professor de língua inglesa; professor de língua portuguesa; professor de matemática; professor pedagogo; psicólogo; psicólogo educacional (1); sanitarista; secretário escolar; técnico agrícola; técnico de imobilização ortopédica; técnico de manutenção; técnico de enfermagem (33); técnico de enfermagem samu; técnico em higiene dental; técnico em informática; técnico em laboratório (1); técnico em meio ambiente; técnico em radiologia; técnico em segurança do trabalho; técnico esportivo atletismo; técnico esportivo modalidade basquetebol; técnico esportivo modalidade canoagem; técnico esportivo modalidade capoeira; técnico esportivo modalidade futebol de campo; técnico esportivo modalidade futsal; técnico esportivo modalidade handebol; técnico esportivo modalidade jiu-jitsu; técnico esportivo modalidade judô; técnico esportivo modalidade tênis de mesa; técnico esportivo modalidade voleibol; topógrafo; veterinário. Salário entre: R$1.639.09 a R$14.272,51. Taxa entre: R$55 a R$180.

PREFEITURA DE MATUPÁ -MT

Inscrições até 25 de outubro pelo site: https://shre.ink/nu3f . O concurso oferece 110 vagas para agente administrativo (2); agente de serviços públicos (6); agente de tecnologia da informação (1); analista administrativo; arquiteto e urbanista (1); assistente social (1); auxiliar de consultório dentário - zona urbana (1); auxiliar de consultório dentário - zona rural (1); auxiliar de serviços gerais - zona urbana (7); auxiliar de serviços gerais - zona rural (1); bioquímico (1); cozinheiro (2); educador social (1); eletricista (1); enfermeiro - zona urbana (2); enfermeiro - zona rural; engenheiro civil; engenheiro elétrico (1); farmacêutico; fiscal de tributos, obras e posturas (3); fiscal de vigilância sanitária; fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (1); médico veterinário; motorista de veículos leves (1); motorista veículos pesados (3); nutricionista; odontólogo - zona urbana (1); odontólogo - zona rural; operador de máquinas pesadas i (1); operador de máquinas pesadas ii (2); psicólogo (2); recepcionista - zona urbana (1); recepcionista - zona rural (1); técnico em enfermagem - zona urbana (5); técnico em enfermagem - zona rural; técnico em laboratório (1); técnico em processamento de dados (1); zootecnista; agente administrativo escolar (2); assistente social educacional (1); auxiliar de creche (10); educador físico esportivo (1); fonoaudiólogo (1); manutenção e limpeza - zona urbana (5); manutenção e limpeza - zona rural (1); monitor de aluno - zona urbana (4); monitor de aluno - zona rural (1); motorista de transporte escolar - zona urbana (1); motorista de transporte escolar - zona rural (1); nutrição escolar - zona urbana (5); nutrição escolar - zona rural (1); professor de educação física - zona urbana (1); professor de educação física - zona rural (1); professor de educação infantil - zona urbana (8); professor de educação infantil - zona rural; professor de inglês - zona urbana (1); professor de inglês - zona rural; professor de séries iniciais - zona urbana (8); professor de séries iniciais - zona rural; agente legislativo; analista contábil administrativo (1); apoio administrativo (1) e motorista. Salário entre: R$1.288,73 a R$9.205,28. Taxa entre: R$50 a R$120.

PREFEITURA DE JUSCIMEIRA -MT

Inscrições até 13 de outubro pelo site: https://shre.ink/nuLe . O concurso oferece 14 vagas para auxiliar de saúde bucal - asb; auxiliar de desenvolvimento infantil (4); auxiliar de inspeção (1); técnico administrativo educacional (3); técnico de enfermagem; técnico em saúde bucal; advogado (1); bibliotecário (1); enfermeiro; fonoaudiólogo; odontólogo; médico; médico veterinário (1); professor de educação física; professor de letras/inglês; professor pedagogo (3); psicólogo e técnico em fiscalização sanitária. Salário entre: R$1.699,93 a R$10.627,13. Taxa entre: R$70 a R$120.

CONSELHOS

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Inscrições até 23 de outubro pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/ . Concurso com 50 vagas para analista em ciências e tecnologia pleno I, nas áreas de: administração e recursos logísticos (8); desenvolvimento e arquitetura de software (2); gestão de dados corporativos (1); gestão e acompanhamento de projetos e programas em ct&i (19); gestão e governança de tecnologia da informação (2); gestão orçamentária, financeira e contábil (8); infraestrutura de tecnologia da informação (2) e administração de pessoal (8). Salário: entre R$ 7.887,57 até R$ 12.634,13. Taxa: R$ 120.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA — SP

Inscrições até 2 de novembro pelo site: https://shre.ink/n967 . Concursos com 60 vagas para os cargos de: agente de fiscalização (20); assistente administrativo (15); advogado (2); analista de gestão administrativa (5); analista de tecnologia (1); contador (2) e engenheiro (15). Salário: entre R$ 4.070,31 e R$ 12.210,92. Taxa: de R$ 90 até R$ 135.

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO (Core — PE)

Inscrições até 30 de outubro pelo site: https://shre.ink/nCWg . Concurso com 3 vagas para: auxiliar administrativo (1); fiscal (1); assistente jurídico (1). Salário: de R$ 2.518,32 até R$ 6.835,43. Taxa de inscrição: R$ 77,07 a R$ 96,03.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL (CRA—MS)

Inscrições até 19 de outubro pelo site: https://shre.ink/nCv7 . Concurso com 4 vagas para: administrador (3) e assistente administrativo (1). Salário: entre R$ 1.943,79 a R$ 2.814,63. Taxa de inscrição: R$ 58 até R$ 72.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3ª REGIÃO — SP

Inscrições até 17 de outubro pelo site: https://shre.ink/2DDi . Concursos com 9 vagas para escriturário (7); analista financeiro (1); analista de suporte; designer (1); fiscal; jornalista; secretária; secretária da presidência. Salário: de R$ 5.098,56 até R$ 7.207,04. Taxa: de R$ 59 até R$ 79.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIÃO (CRBio—04)

Inscrições até 17 de outubro pelo site: https://shre.ink/nCgS . O concurso oferece 4 vagas para: designer gráfico (1); analista de fiscalização (2) e analista jurídico (1). Salário: R$ 8.761,01. Taxa de inscrição: R$ 79.

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA (CFFa)

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://shre.ink/2x8p . O concurso oferece uma vaga para fonoaudiólogo. Salário: R$5.102,97. Taxa: R$130.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO (MG)

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://shre.ink/nCo2 . Concurso com cinco vagas para formação de cadastro reserva, os cargos de: agente administrativo (3); agente fiscal (fisioterapeuta) (1); analista de recursos humanos; diagramador/designer gráfico; jornalista; auxiliar administrativo (1) e técnico de arquivo. Salário: entre R$ 3.282,37 até R$ 8.534,17. Taxa entre: R$ 80 e R$ 100.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4° REGIÃO (MG)

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://shre.ink/24LG . O concurso oferece oito vagas e formação cadastro reserva para agente administrativo (3); agente fiscal (fisioterapeuta) (1); analista de recursos humanos; diagramador/designer gráfico; jornalista; auxiliar administrativo (4); técnico de arquivo. Salário entre: R$ 3.282,37 a R$ 8.534,17. Taxa entre: R$ 80 a R$ 100.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO MATO GROSSO 19ª REGIÃO (CRECI—MT)

Inscrições até 15 de outubro pelo site: https://shre.ink/2E3Y . Concurso com quatro vagas para os cargos de agente de fiscalização. Salário: R$ 3.700. Taxa de inscrição: R$ 120.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO MATO GROSSO (CRECI—MT)

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://shre.ink/2E3Y . Concurso com quatro vagas para os cargos de assistente administrativo (2); controlador interno (1) e fiscal médico veterinário (1). Salário: de R$ 2.700 até R$ 9.000. Taxa de inscrição: de R$ 70 até R$ 80.

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 5ª REGIÃO

Inscrições até 23 de outubro pelo site: https://shre.ink/n9Y0 . Concurso com uma vaga para agente fiscal. Salário: R$ 1.629,93. Taxa de inscrição: R$ 85.

LOCAIS — ESTADUAIS COLÉGIO PEDRO II - RJ

Inscrições até 11 de novembro pelo site https://shre.ink/ntMu . Concurso com 60 vagas para assistente em administração (48), técnico em tecnologia da informação (7), assistente social (1), analista de tecnologia da informação (1), bibliotecário - documentalista (1), engenheiro/área - civil (1) e psicólogo/área (1). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: R$ 100 a R$ 120.



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Inscrições de 10 de outubro a 11 de novembro pelo site https://shre.ink/ntLT . Concurso com 10 vagas para administração (1), contabilidade (1), direito (1), economia (1), engenharia (1), estatística (1), informática (1), psicologia (1), serviço social (1), e técnico administrativo (1). Salario: de R$ 2.193,65 a R$ 6.361,57, acrescido de auxílio alimentação de R$ 1.083,33, mais auxílio saúde R$ 297,17 a R$ 1.656,67, auxílio transporte de R$ 528 e auxílio creche de R$ 719,62, por dependente até cinco anos. Taxa: de R$ 60 a R$ 100.

SP TRANS

Inscrições até 13 de novembro pelo site: https://shre.ink/n57f . Concurso com 200 vagas para cargos nos níveis médio, técnico e superior de formação. Salário: até R$ 9.400. Taxa: de R$ 59 até R$ 85,90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Inscrições até 10 de outubro pelo site https://shre.ink/2jic . Concurso com 27 vagas para juiz substituto. Salário: R$ 30.617,25. Taxa: R$ 306,17.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://shre.ink/2jtd . Concurso com 3.500 vagas para investigador (1250), escrivão (1333), médico legista (116), perito criminal (249) e delegado (552). Salário: R$ 15.037,99. Taxa: R$ 113,06.

AGÊNCIA DE FOMENTO DE TOCANTINS

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://shre.ink/ny4N . Concurso com 48 vagas de nível médio e superior de formação. Salário: R$ 2.700. Taxa: R$ 60 até R$ 120.

COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA — SCGÁS

Inscrições até 3 de novembro pelo site: https://shre.ink/nTPA . Concurso com quatro vagas para os cargos de: assistente administrativo (1), analista de sistemas da informação (1), analista organizacional (1) e contador (1). Salário: de R$ 3.697,49 até R$ 9.053,85. Taxa de inscrição: de R$ 95 e R$ 115.

COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

Inscrições até 18 de outubro pelo site: https://shre.ink/ad0w . O concurso oferece 240 vagas para técnico — formação em cartografia ou agrimensura; técnico — formação técnico em eletroeletrônica;técnico — formação técnico em eletrotécnica (49); técnico de campo — formação técnico de edificações (2); técnico de campo — formação eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, instrumentação, mecânica ou automação industrial (inspeção de materiais e serviços) (1); técnico de campo — formação eletromecânica (3); técnico de campo — formação técnico em eletrotécnica (84); técnico de campo — formação mecânica (7); técnico de campo — formação em química (1); técnico de campo — formação técnico em segurança do trabalho (2); técnico de campo — formação em telecomunicações; técnico de enfermagem — formação técnico em enfermagem do trabalho; técnico empresarial nível 10 — formação ensino médio (12) e técnico empresarial nível 11 — formação ensino médio (15), advogado — formação direito (7); analista empresarial — formação direito; analista empresarial nível 13 — formação administração de empresas (3); analista empresarial nível 14 — formação administração de empresas (9); analista empresarial nível 15 — formação administração de empresas (1); analista empresarial — formação biologia (1); analista empresarial — formação ciências contábeis (2); analista empresarial — cientista de dados (2); analista empresarial — formação comunicação social ou jornalismo ou publicidade ou relações públicas (2); analista empresarial — formação economia (4); analista empresarial — formação estatística; analista empresarial — formação matemática computacional (1); analista empresarial — formação psicologia (1); analista empresarial nível 14 — formação tecnologia da informação; analista empresarial nível 15 — formação tecnologia da informação (2); assistente social — formação serviço social; enfermeiro do trabalho — formação enfermagem com especialização em enfermagem do trabalho; engenheiro — formação engenharia ambiental; engenheiro — formação engenharia cartográfica ou de agrimensura; engenheiro — formação engenharia civil (1); engenheiro — engenharia civil, de produção civil, hídrica, de recursos hídricos (planejamento hidroenergético) (1); engenheiro — formação engenharia civil ou de produção civil (segurança barragens) (1); engenheiro — formação engenharia de controle e automação (1); engenheiro — formação engenharia elétrica (12); engenheiro — formação engenharia elétrica (4); engenheiro — formação em engenharia elétrica (1); engenheiro — formação engenharia florestal (1); engenheiro — formação engenharia mecânica (2); engenheiro — formação engenharia mecatrônica; engenheiro — formação engenharia química (1); engenheiro — formação engenharia e especialização em segurança do trabalho; engenheiro — formação engenharia de telecomunicações; engenheiro — formação geologia (1); engenheiro de processos de suporte — formação engenharia civil; engenheiro de processos de suporte — formação engenharia elétrica (3) e meteorologista — formação meteorologia. Salário entre: R$2.544,62 a R$10.302. Taxa entre: R$65 a R$100.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://shre.ink/nyBU . Concurso com 10 vagas para promotor substituto. Salário: R$ 30.617,25. Taxa: R$ 350.

DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (DPMG)

Inscrições até 31 de outubro pelo site: https://shre.ink/aqUf . Concurso com 30 vagas para defensor público de classe inicial. Salário: R$32.228. Taxa:R$325.

DEFENSORIA PÚBLICA DO MATO GROSSO DO SUL (DPE—MS)

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://shre.ink/2J5e . O concurso oferece 69 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para agente, técnico e analista da defensoria. Salário entre: R$1.848 a R$5.428,50. Taxa entre: R$45 a R$75.

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PM—PA)

Inscrições até 17 de outubro pelo site: https://shre.ink/n6Ju . Concurso com 4.000 vagas para curso de formação de praças (CFP/PMPA) soldado, sendo 3.200 para homens e 800 para mulheres. Salário:R$4.923,71. Taxa: R$109,22.

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PM—PA)

Inscrições até 17 de outubro pelo site: https://shre.ink/n6Ju . O concurso oferece 400 vagas para curso de formação de oficiais da polícia militar (CFO/PMPA/2023) soldado, sendo 320 para homens e 80 para mulheres. Salário: R$5.728,08 Taxa: R$127.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE (TCE—SE)

Inscrições até 23 de outubro pelo site: https://shre.ink/n69f . Concurso com uma vaga para subprocurador do ministério público de contas, com atuação em Aracaju. Salário: R$35.710,46. Taxa: R$400.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO DE MATO GROSSO DO SUL (DPE—MS)

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://shre.ink/n6Wq . O concurso oferece 69 vagas para agente de serviços gerais — manutenção de infraestrutura (1); agente de serviços gerais — motorista I (1); agente de serviços gerais — motorista II (1); técnico de defensoria — administrativa (37); técnico de defensoria — contábil (1); técnico de defensoria — informática (4), que exigem nível fundamental e médio e cargo de analista de defensoria, nas seguintes áreas: análise de sistemas (1); antropólogo (1); arquitetura (1); banco de dados (1); contador (1); desenvolvimento de sistemas (1); direito (5); engenheiro civil (1); engenharia da computação (1); gestão de recursos humanos (1); jornalismo ou comunicação social (1); psicologia (4); segurança de tecnologia da informação (1); serviço social (1); sociologia ou ciências sociais (1); suporte técnico de redes (1); técnico em computação (1). Salário entre: R$ 1.848,00 e R$ 5.428,50. Taxa entre: R$ 45 a R$ 75.

POLÍCIA MILITAR DE DE SÃO PAULO

Inscrições de 24 de maio até 22 de junho de 2024 pelo site: https://shre.ink/n5UJ . Concurso com 200 vagas para oficial. Salário: R$ 3.815,03. Taxa: R$ 150.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL (MP — RS)

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://shre.ink/n9PQ . O concurso oferece 70 vagas no cargo de promotor de justiça. Salário: R$ 27.403,08. Taxa de inscrição: R$ 300.

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO — PARAÍBA

Inscrições até 6 de novembro pelo site: https://shre.ink/nTci . Concurso com 12 vagas para os cargos de: auditoria de oras públicas (3); auditoria de tecnologia da informação (4); auditoria contábil e finanças públicas (2) e auditoria governamental (3). Salário: R$ 13.500,73. Taxa de inscrição: R$ 200.



LOCAIS — MUNICIPAIS PREFEITURA DE SILVES

Inscrições até 3 de novembro pelo site: https://shre.ink/nuLp . Concurso com 293 vagas para auxiliar de serviços gerais (conservação predial) (45); auxiliar de serviços gerais (conservação de vias e logradouros públicos) (35); motorista categoria a (2); motorista categoria b (2); motorista categoria d (8); operador de máquinas pesadas (3); técnico administrativo (7); fiscal de tributos (2); agente ambiental (1); fiscal ambiental (1); técnico em edificações (1), assistente social - saúde (1); enfermeiro - estratégia saúde da família (8); técnico em enfermagem - estratégia saúde da família (20); assistente social da saúde (1); psicólogo da saúde (1); assistente social da assistência (1); assistente social da família - assistência cras (1); assistente social da assistência - cras volante (1); assistente social da assistência (centro de convivência) (1); psicólogo da assistência (3); psicólogo da família (1); agente comunitário de saúde (32), professor ed-esp-iii (35); professor ed-lpl-iv (70); professor de educação (8); assistente social (1); psicólogo (educação) (1).. Salário: 1.320 a R$ 6.000. Taxa: R$ 40 a R$ 100.

PREFEITURA DE PARAUAPEBAS

Inscrições até 16 de outubro pelo site https://shre.ink/nuZL . Concurso com 320 vagas para auxiliar operacional (16); agente de defesa civil ii (15); agente de defesa civil i (15); auxiliar administrativo (112); auxiliar de artes e cultura (4); auxiliar de farmácia (28); auxiliar de práticas desportivas (12); fiscal de vigilância sanitária (10); operador de videomonitoramento (15); técnico agrícola (2); técnico de defesa civil (1); técnico em saúde bucal e atenção primária a saúde (20); técnico em informática - rede e software (4); técnico em informática - manutenção (4); agente de fiscalização e controle das relações de consumo (1); analista de defesa civil (1); antropólogo (1); educador físico (2); farmacêutico bioquímico (5); instrutor de práticas desportivas (5); médico do trabalho (1); museólogo (1); odontólogo de atenção primária a saúde (20); pedagogo (2); psicopedagogo (2); procurador do município (2); médico veterinário (2); analista ambiental - arquitetura/engenharia civil (1); analista ambiental - biologia (1); analista ambiental - engenharia ambiental/engenharia florestal/tecnologia em controle ambiental/técnologia em gestão ambiental (1); analista ambiental - engenharia química/engenharia sanitária (1); analista ambiental - geografia (1); analista ambiental - geologia (1); analista ambiental - zootecnia (1); analista de fiscalização de saúde - enfermagem (1); analista de fiscalização de saúde - farmácia/bioquímico (1); analista de fiscalização de saúde - odontologia (1); analista de fiscalização de saúde - medicina (1); analista de fiscalização de saúde - medicina veterinária (1); analista de fiscalização de saúde - nutrição (1); instrutor de artes e cultura - dança (1); instrutor de artes de cultura - artes cênicas (1); instrutor de artes e cultura - artes plásticas (1) e instrutor de artes e cultura - fotografia (1). Salário: R$ 1.370,84 a R$ 22.083,58. Taxa: R$ 70 e R$ 90.

