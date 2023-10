Agências e empresas oferecem 524 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Programa de trainee 1

Cargill

O Programa de Trainees da Cargill, empresa de alimentos, está com vagas abertas em 6 estados. Ao todo, são 12 oportunidades direcionadas a diversas áreas da companhia. Os candidatos precisam ser recém-formados ou ter até dois anos de formação (diploma válido no MEC) em cursos das áreas de exatas, humanas e biológicas, de acordo com o perfil da vaga. Além disso, é desejável experiência anterior como estagiário(a), voluntário(a) ou com atividades acadêmicas e inglês avançado. Os interessados também precisam ter disponibilidade de atuar em horário integral e de mudança para outra cidade e/ou estado, de acordo com a vaga. Se for estrangeiro(a), deverá estar com o passaporte com visto de trabalho regularizado. São 4 vagas disponíveis na cidade de São Paulo (SP); uma vaga em Primavera do Leste (MT); 1 vaga em Barreiras (BA); duas vagas em Santarém e uma em Altamira, no Pará; uma vaga em Ponta Grossa e uma em Paranaguá (PR), uma vaga em Três Lagoas (MS). As inscrições poderão ser realizadas em 15 de novembro. As candidaturas poderão ser realizadas por meio da página http://novostalentoscargill.com.br/site .

Elecnor

Programa de trainee 2

A Elecnor do Brasil está com inscrições abertas para o seu Programa de Trainee 2024. Ao todo, serão disponibilizadas 10 vagas para novos profissionais. Podem se inscrever alunos do último ano da graduação de todas as engenharias ou recém-formados com até dois anos de conclusão do curso. Os selecionados poderão atuar com projetos de energia eólica, solar, linhas de transmissão, gasodutos ou segurança do trabalho. As vagas são para participar de um programa de formação que tem como missão dar uma visão diferenciada da empresa, onde deverá atuar na matriz, no Rio de Janeiro e nas obras da empresa em outros estados do país. A Elecnor é uma empresa, com quase 60 anos de mercado, que atua nos setores de infraestruturas, energias renováveis e novas tecnologias, com presença em mais de 50 países. Informações e inscrições no site: Link sejaelecnordobrasil.gupy.io/jobs/5360411.

Equatorial

Programa de trainee 3

O Grupo Equatorial Energia encerra hoje as inscrições para seus Programas de Trainee e Novos Talentos. São mais de 100 vagas, em diversas áreas, nos diversos estados de atuação da companhia (Alagoas, Amapá, Brasília, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul). Os interessados podem se inscrever para oportunidades de Trainee Superior, Trainee Técnico e Novos Talentos. Os Programas de Trainee Técnico e Superior visam oferecer uma jornada de aprendizado, desenvolvimento e crescimento para recém-formados dentro de uma das maiores empresas do setor elétrico do Brasil. Já o Novos Talentos é um Programa de Formação Profissional para posições estratégicas na empresa, voltado para profissionais com vasta experiência no setor de energia. Informações e inscrições: Programa de Trainee Técnico: traineetecnicoeqtl.gupy.io/, Programa de Trainee Superior: https://shre.ink/UKhb e Programa Novos Talentos: novostalentosequatorial.gupy.io .

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 13 R$ 1.522,37 A R$ 1.800 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 10 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PIZZAIOLO 5 R$ 1.442,53 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO 15 R$ 1.477 BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 33 R$ 1.510 BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 4 R$ 1.492 A R$ 1.500 BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 5 R$ 1.442,53 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 4 R$ 1.320 A R$ 1.800 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CRECHE 2 R$ 29,16/DIA BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 40 R$ 1.368,79 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 5 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 37 R$ 1.320 A R$ 1.510 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGISTICA 17 R$ 1.510 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 2 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

BABÁ 1 R$ 1.450 BENEFÍCIOS

CASEIRO 5 R$ 1.320 A R$ 1.750 BENEFÍCIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 2 R$ 1.400 BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.425 BENEFÍCIOS

COLETOR DE LIXO HOSPITALAR 4 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

COMPRADOR 1 R$ 2.500 BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 1 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

ESTETICISTA 1 R$ 2.500 BENEFÍCIOS

FAXINEIRO 3 R$ 1.442,53 BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 22 R$ 1.320 A R$ 1.510 BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 1 R$ 2.200 BENEFÍCIOS

LAVADOR DE CARROS 7 R$ 1.460 BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 53 R$ 1.472 A R$ 2.488 BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO 1 R$ 1.700 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA TAGUATINGA 20 R$ 1.442,53 A R$ 1.510 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 6 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

PEDREIRO 11 R$ 1.502,39 A R$ 2.200 BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 1.652 BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA ATENDENTE 2 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

REPOSITOR EM SUPERMERCADOS 5 R$ 1.399 BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 152 R$ 1.399 A R$ 1.443 BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 2 R$ 1.655 BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 8 R$ 1.320 A R$ 1.438 BENEFÍCIOS

SOLDADOR 15 R$ 2.065 BENEFÍCIOS

VAQUEIRO 1 R$ 1.320 BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste