Primeiro emprego e educação profissional em discussão; acompanhe ao vivo

CB Correio Braziliense

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, discursa na abertura do CB.Fórum - Educação profissional e o primeiro emprego - (crédito: Cadu Ibarra/CB/D.A.Press)

Especialistas, autoridades, políticos e representantes da sociedade civil se reúnem, na tarde desta quinta-feira (23/11) para discutir e apresentar soluções para a dificuldade dos jovens de se inserirem no mercado de trabalho. A partir das 14h30, com transmissão ao vivo nas redes sociais do Correio, será realizado o CB Fórum Educação Profissional e o Primeiro Emprego, em parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF). Acompanhe:



O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, confirmou presença — fará a abertura do evento ao lado do presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, e do presidente do Sistema Fecomércio/DF, José Aparecido Freire. Na sequência, serão dois painéis. O primeiro é Por que investir em educação profissional? Já o segundo vai debater Combatendo desigualdades e gerando oportunidades por meio da educação profissional.

Confira a programação:

Abertura - O atual mercado de trabalho e a demanda por educação profissional

Guilherme Machado, presidente do Correio

José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio/DF;

Luiz Marinho, ministro do Trabalho.

Painel 1 - Por que investir em educação profissional?

Magno Lavigne, secretário de Qualificação do Ministério do Trabalho;

Getúlio Marques, secretário de Educação Profissional e Tecnológica (Setec);

Vitor Corrêa, diretor regional do Senac/DF.

Maria Susley, chefe da UNIGEEB na Subsecretaria de Educação Básica na SEE/DF

Painel 2 - Combatendo desigualdades e gerando oportunidades por meio da educação profissional