PREFEITURA DE ITAÇABA

Inscrições até 24 de outubro pelo site: https://shre.ink/nuMn . Concurso com 183 vagas para auxiliar de serviços gerais (20); vigilante municipal (9); motorista (8); gari (10);agente fiscal (1); auxiliar administrativo (18); auxiliar de saúde bucal (3); secretário escolar (3); motorista - categoria d (3); agente rural (1); tratorista (4); operador de máquinas (2); guarda sanitário (2); técnico de informática (1); técnico de enfermagem (10); técnico em laboratório (1); técnico em saúde bucal (3);farmacêutico (1); jornalista (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); bioquímico (1); professor de educação física (2); psicopedagoga - professor pós - graduado (3); médico veterinário (1); nutricionista (1); assistente social (2); psicólogo (2); terapeuta ocupacional (1); engenheiro civil (1); cirurgião dentista (3); enfermeira (3); enfermeira - psf (2); médico psf (2); professor pedagogo (42); professor língua portuguesa (4); professor língua inglesa (1); professor de matemática (2); professor de história (1); professor geografia (2); professor de ciências (2); professor de informática (1). Salário: R$ 1.320 a R$ 11.318.



PREFEITURA DE CAMAÇARI

Inscrições até 3 de novembro pelo site https://shre.ink/nuMY . Concurso com 138 vagas para assistente social (2); coordenador pedagógico (3); enfermeiro do trabalho (1); médico nas especialidades de: acupunturista; angiologista (1); cardiologista (2); clínico do posto de saúde da família (10); dermatologista (1); endocrinologista (1); gastroenterologista; gastroenterologista infantil; geriatra; ginecologista (2); hematologista (1); infectologista; mastologista; nefropediatra (1); neurologista (2); neuropediatra (2); oftalmologista; oncologista; ortopedista (1); pediatra (1); pneumologista (2); proctologista; psiquiatra (3); regulador (1); reumatologista (2); socorrista (13); urologista; médico do trabalho (1); nutricionista (1); procurador do município (1); professor nas disciplinas de: ciências (3); educação artística (3); educação física (3); educação infantil e ensino fundamental (3); filosofia (3); geografia (3); história (3); língua inglesa (3); língua portuguesa (3); matemática (3); psicólogo (2); técnico fazendário (4); agente comunitário de saúde (10); agente de combate às endemias (20); assistente administrativo (2); cuidador educacional (3); fiscal do uso do solo e meio ambiente (2); intérprete de língua de sinais (3); transcritor do sistema braille (3); operador de rádio (2); técnico em enfermagem do trabalho (1); técnico em segurança do trabalho (1). Saláreio: de R$ 1.090,09 a R$ 9.354,65. Taxa: R$ 94 a R$ 133.

PREFEITURA DE JUTAÍ

Inscrições de 16 de outubro a 15 de novembro pelo site https://shre.ink/nuLT . Concurso com 359 vagas para auxiliar de serviços gerais (32); auxiliar de serviços gerais - área rural (10); gari (10); guarda municipal (20); merendeiro (16); merendeiro - área rural (21); motorista de veículos leves (2); motorista de veículos pesados (2); motorista fluvial (2); operador de màquinas pesadas - tratorista (1); recepcionista (1); vigia (14); vigia - área rural (6); agente administrativo (4); agente educacional ii (6); agente educacional ii - área rural (2); digitador (6); digitador - área rural (2); fiscal de vigilância sanitária (4); microscopista (3); técnico ambiental (4); técnico de enfermagem (8); técnico de pesca (4); técnico em agropecuária (6); técnico florestal (2); assistente social (4); bioquímico (1); enfermeiro (6); engenheiro agrônomo (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro de pesca (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); nutricionista (3); pedagogo (4); professor - anos finais - artes (2); professor - anos finais - artes - área rural (2); professor - anos finais - ciências (2); professor - anos finais - ciências - área rural (2); professor - anos finais - educação física (4); professor - anos finais - educação fìsica - área rural (4); professor - anos finais - ensino religioso (2); professor - anos finais - ensino religioso - área rural (2); professor - anos finais - geografia (2); professor - anos finais - geografia - área rural (2); professor - anos finais - história (2); professor - anos finais - história - área rural (2); professor - anos finais - língua estrangeira/língua inglesa (2); professor - anos finais - língua estrangeira/língua inglesa - área rural (2); professor - anos finais - língua portuguesa (4); professor - anos finais - língua portuguesa - área rural (3); professor - anos finais - matemática (4); professor - anos finais - matemática - área rural (3); professor - educação infantil (32); professor - educação infantil - área rural (14); professor - ensino fundamental - anos iniciais 1º ao 5º ano (24); professor - ensino fundamental - anos iniciais 1º ao 5º ano - área rural (20); psicólogo (4) e tecnólogo em alimentos (4). Salário: de R$ 1.3200 a R$ 10.401,52. Taxa: R$ 40 a R$ 60.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Inscrições até 26 de outubro pelo site: https://shre.ink/2fsJ . Concurso com seis vagas para os cargos de: assistente de gestão de políticas públicas — sistema de informação (1); técnico financeiro (1); agente de relacionamento e comunicação interna (3) e controlador interno (1). Salário: entre R$ 4.265,89 até R$ 8.455,24. Taxa: entre R$ 67,90 e R$ 98,80.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ — SP

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://shre.ink/n9UD . Concurso com seis vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (1); controlador de patrimônio (1); copeira (1); técnico em contabilidade (1); analista de recursos humanos (1); arquivista (1). Salário: de R$ 1.959,44 até R$ 7.453,95. Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 85.

PREFEITURA DE TREZE DE MAIO

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://shre.ink/2xR2 . Concurso com 49 vagas para Agente Administrativo; Agente Comunitário de Saúde — PACS — ESF Centro; Agente Comunitário de Saúde — PACS — ESF Morro Das Pedras; Agente Comunitário de Saúde — PACS — ESF Rio Vargedo; Agente da Dengue; Agente de Controle Interno; Agente de Manutenção e Conservação; Assistente de Educação (1); Assistente Social; Assistente Técnico Pedagógico (1); Atendente de Consultório Dentário; Atendente de Consultório Dentário — ESF; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Sala (10); Auxiliar de Serviços Gerais (2); Contador Geral; Enfermeiro (1); Enfermeiro Padrão — ESF (1); Engenheiro Civil; Farmacêutico; Fiscal de Tributos; Fiscal de Vigilância Sanitária; Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo; Mecânico; Médico; Médico — ESF (1); Médico Ginecologista; Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Veterinário (1); Motorista (6); Nutricionista; Odontólogo; Odontólogo — ESF; Operador de Equipamentos (1); Orientador Social (1); Pedreiro (1); Professor Nível II (Pedagogia) (1); Professor de Artes Nível II; Professor de Língua Estrangeira — Inglês Nível II (1); Profissional de Educação física; Psicólogo (2); Psicopedagogo (1); Serviços Gerais/ Merendeira (7); Técnico em Enfermagem; Técnico em Enfermagem — ESF (2); Telefonista (2); Terapeuta Ocupacional; Trabalhador Braçal (2) e Vigia (1). Salário: R$ 1.416,63 a R$ 14.974,97. Taxa: R$ 70 a R$ 150.

