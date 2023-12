Esteticista de Taguatinga conquista clientela com linha de produtos naturais

ST Sofia Thomas*

A esteticista Núbia Milhomem Araújo criou sua própria linha de produtos naturais de esfoliantes, escalda-pés, óleos essenciais e séruns faciais - (crédito: Arquivo pessoal)

Nascida no interior do Maranhão, filha mais velha de uma família com dois irmãos e pais separados, Núbia Milhomem Araújo, 42 anos, veio para Brasília buscar novas oportunidades. Tornou-se mãe de três filhos e passou por diversas dificuldades até abrir seu próprio negócio: o Spa Samjavi, em Taguatinga.

O espaço, que oferece tratamento corporal, facial, estética avançada, esmalteria, podologia, sauna e salão, ficou conhecido na cidade por seu exclusivo tratamento com ervas medicinais e produtos naturais, que proporcionam melhoras significativas na qualidade de vida dos clientes.

Do Nordeste até a capital do país, aos 12 anos de idade, Núbia veio morar com os tios para escapar dos abusos físicos e verbais que sofria de seu padrasto. Quatro anos depois, com a ajuda dos mesmos tios que a acolheram, conseguiu tirar também seus dois irmãos do lar abusivo.

Para se dedicar à criação dos irmãos mais novos, naquele mesmo ano, ela decidiu abandonar os estudos temporariamente. "Eu iria terminar meus estudos aos 16 anos, mas tive que parar para trabalhar, porque meus dois irmãos estavam morando comigo. Retornei aos 17 e terminei com 18", relembra.

Seguindo os desejos da mãe, que era professora, ela decidiu fazer o curso de pedagogia e, em 2006, formou-se na Faculdade Projeção. Após anos atuando como professora, apesar de amar a docência, sentia que algo ainda estava lhe faltando.

Foi depois de uma pós-graduação em estética que Núbia descobriu sua verdadeira paixão e decidiu abandonar as salas de aula para seguir uma nova profissão. "Em 2010, comecei a estudar estética e fazer cursos básicos. Foi quando tive certeza de que esse era o meu caminho", conta. "Eu disse à minha mãe: já realizei seus sonhos, agora está na hora de realizar os meus", diz ela.

Com o apoio do marido, pouco tempo depois, ela abriu o primeiro negócio. Mas com a inauguração da primeira loja, veio também um diagnóstico que poderia significar o fim da sua carreira, ainda prematura, como esteticista. Núbia, porém, fez disso uma inspiração.

"Trabalhando com muitos cremes, eu adquiri uma alergia, dermatite. Por isso, resolvi estudar a respeito dos produtos dermocosméticos. Foi então que desenvolvi uma linha natural, com óleos essenciais, que trata e acalma profundamente a pele, além de proporcionar leveza, energia e bem-estar", explica.

Os dermocosméticos são produtos com princípios ativos clinicamente testados que protegem e cuidam da pele a longo prazo. Núbia se aprofundou no assunto com o propósito de criar sua própria fórmula, fabricada por ela em casa. Hoje, sua linha de produtos conta com esfoliantes, escalda-pés, óleos essenciais e séruns faciais, todos vendidos no spa e também pelas redes sociais.

A linha promete modelar o corpo, contribuir para perda de peso, qualidade de sono, desinflamação corporal e regulagem emocional. "A sessão que faço no spa tem resultados tão bons que as pessoas compram os produtos, levam de presente… Realmente passam a ter maior qualidade de vida", ressalta a esteticista.

Sula Raulino, 47 anos, é cliente do spa e se diz muito realizada com o tratamento prestado e o atendimento da profissional. "Núbia cuida de mim há anos, é um ser humano diferente dos médicos. Conheci ela através de uma amiga. Eu estava com muitas dores nas costas e com queda capilar. Prontamente, a Núbia analisou todo o meu caso e fez um protocolo de atendimento, hoje me sinto muito melhor", relata Sula.

*Estagiária sob a supervisão de Priscila Crispi.