PREFEITURA DE ARAUCÁRIA —PR

Inscrições até 24 de outubro pelo site https://shre.ink/2xaB . Concurso com 46 vagas para Técnico de Enfermagem (15); Médico Alergologista (1); Médico Angiologista Vascular; Médico Cardiologista; Médico Clínico Geral (8); Médico Dermatologista (1); Médico do Trabalho (1); Médico Endocrinologista (1); Médico Endocrinologista Pediátrico (1); Médico Generalista (13); Médico Neurologista (1); Médico Oftalmologista; Médico Ortopedista; Médico Otorrinolaringologista (1); Médico Plantonista; Médico Psiquiatra; Médico Reumatologista (1); Médico Sanitarista (1); Médico Urologista (1). Salário: R$ 2.798,241 a R$ 16.541,04. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE ILHA DE ITAMARACÁ — PE

Inscrições até 30 de outubro pelo site: https://shre.ink/nyZD . Concurso com 129 vagas para os cargos de: arquiteto (1); assistente social (2); contador (1); dentista (1); enfermeiro — saúde da família (4); enfermeiro plantonista (2); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); fonoaudiólogo educacional (1); médico cardiologista (1); médico ginecologista (1); médico ortopedista (1); médico pediatra (1); médico plantonista (2); médico psiquiatra (1); médico psiquiatra infantil (1); médico saúde da família (3); nutricionista (1); nutricionista escolar (1); procurador (1); professor de ciências (1); professor de educação física (1); professor de geografia (1); professor de história (1); professor de matemática (2); professor de português (2); professor de inglês (1); psicólogo (3); psicólogo educacional (1); psicopedagogo (2); técnico de controle interno (1); veterinário (1); professor anos iniciais (eja) educação infantil e fundamental i (16); agente fiscal de obras (3); agente fiscal de rendas e tributos (2); auxiliar administrativo (4); auxiliar de farmácia (1); auxiliar de saúde bucal (2); eletricista (1); guarda municipal (10); intérprete de libras (1); motorista (3); técnico de enfermagem (5); recepcionista hospitalar (5); auxiliar de serviços gerais (20); encanador (1); maqueiro (2); merendeira (5); operador de máquinas pesadas (1) e pedreiro (1). Salário: de R$ 1.348,06 até R$ 8.000. Taxa: de R$ 75 até R$ 95.

PREFEITURA DE ITAPIRATINS — TO

Inscrições até 10 de outubro pelo site https://shre.ink/2V4S . Concurso com 37 vagas para auxiliar de serviços gerais (2); coveiro (1); eletricista (1); agente de limpeza pública (6); mecânico; merendeira; motorista ii (1); operador de máquinas (1); pedreiro (1); vigia (1); agente comunitário de saúde (2); agente de combate as endemias (1); assistente administrativo (3); assistente consultório dentário (1); auxiliar administrativo (2); recepcionista (1); técnico de enfermagem (2); técnico de informática (1); técnico em laboratório (1); técnico em radiologia (1); serviço social (1); biomédico (1); educador físico (1); inspetor escolar (1); médico clinico geral (2); professor p1n1 (1); e psicólogo (1). Salário: R$ 1.320 a R$ 10.500. Taxa: R$ 70 a R$ 120.

PREFEITURA DE FORTALEZA

Inscrições até 15 de outubro pelo site https://shre.ink/2V6y . Concurso com 128 vagas para Agente Municipal de Operação e Fiscalização de Trânsito. Salário: R$ 5.561,89. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE CARUARU

Inscrições até 18 de outubro pelo site: https://shre.ink/24Qn . Concurso com 16 vagas para analista de controle interno (9); analista de controle interno de obras e serviços de engenharia (2); auditor de controle interno (4) e auditor de controle interno de obras e serviços de engenharia (1). Salário entre: R$4.500 a R$6.000. Taxa entre: R$97.

PREFEITURA DE CANAVIEIRA (PI)

Inscrições até 21 de outubro de 2023 presencialmente na Prefeitura Municipal. Concurso com duas vagas para enfermeiro (1) e farmacêutico (1). Salário: de R$ 1.500 até R$ 2.400. Taxa: não há.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Inscrições até 23 de outubro pelo site: https://shre.ink/adhc . Concurso com 512 vagas para professor para a educação infantil (200); professor municipal — 1º e 2º ciclos (200); professor municipal — arte (12); professor municipal — ciências (25); professor municipal — história (25); professor municipal — língua portuguesa (35) e assistente administrativo educacional (15). Salário entre: R$2.355,59 a R$3.228,66. Taxa entre: R$90 a R$100.

PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

Inscrições até dia 15 de outubro pelo site: https://shre.ink/n97s . Concurso com 51 vagas para os cargos de: guarda civil municipal (50); analista de controle interno (1). Salário entre: de R$ 3.217,95 até R$ 8.991,86. Taxa de inscrição: R$ 30.

PREFEITURA DE URUPÊS

Inscrições até 29 de outubro pelo site: https://shre.ink/n97U . Concurso com 15 vagas para os cargos de: agente de combate a endemias (3); atendente (1); encanador e serviços gerais (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); motorista (1); operador de máquinas rodoviárias (1); pedreiro (1); procurador jurídico (1); técnico de enfermagem (1) e terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.112,02 até R$ 6.551,40. Taxa de inscrição: R$ 30 a R$ 50.

PREFEITURA DE CARAGUATATUBA — SP

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://shre.ink/nOZ9 . Concurso com 340 vagas para: ajudante de mecânico (1); artífice (10); auxiliar de serviços gerais (10); coveiro (2); jardineiro (2); eletricista (2); eletricista de autos (1); motorista ii (15); operador de máquinas pesadas i (1); operador de motosserra (1); agente de apoio escolar (40); agente de defesa civil (3); agente de fiscalização de trânsito (10); cuidador social (1); auxiliar de topógrafo (1); inspetor de alunos (10); telefonista (2); vigia (5); agente administrativo (50); auxiliar em saúde bucal (5); auxiliar de enfermagem (20); educador social (5); fiscal de saúde pública (2); fiscal de obras (2); fiscal de posturas (2); fiscal de tributos (2); técnico de enfermagem (5); técnico de laboratório (1); técnico de segurança do trabalho (1); técnico de informática (1); técnico em prótese dentária (1); técnico agropecuário (1); técnico de radiologia (2); técnico em contabilidade (1); topógrafo (1); técnico em aquicultura (1); técnico de arquivo (1); analista ambiental (1); arquiteto (1); assistente social (5); biólogo (1); cirurgião dentista (1); contador (1); enfermeiro (3); engenheiro agrônomo (1); engenheiro civil (1); farmacêutico (1); fiscal municipal (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (2); médico auditor (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (3); médico dermatologista (1); médico do trabalho (1); médico endocrinologista (1); médico gastroenterologista (1); médico geriatra (1); médico ginecologista (3); médico infectologista (1); médico neurologista (1); médico oftalmologista (1); médico ortopedista (1); médico otorrinolaringologista (1); médico pediatra (3); médico pneumologista (1); médico psiquiatra (2); médico reumatologista (1); médico ultrassonografista (1); médico angiologista (1); médico veterinário (1); nutricionista (1); psicólogo 30h (10); psicopedagogo institucional (5); técnico em meio ambiente (1); tecnólogo em procedimento de dados (1); terapeuta ocupacional (3); advogado (1); controlador interno (1); pedagogo (1); engenheiro de pesca ou aquicultura (1); professor educação básica I 1º/5º (10); professor educação básica i educação infantil (5); professor educação básica i — libras/português (5); professor educação básica ii — ciências (1); professor educação básica II — educação artística (1); professor educação básica II — educação física (1); professor educação básica II — geografia (1); professor educação básica II — história (1); professor educação básica II — inglês (3); professor educação básica II — língua portuguesa (1); professor educação básica II matemática (1); professor adjunto I (10); professor de educação física (5). Salário: de R$ 1.082,44 até R$ 6.514,69. Taxa de inscrição: de R$ 60 até R$ 120.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://shre.ink/n5Oz . O concurso oferece uma vaga para procurador municipal. Salário: R$9.681,13. Taxa: R$98,80.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

Inscrições até 16 de outubro pelo site: https://shre.ink/n98q . Concurso com 1.704 vagas para: agente de limpeza pública (10); auxiliar de serviços de sepultamento (1); auxiliar de serviços gerais (30); calceteiro (6);carpinteiro (1); copeira (3); cozinheiro (1); jardineiro (2); maqueiro (6); merendeira (22); pedreiro (5); pintor (3); servente de obras (3); trabalhador braçal — 1º distrito — nova friburgo (8); trabalhador braçal — 2º distrito — rio grandina (8); trabalhador braçal — 3º distrito — campo do coelho (8); trabalhador braçal — 4º distrito — amparo (8); trabalhador braçal — 5º distrito — lumiar (8); trabalhador braçal — 6º distrito — conselheiro paulino (8); trabalhador braçal — 7º distrito — são pedro da serra (8); trabalhador braçal — 8º distrito — mury (8); vigia escolar (7) e zelador (4); inspetor de alunos (15); professor i (200); agente administrativo (10); agente comunitário de saúde (39); agente de combate às endemias (15); agente de posturas (1); auxiliar de creche (80); auxiliar de saúde bucal (1); auxiliar de secretaria (20); cuidador (2); eletricista (2); motorista de ambulância (6); motorista de veículos leves (6); motorista de veículos pesados (3); oficineiro (2); profissional de apoio escolar na educação inclusiva (300); secretário escolar (5); técnico de enfermagem (300); técnico de enfermagem de família (5); técnico de imobilização ortopédica (3); técnico de laboratório (20); técnico de radiologia (3); topógrafo (1) e tradutor interprete de libras (1); acompanhante terapêutico (1); analista processual i (1); analista processual ii (1); analista processual iii (1); assistente social (8); auditor contábil (1); auditor técnico (1); biólogo (2); contador (1); enfermeiro (75); enfermeiro de família (7); farmacêutico (8); fiscal de atividades econômicas (1); fiscal de tributos (12); fiscal sanitário i — arquiteto; fiscal sanitário ii — biólogo/engenheiro ambiental/engenheiro sanitarista; fiscal sanitário iii — enfermeiro; fiscal sanitário iv — engenheiro civil; fiscal sanitário v — farmacêutico; fiscal sanitário vi — médico; fiscal sanitário vii — médico veterinário; fiscal sanitário viii — nutricionista/engenheiro de alimentos; fisioterapeuta i (12); fisioterapeuta ii — fisioterapia hospitalar (1); fisioterapeuta iii — fisioterapia em terapia intensiva (1); fisioterapeuta iv — fisioterapia em terapia neonatal (1); fonoaudiólogo (3); médico especialistas como: alergista — 20h (1), anestesiologista — 24h (15), angiologista — 20h (1), cardiologista — 20h (2), cardiopediatra — 20h (1), cirurgião cabeça e pescoço — 20h (1), cirurgião geral — 20h (3), cirurgião geral — 24h (8), cirurgião plástico — 20h (1), cirurgião torácico — 20h (1), cirurgião vascular — 20h (3), clínico geral — 20h (20), clínico geral — 24h (8), colonoscopista — 20h (1), da família (3), dermatologista — 20h (2), do trabalho (2), endocrinologista — 20h (2), endocrinologista pediátrico — 20h (1), endoscopista — 20h (1), faturista — 20h (1), gastroenterologista cpre — 20h (1), gastroenterologista — 20h (1), geriatra — 20h (1), ginecologista — 20h (4), hematologista — 20h (2), hepatologista — 20h (1), infectologista — 20h (1), infectologista infantil — 20h (1), intensivista — 20h (1), intensivista — 24h (10), internista — 24h (2), mastologista — 20h (1), nefrologista — 20h (1), neurocirurgião — 20h (5), neurologista — 20h (3), neuropediatra — 20h (1), nutrólogo — 20h (1), obstetra — 20h (2), obstetra — 24h (12), oftalmologista — 20h (2), ortopedista — 20h (8), ortopedista — 24h (4), otorrinolaringologista — 20h (2), patologista — 20h (1), pediatra — 20h (6), pediatra — 24h (21), pediatra neonatologista — 24h (4), pneumologista — 20h (1), pré—natalista — 20h (3), proctologista — 20h (3), psiquiatra — 20h (4), psiquiatra infantil — 20h (1), radiologista — 20h (1), regulador — 20h (2), reumatologista — 20h (2), socorrista — 24h (20), ultrassonografista — 20h (1), urologista — 20h (3); médico veterinário (1); nutricionista (7); odontólogo buco maxilo facial (2); odontólogo de família (5); orientador educacional (10); pedagogo (10); procurador do município (5); professor aee — atendimento educacional especializado (15); professor bilíngue — língua portuguesa/libras (1); professor nas disciplinas de arte (2), ciências (5), educação física (10), enfermagem (3), geografia (6), história (6), informática educacional (3), língua inglesa (4), língua portuguesa (6), matemática (10), ensino religioso (8); psicólogo (20) e terapeuta ocupacional (1). Salário: de R$ 1.375,27 até R$ 10.579,00. Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 90.

COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA

Inscrições até 3 de novembro pelo site: http://www.scgas2023.ieses.org/ . O concurso oferece quatro vagas para os cargos de: assistente administrativo (1), analista de sistemas da informação (1), analista organizacional (1) e contador (1). Salário entre: R$ 3.697,49 até R$ 9.053,85. Taxa entre: R$ 95 até R$115.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CATALÃO

Inscrições até 30 de outubro pelo site: https://shre.ink/nTby . Concurso com 72 vagas para administração (30); técnico de laboratório/área: administração (1); técnico de laboratório/área: arquivo (1); técnico de laboratório/área: audiovisual (1); técnico de laboratório/área: brinquedoteca (1); técnico de laboratório/área: natureza (1); técnico de laboratório/área: desenvolvimento comunitário (1); técnico de laboratório/área: eletromecânica (1); técnico de laboratório/área: física (1); técnico de laboratório/área: geoprocessamento (1); técnico de laboratório/área: informática (2); técnico de laboratório/área: mecânica (1); técnico de laboratório/área: multimeios didáticos (1); técnico de laboratório/área: multimídia (1); técnico de laboratório/área: química (1); técnico de tecnologia da informação (6); técnico em contabilidade (3); administrador (3); analista de tecnologia da informação (5); assistente social (1); auditor (1); bibliotecário—documentalista (2); contador (2); engenheiro/área: civil (1); engenheiro/área: elétrica (1); psicólogo/área: clínica e da saúde (1) e psicólogo/área: organizacional (1). Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa: R$ 120 até R$ 140.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

Inscrições até 29 de outubro. Concurso com 16 vagas para; química/bioquímica (1); zootecnia/recursos pesqueiros (1); biodiversidade/zoologia aplicada (1); ciências da computação/sistemas de informação (1); administração (1); sistemática vegetal (1); genética e biologia molecular (1); geoprocessamento e sensoriamento remoto (1); morfofisiologia e sanidade animal (1); agronomia (1); botânica (1) química/química inorgânica (1); gestão ambiental (1) coleta, tratamento e projetos de sistemas de águas residuárias (1); engenharias iii/engenharia mecânica (1); petrologia e geologia regional (1). Salário: de R$ 7.312,77 até R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: R$ 130 até R$ 150.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)

Inscrições até 30 de outubro. Concurso com 19 vagas para: língua francesa (1); sociologia (1); epidemiologia e saúde pública (1); museologia — documentação museológica (1); sociologia (1); materiais metálicos (1); petrologia metamórfica e mapeamento geológico de terrenos cristalinos (1); enfermagem em cuidado crítico (1); teoria e metodologia da história (1); epistemologias indígenas — ciências da cultura (1); genética humana e biologia molecular (1); psiquiatria (1); endodontia (1);biotecnologia (1); dermatologia (1); imunologia (1); ensino de biologia (1); projeto e representação técnica em arquitetura e urbanismo (1) e teorias e projetos da paisagem urbana (1). Salário: R$ 2.437,59 até R$ 10.481,64. Taxa de inscrição: R$ 49 a R$ 210.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

Inscrições até 30 de outubro pelo site: https://shre.ink/nyQR . Concurso com 51 vagas para Técnico—Administrativo em Educação níveis "D" e "E", nos cargos de: Assistente em Administração (18); Técnico de Laboratório em Necropsia (1); Técnico de Laboratório em Simulação Clínica (1); Técnico de Tecnologia da Informação (3); Técnico em Contabilidade (2); Administrador (8); Analista de Tecnologia da Informação (5); Arquiteto e Urbanista (1); Contador (1); Enfermeiro — Enfermagem do Trabalho (1); Engenheiro Civil (1); Engenheiro Elétrico (1); Engenheiro em Segurança do Trabalho (1); Médico — Medicina do Trabalho (1); Nutricionista (1); Pedagogo (2); Produtor Cultural (1); Psicólogo (1) e Técnico em Assuntos Educacionais (1). Salário:de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92 . Taxa: de R$ 120 a R$ 140.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

Inscrições até 19 de outubro pelo site: https://shre.ink/nyKd . Concurso com 55 vagas para assistente em administração (19); técnico de laboratório — eletrônica (1); técnico de laboratório — eletrotécnica (1); técnico de tecnologia da informação (3); técnico em contabilidade (3); administrador (3); analista de tecnologia da informação — redes (1); analista de tecnologia da informação — sistemas (1); arquivista (1); auditor (1); bibliotecário—documentalista (1); contador (3); engenheiro de segurança do trabalho (1); engenheiro civil (1); engenheiro de produção (1); fisioterapeuta (1); médico — medicina do trabalho (1); médico — clínica médica (2); produtor cultural (1); psicólogo — clínica e da saúde (1); psicólogo — organizacional (1); químico (1) e técnico em assuntos educacionais (6).Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: R$ 90 a R$ 120.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DA PARNAÍBA

Inscrições até 30 de outubro pelo site: https://shre.ink/nyQQ . Concurso com 66 vagas para assistente em administração (32); técnico de tecnologia da informação (5); técnico em contabilidade (2); administrador (5); analista de tecnologia da informação (9); arquivista (1); auditor (1); bibliotecário—documentalista (1); contador (3); engenheiro civil (1); médico — medicina do trabalho (1); pedagogo (3) e psicólogo (2). Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 120 a R$ 140. Salário: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: R$ 120 a R$ 140.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS

Inscrições até 30 de outubro pelo site: https://shre.ink/nTb5 . Concurso com 59 vagas para assistente em administração (30); técnico de tecnologia da informação (5); técnico em contabilidade (1); administrador (5); analista de tecnologia da informação (4); arquiteto e urbanista (1); assistente social (1); bibliotecário—documentalista (1); contador (2); . engenheiro — área: civil (1); engenheiro — área: elétrica (1); engenheiro — área: segurança do trabalho (1); estatístico (1); médico (1); pedagogo (2); psicólogo (2). Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 120 a R$ 140.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Inscrições até 30 de outubro pelo site: https://shre.ink/nOM B. Concurso com 25 vagas para os cargos de: assistente em administração (4); técnico de tecnologia da informação (1) — Araras; assistente em administração (3); pedagogo (1) — Miracema; assistente em administração (3); técnico de laboratório/ área meio ambiente (1); técnico de laboratório/ biologia geral (1) — Porto Nacional; técnico de laboratório/ anatomia e necropsia de animais (1) — Gurupi; técnico de tecnologia da informação (1); administrador (1); analista de tecnologia da informação (2); assistente em administração (4); técnico de laboratório/edificações (2) — Palmas. Salário: entre R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92, além de benefícios como auxílio—alimentação no valor de R$ 658. Taxa: de R$ 120 a R$ 140.

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DE JEQUITINHONHA E MUCURI

Inscrições até 20 de outubro de 2023 pelo site: https://shre.ink/2xdx . Concurso com 58 vagas para os cargos de: administrador (2); analista de tecnologia da informação (3); arquiteto urbanista (1); bibliotecário documentalista (1); engenheiro civil (1); engenheiro de produção (1); engenheiro eletricista (1); engenheiro químico (1); médico veterinário/clínica geral (1); odontólogo (1); pedagogo (1); psicólogo (1); técnico em assuntos educacionais (3); terapeuta ocupacional (1); assistente administração (19); técnico de laboratório — biologia (5); técnico de laboratório — química (2); técnico de laboratório — anatomia e necropsia (1); técnico de laboratório — análises clínicas (1); técnico de laboratório — enfermagem (1); técnico de laboratório — geologia e mineração (1); técnico em contabilidade (4); técnico em enfermagem (1); técnico em tecnologia da informação (4). Salario: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 75 até R$ 125.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Inscrições até 24 de novembro exclusivamente via internet, mediante o envio da documentação para o seguinte e—mail: eeffto—dir@ufmg.br . Concurso com uma vaga para para o docente na área de terapia ocupacional na saúde física do adulto e idoso. Salário entre: R$4.875,18 a R$10.481,64. Taxa: R$215,99.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Inscrições até 21 de outubro pelo site: https://shre.ink/9AsD . Concurso de uma vaga para professor na área de rastreabilidade em qualidade agropecuária e ambiental, no centro de energia nuclear na agricultura. Salário: R$ 14.761,10. Taxa: não informada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (Ufscar)

Inscrições até 3 de novembro pelo site: https://shre.ink/27cH . O concurso oferece 16 vagas para ciências biológicas — botânica (1); administração — marketing (1); engenharia de produção — pesquisa operacional (1); fitotecnia — agricultura (1); matemática/ probabilidade e estatística — matemática/ probabilidade e estatística (1); engenharia civil — estrutura de concreto (1); engenharia química — sistemas particulados (1); estatística — aprendizado estatístico (1); física experimental — semicondutores, materiais para energias renováveis, propriedades elétricas e de superfícies de nanomateriais, materiais ferróicos, materiais título de doutor em física ou título de doutor em ciências com área de concentração em física. desordenados, magnetismo e supercondutores, espectroscopia raman, fotônica, óptica quântica, acústica (1); matemática — álgebra, análise e geometria/topologia (1); química — educação em química (1); genética evolutiva — genética da conservação, evolução, ecologia molecular, biodiversidade e conservação (1); gerontologia — saúde mental e práticas gerontológicas (1); história — história moderna e contemporânea e/ou história do brasil (1); fundamentos epistemológi—cos, filosóficos e históricos da educação — história da educação (1); sociologia — teoria sociológica (1). Salário: R$10.481,64. Taxa: R$262.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA)

Inscrições até 9 de novembro pelo site: https://shre.ink/27Vv . Concurso com nove vagas para docentes no campus de bacabal, no departamento de ciências exatas e naturais, especificamente o curso de engenharia civil, onde os profissionais devem lecionar as aulas de engenharia civil/estruturas (2); engenharia/sanitária/instalações hidráulico sanitárias (2); matemática/álgebra (1) e matemática/análise complexa (1) e Relações Internacionais, Bilaterais e Multilaterais (2) e Ciência Política/Política Internacional: Integração Internacional, Conflito, Guerra e Paz (1). Salário: R$9.832,47. Taxa: R$300.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Inscrições até 3 de novembro pelo site: https://shre.ink/n9uO . Concurso com 21 vagas para os cargos de: pedagogo (1) — Apucarana; assistente de alunos (1) e técnico de tecnologia da informação (1) — Campo Mourão; técnico de tecnologia da informação (1) e assistente social (1) — Cornélio Procópio; assistente em administração (2); técnico de laboratório — área de informática (1); técnico de tecnologia da informação (1) e engenheiro — área/civil (1) — Curitiba; assistente em administração (1); técnico de tecnologia da informação (1); assistente social (1) e pedagogo (1) — Dois Vizinhos; assistente em administração (1) e psicólogo (1) — Guarapuava; técnico de tecnologia da informação (1) — Londrina; assistente em administração (1) — Pato Branco e assistente em administração (1) — Ponta Grossa. Salário: de R$ 2.120,13 até R$ 4.556,92. Taxa: de R$ 129 até R$ 199.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Inscrições até 8 de janeiro de 2024 pelo postal: Secretaria Geral da Escola de Veterinária da UFMG, Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 6.627, Pampulha, Belo Horizonte — MG, CEP 31.270—901. O concurso oferece uma vaga para professor adjunto na carreira do magistério superior. Salário: R$10.481,64. Taxa: R$215,99.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Inscrições até 28 de dezembro pelo e—mail: secgeral@farmacia.ufmg.br . Concurso com uma vaga para docente da área de citologia clínica, no departamento de análises clínicas e toxicológicas da faculdade de farmácia. Salário entre: R$4.875,18 a R$10.481,64. Taxa: R$215,99.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ)

Inscrições até 20 de dezembro pelo site: https://shre.ink/2z3f . Concurso com uma vaga para professor adjunto no centro de tecnologia e ciências da faculdade de tecnologia. Salário: R$6.581,01. Taxa: R$329,05.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)

Inscrições até 30 de novembro pelo site: https://shre.ink/2X7s . Concurso com uma vaga para docente da área de ciência da computação/linguagens de programação e engenharia de software. Salário entre: R$4.875,18 a R$10.481,64. Taxa: R$253.

INSTITUTOS

INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 20 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/9AsD . Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular, com candidato com título de livre—docente. Salário: R$21.942,70. Taxa: não divulgado.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 9 de novembro pelo site: https://shre.ink/ntYc . Concurso com uma vaga para professor doutor. Salário: R$ 14.761,10. Taxa de inscrição: não divulgado.



INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 19 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/9AsD . Concurso com uma vaga para o cargo de professor titular, com candidato portador do título de livre—docente. Salário: R$21.942,70. Taxa: não divulgado.

INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições até 3 de janeiro de 2024 pelo site: https://shre.ink/9As . Concurso com uma vaga destinada à contratação de professor titular, a fim de ministrar aulas na área de geofísica, com lotação no departamento de geofísica. Salário: R$21.942,70. Taxa: não divulgado.

INSTITUTO DE ASTRONOMIA , GEOFÍSICA, E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP).

Inscrições até 4 de março de 2024 pelo site: https://shre.ink/2WFQ . Concurso com uma vaga para docente da área de astronomia. Salário: R$21.942,59. Taxa: não divulgado.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA (SP)

Inscrições até 9 de outubro pelo site: https://shre.ink/npBL . Concurso com duas vagas para os cargos de: técnico previdenciário (1) e analista previdenciário (1). Salário: entre R$ 2.015,31 e R$ 4.667,24. Taxa entre: R$ 60 até R$ 75.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA (Ipred)

Inscrições até 10 de outubro pelo site: https://shre.ink/2Wt7 . O concurso tem objetivo de formar cadastro de reserva para profissionais de níveis alfabetizado, médio e superior para agente de serviço; agente administrativo II; motorista; analista de sistemas; assistente social; contador; procurador. Salário entre: R$ 1.585,32 até R$ 4.956,19. Taxa entre: R$ 50 até R$ 77.